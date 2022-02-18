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Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи диверсій на Донбасі, - Кулеба

Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи диверсій на Донбасі, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російської пропаганди про наступ ЗСУ та диверсії на окупованому Донбасі.

Про це очільник МЗС написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - заявив Кулеба.

Також дивіться: Російським пропагандистам розіслали "темники" з Кремля: "Україна попре на Донбас" та "труїтиме ватажків "ДНР". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2791) Кулеба Дмитро (3604) ОРДЛО (320)


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Та им насрать. Там скажут, что марсиане напали и пол Московии поверит.
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18.02.2022 16:26 Відповісти
"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди..."

Це не пропаганда - це російські інформаційні війська, яки займаються інформаційними злочинами.
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18.02.2022 16:28 Відповісти
и бульбафюррер спалил контору на перссухе с плешивым сказав что люди уже бегут ..... еще до обращения макак луганды
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18.02.2022 16:30 Відповісти
ну не вірю))) бачу по очах хочете напасти ... все для цього готове... чекають тільки команди головнокомандуючого
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18.02.2022 16:37 Відповісти
А ты докажи.
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18.02.2022 16:40 Відповісти
Если это заявление просто "дипломатическая позиция" для мира - то понимаю.
А если это правда - то возникает вполне законный вопрос: А может Кулеба привести хоть один пример из мировой истории, когда в подобной ситуации, оккупированные территории возвращались "дипломатическим путем"?.
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18.02.2022 16:39 Відповісти
Кацапы начали эвакуировать сочувствущих лугандонцев вглубь каазлабада. Ожидается выход кацаповойск за поребрик... Роисучения - это прикрытие драпака.
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Виступаючи в Раді, РЕЗНІКОВ вкотре наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке "нас проклянуть наші нащадки".

Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі.
16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями. ?!?!

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
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18.02.2022 17:00 Відповісти
Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске - или непосредственно с Российской Федерацией - вспыхнет с новой силой,

то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.


https://www.radiosvoboda.org/a/putin-lukashenko-vtorgnennya/31588944.html
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18.02.2022 17:01 Відповісти
 
 