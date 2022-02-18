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Розраховуємо, що смартфон для пенсіонерів обійдеться бюджету не дорожче 5 тис. грн, - Мінцифри

Розраховуємо, що смартфон для пенсіонерів обійдеться бюджету не дорожче 5 тис. грн, - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації розраховують, що телефони у межах програми "єСмартфон" коштуватимуть бюджету не більш 5 тис. грн.

Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вивчаємо можливість процедури закупівлі. Проходять переговори та з Samsung, і з українськими внутрішніми виробниками. Від однієї компанії є пропозиція зробити спецмодель під це замовлення. Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тис. грн", - повідомив Вискуб.

За його словами, Мінцифри надало виробникам початкові вимоги.

"Хочемо, щоб там був NFC. eSIM ми поки прибрали. Він істотно здорожчує закупівлю. Хоча eSIM би вирішив багато наших проблем з точки зору прив’язки до конкретного абонента", - підкреслив Вискуб.

Він додав, що Мінцифри з мобільними операторами знайшли інший спосіб контролю і забезпечать, щоб "бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому".

Також дивіться: "Єбабуся" - Зеленський просить українців придумати назву для його реформи. ВIДЕО

"Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефона і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", - зазначив Викуб.

Чиновник додав, що мобільні оператори також пропонують установку спеціального додатка, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський анонсував державну програму, в рамках якої вакциновані українці, старші 60 років, отримають безоплатний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф.

Автор: 

пенсіонери (887) телефон (532) Вискуб Олексій (6) Мінцифри (1177)


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Топ коментарі
+35
Где деньги на армию? Какие *******?
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18.02.2022 17:30
+29
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18.02.2022 17:30
+24
ЗЕтвари,чем от орков отстреливатся будете,смартфонами,ублюдки.
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18.02.2022 17:31
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саботажники!!!
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18.02.2022 17:29 Відповісти
Я если змiнить власника то будете отбирать. я правильно понял?
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18.02.2022 17:37 Відповісти
ты сам то понял что сказал?
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18.02.2022 17:39 Відповісти
Я якщо змінити власника, то відбиратимете? я правильно зрозумів?
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18.02.2022 17:50 Відповісти
Якого власника? що відбиратиму?
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18.02.2022 17:51 Відповісти
Власника смартфону, який видасть Зе
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18.02.2022 19:17 Відповісти
Где деньги на армию? Какие *******?
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18.02.2022 17:30 Відповісти
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18.02.2022 17:30 Відповісти
ЗЕтвари,чем от орков отстреливатся будете,смартфонами,ублюдки.
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18.02.2022 17:31 Відповісти
5000? У мене за 3000 - і норм.
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18.02.2022 17:31 Відповісти
не пали контору, где зазор для "большой диджитализации"
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18.02.2022 17:33 Відповісти
смартфон "откат"-
новая модель ...
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18.02.2022 17:33 Відповісти
а Трухіну на дорожку до лісу?
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18.02.2022 17:33 Відповісти
с таким можно тихенєчно у ліс ухадить
тижня на два ...
головне - зарядне не забути
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18.02.2022 17:37 Відповісти
ви серйозно? Ви що, блдь. серйозно???? Блдь, ааааааа
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18.02.2022 17:32 Відповісти
Сподіваюсь, смартфони будуть ядучо-зеленого кольору і з логотипом "Зе".
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18.02.2022 17:33 Відповісти
Дизайн вже відомий.
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18.02.2022 17:35 Відповісти
Там вместо яблока,должна быть куча говна.
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18.02.2022 17:37 Відповісти
Фальсифікація виборів за рахунок держбюджету.Класична хуцпа.
З 2019-го,хуцпа стала фішкою банди Зєлі-Бєні.
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18.02.2022 17:33 Відповісти
Дійсно, Є-блофони - зараз сама нагальна потреба...
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18.02.2022 17:34 Відповісти
дурачок пообещал, теперь стадо дурачков пообещало исполнять этот бред. Будет о чём поговорить, пока беня грабит
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18.02.2022 17:34 Відповісти
"...теперь стадо дурачков пообещало исполнять этот бред..." а другое стадо ждет не дождется получить халявний Є-блофон
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18.02.2022 17:48 Відповісти
Мені 64 і я голосно заявляю - НАХ з вашим смартафоном довбаним, виродки зелені! ПНАХ! Ті гроші на Нептун віддайте, мерзото!
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18.02.2022 17:36 Відповісти
Мені 73 і ятакож заявляю що ідіть з тими смартфонами тихенько в ліс пока ще ним не погнали.
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Шпигунсько-дресирувальний пристрій для *******.
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18.02.2022 17:36 Відповісти
Я если змiнить власника то будете отбирать. я правильно понял?
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18.02.2022 17:36 Відповісти
ти сам зрозумів, що написав бо я непонел?
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18.02.2022 17:38 Відповісти
Я якщо змінити власника, то відбиратимете. я правильно зрозумів?
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18.02.2022 17:51 Відповісти
Бедные консультанты операторы ,держитесь,
Я Вам сочуствую,с нервами можете попращатся.😁😁😁
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18.02.2022 17:36 Відповісти
підводять паскуди до тотального контролю, далі буде, як нема в смартфоні бздії - ні купити ні продати а ні отримати якісь документи чи справки, гнати це кодло антихристове поки не зжерли країну
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18.02.2022 17:36 Відповісти
Да идите вы нах@й!
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18.02.2022 17:37 Відповісти
і що з таким смартфоном можна зробити? Хоч цвяхи можна буде забивати?
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18.02.2022 17:38 Відповісти
Проголосувать вдруге за "Блазня"
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18.02.2022 17:59 Відповісти
і з українськими внутрішніми виробниками. Джерело:

А где можно ознакомится со списком украинских производителей смартфонов?? Или щас под щум игры на рояле какая нить зелена фирмочка вдруг нарисуется и закажет смартфоны в Китае??
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18.02.2022 17:38 Відповісти
закуплять набір "сделайсам" , ввезуть як комплектуючі без сплати податків, зклепають під києвом в ангарі і візьмуть на виході з платників податків не по дві тищі за одиницю а по пять, бенякаломойша навчив тирити бобло з казни
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18.02.2022 17:43 Відповісти
за 5 тисяч вийде нормальний смартфон, а якщо по оптових цінах закупити в виробника то там і Самсунг непоганий вийде, який у нас в магазинах коштує 7 000 грн.
Але впевнений наші закуплять якусь фігню за смарт по 2 000 за штуку, а 3 000 покладуть собі в карман.
Побачимо який процесор там буде, який екран і скільки герц, побачимо яка оперативна пам'ять буде, бо там є дешева повільна, а є нормальна.
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18.02.2022 17:38 Відповісти
По закупочних цінах вийде такий.

Samsung Galaxy A32 A325F 4/64GB
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18.02.2022 17:41 Відповісти
Перейменують ****** в *******
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18.02.2022 17:57 Відповісти
у меня ксиоми 9 рэдми. супер как для бюджетного телефона .громадный .5020 акумулятор,3 камеры 12 пикселей .2 карты NFC.64 память.андроид. отпечатки и многое другое .купил лицензированный оригинал кажется 3500 грн в магазине ... весь ютуб блогеры в шоке за такие деньги такой телефонище. а 5.000 грн то сильно жирно....както так.
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18.02.2022 17:42 Відповісти
Той що в тебе, в виробника оптом буде коштувати 2000 за шт.
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18.02.2022 17:51 Відповісти
дада....просто я же и так много пишу.... всё же не напишешь что думаешь.... да оптяком ..да ещё таким что ни одна фирма в стране никогда и думать не думала закупать товар для своих даже сетей .... а тут такое количество там скидняк будет взрослый.... так что и этот даже телефон будет им жирно и даже очень жирно, я сно что есть пенсионеры продвинутые как и я .но таких ведь меньшенство... остальные не потянут овладеть сенсоры.... это тяжело и непосильно будет старым людям овладеть ими .(будет большая беда для всех...)мне просто жаль стариков ...что они натворят проблем...((
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18.02.2022 17:56 Відповісти
да не транжирьте вы уже деньги с казны..... это выброшенные деньги! вы даже не представляете что будет со стариками и какой беды они натворят с сенсерными навороченными телефонами где каждая установленная или убранная галочка может натворить беды...нажал и всё, телефон заблокирован, нажал и всё кредит в банке оформлен, нажал и денежки со счёта растворились.... тут разбираюсь неплохо в технике и то иногда боюсь что почистить...удалить или закачать .стрёмно....а я вижу как к товарищу к мастеру по телефонам прут постояльци старики в мастерскую и просят помочь его то разблокировать.... то спрашивают куда деньги пропадают. человек добряк... бесплатно им помогает.... но они его отвлекают от работы постоянными просьбами о помощи... так там часто кнопочные у них..я вижу это у него часто стою смотрю.и так далее они такого там натыкивают что капец... тыцькают пальцами не соображая куда и зачем ... наберуться кредитов .ой беда их всех ждёт....((
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18.02.2022 17:38 Відповісти
В первую очередь е-бафоны надо выдать заслуженным пенсионерам: родителям преЗедента, Кучме, Кравчуку, Ющенко, отставным судьям, генералам, министрам, нардепам и т.п.
И не забыть отправить пенсионерам в изгнании - Яныку и Азирову....
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18.02.2022 17:39 Відповісти
Вже є перші щасливці,(в тестовому режимі).
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Зовсім вже "смартофонулися ЗЕбофони", хіба це на часі в період загрози масштабної агресії!
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18.02.2022 17:39 Відповісти
Я дико извиняюсь, это 3 миллиарда баксов на смартфоны. У нас очень богатое государство. Кстати это 1/6 часть годовой пенсии у 70% пенсионеров.
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18.02.2022 17:39 Відповісти
Зє-мародери!
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18.02.2022 17:39 Відповісти
Стесняю спросить...а когда владелец зеленого смартфона ласты склеит...что будут делать с привязанным ко всему смартфоном?? В гроб ложить...или в крематории сжигать??
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18.02.2022 17:40 Відповісти
Як що? Чорти від його імені спробують проголосувати за Гнусявого Пісюнограя!
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18.02.2022 17:42 Відповісти
Ви ще запитайте чиїм коштом їх треба буде обслуговувати, в разі чого. Вони ж не вічні
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18.02.2022 17:44 Відповісти
Для справки Xiaomi 9А 4/64Гб - 3200 в розетка юа, при закупке в розетке... при закупке от производителя около 2000 грн, с..ки зеленые.. 150% сверху с3.143дят...
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18.02.2022 17:40 Відповісти
Там нема nfs і купа вбудованої реклами, такий не підійде.
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18.02.2022 17:43 Відповісти
А НФС скрізь є? Для чого такий телефон літній людині, яка тільки бабушкофонами і користувалася, скупляється на базарах, або маленьких магазинах. про село промовчу... Чимось нагадує недавню ситуацію з можливим призовом в армію жінок, коли склали списки майже всіх професій. А потім дійшли, що окрім медиків. комп"ютерників, може працівників зв"язку ( не поштарок!)нікого і не потрібно. Звичайно, добровольці майже всі ************!
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18.02.2022 19:02 Відповісти
курва, ну не має вже злости на вас зелених уродів!!! ну які, @лядь, смартфони для пенсіонерів??!!! у вас ппо прикриває усі найбільші міста??!!! у вас, курва, є про від кацапськиз калібрів!!!??? скільки, зелені уроди, у вас берегових батарей пкр!!!???

