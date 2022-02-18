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Марш єдності на підтримку України у Чорногорії перенесли через погрози, - консул Шматов

Марш єдності на підтримку України у Чорногорії перенесли через погрози, - консул Шматов

У чорногорській столиці Подгориці марш єдності на підтримку України перенесли через погрози та попередження про провокації.

Про це консул Посольства України в Чорногорії Михайло Шматов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії, надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій", - зазначив Шматов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про "напад України" на "ЛНР"

За його словами, з метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, було прийнято рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до ст. 10 Закону Чорногорії "Про публічні зібрання".

Також читайте: Ми приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG і вимагаємо публічного спростування, - посольство України у Чорногорії

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орков бесит Украинское.
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18.02.2022 17:22 Відповісти
Чорногогію-Монтенегро касаби заздалегідь скупили на корню
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18.02.2022 17:24 Відповісти
Як і Болгарію
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18.02.2022 17:34 Відповісти
Э нэ, нэ всьо так ондозначно с Болгарією
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18.02.2022 18:15 Відповісти
Лапатнікі так перелякались що навіть залякують іньших...
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18.02.2022 17:25 Відповісти
В черногорию мокшан немеряно свалило из 3/14дерации, теперь куражатся.
У вас же там море рядом - топите...
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Колись,відпочиваючи в Монте Негро,шукали пляж без лаптєногих.Важке завдання.Знайшли аж Петроваці невеличкий пляж, де відпочивали місцеві.Так що кацапського гівна в Чорногорії повно!
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18.02.2022 17:49 Відповісти
Молодці !
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18.02.2022 18:43 Відповісти
 
 