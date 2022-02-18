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Новини Війна
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Глава Пентагону Остін про підтримку України: Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будуть готові

Глава Пентагону Остін про підтримку України: Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будуть готові

Весь Північноатлантичний альянс підтримує Україну, а також право країни йти своїм обраним шляхом.

Про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком сказав у Варшаві міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Остін, весь Альянс "підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також право країни обирати шлях, яким вона прагне йти у відносинах із сусідами та рештою світу".

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За його словами, за іронією долі, Путін не хотів сильного НАТО в Європі, але його кроки призвели до того, що Альянс став сильнішим в Європі та "таким він залишиться в майбутньому".

Остін наголосив, що Польща і США разом з іншими союзниками співпрацюватимуть для реагування на виклики в майбутньому.

На його переконання, будь-який наступ Росії в Україні не лише призведе до конфлікту, а й до "порушення фундаментальних принципів національного суверенітету, територіальної цілісності та права країни на самовизначення". Він зауважив, що у випадку агресії десятки тисяч українців намагатимуться отримати притулок у Польщі.

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Остін наголосив, що зараз є ще місце для дипломатичних дій. "Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будемо готові", - підкреслив міністр оборони США.

Остін також наголосив, що продаж Польщі 250 сучасних танків Abrams надасть Варшаві кращі оборонні можливості, зміцнить спроможність НАТО.

У свою чергу Блащак подякував американському колезі за зміцнення військової присутності США у Польщі та декларацію подальшого збільшення контингенту у разі такої потреби. "Імперська політика Росії вимагає від нас та усіх союзників комплексних оборонних дій та дій по відлякуванню", - наголосив польський міністр.

За його словами, єдність і співпраця в рамках НАТО є найкращою відповіддю на агресивні дії РФ.

Автор: 

НАТО (6392) Польща (8468) путін (23733) США (22395) Блащак Маріуш (111) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо..
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18.02.2022 16:00
+1
Не знаю ,какое решение будет принято, но в Мюнхене большой пожар. Не знаю, затушили его или нет. Но это довольно любопытно.
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18.02.2022 16:04
+1
слова нє мальчіка, а мужа)) Зєля вчися і зніми цей дурацкий бронік ти в ньому реально на поца схожий...
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18.02.2022 16:24
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18.02.2022 16:00 Відповісти
Не знаю ,какое решение будет принято, но в Мюнхене большой пожар. Не знаю, затушили его или нет. Но это довольно любопытно.
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18.02.2022 16:04 Відповісти
Просто много дыма. Не переймайтеся.
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18.02.2022 17:07 Відповісти
слова нє мальчіка, а мужа)) Зєля вчися і зніми цей дурацкий бронік ти в ньому реально на поца схожий...
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18.02.2022 16:24 Відповісти
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18.02.2022 16:28 Відповісти
хто этот мощный задохлик?
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18.02.2022 16:33 Відповісти
ні ну скажи гроза кацапи не просто так всіх зігнали...
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18.02.2022 16:39 Відповісти
Усі засоби, які зараз конче потребує Україна для свого захисту починаються на одну й ту саму букву - букву П : ППО, ПРО, ПКР! Може США та наші західні созники почують: при усій повазі і ВЕЛИЧЕЗНІЙ ВДЯЧНОСТІ за ту зброю що вони нам поставили - але одними джавелінами та нлавами рашистські іскандери не перехопити, як і ті самі довбані калібри, сотні штурмовиків та бомбардувальників, і ще без ПКР важко буде протидіяти висадці десанту з моря. А без запланованого ними масованого удару з повітря кацападли не матимуть ЖОДНОГО ШАНСУ(без найменшого перебільшення) у можливій масштабній сухопутній операції! Навіть ящо вони зберуть вдічі чи втричі більше свого гарматного м'яса біля наших кордонів!
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18.02.2022 16:26 Відповісти
Сша в котрий раз наголошують що будуть підтримувати СОЮЗНИКІВ.

Україна не належить до цього кола.
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18.02.2022 16:53 Відповісти
А союзники не хотят войны на своей земле.
Так что будут поддерживать Украину изо всех сил.
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18.02.2022 17:06 Відповісти
Звісно будуть,санкціями після нападу
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18.02.2022 17:29 Відповісти
Страны Балтии дают своё оружие, а Польша и Великобритания
предлагают новый военный блок.
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18.02.2022 17:34 Відповісти
Нравится, не нравится - Ллойд Остин без вазелина приближается.
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18.02.2022 17:05 Відповісти
Чем поддерживает? Глубокой озабоченностью?

Прислал бы хоть столько же ПТРК, сколько прислал Джонсон - 2200 штук!
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18.02.2022 17:58 Відповісти
"...будем готовы" к чему? Удобно усесться в тёплых креслах уютных кабинетов Пентагона и, вооружившись "Бодвайзером" с орешками, припасть к спутниковым мониторам высокого разрешения, чтобы получить удовольствие от созерцания реального мочилова?
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18.02.2022 19:13 Відповісти
 
 