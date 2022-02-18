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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким посилення обороноздатності України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким посилення обороноздатності України.

Шмигаль обговорив оборонну співпрацю із маршалком Сенату Польщі

Про це повідомляє Урядовий портал, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі у Києві Шмигаль і Гродзький обговорили також взаємодію в межах спільних ініціатив і посилення торгово-економічних відносин.

Очільник українського уряду подякував Сенату Польщі за ухвалення 4 лютого резолюції "Про підтримку України" та за надання Польщею Україні економічної, військової і гуманітарної допомоги. Також він привітав посилену координацію між міністерствами оборони обох країн.

"Ми бачимо значний потенціал співпраці не лише в межах Люблінського трикутника, але й у межах Литовсько-Польсько-Української бригади. Участь у цій ініціативі для трьох наших країн є важливим інструментом посилення нашої обороноздатності", - зауважив Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України підтвердив намір відвідати Варшаву 14 березня для участі в першій зустрічі голів урядів країн Люблінського трикутника.

Зі свого боку Гродзький запевнив, що Польща готова допомагати Україні у виконанні критеріїв для вступу в Євройпеський Союз і НАТО.

Маршалок додав, що польський народ абсолютно єдиний в підтримці України, і цей візит у Київ є доказом солідарності Польщі.

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Автор: 

міжнародна співпраця (62) Польща (8468) Денис Шмигаль (4538)


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верховний клоунокомандувач опікується "дорогами", а "шмиґаль" -- обороною. Бо блаЗЄнський не хоче втратити жодної гривні на "великому_крадівництві"
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18.02.2022 17:26 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОЧЕ, ЩОБ СОЮЗНИКИ ФІНАНСУВАЛИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ, БО В НЬОГО "ДОРОГИ"

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас ( корупціонерів пліснявих) це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.

"Відкати понад усе !!!"
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18.02.2022 17:31 Відповісти
 
 