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Глава Закарпатської ОДА Микита пояснив слова про "братів" у Росії: Говорив про українську громаду, яка проживає в РФ

Глава Закарпатської ОДА Микита пояснив слова про

Глава Закарпатської ОДА Віктор Микита пояснив свої слова про те, що росіяни - брати українців.

Про це Микита повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі суб’єкти поширюють у мережі вирвану з контексту інформацію про мій виступ під час сесії обласної ради і подають її у маніпулятивній формі. Щодо вислову "…і там проживають наші брати", то хочу нагадати вищевказаним особам, що на території РФ проживає 10 - ти мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора.

І від того, що вони з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо мають громадянство та важко працюють для того, щоб прогодувати родини – українцями вони бути не перестали. Тому для них сьогодні має звучати риторика об’єднання, а не риторика погроз. Вони – частина України, частина нашого народу, яка сьогодні проживає в інших територіальних межах", - пояснив глава Закарпатської ОДА.

Раніше повідомлялось, що глава Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що росіяни - "брати" українців. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні вивчать його заяву та вживатимуть відповідні заходи.

Також дивіться: Глава Закарпатської ОДА Микита заявив, що росіяни - "брати" українців: В Кабміні вивчать його заяву та вживатимуть відповідні заходи. ВIДЕО

Автор: 

Микита Віктор (19) Закарпатська область (2041)


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Топ коментарі
+13
причому дуже тупі,розраховані мабуть на мудрий нарід...
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18.02.2022 16:53
+9
опять отмазки
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18.02.2022 16:52
+9
Такі "брати", як той, що банку меду приніс нашим оборонцям. Або той, що розстріляв 7 сплячих атовців, бо вказали йому, чому не пустив сина на фронт.
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18.02.2022 17:06
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опять отмазки
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18.02.2022 16:52 Відповісти
причому дуже тупі,розраховані мабуть на мудрий нарід...
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18.02.2022 16:53 Відповісти
Такі "брати", як той, що банку меду приніс нашим оборонцям. Або той, що розстріляв 7 сплячих атовців, бо вказали йому, чому не пустив сина на фронт.
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18.02.2022 17:06 Відповісти
типичное поведение сбушника - отмазка
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18.02.2022 17:04 Відповісти
Шо, опять????? Вырвали из контекста??? Дорвите ему этот "контекст" уже до самых помидор. Задрали ватные урода
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18.02.2022 18:30 Відповісти
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18.02.2022 16:53 Відповісти
мутний типочок-лісничок.
колись інтелектуали закінчували університети, а тепер достатньо технікума і заочно хер-зна якоїсь ментовської відомчої академії з вечірньо-заочним навчанням
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18.02.2022 16:53 Відповісти
Знаємо ми ваші "кАнтЄксти", колаборанти х*рові!
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18.02.2022 16:54 Відповісти
відпустило
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18.02.2022 16:54 Відповісти
У ЗЕпогані одна відмазка для тупих виборців "Вирвано з контексту!" Ага!
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18.02.2022 16:55 Відповісти
В'юни на сковорідці!
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18.02.2022 16:56 Відповісти
зеленське сцяння це вже давно не смішно.
"... хоч там проживають і наші брати, населення - це наші брати, дійсно. але керівництво росії, на жаль, воно є недружнім...".
паскудь, це ти своїм дітям та дружині в очі сци скільки хочеш, може їм зайде.
*****, 79-ого року народження, а туди ж ".. ми народжені в радянському союзі...", звідки вони такі молоді, заможні, при посадах й виплекали в собі цей совок.
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18.02.2022 16:57 Відповісти
істоти, які росли у засцяних марлевих пудгузках та яким витирали жопи газетою, живуть спогадами своїх мамок, як ті були молоді та красиві. мамки ж їм не кажуть, що навіть труси змушені були шити самі, бо їх було не купити.
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18.02.2022 17:15 Відповісти
А цей микита не говорив, що мадяри, які споконвічно живуть на Закарпатті, його брати? Або словаки, чехи та румуни? Може, йому пора звідти...
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18.02.2022 16:58 Відповісти
А сестры там не проживают? Папы, мамы и дети?..Короче, отмазка так себе..для закарпатського ****** это конечно вершина его мыслительной деятельности, но не все же ******)))
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18.02.2022 16:58 Відповісти
"Лжешь, собака..." (с)
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18.02.2022 17:01 Відповісти
шмат прокацапського лайна з закарпаття
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18.02.2022 17:01 Відповісти
Злив не зараховано.
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18.02.2022 17:09 Відповісти
Брати у росії, кажеш? Ну-ну...