втім, хай мене багато хто пробачить, але гадаю, що, коли пару сотень тисяч колишніх виборців зе-лупи із "стада 73%" вищезгаданими калібрами, точками й іскандерами кацапи відправлять до приймальні св.Петра, то це буде лише накраще... перепрошую, але терпіти у щоденному режимі цей зелений ублюдочний маразм вже немає змоги...
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18.02.2022 17:41 Відповісти
Я тоже пенсионер, купил себе за полторы тысячи, кому вы несете свой бред. Или как на дорогах, без 30% отката никак?
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18.02.2022 17:41 Відповісти
Категорично проти. У тих, хто хотів, смартфони давно є. І що це за ціна? Нормальний, хоч і простенький смартфон коштує не більше півтори тисячі гривень. Коли ж ідеться про опт, то один має коштувати не більше тисячі. "Зелені" гниди вже всі рамси поплутали - хочуть відкатних узяти аж 400 відсотків!... Довго потім ітимуть суди над розкрадачами! Точніше, йтимуть не довго, але багато!
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18.02.2022 17:41 Відповісти
Зебіли радіють, хвалять свого зелупу за подачки.
А потім будуть дивуватись, чого ціни ростуть.
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18.02.2022 17:41 Відповісти
В ломбард можно смартфон сдать?
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18.02.2022 17:41 Відповісти
Очередная глупость от Мальчишей - Кибальчишей! Как далеки они от народа, о реальности жизни. Или кто-то пытается заработать на этой раздаче смартфонов? Страна в состоянии войны, а не в фазе построения коммунизма.
Инфляция съедает сбережения и скудеют пенсии и без того" хорошие, но маленькие, просто мизерные, лекарства дорожают.
"Денег нет, но вы держитесь" и вот вам смартфон для утешения "Сім-карта буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефона і зареєстрована на паспорт.
А номер стане відразу фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства". Конечно, пенсионерам смартфон необходим, как и цветной телевизор, как доступные лекарства, продовольствия, лечение, как тепло в хате... Но ПРИОРИТЕТЫ. А то как в том анекдоте: В доме ни грамма водки, а она все деньги на жратву потратила"
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18.02.2022 17:42 Відповісти
Хотя на рынке самые дешевые смартфоны стартуют от тысячи гривен, с учетом уже установленных властями параметров, ценник не опустится ниже 3000 гривен, рассказывают в "АЛЛО".
Если в программе примут участие все 8,8 миллионов вакцинированных пенсионеров, это будет стоить бюджету около 26 млрд грн. В этом году в плане выдать до 3 млн смартфонов, так что только в 2022 году нужно выделить 9 млрд грн. Где взять эти средства, если бюджет Министерства цифровой трансформации в этом году всего 4,3 млрд грн? Ответ на этот вопрос у власти пока не нашли.
Экономическая правда-10 02 2022
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18.02.2022 17:43 Відповісти
ИпаNy...ые создания.
Поколение на которое рассчитаны смартфоны едва справляется с обычными кнопочными тел...ми. У моей тёщи подаренный смартфон так она за два года только вайбер и инет слегка освоила а остальное боится даже нажимать. И то постоянно нам звонит по поводу самых элементарных вопросов типа как добавить звук, увеличить яркость и т п.
Какая накуй привязка к банку и паспорту? Та они от такого количества паролей и подтверждений ласты склеют.
Уже не говоря о том шо я категорически против шоб мои деньги какие то популисты во
власти тратили на подобную хрень. А это минимум два лярда зелени.
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18.02.2022 17:44 Відповісти
Так що, гроші потім будуть відраховувати з пенсій? Тільки для того, щоб прослухати про що розмовляють, дивляться і т.д. пенсіонери? Щоб знов за зЕбіла проголосували?
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18.02.2022 17:44 Відповісти
гроші на оборону а не красти на смартфонаx
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18.02.2022 17:45 Відповісти
"еще и внукам хватит"
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18.02.2022 17:45 Відповісти
Боюсь не хватит, эти зЕбилофоны уверен, многие похоронят до своей смерти! И вообще, тотальная, круглосуточная прослушка, мало кому понравится...
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18.02.2022 17:52 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОЧЕ, ЩОБ СОЮЗНИКИ ФІНАНСУВАЛИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ, БО В НЬОГО "ДОРОГИ"

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас ( корупціонерів пліснявих) це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.

