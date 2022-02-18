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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію Росії проти України, - Бербок

Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію Росії проти України, - Бербок

Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України. Німеччина закликає РФ терміново відвести війська.

Про це повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це один із найнебезпечніших моментів, коли провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію. Я дуже ясно заявляю, що ми не гратимемо в цю гру, навпаки - всіма нашими зусиллями ми працюємо над пошуком конструктивних вирішень кризи в "нормандському форматі", ЄС і НАТО", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Вона також звернула увагу на те, що насильницькі дії вздовж лінії розмежування значно зросли за останні 48 годин.

"Ми терміново звертаємося до Росії із закликом відвести їхні війська негайно. Ми бачили перші сигнали, знову і знову, і ми бачили, що це відбувалося потягом минулих декілька тижнів. Перші сигнали подавали сподівання, але тепер треба побачити якісь дії, бо російська загроза залишається реальною", - сказала Бербок.

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Вона наголосила, що ця криза "не українська, це російська криза".

"Якщо буде російський напад на Україну, це матиме величезні наслідки для Росії: фінансові, політичні та економічні", - запевнила Бербок.

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Німеччина (7312) Донбас (22354) Анналена Бербок (451)


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а зброю нам дати(ну хоча б продати в кредит) не на часі?!
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18.02.2022 16:07 Відповісти
Може хоч зброю дасте? А якщо ні то принаймні санкції введіть. Але думаю все закінчиться запуском північного потоку 2
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18.02.2022 16:28 Відповісти
Провокація була, коли Германія в Крим турбіни поставляли та газ тягнули за спиною України.Зараз краще мовчали б.
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18.02.2022 16:47 Відповісти
Як же ж вони бояться роSSію образить, чи то *****! Чи може бояться, що нападе? Мабуть пам'ятають його погрозу МЫ МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ! Повторить і не раз, якщо не захистите Україну!!!
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18.02.2022 19:19 Відповісти
 
 