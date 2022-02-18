Попри заяви про відведення Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, - Блінкен
Росія не виконує своєї обіцянки щодо відведення військ від кордону України, натомість до кордону рухаються нові війська.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у ході Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, нині важливо говорити й висвітлювати те, що відбувається, бо це може вплинути на Росію та змінити її дії.
"Ми залишаємося повністю підготовленими з нашими колегами до використання дипломатичних шляхів, але ми маємо пам’ятати історію. Ви згадали 2014 рік, я також хочу згадати 2008-й рік, Грузію. І ми також маємо бути поінформовані про факти, а вони свідчать про те, що незважаючи на сказане Росією в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбулося. Навпаки. Ми бачимо додаткові війська, які рухаються до кордону", - наголосив Блінкен.
За словами держсекретаря США, солідарність, яка є зараз безпрецедентною, є вагомим інструментом протидії діям Росії.
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...Росія - це ворог України, і війна триває на всіх фронтах щодня. Так, є більш чи менш інтенсивні фази цієї війни, є показники концентрування військ біля кордонів, але насправді війна - це не лише танки і зброя. Точніше, зброя буває різною, і під час війни проти нас Росія використовує весь арсенал своїх інструментів впливу. Від газового тиску, пропаганди, дискредитації в світі - до армії на Донбасі, від дестабілізації внутрішньої ситуації і підкупу українських політиків - до можливості застосувати проти України ядерну зброю.
Якщо широкого наступу не відбулося, то це не означає, що плани підкорити Україну скасовано. Просто в цей день порахували, що вигідніше скористатися іншими засобами, а війська можна буде застосувати пізніше. Кремль вичікує слушного моменту, щоб завдати якомога болючішого удару: це може бути внутрішня криза чи політичний розкол в Україні, тимчасове послаблення монолітності Заходу, економічна криза, стихійне лихо, та будь-що - звір застиг перед стрибком.
Тому нам треба навчитися жити з відчуттям, що наступ буде. Інформаційний наступ, кібератака, провокації, терористичні акти, спроби змінити уряд на проросійський, зрештою, масований військовий наступ і бомбардування Києва - все це може початися кожної миті, адже зброя в агресора напоготові. Російська імперія не може існувати без України - і ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії. - Андрій Любка