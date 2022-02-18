Будівництво Музею Революції Гідності почнеться восени: приблизна вартість 1 млрд грн, - Ткаченко
Будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності має розпочатися восени 2022 року.
Про це під час брифінгу 18 лютого заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Зараз триває робота в музеї над експозицією, в самому музеї, який має площу понад 25 тисяч квадратних метрів, буде сама експозиція, буде дитячий музей, освітній центр, кінозал на 600 чоловік", — розповів він.
Ткаченко нагадав, що проєкт Музею Революції Гідності почали створювати ще у 2017-2018 роках. Тоді оголосили конкурс, який виграла німецька компанія Kleihues + Kleihues. Потім довгий час тривали перемовини стосовно того, яким чином держава може використовувати проєкт.
"Нарешті лише минулого (2021. — Ред.) року нам вдалося провести переговори і безкоштовно ця документація була передана міністерству. Наприкінці минулого року був проведений тендер на розробку проєктної документації будівництва музею", — зазначив міністр.
Він уточнив, що вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень — ці кошти закладені в бюджет на 2022 рік. "Стосовно будівництва, попередня оцінка коливається десь у розмірі близько 1 мільярда гривень", — додав Ткаченко.
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а не посвящать крупнейшее здание в центре столицы памяти ОДНОЙ, хоть и очень героической странице в нашей истории?
тем более что потом у нас началась не страница, а целая печальная и героическая глава - война Украины с Россией.
при всем моем уважении к погибшей Небесной сотне. у нас на сегодня почти 15 тыс погибших на войне и она еще неизвестно когда кончится.
да и дизайн. Я надеюсь, не изуродуют банальной стекляшкой главную площадь страны со своим спечифическим внешним видом.
Исторический музей довольно архаичен и залов там мало - не вмещает все что находят на территории нашей огромной страны.
Да и новейшая история там не представлена.
Ви, нікчеми, навіть не згадали сьогодні про вбитих яником-путіним на Майдані 18 лютого 2014 року.
И место хорошее - Европейская площадь. там-то все и начиналось...
В музее революции достоинства главное - это ЭКСПОНАТЫ, а не помесь Лувра с пирамидой Хеопса!
мабуть, окремий-спеціальний, дитячий музей Революції Гідності - це як?..
разберёмся сколько кому должны, поднимем экономику,
а там уже можно швыряться миллиардами на музеи.