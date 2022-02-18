На жаль, спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. Києву треба сідати за стіл переговорів із представниками ОРДЛО, - Путін

Президент РФ Володимир Путін сказав, що під час перемовин з Олександром Лукашенком, який захопив владу у Білорусі, вони обговорювали, зокрема, ситуацію на Донбасі, яка зараз загострюється.

Про це заявив Путін після перемовин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"На жаль, безпосередньо зараз ми спостерігаємо, навпаки, загострення ситуації на Донбасі", - сказав Путін.

"Констатували з Лукашенком, що запорукою відновлення громадянського миру в Україні та зняття напруженості довкола цієї країни є виконання мінських домовленостей. Все, що потрібно зробити Києву, це сісти за стіл переговорів із представниками Донбасу та погодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту", - запевняє Путін.

"Чим раніше це станеться, тим краще", - стверджує президент РФ.

Втім, він ані слова не сказав про те, що Росія не бажає виконувати обов'язки в рамках мінських домовленостей, та всіляко окупаційні війська РФ, які другу добу поспіль активізували обстріли на Донбасі.