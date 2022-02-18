Розраховуємо, що смартфон для пенсіонерів обійдеться бюджету не дорожче 5 тис. грн, - Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації розраховують, що телефони у межах програми "єСмартфон" коштуватимуть бюджету не більш 5 тис. грн.
Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вивчаємо можливість процедури закупівлі. Проходять переговори та з Samsung, і з українськими внутрішніми виробниками. Від однієї компанії є пропозиція зробити спецмодель під це замовлення. Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тис. грн", - повідомив Вискуб.
За його словами, Мінцифри надало виробникам початкові вимоги.
"Хочемо, щоб там був NFC. eSIM ми поки прибрали. Він істотно здорожчує закупівлю. Хоча eSIM би вирішив багато наших проблем з точки зору прив’язки до конкретного абонента", - підкреслив Вискуб.
Він додав, що Мінцифри з мобільними операторами знайшли інший спосіб контролю і забезпечать, щоб "бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому".
"Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефона і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", - зазначив Викуб.
Чиновник додав, що мобільні оператори також пропонують установку спеціального додатка, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм.
Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський анонсував державну програму, в рамках якої вакциновані українці, старші 60 років, отримають безоплатний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
новая модель ...
тижня на два ...
головне - зарядне не забути
З 2019-го,хуцпа стала фішкою банди Зєлі-Бєні.
Я Вам сочуствую,с нервами можете попращатся.😁😁😁
А где можно ознакомится со списком украинских производителей смартфонов?? Или щас под щум игры на рояле какая нить зелена фирмочка вдруг нарисуется и закажет смартфоны в Китае??
Але впевнений наші закуплять якусь фігню за смарт по 2 000 за штуку, а 3 000 покладуть собі в карман.
Побачимо який процесор там буде, який екран і скільки герц, побачимо яка оперативна пам'ять буде, бо там є дешева повільна, а є нормальна.
Samsung Galaxy A32 A325F 4/64GB
И не забыть отправить пенсионерам в изгнании - Яныку и Азирову....
втім, хай мене багато хто пробачить, але гадаю, що, коли пару сотень тисяч колишніх виборців зе-лупи із "стада 73%" вищезгаданими калібрами, точками й іскандерами кацапи відправлять до приймальні св.Петра, то це буде лише накраще... перепрошую, але терпіти у щоденному режимі цей зелений ублюдочний маразм вже немає змоги...
А потім будуть дивуватись, чого ціни ростуть.
Инфляция съедает сбережения и скудеют пенсии и без того" хорошие, но маленькие, просто мизерные, лекарства дорожают.
"Денег нет, но вы держитесь" и вот вам смартфон для утешения "Сім-карта буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефона і зареєстрована на паспорт.
А номер стане відразу фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства". Конечно, пенсионерам смартфон необходим, как и цветной телевизор, как доступные лекарства, продовольствия, лечение, как тепло в хате... Но ПРИОРИТЕТЫ. А то как в том анекдоте: В доме ни грамма водки, а она все деньги на жратву потратила"
Если в программе примут участие все 8,8 миллионов вакцинированных пенсионеров, это будет стоить бюджету около 26 млрд грн. В этом году в плане выдать до 3 млн смартфонов, так что только в 2022 году нужно выделить 9 млрд грн. Где взять эти средства, если бюджет Министерства цифровой трансформации в этом году всего 4,3 млрд грн? Ответ на этот вопрос у власти пока не нашли.
Экономическая правда-10 02 2022
Поколение на которое рассчитаны смартфоны едва справляется с обычными кнопочными тел...ми. У моей тёщи подаренный смартфон так она за два года только вайбер и инет слегка освоила а остальное боится даже нажимать. И то постоянно нам звонит по поводу самых элементарных вопросов типа как добавить звук, увеличить яркость и т п.
Какая накуй привязка к банку и паспорту? Та они от такого количества паролей и подтверждений ласты склеют.
Уже не говоря о том шо я категорически против шоб мои деньги какие то популисты во
власти тратили на подобную хрень. А это минимум два лярда зелени.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас ( корупціонерів пліснявих) це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
"Відкати понад усе !!!"
зелодії, краще зкеруйте гроші на ЗСУ, а не на чергові махінації "вибори Зелі-2"
ЗЕпрез ! - запхай собі той ****** глибоко в сраку !!!!!!!!!!!!
На оборону, сейчас необходимо тратить, а не на пиар!!! Тем более наши, не твои, деньги!!! Очередное воровство.