Макрон анонсував проведення "у найближчі години" консультацій країн Європи зі США щодо України
Європейські країни та США проведуть у п'ятницю консультації, щоб узгодити позицію щодо пов'язаних з Україною подій.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС-Африка, коментуючи ситуацію в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У найближчі години відбудеться тісна координація між Європою і американськими партнерами", - сказав він.
Він закликав припинити насильство на Донбасі. "Потрібно, щоб воєнні дії припинилися. Необхідно відновити переговори", - сказав Макрон.
Також він закликав Росію діями довести, що вона готова до деескалації напруженості на кордоні з Україною. "Я чув російські заяви. Тепер потрібно, щоб за словами були дії", - зазначив президент Франції.
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Просто красавцы Джо и Боря создали в мире такую атмосферу, что не поддерживать сейчас Украину - это как признаться, что с ишаком сношаешься
Тепер Макрон розуміє який етнічний перекос зробили французи у власному війську, тому і не дуже радий зв'язуватися в конфліктах з ху...лом.
Пусть отрубает людо🇷🇺едам SWIFT и топит Северные Потоки к ****.
Нас уже не спасти, пусть хоть за океаном насладятся фейерверком.