"Відкати понад усе !!!"
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18.02.2022 17:46 Відповісти
А бронижелет чи каска скільки коштує бюджету ? Якщо кацапи захоплять країну проїхавшись танками по тим новим дорогам, то смартфони бабусям вже точно будуть непотрібні.
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18.02.2022 17:48 Відповісти
віддайте мої 5 тис . Н. Юсупової на квадрокоптер для бійців !
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18.02.2022 17:50 Відповісти
Для малосведущих пенсов за пять штук - это , шо кацапу дай лайна, а хоть и таукитайского, дык, и оно в его руках заржавеет.
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18.02.2022 17:51 Відповісти
Впевнений що якесь гавно закуплять.
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18.02.2022 17:52 Відповісти
з такими цінамі на опті Міністерство цифрової трансформації можна усіх скопом притягувати за корупцію..
зелодії, краще зкеруйте гроші на ЗСУ, а не на чергові махінації "вибори Зелі-2"
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18.02.2022 17:55 Відповісти
США, Британія, Польща та ін. нам постачають зброю ТОННАМИ, а ці вилупки тільки думають, як на держзакуп. нагріти руки і пропхнути ел. голосування. Суки, без душі і совісті, ви перейшли усі межі! Сміттєвих баків, падли, вже не буде! Будете на стовпах висіти!
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18.02.2022 17:55 Відповісти
Там хоч дайте 10 смартфонів, пенсіонер все рівно не піде робити прививку.
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18.02.2022 17:55 Відповісти
Пенсионерам не нужны эти ******** ,у кого есть деньги сами купят ,а у кого нет на еду и лекарства то это какая то под@**** ,полный дурак этот клоун-**********
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18.02.2022 18:07 Відповісти
Ну , не надо так за всех! Я вот давно пенсионер, привит полностью (кроме бустерной, еще рано).Смартфон есть. А что касается смартфона от 95-го квартала, то он мне нах не нужен, эти деньги должны быть направлены на армию!
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18.02.2022 21:15 Відповісти
Велике смартфоництво. Навар на всьому, плюс піар. Але вбиває словосполучення 'телефони внутрішнього виробництва'. Як його хваміліє, хто знає?)
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18.02.2022 18:02 Відповісти
******* з ******* буде едідусь!
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18.02.2022 18:06 Відповісти
Які нах смартфони ! Не зпрацьований міський пенсіонер вищою освітою віком до 70р. з мозгами на місці ще туди сюди. А решта - тотальна не обізнаність з електронікою, поганий зір, заскорузлі покручені від роботи пальці, які рахунки оплачувати, розраховуватись в магазині - наіпут старика моментально. Скільки разів бачив як пенсіонери в магазині дають свою картку продавцю і говорять пін, або пишуть пін на картці. Вистачає кнопочного, діти віддають батькам свої старі смартфони (бо нові додатки, або оновлення не підтримуються старим пристроєм), у мене вже третій. Всякі вайбери, дії, ютуби й інше сміття вимагають все новіших версій андроїд.
