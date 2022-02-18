Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким посилення обороноздатності України.
Шмигаль обговорив оборонну співпрацю із маршалком Сенату Польщі
Про це повідомляє Урядовий портал, інформує Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі у Києві Шмигаль і Гродзький обговорили також взаємодію в межах спільних ініціатив і посилення торгово-економічних відносин.
Очільник українського уряду подякував Сенату Польщі за ухвалення 4 лютого резолюції "Про підтримку України" та за надання Польщею Україні економічної, військової і гуманітарної допомоги. Також він привітав посилену координацію між міністерствами оборони обох країн.
"Ми бачимо значний потенціал співпраці не лише в межах Люблінського трикутника, але й у межах Литовсько-Польсько-Української бригади. Участь у цій ініціативі для трьох наших країн є важливим інструментом посилення нашої обороноздатності", - зауважив Шмигаль.
Прем'єр-міністр України підтвердив намір відвідати Варшаву 14 березня для участі в першій зустрічі голів урядів країн Люблінського трикутника.
Зі свого боку Гродзький запевнив, що Польща готова допомагати Україні у виконанні критеріїв для вступу в Євройпеський Союз і НАТО.
Маршалок додав, що польський народ абсолютно єдиний в підтримці України, і цей візит у Київ є доказом солідарності Польщі.
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