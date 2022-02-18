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Новини Війна
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Попри заяви про відведення Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, - Блінкен

Попри заяви про відведення Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, - Блінкен

Росія не виконує своєї обіцянки щодо відведення військ від кордону України, натомість до кордону рухаються нові війська.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у ході Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині важливо говорити й висвітлювати те, що відбувається, бо це може вплинути на Росію та змінити її дії.

"Ми залишаємося повністю підготовленими з нашими колегами до використання дипломатичних шляхів, але ми маємо пам’ятати історію. Ви згадали 2014 рік, я також хочу згадати 2008-й рік, Грузію. І ми також маємо бути поінформовані про факти, а вони свідчать про те, що незважаючи на сказане Росією в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбулося. Навпаки. Ми бачимо додаткові війська, які рухаються до кордону", - наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, солідарність, яка є зараз безпрецедентною, є вагомим інструментом протидії діям Росії.

Також читайте: Обстріли на Донбасі - частина російського сценарію, який спрямований на створення провокацій для початку агресії, - Блінкен

Автор: 

армія рф (17143) вторгнення (380) кордон (4748) росія (64846) Блінкен Ентоні (1156)


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...Росія готова напасти на нас будь-якого дня, кожного дня, щохвилини. Поки в Кремлі панує доктрина російського імперіаліазму й відбудови СРСР - ми будемо жити під постійною загрозою! І зауважте: не до кінця перебування Путіна у владі, бо прізвище президента не є вирішальним, а саме до кінця панування ідеї російського імперіалізму. Влада може змінитися, але навіть опозиціонери там заражені вірусом імперськості - і теж прагнуть задушити Україну в "братських" обіймах.

...Росія - це ворог України, і війна триває на всіх фронтах щодня. Так, є більш чи менш інтенсивні фази цієї війни, є показники концентрування військ біля кордонів, але насправді війна - це не лише танки і зброя. Точніше, зброя буває різною, і під час війни проти нас Росія використовує весь арсенал своїх інструментів впливу. Від газового тиску, пропаганди, дискредитації в світі - до армії на Донбасі, від дестабілізації внутрішньої ситуації і підкупу українських політиків - до можливості застосувати проти України ядерну зброю.

Якщо широкого наступу не відбулося, то це не означає, що плани підкорити Україну скасовано. Просто в цей день порахували, що вигідніше скористатися іншими засобами, а війська можна буде застосувати пізніше. Кремль вичікує слушного моменту, щоб завдати якомога болючішого удару: це може бути внутрішня криза чи політичний розкол в Україні, тимчасове послаблення монолітності Заходу, економічна криза, стихійне лихо, та будь-що - звір застиг перед стрибком.

Тому нам треба навчитися жити з відчуттям, що наступ буде. Інформаційний наступ, кібератака, провокації, терористичні акти, спроби змінити уряд на проросійський, зрештою, масований військовий наступ і бомбардування Києва - все це може початися кожної миті, адже зброя в агресора напоготові. Російська імперія не може існувати без України - і ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії. - Андрій Любка
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18.02.2022 17:33 Відповісти
Сколько можно одно и тоже говорить?! Введите санкции!
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18.02.2022 17:57 Відповісти
Санкції вводяться "по факту", бо не буде важелів впливу.
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18.02.2022 18:43 Відповісти
Так звані лідери Європейського союзу Німеччина та Франція ще досі не хочуть помічати на собі (або тільки роблять вигляд, що не помічають) політичного та економічного (в першу чергу -- газового) шантажу з боку московії.
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18.02.2022 18:02 Відповісти
 
 