Глава Закарпатської ОДА Микита пояснив слова про "братів" у Росії: Говорив про українську громаду, яка проживає в РФ
Глава Закарпатської ОДА Віктор Микита пояснив свої слова про те, що росіяни - брати українців.
Про це Микита повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Окремі суб’єкти поширюють у мережі вирвану з контексту інформацію про мій виступ під час сесії обласної ради і подають її у маніпулятивній формі. Щодо вислову "…і там проживають наші брати", то хочу нагадати вищевказаним особам, що на території РФ проживає 10 - ти мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора.
І від того, що вони з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо мають громадянство та важко працюють для того, щоб прогодувати родини – українцями вони бути не перестали. Тому для них сьогодні має звучати риторика об’єднання, а не риторика погроз. Вони – частина України, частина нашого народу, яка сьогодні проживає в інших територіальних межах", - пояснив глава Закарпатської ОДА.
Раніше повідомлялось, що глава Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що росіяни - "брати" українців. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні вивчать його заяву та вживатимуть відповідні заходи.
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колись інтелектуали закінчували університети, а тепер достатньо технікума і заочно хер-зна якоїсь ментовської відомчої академії з вечірньо-заочним навчанням
"... хоч там проживають і наші брати, населення - це наші брати, дійсно. але керівництво росії, на жаль, воно є недружнім...".
паскудь, це ти своїм дітям та дружині в очі сци скільки хочеш, може їм зайде.
*****, 79-ого року народження, а туди ж ".. ми народжені в радянському союзі...", звідки вони такі молоді, заможні, при посадах й виплекали в собі цей совок.
"...После этого российские начальники сообщили Басаеву, что казачество согнало местных чеченцев и будет их расстреливать, если он не выдаст заложников и не сдастся. Такое решение действительно было оформлено на Большом казачьем круге с подачи московского начальства (виділений фрагмент прочитайте вдруге, щоб оцінити російську дику, нелюдську сутність - можете уявити США, які зібрали б тупо усіх арабів, які мешкають у Штатах, і оголосили про розстріли заручників, якщо бін Ладен не здасться?)
На это из больницы ответили:
- Настоящие чеченцы защищают родину, а эти, которые спокойно живут в России, предали свой народ... Можете расстреливать!"
Доповнюю:
1. Внутрішньо інтернованих японців дійсно тимчасово (до кінця війни) превентивно утримували у спеціальних таборах. Умови життя в яких були хоч і досить спартанськими, але з дотриманням усіх міжнародних норм щодо забезпечення умов для життя. Інтернованим дозволялося заселятися зі своїми сім'ями, і персонал таборів до них зазвичай добре і навіть співчутливо ставився, якщо вони не порушували правила. У 1948 р. інтернованим японцям було виплачено часткову компенсацію.
2. У 1988 році президент Рональд Рейган підписав документ, у якому від імені Уряду США були принесені офіційні вибачення за інтернування, спричинене «расовою упередженістю, воєнною істерією та помилками політичного керівництва».
3. Випливає з попереднього пункту: ті явища, які мали місце у певний період історії, є абсолютно неприйнятними у ********* світі. Наприклад, під час Першої Світової усі сторони не комплексуючи вистругували тисячі супротивників отруйними газами. Сьогодні застосування хімічної зброї - тяжкий і ганебний воєнний злочин. У 1945 США використали дві ядерні бімби, щоб примусити Японію до капітуляції. Сьогодні завдати ядерних ударів (навіть тактичних) по без'ядерній країні із аналогічною метою - це ґавтоматично отримати токсичне тавро держави-терориста. Практика масової дискримінації населення за етнічною або іншою ознакою - із тієї ж серії.
4. Хоч японців і дискримінували таким чином - але при цьому навіть мови не було (і не могло бути!) про взяття їх у заручники, і тим більше про шантаж японського уряду масовими стратами японоамериканців. Це вже, вибачайте, зовсім бузувірська практика, неприйнятна для цивілізованої країни.