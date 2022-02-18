Будівництво Музею Революції Гідності почнеться восени: приблизна вартість 1 млрд грн, - Ткаченко

Будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності має розпочатися восени 2022 року.

Про це під час брифінгу 18 лютого заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зараз триває робота в музеї над експозицією, в самому музеї, який має площу понад 25 тисяч квадратних метрів, буде сама експозиція, буде дитячий музей, освітній центр, кінозал на 600 чоловік", — розповів він.

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Ткаченко нагадав, що проєкт Музею Революції Гідності почали створювати ще у 2017-2018 роках. Тоді оголосили конкурс, який виграла німецька компанія Kleihues + Kleihues. Потім довгий час тривали перемовини стосовно того, яким чином держава може використовувати проєкт.

"Нарешті лише минулого (2021. — Ред.) року нам вдалося провести переговори і безкоштовно ця документація була передана міністерству. Наприкінці минулого року був проведений тендер на розробку проєктної документації будівництва музею", — зазначив міністр.

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Він уточнив, що вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень — ці кошти закладені в бюджет на 2022 рік. "Стосовно будівництва, попередня оцінка коливається десь у розмірі близько 1 мільярда гривень", — додав Ткаченко.