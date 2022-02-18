Хроніка неоголошеної війни: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення на Донбасі

У п’ятницю, 18 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, як Україна відповість на обстріли бойовиків та що буде, якщо РФ визнає незалежність т. зв. "ЛДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Теми для обговорення в студії:

Загострення на Донбасі: бойовики обстрілюють дитячі садки, школи та житлові будинки. Як відповість Україна?

Ультиматум Путіна. Чи має Україна майбутнє в НАТО?

Що буде, якщо Росія визнає незалежність так званих ЛНР та ДНР?

Ексклюзивне інтерв'ю Посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен

Гості студії:

ПЕТРО ПОРОШЕНКО, президент України (2014–2019), лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);

ІГОР СМЕШКО, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК, міністр оборони України (2019–2020);

ВОЛОДИМИР ОГРИЗКО, міністр закордонних справ України (2007–2009);

ЄВГЕНІЙ МУРАЄВ, лідер партії "НАШІ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Також були запрошені:

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем’єр-міністр України;

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, секретар РНБО;

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ".