Від початку доби війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи важке озброєння. Без втрат, - ООС

Станом на 17 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Піщане - із мінометів калібру 120 мм.

Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – із мінометів калібру 82 мм.

Невельске – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.

Дев’ять разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну - із мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - із мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема - із мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Золоте-2 – із мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.

Станицю Луганську – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Щастя - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців. Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.

Зазначимо, що департамент комунікацій Нацполіції повідомляв, що унаслідок російського мінометного обстрілу Старогнатівки тяжко поранено солдата ЗСУ. Втім, із вечірнього зведення ООС зрозуміло, що ця інформація, очевидно, не підтверджується.