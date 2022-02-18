Якби Німеччина поставила Україні зброю, це поставило б під загрозу Нормандський формат, - Бербок
Надання Німеччиною зброї Україні поставить під загрозу Нормандський формат, що також буде великою загрозою для кожного громадянина в Україні.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для нас це не просте рішення. Але якщо ми поставимо цим кроком під загрозу Нормандський формат, що він не буде більше працювати, це, на мій погляд, буде також великою загрозою безпеці для кожного громадянина в Україні, у зв'язку із ситуацією навколо контактної лінії, в окремих районах", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.
За її словами, для кожного громадянина важливо, щоб сторони повернулися до столу переговорів, щоб обговорити Мінські домовленості.
"Але ми розглядаємо кожне прохання, тому що ми стоїмо пліч-о-пліч з вами і вашими громадянами. Тому, коли ви попросили про шоломи, ми подивилися, скільки шоломів ми можемо надати, мені шкода, що їх було лише 5 тис. Зараз у нас є новий список, ми розглядаємо його, що маємо, що ми можемо зробити", - додала Бербок.
Міністр зазначила, що Німеччина не вважає, що це момент, щоб змінити свій курс щодо постачання озброєння на 180 градусів.
"Ми вважаємо, що це не той момент, щоб змінювати наш курс на 180 градусів. Тому що ми не зовсім однакові, незважаючи на те, що стоїмо поряд. У нас різні шляхи та різна історія", - зазначила Бербок.
Вона наголосила, що Німеччина несе "історичну відповідальність" не лише перед Росією, а й перед Україною.
"У нас інша відповідальність за забезпечення міжнародного порядку, ніж у інших. Якщо ми подивимося на Польщу, Францію, вони були атаковані нами, як і країни СРСР, і тому наша відповідальність після Другої світової війни була, що більше ніколи з боку Німеччини не буде війни та більше ніколи не буде геноциду", - розповіла Бербок.
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та вже кажи цілу Сонячну систему...Чого на дрібниці розмінюватися!
Це як в анекдоті про сексапільну дівицю, яка іде вулицею і рахує чоловіків: "Цьому дала, цьому дала, цьому дала...".
Из дневника Геббельса.
Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.
Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
Напомню, до этого официальный Берлин всячески уходил от вопроса остановки СП-2. Хотя в вопросе поставки вооружения Украине позиция Германии остаётся неизменной.
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7654 15:50
Подразумевает немцев.
Мы говорим -немцы,
Подразумеваем - моральные уроды.
Германия в условиях санкций ЕС поставила РФ товаров двойного назначения на 366 млн евро.
В 2020 году министерство или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (Bafa) выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость: около 366 миллионов евро.
Товары двойного назначения - это товары, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. К ним относятся машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества. Удивляет большой объем этих поставок из Германии, поскольку с момента аннексии Крыма в 2014 году согласно регламенту ЕС к такому экспорту в Россию применялись более жесткие критерии.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/13/7133929/
От ваших гаубиц было-бы куда больше толку, нежели от вашего "формату"...
Как бы сказала лаврокляча, в условиях новой риторики 3/14дерации - НЕ ЛЕПИТЕ ГОРБАТОГО, МАДАМ!"...
Джерело:
Анналена Бербок по-перше, Нормандський формат вже давно мертвий, ви його просто кожного разу реанімуєте, коли це вам потрібно. А по-друге, геноцид і війна зараз не збоку Німеччини, постачання зброї Україні - це як раз і запобігання геноциду і війни. І як раз позиція Німеччини, щодо не надання зброї України, це мовчазна згода щодо геноциду і війни. А по-третє, питання до Німеччини: "Якщо Німеччина займає таку позицію: "що більше ніколи з боку Німеччини не буде війни та більше ніколи не буде геноциду", навіщо вам зброя, яку ви розробляєте, навіщо ви вступили в НАТО? Руками солдатів інших держав свою безпеку забезпечуєте?"