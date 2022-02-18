Розраховуємо, що смартфон для пенсіонерів обійдеться бюджету не дорожче 5 тис. грн, - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації розраховують, що телефони у межах програми "єСмартфон" коштуватимуть бюджету не більш 5 тис. грн.

Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вивчаємо можливість процедури закупівлі. Проходять переговори та з Samsung, і з українськими внутрішніми виробниками. Від однієї компанії є пропозиція зробити спецмодель під це замовлення. Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тис. грн", - повідомив Вискуб.

За його словами, Мінцифри надало виробникам початкові вимоги.

"Хочемо, щоб там був NFC. eSIM ми поки прибрали. Він істотно здорожчує закупівлю. Хоча eSIM би вирішив багато наших проблем з точки зору прив’язки до конкретного абонента", - підкреслив Вискуб.

Він додав, що Мінцифри з мобільними операторами знайшли інший спосіб контролю і забезпечать, щоб "бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому".

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"Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефона і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", - зазначив Викуб.

Чиновник додав, що мобільні оператори також пропонують установку спеціального додатка, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський анонсував державну програму, в рамках якої вакциновані українці, старші 60 років, отримають безоплатний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф.