Хроніка неоголошеної війни: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення на Донбасі
У п’ятницю, 18 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, як Україна відповість на обстріли бойовиків та що буде, якщо РФ визнає незалежність т. зв. "ЛДНР".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.
Теми для обговорення в студії:
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Загострення на Донбасі: бойовики обстрілюють дитячі садки, школи та житлові будинки. Як відповість Україна?
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Ультиматум Путіна. Чи має Україна майбутнє в НАТО?
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Що буде, якщо Росія визнає незалежність так званих ЛНР та ДНР?
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Ексклюзивне інтерв'ю Посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен
Гості студії:
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, президент України (2014–2019), лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);
ІГОР СМЕШКО, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);
АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК, міністр оборони України (2019–2020);
ВОЛОДИМИР ОГРИЗКО, міністр закордонних справ України (2007–2009);
ЄВГЕНІЙ МУРАЄВ, лідер партії "НАШІ";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";
ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".
Також були запрошені:
ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем’єр-міністр України;
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;
ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, секретар РНБО;
ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ".
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Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.
Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.
Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.
На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
Цієї п'ятниці говоримо про:
- СССР програв Заходу, але правонаступник РФ відновив ескалацію;
- Перший етап нового протистояння зі світовою спільнотою Кремль програв, але продовжує погрожувати зброєю: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"),
- Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"),
- Сергій Рахманін (фракція "Голос")
- Людмила Буймістер (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко - дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Віктор Ягун - генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015).
Початок - о 19:40