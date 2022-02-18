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Наглядова рада Суспільного звільнила члена правління Лодигіна через скандал навколо відбору на Євробачення

Наглядова рада Суспільного звільнила члена правління Лодигіна через скандал навколо відбору на Євробачення

Причиною став скандал навколо національного відбору на Євробачення-2022.

Наглядова рада Суспільного ухвалила рішення про дострокове припинення контракту з членом правління, відповідальним за платформу телебачення, головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 Ярославом Лодигіним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Детектор медіа.

Про це повідомив секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський.

"Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін", – зазначив він.

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Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін був головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 і відповідав повністю за весь процес. Також він входив до складу журі під час фінального концерту, на якому обирали представника від України на конкурс. Його низький бал гурту "Калуш Оркестра" у порівнянні з іншими членами журі та глядачами і слова про "людей з гір" обурили суспільство. На пресконференції після фіналу Ярослав Лодигін сказав, що готовий піти у відставку.

За його словами, для нього довіра до Суспільного як інституції – головна причина, чому він працює у компанії. "Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи. Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", – сказав він.

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У травні 2021 року наглядова рада обрала двох нових членів правління – Тетяну Кісельчук та Родіона Кочубея. Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін продовжували працювати у правлінні, оскільки вони підписали контракт 29 серпня 2019 року на 4 роки.

Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.

Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.

Автор: 

Євробачення (604) звільнення (2663) НСТУ (166)


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Значить, це Лодигін і допустив до конкурсу Паш, прекрасно знаючи, що вона порушувала закон і правила НСТУ, бо таку команду одержав з ОП. Замість того, щоб скасувати той дебільний пункт правил. Підсумок: Паш не їде, наркоман і наркоторговець їде! Правда восторжествувала
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18.02.2022 16:55 Відповісти
Я не в курсе. "наркоман і наркоторговець" - это кто?
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18.02.2022 19:47 Відповісти
Олег з Калуша. У рожевій шапочці. Який вже 2 як влаштовує розбірки в НСТУ
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19.02.2022 00:03 Відповісти
"продовжували працювати у правлінні, оскільки вони підписали контракт 29 серпня 2019 року на 4 роки."Джерело:
ЗЕспіціалісти, ну всюди обсеруться, за що не візьмуться
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18.02.2022 16:55 Відповісти
Так те що витурили - для нього не так паскудно! Найпаскудніше те що прийдеться повертать гроші які вже вважав "своїми"!
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18.02.2022 18:09 Відповісти
Их всех надо гнать в три шеи и набирать новых людей. Это уже второй зашквар! На так давно была Марув.
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18.02.2022 17:05 Відповісти
лОдигІн, хОркІн, кацапи, понабирають якусь нечисть, а потім дивуються, чому всяке ПАШ МЯШ пролазить
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18.02.2022 17:05 Відповісти
 
 