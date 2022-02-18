УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4482 відвідувача онлайн
Новини
2 836 47

Якби Німеччина поставила Україні зброю, це поставило б під загрозу Нормандський формат, - Бербок

Якби Німеччина поставила Україні зброю, це поставило б під загрозу Нормандський формат, - Бербок

Надання Німеччиною зброї Україні поставить під загрозу Нормандський формат, що також буде великою загрозою для кожного громадянина в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нас це не просте рішення. Але якщо ми поставимо цим кроком під загрозу Нормандський формат, що він не буде більше працювати, це, на мій погляд, буде також великою загрозою безпеці для кожного громадянина в Україні, у зв'язку із ситуацією навколо контактної лінії, в окремих районах", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

За її словами, для кожного громадянина важливо, щоб сторони повернулися до столу переговорів, щоб обговорити Мінські домовленості.

Читайте: Німеччина готова призупинити "Північний потік - 2" у раз вторгнення Росії в Україну, - Бербок

"Але ми розглядаємо кожне прохання, тому що ми стоїмо пліч-о-пліч з вами і вашими громадянами. Тому, коли ви попросили про шоломи, ми подивилися, скільки шоломів ми можемо надати, мені шкода, що їх було лише 5 тис. Зараз у нас є новий список, ми розглядаємо його, що маємо, що ми можемо зробити", - додала Бербок.

Міністр зазначила, що Німеччина не вважає, що це момент, щоб змінити свій курс щодо постачання озброєння на 180 градусів.

"Ми вважаємо, що це не той момент, щоб змінювати наш курс на 180 градусів. Тому що ми не зовсім однакові, незважаючи на те, що стоїмо поряд. У нас різні шляхи та різна історія", - зазначила Бербок.

Також читайте: Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки та військове спорядження

Вона наголосила, що Німеччина несе "історичну відповідальність" не лише перед Росією, а й перед Україною.

"У нас інша відповідальність за забезпечення міжнародного порядку, ніж у інших. Якщо ми подивимося на Польщу, Францію, вони були атаковані нами, як і країни СРСР, і тому наша відповідальність після Другої світової війни була, що більше ніколи з боку Німеччини не буде війни та більше ніколи не буде геноциду", - розповіла Бербок.

Автор: 

Німеччина (7312) зброя (7430) нормандська четвірка (1526) Анналена Бербок (451)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Тим часом "російська підорасія" постачає зброю терористам на донбасі і це чомусь Нормандський формат під загрозу не ставить!? С"чка німецька фарбована!!!
показати весь коментар
18.02.2022 16:58
+10
Ох ти ж ku*wo німецька !
показати весь коментар
18.02.2022 16:58
+9
Якби Німеччина поставила Україні зброю, це поставило б під загрозу Нормандський формат, - Бербок
=================
та вже кажи цілу Сонячну систему...Чого на дрібниці розмінюватися!
показати весь коментар
18.02.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то , що це поставило людей під загрозу, чи це не той формат? Не та форма?
показати весь коментар
18.02.2022 16:57 Відповісти
Якби Німеччина поставила Україні зброю, це поставило б під загрозу Нормандський формат, - Бербок
=================
та вже кажи цілу Сонячну систему...Чого на дрібниці розмінюватися!
показати весь коментар
18.02.2022 17:05 Відповісти
Тим часом "російська підорасія" постачає зброю терористам на донбасі і це чомусь Нормандський формат під загрозу не ставить!? С"чка німецька фарбована!!!
показати весь коментар
18.02.2022 16:58 Відповісти
Ох ти ж ku*wo німецька !
показати весь коментар
18.02.2022 16:58 Відповісти
Курва ,чи не курва,толку з них ніякого,то нехер під ногами путатись.
показати весь коментар
18.02.2022 19:05 Відповісти
Людина яка вважає що з ботоксним можна домовитися - або клінічний ідіот, або путіносос! Німці, ви що вибираєте?
показати весь коментар
18.02.2022 16:59 Відповісти
Не ображайте Бубочку. Він вчора просив італійського прем'єра щоб влаштував йому зустріч з путіним. Ердогана просив, Макрона просив, Шольца просив, Маріо Драгі (прем'єр Італії) просив, Байдену пропонував зустрітись у трьох....
Це як в анекдоті про сексапільну дівицю, яка іде вулицею і рахує чоловіків: "Цьому дала, цьому дала, цьому дала...".
показати весь коментар
18.02.2022 17:52 Відповісти
А може б та зброя поставила б під загрозу напад ху@ла?
показати весь коментар
18.02.2022 16:59 Відповісти
Дуже тупа відмазка...
показати весь коментар
18.02.2022 17:00 Відповісти
Ну нашли отмазку, а так поставит под угрозу миропорядок
показати весь коментар
18.02.2022 17:02 Відповісти
"Русские (СССР) поставляют нам даже больше, чем мы хотим иметь. Сталин не жалеет труда, чтобы нравиться нам. У него, видимо, достаточно причин для этого."
Из дневника Геббельса.
показати весь коментар
18.02.2022 17:02 Відповісти
Срати хотіли кацапи в ваші каски, цілий посол кацапляндії випердів таку мислю і в хер йому не впирався будь-який формат, угу... б*л*я
показати весь коментар
18.02.2022 17:03 Відповісти
Вам "формат" важливіший за життя мешканців України?
показати весь коментар
18.02.2022 17:04 Відповісти
Як би у фрау були яйки, то вона була би містером
показати весь коментар
18.02.2022 17:07 Відповісти
В случае российского вторжения в Украину на https://www.dw.com/ru/rossija-perekroet-gaz-kak-frg-perezhila-neftjanoe-jembargo-opek-1973-goda/a-60700529 рынках нефти и природного газа произойдет ценовое потрясение, считает глава мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). Тут репортаж об Италии, тоже самое https://ru.euronews.com/2022/02/17/italy-ukraine-crisis-impact-by-gior https://ru.euronews.com/2022/02/17/italy-ukraine-crisis-impact-by-gior

