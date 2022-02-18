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Новини Війна
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Від початку доби війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи важке озброєння. Без втрат, - ООС

Від початку доби війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи важке озброєння. Без втрат, - ООС

Станом на 17 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Піщане - із мінометів калібру 120 мм.

Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – із мінометів калібру 82 мм.

Невельске – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.

Дев’ять разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну - із мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - із мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема - із мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Золоте-2 – із мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.

Станицю Луганську – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Щастя - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ 17 лютого на Донбасі обстріляли 27 населених пунктів, включаючи школу та дитсадок, - Бутусов. КАРТА

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців. Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.

Зазначимо, що департамент комунікацій Нацполіції повідомляв, що унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Втім, із вечірнього зведення ООС зрозуміло, що ця інформація, очевидно, не підтверджується. 

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
з 2019 р. під словом "втрати" мається на увазі бабло каламойші.
Тобто вже 3 роки без втрат.
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18.02.2022 17:44
+4
так забубеннят для картинко им то что
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18.02.2022 17:45
+4
Расейское чмо не смогло в открытую напасть, сейчас будет действовать через ихтамнет
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18.02.2022 17:53
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Та як же без втрат, якщо важко поранено солдата ЗСУ?

https://censor.net/ua/photo_news/3317164/unaslidok_rosiyiskogo_minometnogo_obstrilu_starognativky_tyajko_poraneno_soldata_zsu_dokumentuyutsya
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Розстріляти всі ********** і змитися?
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18.02.2022 17:44 Відповісти
з 2019 р. під словом "втрати" мається на увазі бабло каламойші.
Тобто вже 3 роки без втрат.
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18.02.2022 17:44 Відповісти
Без втрат то ти дуже скромно.
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18.02.2022 18:12 Відповісти
Головне, щоб ***** не додумалось по автобусу з дітьми лупанути, там якраз евакуйовують дитячий будинок...
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18.02.2022 17:43 Відповісти
так забубеннят для картинко им то что
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18.02.2022 17:45 Відповісти
Зараз почнуть мочити у автобусах і сортирах дебілов лугандонців.
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18.02.2022 17:52 Відповісти
Расейское чмо не смогло в открытую напасть, сейчас будет действовать через ихтамнет
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18.02.2022 17:53 Відповісти
главное чтоб минские соглашения соблюдались
С обеих сторон
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18.02.2022 18:33 Відповісти
Третий год тишина только в СМИ.
Потери тупо скрывают.
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18.02.2022 17:55 Відповісти
53 рази - це 2+ рази на годину і день ще не скінчився.
па зеленому - це не війна ні, - така собі, звична провокація тіеї сторони.
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18.02.2022 18:00 Відповісти
Эта правакация с той стараны.
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18.02.2022 18:02 Відповісти
ну да, солдату ногу оторвало, это разве втрати...
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18.02.2022 18:09 Відповісти
Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины.

Ну, правильно. Не санкции же вводить против «Северного потока-2»…
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18.02.2022 18:30 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6915579491849403?__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Обратите внимание, как синхронно Байден и Путин проворачивают свой сценарий по разделу Украины.

Сначала Байден развёл многомесячную истерию в СМИ, что в Украине обязательно будет война.

Дальше, когда Украина и весь мир находятся уже в истеричном состоянии, Путин доводит градус истерии до высшей точки с помощью обострения на Донбассе. И признаёт ЛДНР, похоронив Минские соглашения. Тем самым, официально лишив Украину части Донбасса. Как и Крыма.

Потом Байден и Путин достигают некое соглашение, остановив мифическую «Третью мировую» и некое мифическое нападение на Украину.

А Донбасс и Крым реально в итоге остаются у Путина. Ради чего собственно Байден и Путин затевали весь цирк. Хотя для нас это не цирк. Ведь за нашей спиной опять играют нашей страной и нашими жизнями…
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18.02.2022 18:31 Відповісти
Мощный взрыв в подконтрольном сепаратистам Донецке на востоке Украины - российские государственные СМИ
18 февраля 2022, 18:07
В Донецке на востоке Украины произошел мощный взрыв, сообщило в пятницу российское информационное агентство РИА.
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18.02.2022 18:32 Відповісти
///
В центре Донецка у здания "правительства ДНР" произошел мощный взрыв, сообщают местные ресурсы.
Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке возле здания "дома правительства".

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18.02.2022 18:34 Відповісти
Так русофашисти уже напали на Україну ще у 2014 році, і досі обстрілюють Україну, убивають не винних людей. Про який ще напад іде мова.
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18.02.2022 18:38 Відповісти
Ответки наверное ноль,зе-)(уйло ищет мира в очке )(ууйла.
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18.02.2022 20:03 Відповісти
Тут за ***** не банять.... пишіть сміливо.
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18.02.2022 22:44 Відповісти
конченые сепары
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18.02.2022 22:57 Відповісти
Берегите солдат. Ещё понадобятся.
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18.02.2022 23:04 Відповісти
УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ СОЮЗНИКИ! ХОИЗБОЛЛАХ УГРОЗА ! ПУТИН ДРУГ ХИЗБОЛЛЫ!
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19.02.2022 01:46 Відповісти
ВСЕ НА ВОЙНУ С ПУТИНОИДАМИ! У НАС ГОСТИ ИЗ ДАЛЁКОЙ ПЛАНЕТЫ! ЭТО ПУТИНОИДЫ! ВСЕ НА БОРЬБУ С НИМИ! ВСТАВАЙТЕ КАРПАТЫ И ВСТАВАЙ КИЕВ! ВСТАВАЙ ДНЕПРОПЕТРОВСК! ОДЕССА!
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19.02.2022 01:43 Відповісти
 
 