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Хроніка неоголошеної війни: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення на Донбасі

Хроніка неоголошеної війни: на

У п’ятницю, 18 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, як Україна відповість на обстріли бойовиків та що буде, якщо РФ визнає незалежність т. зв. "ЛДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Теми для обговорення в студії:

  • Загострення на Донбасі: бойовики обстрілюють дитячі садки, школи та житлові будинки. Як відповість Україна?

  • Ультиматум Путіна. Чи має Україна майбутнє в НАТО?

  • Що буде, якщо Росія визнає незалежність так званих ЛНР та ДНР?

  • Ексклюзивне інтерв'ю Посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен

Гості студії:

ПЕТРО ПОРОШЕНКО, президент України (2014–2019), лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);

ІГОР СМЕШКО, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК, міністр оборони України (2019–2020);

ВОЛОДИМИР ОГРИЗКО, міністр закордонних справ України (2007–2009);

ЄВГЕНІЙ МУРАЄВ, лідер партії "НАШІ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Також були запрошені:

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем’єр-міністр України;

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, секретар РНБО;

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ".

Автор: 

шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+3
https://t.me/Sharpreview/7647 Не будем злорадствовать, но Юлию Владимировну опять уронили... На этот раз на "Г+Г" .
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18.02.2022 17:01
+2
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова в трансляції телеканалу "Еспресо" та на ютуб-каналі 5-го телеканалу!
Цієї п'ятниці говоримо про:
- СССР програв Заходу, але правонаступник РФ відновив ескалацію;
- Перший етап нового протистояння зі світовою спільнотою Кремль програв, але продовжує погрожувати зброєю: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"),
- Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"),
- Сергій Рахманін (фракція "Голос")
- Людмила Буймістер (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко - дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Віктор Ягун - генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015).

Початок - о 19:40
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18.02.2022 16:53
+2
скотина, щоб ти скоріше затарилась
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18.02.2022 17:19
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примусовий вивоз називається депортація

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.

Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.

Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.

На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
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18.02.2022 16:44 Відповісти
Кацапы уходят с Донбасс( под прикрытием150000 армии).
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18.02.2022 16:52 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:08 Відповісти
Юлька опять на коляске прирулит. вчера ее лабутены подвели , грохнулась своей 60-ти летней плесенью о земь, прям в студии. Оказывается против баб Юльки не только Майдан был, но и лабутены, типо, общее презрение:" У су.а".
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18.02.2022 16:50 Відповісти
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18.02.2022 16:54 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/7647 Не будем злорадствовать, но Юлию Владимировну опять уронили... На этот раз на "Г+Г" .
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18.02.2022 17:01 Відповісти
Тобі видніше, як особині, яку при народженні "уронілі" тім*ячком на бетон общєствєнного сортиру.
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18.02.2022 17:04 Відповісти
Васю, вгамуйтесь. Вы ж - не Юля. Васю, досвидос, бачу вы скандальна людина, як и баб Юля.
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18.02.2022 17:08 Відповісти
Може і скандальна, але не жлоб, ПДРС і тупень. Тобто зовсім не такий, як ти.
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18.02.2022 17:11 Відповісти
щоб тебе ******* жулькою, мразина трухлява
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18.02.2022 17:20 Відповісти
скотина, щоб ти скоріше затарилась
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18.02.2022 17:19 Відповісти
Мабуть, сегодня к Савику не прирулит, по инвалидности.
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18.02.2022 17:06 Відповісти
На відміну від вашого Гетьмана-жлоба, вона без запрошення в гості не ходить.
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18.02.2022 17:09 Відповісти
Хву, слава тобi, господи. Подивлюсь.
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18.02.2022 17:13 Відповісти
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18.02.2022 16:57 Відповісти
Жесть, космического масштаба фантазии - ЦЕ ВСЕ баб Юля.
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18.02.2022 17:00 Відповісти
Може ти й правий. Такі інфузорії-юлєфоби, як ти, рівня космічного масштабу не заслуговують.
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18.02.2022 17:07 Відповісти
А зебуинья тупость - тоже космических масштабов.
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18.02.2022 17:15 Відповісти
О , протухшая консерва вскрылась.
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18.02.2022 16:58 Відповісти
Так закрийся і не смерди.
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18.02.2022 17:00 Відповісти
Васю, вы?
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18.02.2022 17:00 Відповісти
А Вася це хто? Твій партнер по ПДРСній практиці?
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18.02.2022 17:02 Відповісти
Тока по чесноку, вы - каховский мент по совместительству с сбахчи-отара бизнесом?
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18.02.2022 17:11 Відповісти
Ага, не тільки "каховський мент", а ще і представник Імператора Галактики. Бідний ти бідненький, ПДРС Шамов, фантазії вистачає лише на "каховського мента".
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18.02.2022 17:14 Відповісти
Я о лицах кавказской национальности не фантазирую.
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18.02.2022 17:18 Відповісти
Стесняюсь спросить, куда делся пан Джамал...
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18.02.2022 17:32 Відповісти
Свабода слова Савіка Шустера ето самая свабодная свабода слова из всєх свабодних слов на свабодє слова...
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18.02.2022 16:52 Відповісти
А чЬО тада Савик. после того как задаст вопрос, молча сам с собою, ехидничает под сме.уечек... Вот у Джоконы тоже - такая же легкая ухмылка.
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18.02.2022 16:56 Відповісти
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова в трансляції телеканалу "Еспресо" та на ютуб-каналі 5-го телеканалу!
Цієї п'ятниці говоримо про:
- СССР програв Заходу, але правонаступник РФ відновив ескалацію;
- Перший етап нового протистояння зі світовою спільнотою Кремль програв, але продовжує погрожувати зброєю: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"),
- Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"),
- Сергій Рахманін (фракція "Голос")
- Людмила Буймістер (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко - дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Віктор Ягун - генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015).

Початок - о 19:40
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18.02.2022 16:53 Відповісти
 
 