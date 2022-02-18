Глава Пентагону Остін про підтримку України: Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будуть готові

Весь Північноатлантичний альянс підтримує Україну, а також право країни йти своїм обраним шляхом.

Про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком сказав у Варшаві міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Остін, весь Альянс "підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також право країни обирати шлях, яким вона прагне йти у відносинах із сусідами та рештою світу".

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За його словами, за іронією долі, Путін не хотів сильного НАТО в Європі, але його кроки призвели до того, що Альянс став сильнішим в Європі та "таким він залишиться в майбутньому".

Остін наголосив, що Польща і США разом з іншими союзниками співпрацюватимуть для реагування на виклики в майбутньому.

На його переконання, будь-який наступ Росії в Україні не лише призведе до конфлікту, а й до "порушення фундаментальних принципів національного суверенітету, територіальної цілісності та права країни на самовизначення". Він зауважив, що у випадку агресії десятки тисяч українців намагатимуться отримати притулок у Польщі.

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Остін наголосив, що зараз є ще місце для дипломатичних дій. "Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будемо готові", - підкреслив міністр оборони США.

Остін також наголосив, що продаж Польщі 250 сучасних танків Abrams надасть Варшаві кращі оборонні можливості, зміцнить спроможність НАТО.

У свою чергу Блащак подякував американському колезі за зміцнення військової присутності США у Польщі та декларацію подальшого збільшення контингенту у разі такої потреби. "Імперська політика Росії вимагає від нас та усіх союзників комплексних оборонних дій та дій по відлякуванню", - наголосив польський міністр.

За його словами, єдність і співпраця в рамках НАТО є найкращою відповіддю на агресивні дії РФ.