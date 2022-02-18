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Експерт-антихабарник Кос про конкурси на голів НАБУ і САП: Адміністрація Зеленського по суті підтримує корупцію

Експерт-антихабарник Кос про конкурси на голів НАБУ і САП: Адміністрація Зеленського по суті підтримує корупцію

Немає жодної законної підстави для того, щоб Драго Кос не брав участь у роботі обох комісій з обрання голів НАБУ і САП.

Про це заявив Суспільному Драго Кос, передає Цензор.НЕТ.

"Немає жодної законної підстави для цього, що означає - це суто політичне рішення, тому що я не подобаюсь комусь в адміністрації Президента. Міжнародна спільнота спостерігає за тим, що відбувається, українці спостерігають за тим, що відбувається, і, наскільки я пам'ятаю, я думаю президент Зеленський виграв останні вибори, тому що він заявляв, що боротиметься з корупцією. Але те, що його адміністрація зараз робить - це не боротьба з корупцією, це по суті підтримка корупції. Напевно, я не вийду з комісії САП. Я, в першу чергу, шукаю законні можливості для роботи комісії НАБУ і, напевно, я буду боротися з рішенням Уряду", – пояснив Драго Кос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін за вказівкою Зеленського зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно, - Шабунін

"Чудово, що є люди, які називають речі своїми іменами. Ця заява точно не сподобається Зеленському. Але це гірка правда про те, як влада "бореться" з корупцією. Отже, міжнародний експерт Драго Кос відреагував на рішення уряду Зеленського про те, що він не може одночасно бути у складі комісії САП і НАБУ. ... Сильна заява, погодьтесь. Вдумайтеся, уряд за вказівкою президента приймає незаконні рішення заради підриву органів, які боряться з корупцією. Як після цього можна говорити про якусь довіру в стосунках із західними партнерами України?" - прокоментували заяву Коса в ЦПК.

Нагадаємо, 15 лютого 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження "Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ)". Згідно з ним, Драго Кос, який є членом комісії на конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не може одночасно бути у складі комісії з конкурсу у НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5055) Зеленський (23642) конкурс (1285) корупція (4671) САП (2204) Офіс Президента (2018) Кос Драго (5)


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Топ коментарі
+19
Мы знаем.
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18.02.2022 16:22
+18
ОП її очолює.
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18.02.2022 16:24
+13
как всегда быдло зелёное обосралось, потом ходят с протянутой рукой, плевать им в лицо весь запад будет скоро
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18.02.2022 16:23
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18.02.2022 16:22 Відповісти
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18.02.2022 16:43 Відповісти
https://inforesist.org/vereshhuk-my-ne-mozhem-dazhe-ponyat-chto-imenno-imeet-v-vidu-bajden-kogda-govorit-chto-u-nas-ogromnye-problemy-s-korrupcziej/ депутаты с конвертами в руках поддерживают Верещук
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18.02.2022 18:31 Відповісти
как всегда быдло зелёное обосралось, потом ходят с протянутой рукой, плевать им в лицо весь запад будет скоро
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18.02.2022 16:23 Відповісти
"Екологічна ніша" трьох останніх поколінь владив Україні- руйнація основ суспільства корупцією!

Політика, а під неї і ЗЕ-клікою запроваджена, чи вірніше... "заточена система корумпованого державного управління" - її я назвав би "смерть в розстрочку"!

І в першу чергу - смерть для економіки..., а за нею і деградація моралі в більшості суспільства !

Люьі сфери життя - не можуть бути сильними в принципі, якщо слабенький їх фундамент - "економіка", законність і мораль !

А сильну економіку побудовану на корупції - ніколи не збудуєш!

Уявіть собі сімейну економіку, яка побудована на корупції та аморальності... - коли чоловік, щоб поремонтувати розетку, пральну машину, балкон, перетаскати важкі речі... вимагав би з дружини і дітей якісь відкати.
Або дружина- вимагала відкати у чоловіка та дітей щоб вона випрала білизну, пошила якусь річ чи приготувала їжу ..

А, в свою чергу, діти вимагали грошей... - щоб вони не пропускали уроків, чи добре вчилися, чи сходили в магазин за хлібом ( в селі- щоб попасли корову, чи пропололи грядку)

А рівень та обсяг цих відкатів.. щ0об невпинно змінювався в часі..,

В нормальній сім'ї, нормальний її голова припинив би таке безглуздя НЕГАЙНО! Якщо не припиняє - сім'я ОБОВ'ЯЗКОВО "розповзеться" на людиноподібні індивідууми - з незавидним власним майбутнім...


