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Новини Річниця Революції Гідності
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Будівництво Музею Революції Гідності почнеться восени: приблизна вартість 1 млрд грн, - Ткаченко

Будівництво Музею Революції Гідності почнеться восени: приблизна вартість 1 млрд грн, - Ткаченко

Будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності має розпочатися восени 2022 року.

Про це під час брифінгу 18 лютого заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зараз триває робота в музеї над експозицією, в самому музеї, який має площу понад 25 тисяч квадратних метрів, буде сама експозиція, буде дитячий музей, освітній центр, кінозал на 600 чоловік", — розповів він.

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Ткаченко нагадав, що проєкт Музею Революції Гідності почали створювати ще у 2017-2018 роках. Тоді оголосили конкурс, який виграла німецька компанія Kleihues + Kleihues. Потім довгий час тривали перемовини стосовно того, яким чином держава може використовувати проєкт.

"Нарешті лише минулого (2021. — Ред.) року нам вдалося провести переговори і безкоштовно ця документація була передана міністерству. Наприкінці минулого року був проведений тендер на розробку проєктної документації будівництва музею", — зазначив міністр.

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Він уточнив, що вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень — ці кошти закладені в бюджет на 2022 рік. "Стосовно будівництва, попередня оцінка коливається десь у розмірі близько 1 мільярда гривень", — додав Ткаченко.

Автор: 

Міністерство культури (754) будівництво (3013) Ткаченко Олександр (509) Євромайдан (957) Музей Майдану (61)


