Марш єдності на підтримку України у Чорногорії перенесли через погрози, - консул Шматов

У чорногорській столиці Подгориці марш єдності на підтримку України перенесли через погрози та попередження про провокації.

Про це консул Посольства України в Чорногорії Михайло Шматов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії, надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій", - зазначив Шматов.

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За його словами, з метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, було прийнято рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до ст. 10 Закону Чорногорії "Про публічні зібрання".

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