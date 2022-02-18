"Дізналися із новин", - адміністрація Ростовської області РФ нічого не знає про план евакуації мешканців ОРДО в регіон
В адміністрації губернатора Ростовської області прокоментували заяву ватажка окупантів "ДНР" Дениса Пушиліна щодо евакуації до регіону населення з окупованої Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, в адміністрації регіону виданню Znak.com повідомили, що поки що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Чиновники кажуть, що знають про рішення Пушиліна лише із новин.
У прикордонному управлінні ФСБ у Ростовській області відмовилися коментувати заяву Пушиліна. У регіональному управлінні МНС сказали, що насамперед подібні питання перебувають у віданні органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, 18 лютого ватажок російсько-окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію населення із тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області РФ.
Маріонетка Кремля запевняв, що "за домовленістю з Російською Федерацією у Ростовській області готові місця для розміщення громадян". Також Пушилін стверджував, що евакуйовані нібито будуть забезпечені всім необхідним.
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...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
https://t.me/Ateobreaking/53657
помогли вам ваши кацапы
зажыть ... па-багатому
или есчо - нет ?
Господь з вами !!!
Причина? Кацапи , коли ви до нас свій люмпен
завозили , щоб вони волали: - Путин введи..!
А зараз готуйтесь приймайте наш вато-люмпен, бо є час розкидувати каміння і є час його збирати. Забирайте своє лайно з нашої святої землі!
І ось він врешті до них дослухався. Ввів. По самісінькі гланди..
Як там казав класик:
"Ну, сдраствуй, Рускій мір! Бєссмыслєнный і бєспащадный.."
з москалького рота окрім брехні нічего ніколи не вилуплюеться.
ну не вміють вони не брехати - не навчені...