"Дізналися із новин", - адміністрація Ростовської області РФ нічого не знає про план евакуації мешканців ОРДО в регіон

В адміністрації губернатора Ростовської області прокоментували заяву ватажка окупантів "ДНР" Дениса Пушиліна щодо евакуації до регіону населення з окупованої Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, в адміністрації регіону виданню Znak.com повідомили, що поки що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Чиновники кажуть, що знають про рішення Пушиліна лише із новин.

У прикордонному управлінні ФСБ у Ростовській області відмовилися коментувати заяву Пушиліна. У регіональному управлінні МНС сказали, що насамперед подібні питання перебувають у віданні органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 18 лютого ватажок російсько-окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію населення із тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області РФ.

Маріонетка Кремля запевняв, що "за домовленістю з Російською Федерацією у Ростовській області готові місця для розміщення громадян". Також Пушилін стверджував, що евакуйовані нібито будуть забезпечені всім необхідним.

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