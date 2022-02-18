Макрон анонсував проведення "у найближчі години" консультацій країн Європи зі США щодо України

Європейські країни та США проведуть у п'ятницю консультації, щоб узгодити позицію щодо пов'язаних з Україною подій.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС-Африка, коментуючи ситуацію в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У найближчі години відбудеться тісна координація між Європою і американськими партнерами", - сказав він.

Він закликав припинити насильство на Донбасі. "Потрібно, щоб воєнні дії припинилися. Необхідно відновити переговори", - сказав Макрон.

Також він закликав Росію діями довести, що вона готова до деескалації напруженості на кордоні з Україною. "Я чув російські заяви. Тепер потрібно, щоб за словами були дії", - зазначив президент Франції.

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