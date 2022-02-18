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Новини Війна
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На жаль, спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. Києву треба сідати за стіл переговорів із представниками ОРДЛО, - Путін

На жаль, спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. Києву треба сідати за стіл переговорів із представниками ОРДЛО, - Путін

Президент РФ Володимир Путін сказав, що під час перемовин з Олександром Лукашенком, який захопив владу у Білорусі, вони обговорювали, зокрема, ситуацію на Донбасі, яка зараз загострюється.

Про це заявив Путін після перемовин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"На жаль, безпосередньо зараз ми спостерігаємо, навпаки, загострення ситуації на Донбасі", - сказав Путін.

"Констатували з Лукашенком, що запорукою відновлення громадянського миру в Україні та зняття напруженості довкола цієї країни є виконання мінських домовленостей. Все, що потрібно зробити Києву, це сісти за стіл переговорів із представниками Донбасу та погодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту", - запевняє Путін.

"Чим раніше це станеться, тим краще", - стверджує президент РФ. 

Втім, він ані слова не сказав про те, що Росія не бажає виконувати обов'язки в рамках мінських домовленостей, та всіляко окупаційні війська РФ, які другу добу поспіль активізували обстріли на Донбасі.

Автор: 

армія рф (17143) путін (23733) росія (64846) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+77
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18.02.2022 16:08
+47
Мразь плешивая.
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18.02.2022 16:08
+44
Санкций выпрашивает, полезных и разных
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18.02.2022 16:07
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Нашел самый гуманный способ очистить Землю от кремлевского беса, это посадить его на кол.
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18.02.2022 16:58 Відповісти
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18.02.2022 17:42 Відповісти
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18.02.2022 16:58 Відповісти
Дідусь Фрейд посміхнувся😉😉😉😜Ось чого воно домагається, прямих перемовин з чепушиліними! 🖕🖕🖕
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18.02.2022 16:58 Відповісти
А ОРДЛО - это Россия ? Нет? Ну так ПНХ.
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18.02.2022 17:00 Відповісти
А почему Пушилин официально не выйдет на трибуну ООН ?
Почему путин отдувается за него ?
Путин - шестёрка Пушилина.
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18.02.2022 17:03 Відповісти
договриваться с террористами террористов оно с трипером головы..
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18.02.2022 17:04 Відповісти
у них нет таких спортивных костюмов в котором к #уйлу приехал первый раз на ≪переговоры≫ кадыркин .
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18.02.2022 17:12 Відповісти
*** тоби в сраку ***** ботоксний, щоб вин тоби через сраку у горлянця засряг!
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18.02.2022 17:13 Відповісти
а може тебе ещё ключи от квартиры дать, где деньги лежат? ©️
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18.02.2022 17:18 Відповісти
Ну иди и договаривайся царёк плешивый, это ж тебе страшно нужно…
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18.02.2022 17:19 Відповісти
Загострення обстановки створена москалями.
Нема чого чекати треба гасити вагнерівців.
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18.02.2022 17:20 Відповісти
Путин -ПНХ
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18.02.2022 17:30 Відповісти
ПНХ
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18.02.2022 17:42 Відповісти
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18.02.2022 17:42 Відповісти
*****, хреном тебе по щекам!
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Обязательно... Только Корбана Даласа позвать, у него неплохо получается, в отличии от некоторых...
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18.02.2022 17:45 Відповісти
загострення на донбасi
i хто ж це його розпочав???
ступiнь брехнi та цинiзму зашкалюе.....
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18.02.2022 17:48 Відповісти
"Президент РФ Владимир Путин сказал, что во время переговоров с Александром Лукашенко, захватившим власть в Беларуси..."
..........
Пуйло такой же "президент" как Александр Лукашенко, "захвативший власть в Беларуси..."

Надо прямо говорить - что пуйло не легитимен, он захватил власть в России, захватил, чтобы угрожать соседям
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18.02.2022 17:55 Відповісти
Почему Украина должна разговаривать с террористами ???
Тем более садиться с ними за один стол …
Террористов надо УНИЧТОЖАТЬ , УБИВАТЬ, ЛИКВИДИРОВАТЬ !
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18.02.2022 18:03 Відповісти
Официально, паРаша говорит , что их там НЕТ !
С кем договариваться ???
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19.02.2022 10:04 Відповісти
Нічого з цієї новини не зрозумів...По всіх сайтах,ЗМІ ,попадаючи під критику,образи,погрози,Зе криком кричить,що готовий в будь якій країні зустрітися з пуйлом,а воно,ботексне,каже що вже треба з ним,пуйлом,зустрічатися...Якийсь конгнітивний диссонанс.
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18.02.2022 18:04 Відповісти
Да не будет этого,падаль ты плешивая. Давай,нападай ***** вонючее. Посмотрим что возьмёт.
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18.02.2022 18:28 Відповісти
А кто тебя уполномачивал давать советы Украине, черт плешивый?! ПНХ!
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18.02.2022 18:34 Відповісти
у лысого заело.. дурачок.
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18.02.2022 18:38 Відповісти
болт тобі в рот, лисий підар
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18.02.2022 18:43 Відповісти
Нема про що Україні із русофашиськими убивцями розмовляти. рашиське ху@ло уже напало на Україну ще у 2014р, потрібно було давно гнати убивць із нашої землі.
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18.02.2022 18:48 Відповісти
переговори з ОРДЛО - то виключно робота рюске дипломатії. хто постачає зброю і іхтамнєтів в ОРДЛО, хто роздає там рюске паспорти, чия валюта там ходить, то той і переговори має провдити там. Україна може тільки проводити переговори з руснею при посередництві Франції, Німеччини, Великобританії та США.
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18.02.2022 18:57 Відповісти
Ну вот, у#бище указало свою цель.
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18.02.2022 19:00 Відповісти
урод , тварь дибилоидна !
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18.02.2022 19:15 Відповісти
а ти сідав за стіл із Чеченцями, падла плєшьівая?
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18.02.2022 19:44 Відповісти
а хер тебе на воротник... ган*он ты крЯмлевский....
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18.02.2022 20:28 Відповісти
Кто ты такой...хуйло, что бы что то требовать
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29.03.2022 21:25 Відповісти
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