Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи диверсій на Донбасі, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російської пропаганди про наступ ЗСУ та диверсії на окупованому Донбасі.

Про це очільник МЗС написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - заявив Кулеба.

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