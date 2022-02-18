Експерт-антихабарник Кос про конкурси на голів НАБУ і САП: Адміністрація Зеленського по суті підтримує корупцію

Немає жодної законної підстави для того, щоб Драго Кос не брав участь у роботі обох комісій з обрання голів НАБУ і САП.

Про це заявив Суспільному Драго Кос, передає Цензор.НЕТ.

"Немає жодної законної підстави для цього, що означає - це суто політичне рішення, тому що я не подобаюсь комусь в адміністрації Президента. Міжнародна спільнота спостерігає за тим, що відбувається, українці спостерігають за тим, що відбувається, і, наскільки я пам'ятаю, я думаю президент Зеленський виграв останні вибори, тому що він заявляв, що боротиметься з корупцією. Але те, що його адміністрація зараз робить - це не боротьба з корупцією, це по суті підтримка корупції. Напевно, я не вийду з комісії САП. Я, в першу чергу, шукаю законні можливості для роботи комісії НАБУ і, напевно, я буду боротися з рішенням Уряду", – пояснив Драго Кос.

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"Чудово, що є люди, які називають речі своїми іменами. Ця заява точно не сподобається Зеленському. Але це гірка правда про те, як влада "бореться" з корупцією. Отже, міжнародний експерт Драго Кос відреагував на рішення уряду Зеленського про те, що він не може одночасно бути у складі комісії САП і НАБУ. ... Сильна заява, погодьтесь. Вдумайтеся, уряд за вказівкою президента приймає незаконні рішення заради підриву органів, які боряться з корупцією. Як після цього можна говорити про якусь довіру в стосунках із західними партнерами України?" - прокоментували заяву Коса в ЦПК.

Нагадаємо, 15 лютого 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження "Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ)". Згідно з ним, Драго Кос, який є членом комісії на конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не може одночасно бути у складі комісії з конкурсу у НАБУ.