показати весь коментар
18.02.2022 17:08 Відповісти
нiмчура союзники *****
показати весь коментар
18.02.2022 17:11 Відповісти
Ідітє в пешеє еротіческоє путешествіе Дойчен Швайнен. Каски вже дали??? Госпіталь дали?? Бункер відремонтували??? Треба шоби Мацква скрєпная на ваш клятий Рейстаг чіста случайна боеголовку ядрьоную скинула.
показати весь коментар
18.02.2022 17:12 Відповісти
І що путнього добився цей формат за 8 років? Чи рашисти поступливіші стали, чи стали менше перти усілякої зброї та найманців, чи стали дозволяти огляд своїх "гівноконвоїв", чи стали менше стріляти їх снайпери і обдовбані "шахтЬОри"? ***** як клав на всіх, так і продовжує. То ж, усі поступки йому,- марна справа! Краще давайте зброю! Тим паче, що ми за неї вже заплатили.
показати весь коментар
18.02.2022 17:12 Відповісти
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.

Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
показати весь коментар
18.02.2022 17:42 Відповісти
Курва цинічна.
показати весь коментар
18.02.2022 17:12 Відповісти
зате в кремлi ***** вонючiй видiляе газ пердючiй
показати весь коментар
18.02.2022 17:15 Відповісти
Дройчланд
показати весь коментар
18.02.2022 17:16 Відповісти
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Мюнхенской конференции заявила, что надо говорить не об «украинском кризисе», а «российском». Но самое главное, ВПЕРВЫЕ пообещала остановить "Северный поток 2", если ситуация продолжит накаляться.

Напомню, до этого официальный Берлин всячески уходил от вопроса остановки СП-2. Хотя в вопросе поставки вооружения Украине позиция Германии остаётся неизменной.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7654 15:50
показати весь коментар
18.02.2022 17:18 Відповісти
В сраку немиту ваш "нормандський формат" без США.
показати весь коментар
18.02.2022 17:19 Відповісти
Нαχρεна он нужен, этот нормандский формат?
показати весь коментар
18.02.2022 17:19 Відповісти
Немцам вообще нечего делать как посредникам между Украиной и Россией!
показати весь коментар
18.02.2022 17:21 Відповісти
Мы говори - моральные уроды,
Подразумевает немцев.
Мы говорим -немцы,
Подразумеваем - моральные уроды.
показати весь коментар
18.02.2022 17:24 Відповісти
схоже на те, що дівчинку вже окучили мордорські грошіі/німецький бізнес, раз вона так швиденько почала перевзуватися у повітрі. така от вона є, прагматична ******* політика.
показати весь коментар
18.02.2022 17:26 Відповісти
Німець за копійку в церкві пердне. Ця українська приказка з'явилась не сьогодні і не вчора.
показати весь коментар
18.02.2022 17:37 Відповісти
німці .... що з них взяти
показати весь коментар
18.02.2022 17:30 Відповісти
Я не злопам'ятний. Я все записую.
показати весь коментар
18.02.2022 17:31 Відповісти
очередная тупорылая отмазка фрицев
показати весь коментар
18.02.2022 17:31 Відповісти
Виростає нова фрау Ріббентроп?
показати весь коментар
18.02.2022 17:32 Відповісти
Продажная шлюха шольц убедил "вескими" аргументамм простую дуру бербок.
показати весь коментар
18.02.2022 17:33 Відповісти
А товари подвійного призначення, які поставляє Німеччина в парашу ставлять під загрозу життя українців.

