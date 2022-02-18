Глава Закарпатської ОДА Микита пояснив слова про "братів" у Росії: Говорив про українську громаду, яка проживає в РФ

Глава Закарпатської ОДА Віктор Микита пояснив свої слова про те, що росіяни - брати українців.

Про це Микита повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі суб’єкти поширюють у мережі вирвану з контексту інформацію про мій виступ під час сесії обласної ради і подають її у маніпулятивній формі. Щодо вислову "…і там проживають наші брати", то хочу нагадати вищевказаним особам, що на території РФ проживає 10 - ти мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора.

І від того, що вони з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо мають громадянство та важко працюють для того, щоб прогодувати родини – українцями вони бути не перестали. Тому для них сьогодні має звучати риторика об’єднання, а не риторика погроз. Вони – частина України, частина нашого народу, яка сьогодні проживає в інших територіальних межах", - пояснив глава Закарпатської ОДА.

Раніше повідомлялось, що глава Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що росіяни - "брати" українців. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні вивчать його заяву та вживатимуть відповідні заходи.

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