Держава- то також сім'я... її галузей, сфер діяльності і взаємин між людьми! З цивілізованою системою стимулів і стримувань.

Просто, вже при трьох останніх президентах - одні беззаконно, без сумління і без боязні покарань -вимагають відкатів, купаються в грошах і майцні, обжираються, інші (для інших -закон)- ледь виживають ставши повністю безправними. І ставши - саме "завдяки" чинній на кожному етапі -владі!

Нинішні, три останні покоління влади не лише дозволяли, але й "кришують" - вимагачів відкатів чиновниками за роботу, яку вони зобов'язані робити за посадою на службі... Або ще гірше -вимагають, щоб не перешкоджати діяльності чи не створювати додаткових труднощів в житті...

Без злому цієї системи - толку не буде ні в державі, ні у міжнародних взаєминах. А нагліючі агресори неодмінно скористаються слабкістю владив нашій державі...- в якій мірі зможуть скористатися - час покаже!

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18.02.2022 17:37 Відповісти
ОП її очолює.
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18.02.2022 16:24 Відповісти
Зеленський і "слуги" проти корупції? Ага, зараз. Пчіли проти міду.
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18.02.2022 16:29 Відповісти
Узурпация власти лживым гундосым безмозглым мерзавцемЗе...ЗЛН-ЕРМк ПНХ !!!
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18.02.2022 16:34 Відповісти
Почему партнеры, послы не ****** по воровитым пальцам Зе шоблы?!
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18.02.2022 16:35 Відповісти
шо ви гаварітє, да как ви смєєте! вова чєстний, спрасіте у ФОП
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18.02.2022 16:36 Відповісти
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18.02.2022 16:40 Відповісти
Він НЄЛОХ Оманський тому і підтримує корупцію. А от ті 73% що його вибрали вони звичайне стадо яке заслуговує на такого лідЄра.
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18.02.2022 16:41 Відповісти
73%бараны не знают чем заканчивается нахождение в стаде-мангалом,а их все равно сейчас-25% ужас
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18.02.2022 18:14 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html Велике крадівництво: откаты на строительстве дорог составляют 30% - бывший «дорожный король»
18 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#respond Комментарии: 0
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html

Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%…
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#more-154087 Читать далее
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18.02.2022 16:43 Відповісти
десятки миллиардов ворует зэ-лупа и ко а на армию денег хронически не хватает
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18.02.2022 16:45 Відповісти
Дякуємо, пане Кос.
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18.02.2022 16:43 Відповісти
майже погоджуюсь,тільки не підтримує,а очолює
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18.02.2022 16:45 Відповісти
Правильно, и это при том, что Украина воюет, благодаря мощной поддержке наших партнеров, а эта продажная тварь прололжает воровать на виду всего мира, зе - это живое воплощееие хуцпа! Надеюсь, он за все преступления ответит.
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18.02.2022 17:17 Відповісти
Україні потрібен президент, як повітря, Ярош - президент України!
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18.02.2022 17:48 Відповісти
Пам'ятаєте Ющенко: "оці руки нічого не крали...", цей теж таку само пісню співає - мовляв "не взяв ні копієчки..."😏🤔Цілком можливо, я не прокурор САП і не очільник НАБУ шоб стверджувати протилежне.. Але як щодо оп-шнї челяді на кшталт дєрьмака, татарова та їже з ними??? Вже не кажучи про тих зашкварених "слуг" -яких мало не щодня ловлять на отриманні хабарів?? Оці зашкварені"слуги" - хто їх фактично привів до владного "корита"??? Відповідальності за них нема ніякої -зовсім??! Як і за ВІДКРИТИЙ зрив з боку представників оп процедури відбору(узгодженої з усіма міжнародними партнерами) очільників САП та НАБУ?(ганебно прикриваючись фактором можливого масштабного вторгнення: типу і так зійде, допоможуть, куди подінуться -бо ж "путіннападе"🤬)
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18.02.2022 18:03 Відповісти
Зеленько крончений негідник !
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18.02.2022 18:31 Відповісти
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18.02.2022 18:33 Відповісти
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18.02.2022 23:00 Відповісти
 
 