Обстріли на Донбасі - частина російського сценарію, який спрямований на створення провокацій для початку агресії, - Блінкен
Обстріл України, що фіксується протягом останніх 48 годин, це частина російського сценарію, який вже діє і спрямований на створення провокацій для початку агресії РФ проти України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Навіть незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що розбіжності мають бути вирішені через діалог, через дипломатію, ми глибоко стурбовані тим, що це не той шлях, який Росія обрала", - наголосив він.
За словами Блінкена, все що ми бачили останні 48 годин - це частина сценарію, який вже діє.
"Створення хибних провокацій, щоб потім на них була відповідь, на ці провокації, і потім нарешті вчинення нової агресії проти України", - підсумував держсекретар США.
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В Днепре на Приднепровской ТЭС нашли взрывчатку
18.02.2022. г.
Сегодня рано утром охранник ТЭС при обходе территории обнаружил предмет, напоминающий взрывчатку. Об опасной находке охранник сообщил куда следует.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный»
В сообщении отмечается, что опасный предмет в форме цилиндра, из которого торчал фитиль охранник приметил на багерной насосной. Прибывший на место находки взрывотехники осуществили контролируемый подрыв.
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