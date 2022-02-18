Від початку доби війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи важке озброєння. Без втрат, - ООС
Станом на 17 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази Піщане - із мінометів калібру 120 мм.
Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – із мінометів калібру 82 мм.
Невельске – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.
Дев’ять разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Три рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Три рази Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну - із мінометів калібру 120 мм.
Красногорівку - із мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
Артема - із мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Новогригорівку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Новоолександрівку – із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Золоте-2 – із мінометів калібру 120 мм.
Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.
Станицю Луганську – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази Щастя - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців. Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.
Зазначимо, що департамент комунікацій Нацполіції повідомляв, що унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Втім, із вечірнього зведення ООС зрозуміло, що ця інформація, очевидно, не підтверджується.
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https://censor.net/ua/photo_news/3317164/unaslidok_rosiyiskogo_minometnogo_obstrilu_starognativky_tyajko_poraneno_soldata_zsu_dokumentuyutsya
Тобто вже 3 роки без втрат.
С обеих сторон
Потери тупо скрывают.
па зеленому - це не війна ні, - така собі, звична провокація тіеї сторони.
Ну, правильно. Не санкции же вводить против «Северного потока-2»…
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6915579491849403?__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Обратите внимание, как синхронно Байден и Путин проворачивают свой сценарий по разделу Украины.
Сначала Байден развёл многомесячную истерию в СМИ, что в Украине обязательно будет война.
Дальше, когда Украина и весь мир находятся уже в истеричном состоянии, Путин доводит градус истерии до высшей точки с помощью обострения на Донбассе. И признаёт ЛДНР, похоронив Минские соглашения. Тем самым, официально лишив Украину части Донбасса. Как и Крыма.
Потом Байден и Путин достигают некое соглашение, остановив мифическую «Третью мировую» и некое мифическое нападение на Украину.
А Донбасс и Крым реально в итоге остаются у Путина. Ради чего собственно Байден и Путин затевали весь цирк. Хотя для нас это не цирк. Ведь за нашей спиной опять играют нашей страной и нашими жизнями…
18 февраля 2022, 18:07
В Донецке на востоке Украины произошел мощный взрыв, сообщило в пятницу российское информационное агентство РИА.
В центре Донецка у здания "правительства ДНР" произошел мощный взрыв, сообщают местные ресурсы.
Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке возле здания "дома правительства".