Наглядова рада Суспільного звільнила члена правління Лодигіна через скандал навколо відбору на Євробачення

Причиною став скандал навколо національного відбору на Євробачення-2022.

Наглядова рада Суспільного ухвалила рішення про дострокове припинення контракту з членом правління, відповідальним за платформу телебачення, головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 Ярославом Лодигіним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Детектор медіа.

Про це повідомив секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський.

"Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін", – зазначив він.

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Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін був головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 і відповідав повністю за весь процес. Також він входив до складу журі під час фінального концерту, на якому обирали представника від України на конкурс. Його низький бал гурту "Калуш Оркестра" у порівнянні з іншими членами журі та глядачами і слова про "людей з гір" обурили суспільство. На пресконференції після фіналу Ярослав Лодигін сказав, що готовий піти у відставку.

За його словами, для нього довіра до Суспільного як інституції – головна причина, чому він працює у компанії. "Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи. Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", – сказав він.

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У травні 2021 року наглядова рада обрала двох нових членів правління – Тетяну Кісельчук та Родіона Кочубея. Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін продовжували працювати у правлінні, оскільки вони підписали контракт 29 серпня 2019 року на 4 роки.

Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.

Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.