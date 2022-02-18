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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Обстріли на Донбасі - частина російського сценарію, який спрямований на створення провокацій для початку агресії, - Блінкен

Обстріли на Донбасі - частина російського сценарію, який спрямований на створення провокацій для початку агресії, - Блінкен

Обстріл України, що фіксується протягом останніх 48 годин, це частина російського сценарію, який вже діє і спрямований на створення провокацій для початку агресії РФ проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Навіть незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що розбіжності мають бути вирішені через діалог, через дипломатію, ми глибоко стурбовані тим, що це не той шлях, який Росія обрала", - наголосив він.

За словами Блінкена, все що ми бачили останні 48 годин - це частина сценарію, який вже діє.

"Створення хибних провокацій, щоб потім на них була відповідь, на ці провокації, і потім нарешті вчинення нової агресії проти України", - підсумував держсекретар США.

Читайте: Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію Росії проти України, - Бербок

Автор: 

обстріл (28156) росія (64846) Донбас (22354) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+6
Чё вы санкции не вводите против мразей свинособачих!??
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18.02.2022 16:16
+2
Да мы все понимаем датите слабину так потом раша вас так дерьмом замажет что потом уже не отмоетесь скажет слабые мы их разотрем в порошок и т.д в том же духе или Вы их сносите нафиг или они Вас Украина бустер между ордой и людьми
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18.02.2022 16:17
+2
Еще немного, еще чуть чуть, и введут, правда не все санкции, и не сразу, а может и не санкции, ну кароче нате вам вот три сотни Джавелинов и воюйте. Ну, в принципе и на том спасибо.
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18.02.2022 16:19
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Чё вы санкции не вводите против мразей свинособачих!??
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18.02.2022 16:16 Відповісти
Еще немного, еще чуть чуть, и введут, правда не все санкции, и не сразу, а может и не санкции, ну кароче нате вам вот три сотни Джавелинов и воюйте. Ну, в принципе и на том спасибо.
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18.02.2022 16:19 Відповісти
Та літайте навколо кордонів парашки такими силами авіації щоб у Пуйла голова закрутилася.
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18.02.2022 16:17 Відповісти
Да мы все понимаем датите слабину так потом раша вас так дерьмом замажет что потом уже не отмоетесь скажет слабые мы их разотрем в порошок и т.д в том же духе или Вы их сносите нафиг или они Вас Украина бустер между ордой и людьми
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18.02.2022 16:17 Відповісти
???
В Днепре на Приднепровской ТЭС нашли взрывчатку
18.02.2022. г.
Сегодня рано утром охранник ТЭС при обходе территории обнаружил предмет, напоминающий взрывчатку. Об опасной находке охранник сообщил куда следует.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный»
В сообщении отмечается, что опасный предмет в форме цилиндра, из которого торчал фитиль охранник приметил на багерной насосной. Прибывший на место находки взрывотехники осуществили контролируемый подрыв.

????
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18.02.2022 17:19 Відповісти
Донецкая и Луганская окупированная територия используется для отвлечения от главного удара за одно рф хочет как можно больше войск Украины перетащить на восток
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18.02.2022 18:09 Відповісти
Ждем комментарий по поводу нагнетания и фейков от придурочного Арахамии.
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18.02.2022 19:47 Відповісти
Украинцев - сорок пять миллионов. Хватит остановить любого агрессора. Нужно только достаточное количество оружия.
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18.02.2022 23:07 Відповісти
Да хватает у нас и добровольцев и пацанов с реальным боевым опытом , у нас просто есть одно большая проблема и называется она : Осел Оманский. За что громадное мерси 73% идиотов. У вас в Израиле человек 4 раза откосивший от армии даже депутатом не стал бы не когда , не то что первым лицом страны. Так что : Маемо те що маемо.
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19.02.2022 00:05 Відповісти
 
 