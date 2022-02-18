УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4482 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 626 13

Макрон анонсував проведення "у найближчі години" консультацій країн Європи зі США щодо України

Макрон анонсував проведення

Європейські країни та США проведуть у п'ятницю консультації, щоб узгодити позицію щодо пов'язаних з Україною подій.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС-Африка, коментуючи ситуацію в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У найближчі години відбудеться тісна координація між Європою і американськими партнерами", - сказав він.

Він закликав припинити насильство на Донбасі. "Потрібно, щоб воєнні дії припинилися. Необхідно відновити переговори", - сказав Макрон.

Також він закликав Росію діями довести, що вона готова до деескалації напруженості на кордоні з Україною. "Я чув російські заяви. Тепер потрібно, щоб за словами були дії", - зазначив президент Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден та Макрон обговорили ситуацію довкола України

консультації (46) США (22395) Макрон Емманюель (1447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
та ему по барабану та Украина.

Просто красавцы Джо и Боря создали в мире такую атмосферу, что не поддерживать сейчас Украину - это как признаться, что с ишаком сношаешься
показати весь коментар
18.02.2022 17:19
+8
"фінляндізацію" собі в дупу сам заштовхаешь чи нужна поміч?
показати весь коментар
18.02.2022 17:03
+7
нарешті до Макарона дійшло що про Україну потрібно говорити з союзниками і з США а не плазувати перед ****** за 15 метровим столом
показати весь коментар
18.02.2022 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нарешті до Макарона дійшло що про Україну потрібно говорити з союзниками і з США а не плазувати перед ****** за 15 метровим столом
показати весь коментар
18.02.2022 17:00 Відповісти
та ему по барабану та Украина.

Просто красавцы Джо и Боря создали в мире такую атмосферу, что не поддерживать сейчас Украину - это как признаться, что с ишаком сношаешься
показати весь коментар
18.02.2022 17:19 Відповісти
"фінляндізацію" собі в дупу сам заштовхаешь чи нужна поміч?
показати весь коментар
18.02.2022 17:03 Відповісти
Хотите доставить Макрону массу удовольствия?
показати весь коментар
18.02.2022 17:17 Відповісти
фі, шо за натяки?
показати весь коментар
18.02.2022 17:23 Відповісти
Какие намёки? Я в Макроне ни разу не сомневаюсь и говорю об этом прямо!
показати весь коментар
18.02.2022 17:43 Відповісти
Та що там вирішувати. Україну в НАТО і проблема вирішена. ху..ло сам визнав що з НАТО воювати ссикотно.
показати весь коментар
18.02.2022 17:12 Відповісти
Не, не решена. Ещё Крым освобождать. А тут НАТО не поможет.
показати весь коментар
18.02.2022 17:16 Відповісти
Вместо болтовни, месье Макрон, оружия бы подкинули лучше, ну вот как бриты например. Это более действенно и жопогорительно для поехавшей Раисы
показати весь коментар
18.02.2022 17:12 Відповісти
понятно за кого Макарон: чтоб обезьяны перестали стрелять - надо с ними переговоры, все это время рашка будет угрожать вторжением и провоцировать (
показати весь коментар
18.02.2022 17:21 Відповісти
Просто заморозьте все кацапське бабло,яке лежить у ваших банках.
показати весь коментар
18.02.2022 17:22 Відповісти
У Франції в іноземному легіоні який воює за межами Франції дуже багато вихідців з Росії, які по законам Франції можуть і відмовитися воювати проти країни свого походження.
Тепер Макрон розуміє який етнічний перекос зробили французи у власному війську, тому і не дуже радий зв'язуватися в конфліктах з ху...лом.
показати весь коментар
18.02.2022 17:24 Відповісти
K0५EGAR 🇺🇸@_rage4oK·5 минЛадно, звоните Потусу @POTUS.

Пусть отрубает людо🇷🇺едам SWIFT и топит Северные Потоки к ****.

Нас уже не спасти, пусть хоть за океаном насладятся фейерверком.

показати весь коментар
18.02.2022 17:37 Відповісти
 
 