"...После этого российские начальники сообщили Басаеву, что казачество согнало местных чеченцев и будет их расстреливать, если он не выдаст заложников и не сдастся. Такое решение действительно было оформлено на Большом казачьем круге с подачи московского начальства (виділений фрагмент прочитайте вдруге, щоб оцінити російську дику, нелюдську сутність - можете уявити США, які зібрали б тупо усіх арабів, які мешкають у Штатах, і оголосили про розстріли заручників, якщо бін Ладен не здасться?)
На это из больницы ответили:
- Настоящие чеченцы защищают родину, а эти, которые спокойно живут в России, предали свой народ... Можете расстреливать!"
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18.02.2022 17:15 Відповісти
Шмерц,а ти ще згадай,коли Сталін,більше Сралін, на проханя Червоного Хреста,допомогти війсковополоненим "непобедимой",вілповів,що в нього нема полонених,а є тільки зрадники.Та і по США договорюй все...Коли після знищення Перл Харбора,всіх,саме всіх японців з усієї Америки,зігнали і розмістили в концтаборах.Правда,що не знав,та і не цікавився,як їх там утримували.На війнах павил нема.Вже потім-Нюренберг,засудження культу особистості,Гаага...
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18.02.2022 17:52 Відповісти
> Коли після знищення Перл Харбора,всіх,саме всіх японців з усієї Америки,зігнали і розмістили в концтаборах.Правда,що не знав,та і не цікавився,як їх там утримували <

Доповнюю:

1. Внутрішньо інтернованих японців дійсно тимчасово (до кінця війни) превентивно утримували у спеціальних таборах. Умови життя в яких були хоч і досить спартанськими, але з дотриманням усіх міжнародних норм щодо забезпечення умов для життя. Інтернованим дозволялося заселятися зі своїми сім'ями, і персонал таборів до них зазвичай добре і навіть співчутливо ставився, якщо вони не порушували правила. У 1948 р. інтернованим японцям було виплачено часткову компенсацію.
2. У 1988 році президент Рональд Рейган підписав документ, у якому від імені Уряду США були принесені офіційні вибачення за інтернування, спричинене «расовою упередженістю, воєнною істерією та помилками політичного керівництва».
3. Випливає з попереднього пункту: ті явища, які мали місце у певний період історії, є абсолютно неприйнятними у ********* світі. Наприклад, під час Першої Світової усі сторони не комплексуючи вистругували тисячі супротивників отруйними газами. Сьогодні застосування хімічної зброї - тяжкий і ганебний воєнний злочин. У 1945 США використали дві ядерні бімби, щоб примусити Японію до капітуляції. Сьогодні завдати ядерних ударів (навіть тактичних) по без'ядерній країні із аналогічною метою - це ґавтоматично отримати токсичне тавро держави-терориста. Практика масової дискримінації населення за етнічною або іншою ознакою - із тієї ж серії.
4. Хоч японців і дискримінували таким чином - але при цьому навіть мови не було (і не могло бути!) про взяття їх у заручники, і тим більше про шантаж японського уряду масовими стратами японоамериканців. Це вже, вибачайте, зовсім бузувірська практика, неприйнятна для цивілізованої країни.
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18.02.2022 20:35 Відповісти
Читайте бестселлер роман "Hawaii автор James https://en.wikipedia.org/wiki/James_Michener Michener
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18.02.2022 21:04 Відповісти
Нет. Там было чуть чуть по-другому. Из гавайских японцев сформировали батальон "Гаваи" который прошёл по фронтам Европы и покрыл себя славой. Благодаря такому примеру, всех японцев после войны освободили из лагерей. Читайте бестселлер "Гаваи" 1400 стр. Эпопея. История Гавайских островов. Я читал её в детстве как олько выпустил Миченер книгу.
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18.02.2022 21:09 Відповісти
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18.02.2022 17:35 Відповісти
Там давним-давно ніяких братів не залишилося, особливо в Сибіру та Далекому Сході. Їх в манкуртів перетворили ще з часів СССРії. Хто не памятає значання слова "манкурт", повинен перечитати великого Чінгіза Айтматова. Як приклад головного манкурта - отой самий Ко'зак, що переговори по ордлі веде.
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18.02.2022 18:56 Відповісти
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18.02.2022 21:00 Відповісти
колись був такий перець як ванька серов, яскравий украинофоб, в часи Сталина був основним "спеціалістом" по виселенню народів. Всі виселення в СРСР проходили під його керівництвом, він організовував,проводив і потім складав списки на нагородження. У травні 1944 року, він разом із маршалом Жорою (тоді першим заст. Верховного)_ підготували указ про виселення усіх українцівв із Західних областей у віддалені райони. (правда, у своїх мемуарах в Записках з чемодану цей факт не згадав) обговорювали на високому рівні, Молотов був за, однак виявилось, що українців надто багато і не вистачить транспорту для перевезення і Сталін саркастично спитав ініціаторів -а кто сеять будет ?. Пізніше, в своїх мемуарах маршал Жора привів цю фразу Сталіна, але приєднав її чисто до підсумків невдалої операції ЧА березня 1944 року. А українофобство Серова пояснивалось виключно місцем його народження - земляк Молотова. Саме Молотов, крайній українофоб і він цього не приховував, у 1939 році як куратор НКВД від ПБ ініціював призначення ваньки-випусника академії Фрунзе на посаду заступника НКВД, а у вересні 1939 року він став наркомом НКВД в Україні і проводив тодішні депортації в Україні,Молдові тощо і здружився з Хрущевим та Жуковим. І характерно, що у 1963році у Серова по справі Пеньковського забрали зірку героя, а також орден суворова за депортацію кримських татар. А тепер ФСБ використовує напрацьовану практику масових переселень, батьком яких є саме маріець Серов. Вот воно че
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18.02.2022 21:03 Відповісти
 
 