Германия в условиях санкций ЕС поставила РФ товаров двойного назначения на 366 млн евро.

В 2020 году министерство или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (Bafa) выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость: около 366 миллионов евро.

Товары двойного назначения - это товары, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. К ним относятся машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества. Удивляет большой объем этих поставок из Германии, поскольку с момента аннексии Крыма в 2014 году согласно регламенту ЕС к такому экспорту в Россию применялись более жесткие критерии.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/13/7133929/
показати весь коментар
18.02.2022 17:34 Відповісти
"Ля ты крыса!" (цитата)
показати весь коментар
18.02.2022 17:35 Відповісти
Бл@дь...
От ваших гаубиц было-бы куда больше толку, нежели от вашего "формату"...
Как бы сказала лаврокляча, в условиях новой риторики 3/14дерации - НЕ ЛЕПИТЕ ГОРБАТОГО, МАДАМ!"...
показати весь коментар
18.02.2022 17:40 Відповісти
"У нас інша відповідальність за забезпечення міжнародного порядку, ніж у інших. Якщо ми подивимося на Польщу, Францію, вони були атаковані нами, як і країни СРСР, і тому наша відповідальність після Другої світової війни була, що більше ніколи з боку Німеччини не буде війни та більше ніколи не буде геноциду", - розповіла Бербок.
Джерело:

Анналена Бербок по-перше, Нормандський формат вже давно мертвий, ви його просто кожного разу реанімуєте, коли це вам потрібно. А по-друге, геноцид і війна зараз не збоку Німеччини, постачання зброї Україні - це як раз і запобігання геноциду і війни. І як раз позиція Німеччини, щодо не надання зброї України, це мовчазна згода щодо геноциду і війни. А по-третє, питання до Німеччини: "Якщо Німеччина займає таку позицію: "що більше ніколи з боку Німеччини не буде війни та більше ніколи не буде геноциду", навіщо вам зброя, яку ви розробляєте, навіщо ви вступили в НАТО? Руками солдатів інших держав свою безпеку забезпечуєте?"
показати весь коментар
18.02.2022 17:51 Відповісти
Ми будемо пам'ятати про це, поки Чернобильська зона не буде заселена. Й....ні фаш.....ти навиворіт...
показати весь коментар
18.02.2022 18:01 Відповісти
выкрутилась
показати весь коментар
18.02.2022 18:02 Відповісти
Та ні. В черговий раз перднула й обісралася.
показати весь коментар
18.02.2022 18:21 Відповісти
Плевать на тот нормандський формат, под угрозой жизнь миллионов людей. Поставки оружия с Германии могли бы сохранить им жизнь
показати весь коментар
18.02.2022 18:17 Відповісти
О.Нарешті знайшли хоч якусь відмазку Іуди.
показати весь коментар
18.02.2022 18:34 Відповісти
"У нас інша відповідальність за забезпечення міжнародного порядку, ніж у інших. у німецьких прорашистських шлюх при владі ,забезпечення міжнародного правопорядку написане в Кремлі.Саме тому вони ,разом із такими самими французькими прорашистськими повіями спочатку погодили,а потім і створили на території суверенної України підконтрольне рашисту ордло ,лінії розмежування котрі намалював рашист.Народжене ОРДЛО має від самого початку ціль .про котру відали ті.котрі його народили.а це ведення війни з Україною через котру .Україна і її народ на десятиріччя мають бути недопущені(по вказівці рашиста) ані в ЄС .ні в НАТО.Фріци ,будівництвом газової рашистської труби і забороною поставляти зброю Україні для її захисту говорять-"ми стоїмо пліч опліч з рашистами і допомагаємо йому в окупації України.Коли свої до України держави їй допомагають , то інші ворожі фріци є інші тому,що рашистському агресору і оккупанту України ,Фріців ,як інших пора гнати з ЄС і з НАТО..адже саме вони .по вказівці рашиста роблять розкол в цих організаціях
показати весь коментар
18.02.2022 19:05 Відповісти
это - проституция по-немецки......
показати весь коментар
18.02.2022 20:35 Відповісти
После всех германских выкрутасов встаёт вопрос: А накуй вы, Германия, там нужны в том Нормандском формате? Чтобы следить не обидит ли кто кремлёвского карлика? А ваше "адмиральское" "Путин нам не враг" - не несёт никакой опасности для каждого украинца? Действительно проститутки...
показати весь коментар
18.02.2022 21:23 Відповісти
 
 