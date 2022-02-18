Експерт-антихабарник Кос про конкурси на голів НАБУ і САП: Адміністрація Зеленського по суті підтримує корупцію
Немає жодної законної підстави для того, щоб Драго Кос не брав участь у роботі обох комісій з обрання голів НАБУ і САП.
Про це заявив Суспільному Драго Кос, передає Цензор.НЕТ.
"Немає жодної законної підстави для цього, що означає - це суто політичне рішення, тому що я не подобаюсь комусь в адміністрації Президента. Міжнародна спільнота спостерігає за тим, що відбувається, українці спостерігають за тим, що відбувається, і, наскільки я пам'ятаю, я думаю президент Зеленський виграв останні вибори, тому що він заявляв, що боротиметься з корупцією. Але те, що його адміністрація зараз робить - це не боротьба з корупцією, це по суті підтримка корупції. Напевно, я не вийду з комісії САП. Я, в першу чергу, шукаю законні можливості для роботи комісії НАБУ і, напевно, я буду боротися з рішенням Уряду", – пояснив Драго Кос.
"Чудово, що є люди, які називають речі своїми іменами. Ця заява точно не сподобається Зеленському. Але це гірка правда про те, як влада "бореться" з корупцією. Отже, міжнародний експерт Драго Кос відреагував на рішення уряду Зеленського про те, що він не може одночасно бути у складі комісії САП і НАБУ. ... Сильна заява, погодьтесь. Вдумайтеся, уряд за вказівкою президента приймає незаконні рішення заради підриву органів, які боряться з корупцією. Як після цього можна говорити про якусь довіру в стосунках із західними партнерами України?" - прокоментували заяву Коса в ЦПК.
Нагадаємо, 15 лютого 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження "Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ)". Згідно з ним, Драго Кос, який є членом комісії на конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не може одночасно бути у складі комісії з конкурсу у НАБУ.
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Політика, а під неї і ЗЕ-клікою запроваджена, чи вірніше... "заточена система корумпованого державного управління" - її я назвав би "смерть в розстрочку"!
І в першу чергу - смерть для економіки..., а за нею і деградація моралі в більшості суспільства !
Люьі сфери життя - не можуть бути сильними в принципі, якщо слабенький їх фундамент - "економіка", законність і мораль !
А сильну економіку побудовану на корупції - ніколи не збудуєш!
Уявіть собі сімейну економіку, яка побудована на корупції та аморальності... - коли чоловік, щоб поремонтувати розетку, пральну машину, балкон, перетаскати важкі речі... вимагав би з дружини і дітей якісь відкати.
Або дружина- вимагала відкати у чоловіка та дітей щоб вона випрала білизну, пошила якусь річ чи приготувала їжу ..
А, в свою чергу, діти вимагали грошей... - щоб вони не пропускали уроків, чи добре вчилися, чи сходили в магазин за хлібом ( в селі- щоб попасли корову, чи пропололи грядку)
А рівень та обсяг цих відкатів.. щ0об невпинно змінювався в часі..,
В нормальній сім'ї, нормальний її голова припинив би таке безглуздя НЕГАЙНО! Якщо не припиняє - сім'я ОБОВ'ЯЗКОВО "розповзеться" на людиноподібні індивідууми - з незавидним власним майбутнім...
Держава- то також сім'я... її галузей, сфер діяльності і взаємин між людьми! З цивілізованою системою стимулів і стримувань.
Просто, вже при трьох останніх президентах - одні беззаконно, без сумління і без боязні покарань -вимагають відкатів, купаються в грошах і майцні, обжираються, інші (для інших -закон)- ледь виживають ставши повністю безправними. І ставши - саме "завдяки" чинній на кожному етапі -владі!
Нинішні, три останні покоління влади не лише дозволяли, але й "кришують" - вимагачів відкатів чиновниками за роботу, яку вони зобов'язані робити за посадою на службі... Або ще гірше -вимагають, щоб не перешкоджати діяльності чи не створювати додаткових труднощів в житті...
Без злому цієї системи - толку не буде ні в державі, ні у міжнародних взаєминах. А нагліючі агресори неодмінно скористаються слабкістю владив нашій державі...- в якій мірі зможуть скористатися - час покаже!
18 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#respond Комментарии: 0
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html
Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%…
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#more-154087 Читать далее