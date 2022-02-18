Обстріли на Донбасі - частина російського сценарію, який спрямований на створення провокацій для початку агресії, - Блінкен

Обстріл України, що фіксується протягом останніх 48 годин, це частина російського сценарію, який вже діє і спрямований на створення провокацій для початку агресії РФ проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Навіть незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що розбіжності мають бути вирішені через діалог, через дипломатію, ми глибоко стурбовані тим, що це не той шлях, який Росія обрала", - наголосив він.

За словами Блінкена, все що ми бачили останні 48 годин - це частина сценарію, який вже діє.

"Створення хибних провокацій, щоб потім на них була відповідь, на ці провокації, і потім нарешті вчинення нової агресії проти України", - підсумував держсекретар США.

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