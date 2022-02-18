Попри заяви про відведення Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, - Блінкен

Росія не виконує своєї обіцянки щодо відведення військ від кордону України, натомість до кордону рухаються нові війська.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у ході Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині важливо говорити й висвітлювати те, що відбувається, бо це може вплинути на Росію та змінити її дії.

"Ми залишаємося повністю підготовленими з нашими колегами до використання дипломатичних шляхів, але ми маємо пам’ятати історію. Ви згадали 2014 рік, я також хочу згадати 2008-й рік, Грузію. І ми також маємо бути поінформовані про факти, а вони свідчать про те, що незважаючи на сказане Росією в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбулося. Навпаки. Ми бачимо додаткові війська, які рухаються до кордону", - наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, солідарність, яка є зараз безпрецедентною, є вагомим інструментом протидії діям Росії.

Також читайте: Обстріли на Донбасі - частина російського сценарію, який спрямований на створення провокацій для початку агресії, - Блінкен