Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи диверсій на Донбасі, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російської пропаганди про наступ ЗСУ та диверсії на окупованому Донбасі.
Про це очільник МЗС написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - заявив Кулеба.
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Це не пропаганда - це російські інформаційні війська, яки займаються інформаційними злочинами.
А если это правда - то возникает вполне законный вопрос: А может Кулеба привести хоть один пример из мировой истории, когда в подобной ситуации, оккупированные территории возвращались "дипломатическим путем"?.
Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі.
16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями. ?!?!
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.
https://www.radiosvoboda.org/a/putin-lukashenko-vtorgnennya/31588944.html