ЗЕпрез ! - запхай собі той ****** глибоко в сраку !!!!!!!!!!!!
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18.02.2022 18:07 Відповісти
зЕлох, поменьше пиарся, а то следующего президента будем выбирать ***** из *****...
На оборону, сейчас необходимо тратить, а не на пиар!!! Тем более наши, не твои, деньги!!! Очередное воровство.
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18.02.2022 18:13 Відповісти
Все ещё проще чсем кажется - Если это будет Ведроид - то всё что вы сможете напрограммировать, народные умельцы смогут разпрограммировать - а за 5к можно купить Редми ноут прошлой(или позапрошлой) версии...так то всё херня господа...
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18.02.2022 18:22 Відповісти
доповідаю: за 50 баксів (десь 1500₴ по курсу)), якщо брати оптом можна купити смарт, який буде вище голови для пенсіонерів, а тут аж П'ЯТЬ ТИСЯЧ!!! хороший такий навар - 200%, гарно хтось вчергове обкраде бюджет...
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18.02.2022 18:44 Відповісти
Пенсионер - старый,беспомощный маразматик.Это,конечно,не так. Я пенсионер,правда работающий и менять свой флагманский самсунг на бюджетный нонейм с прошитыми каким-то дерьмом мозгами не собираюсь.Хватило бы им задницы для всех ненужных нам,пенсам,мобилок.
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18.02.2022 19:13 Відповісти
Отямтеся,дуринди, ось наприклад: https://allo.ua/ru/products/mobile/zte-blade-l8-1-16gb-blue.html 1800 грн. Опт буде взагалі за смішні гроші.
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18.02.2022 19:16 Відповісти
Як пенсіонер, заявляю - засуньте смартфон в сраку і йдіть на)(уй!
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18.02.2022 19:17 Відповісти
За 5 тисяч хороший Самсунг не купити, а от більш-менш толковий Ксіомі за таку ціну можна.
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18.02.2022 19:29 Відповісти
Только что заходил в алло магазин и посмотрел цены на них.2900 стоит редми 9.у меня 8и мне хватает.за то что они предлагают можно купить 10 редми с завода.мой 8 летает,а бабушке куда лететь???твари мое мнение!
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18.02.2022 19:51 Відповісти
А оплату пакета мобильному оператору, которая в районе 200 грн. в месяц (с интернетом), Зеленский сам будет платить? Или бабусям придётся платить из своих 2000 грн. пенсии? Ну реально чувак живёт в параллельном мире и ему никто пока не сообщил, что для пользования его "Дией" только наличия смартфона - недостаточно.
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18.02.2022 21:06 Відповісти
Їм похєр, що скоро може країни не бути - головне встигнути розпиляти бюджетні гроші на черговій афері...
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18.02.2022 21:50 Відповісти
Как пенсионер я категорически против этого дешевого зеленого подкупа. Нужен айфон не ниже десятой модели.
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18.02.2022 21:56 Відповісти
 
 