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Топ коментарі
+18
Музей Революції Гідності - дуже важливо. Але може спочатку на армію, а потім на музей?
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18.02.2022 16:51
+10
Краще б одразу "музей боротьби за незалежність", куди влючалась би УПА, і диссиденство, і революція на граніті, і помаранчева ревлюція, і війна з парашею..
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18.02.2022 16:52
+8
Может быть при другой власти, той, которая понимает слово "гідність"?
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18.02.2022 16:53
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Це що студія кварталу буде?
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18.02.2022 16:51 Відповісти
Один миллиард долларов это 30 миллионов долларов. Это мелочь, но вот желание пиарится на всём раздражает.
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18.02.2022 16:53 Відповісти
а может в центре столицы нужно строить Музей Украины, как филиал Исторического музея?
а не посвящать крупнейшее здание в центре столицы памяти ОДНОЙ, хоть и очень героической странице в нашей истории?
тем более что потом у нас началась не страница, а целая печальная и героическая глава - война Украины с Россией.
при всем моем уважении к погибшей Небесной сотне. у нас на сегодня почти 15 тыс погибших на войне и она еще неизвестно когда кончится.
да и дизайн. Я надеюсь, не изуродуют банальной стекляшкой главную площадь страны со своим спечифическим внешним видом.
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18.02.2022 21:29 Відповісти
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18.02.2022 17:20 Відповісти
Всё что можно они превращают в зарабатывание денег и показуху.
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18.02.2022 16:51 Відповісти
Музей Революції Гідності - дуже важливо. Але може спочатку на армію, а потім на музей?
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18.02.2022 16:51 Відповісти
а скоко украдут ?
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18.02.2022 16:52 Відповісти
Відкати будуть
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18.02.2022 16:52 Відповісти
А как же без этого, смета увеличится до 2 лярдов.
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18.02.2022 16:53 Відповісти
Краще б одразу "музей боротьби за незалежність", куди влючалась би УПА, і диссиденство, і революція на граніті, і помаранчева ревлюція, і війна з парашею..
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18.02.2022 16:52 Відповісти
починати треба з Мазепи, і вирізаного москалями Батурина
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18.02.2022 16:55 Відповісти
в будь-якому разі, масштабніше треба брати, тоді буде привабливіше для відвідування і вивчення історії, допоможе дітям зрозуміти і оцінити весь шлях
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18.02.2022 16:56 Відповісти
короче там нужен Музей Истории Украины.
Исторический музей довольно архаичен и залов там мало - не вмещает все что находят на территории нашей огромной страны.
Да и новейшая история там не представлена.
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18.02.2022 21:30 Відповісти
Kleihues + Kleihues, коли побачили скільки пропонують їм грошей, вирішили подарувати безкоштовно )))
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18.02.2022 16:53 Відповісти
Может быть при другой власти, той, которая понимает слово "гідність"?
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18.02.2022 16:53 Відповісти
А про реформу судів,сбу... там нічого не чути?
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18.02.2022 16:53 Відповісти
Ми не маємо людей на чесних суддів та працівників СБУ. Зовсім нікого. Кого не візьми -- за місяць перетвориться на банального "суддю", що продає судові ухвали. Треба починати з дитсадків і може років через 200-300 матимемо результат. Але де взяти людей для дитсадків?
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18.02.2022 16:57 Відповісти
Та все ми маємо.Треба лише прибрати систему безкарності і розірвати систему кругової поруки.Але, перш за все, розібратись з впливом на владу олігархів.Було б бажання це зробити!
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18.02.2022 17:02 Відповісти
Хто це буде робити? Покладіть руку на серце і признайтеся самі собі, що ви зі своїх знайомих не наберете навіть пів десятка людей, здатних залишатися чесними та принциповими, особливо, якщо є спокуса грошей чи наказ начальника. І які в біса олігархи? Адже владу обирає "мудрий_народ" (с).
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18.02.2022 17:06 Відповісти
Я недарма про олігархів.Тому що все,що робиться в країні,знаходиться під їхнім впливом,в тому числі і "вибори".Нарід тут ні до чого-просто інструмент впливу.Це потрібно зрозуміти.А про систему,яка була побудована після совка,я знаю не з чуток.В свій час, мені це пояснив один з її "будівників".З тих пір мені багато що зрозуміло з того,що відбувається в країні. Що до чесних людей,дійсно,таких в моєму оточенні немає.Але вони є в країні,це точно! Не можуть бути всі шахраями і перевертнями!
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18.02.2022 17:14 Відповісти
мы не первые идем по этому пути. Достаточно взять пример с других, успешных стран.
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18.02.2022 21:31 Відповісти
В основі більшости успішних країн лежить етика. Ми ж за "етику" маємо понятія меркантильного совка без жодних моральних обмежень. Додайте до цього ******* маніпулятивні технології, що можуть легко грати на найниціших інстинктах мільйонів, і Ви зрозумієте, що у нас так не вийде, як, скажімо, у англосаксів чи японців.
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19.02.2022 12:26 Відповісти
Достоинство и Ткаченко вместе с ЗЕ и СН - понятия несовместимые.
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18.02.2022 16:54 Відповісти
Может пора построить музей борьбы с коррупцией?
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18.02.2022 16:55 Відповісти
А кілька новин нижче волонтери просять на носилки, квадрокоптер і ще дрібниці кілька десятків тис. грн. А тут аж цілий мільярд немає куди пристроїти!
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18.02.2022 16:55 Відповісти
Подерибанити гроші ви перші і найспритніші.
Ви, нікчеми, навіть не згадали сьогодні про вбитих яником-путіним на Майдані 18 лютого 2014 року.
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18.02.2022 16:56 Відповісти
Это реально нонсенс: ватники планируют заработать на Революции Достоинства …
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18.02.2022 18:18 Відповісти
освободите офисы на Парковой от зеплесени и будет музей
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18.02.2022 16:56 Відповісти
Бабко-смартфоны, музей - это 3/14здец как ВОВРЕМЯ...
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18.02.2022 16:56 Відповісти
а по переметру миллиард деревьев: зе-социализм это есть зе-влада плюс царь пожекты для обворовывания всей страны. почти цитата.
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18.02.2022 16:56 Відповісти
Воно же шутило про ,,********* палочки на майдані,, а тепер сц..ко хоче на будівництві попіаритися ще й покрасити трохи з колєгами !
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18.02.2022 16:57 Відповісти
Рядом с Майданом бывший музей ленина. Его можно спокойно использовать. Тут и символизм будет присутствовать: на обломках старого мира построим новый.
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18.02.2022 16:59 Відповісти
согласен. тем более сейчас он пустует. Один большой ТЦ.
И место хорошее - Европейская площадь. там-то все и начиналось...
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18.02.2022 21:33 Відповісти
*****, та передайте гроші ЗСУ, після перемоги будемо музеї будувати
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18.02.2022 17:03 Відповісти
Гарна цифра. Кругленька.Мільярд туди-мільярд сюди...
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18.02.2022 17:08 Відповісти
Как можно изгадить самое хорошее дело.....
В музее революции достоинства главное - это ЭКСПОНАТЫ, а не помесь Лувра с пирамидой Хеопса!
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18.02.2022 17:12 Відповісти
Буде Музей української гідності.Кожен може прийти і подивитись,якою колись була українська гідність...
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18.02.2022 17:13 Відповісти
Ставлю 100 проти 1, що Музей Революції Гідності будуватиме бєня енд компені. Жирний відкат піде на нові вибори, того і квапляться розпочати будівництво
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18.02.2022 17:13 Відповісти
..вибачте, може зовсім відстав від ********* життя, у себе в лісі..
мабуть, окремий-спеціальний, дитячий музей Революції Гідності - це як?..
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18.02.2022 17:26 Відповісти
А давайте сначала разрулим эту бодягу на нашей границе,
разберёмся сколько кому должны, поднимем экономику,
а там уже можно швыряться миллиардами на музеи.
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18.02.2022 17:56 Відповісти
Самое время музеи строить, когда страна в окружении кацапов. Денег же на армию хоть жопой жуй, да?
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18.02.2022 18:12 Відповісти
********* палочки і шерстяні светри в експозиції будуть?!
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18.02.2022 18:23 Відповісти
Це вже думали робити раніше за цим проектом. Але пам'ятаю було багато супротиву громадян - і жійсно 'закатати революцію в бетон?' А звикши до популізму зеленої влади, так це зовсім виглядає зневагою
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18.02.2022 18:26 Відповісти
А на Збройні Сили - ні-ні. Бо дороги не добудує.... Мразі
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18.02.2022 19:37 Відповісти
 
 