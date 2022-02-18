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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Окупанти можуть створити з "масової евакуації" мешканців ОРДЛО casus belli для виправдання нападу на Україну, - Інформаційний спротив

Окупанти можуть створити з

Масова евакуація населення з окупованих територій до Росії, про яку заявили ватажки "ЛДНР", може буть використана спецслужбами РФ для провокацій під виглядом "української сторони".

Про це повідомляє Інформаційний спротив, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що ця маніпуляція т.зв. "глави ДНР" Пушиліна та його московських кураторів спрямована на підняття ще більшого градуса напруги та панічних настроїв на окупованих територіях, а також створення додаткового інформаційного фону для подальшої організації спецслужбами РФ провокацій під виглядом "української сторони" (т.зв. false flag) проти мирних жителів "республіки".

На тлі масової паніки додатковими варіантами провокацій під виглядом "української сторони" проти мирного населення російськими спецслужбами розглядається: обстріл евакуаційних колон як вчасно їхнього формування, так і вчасно їхнього руху.

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Також повідомляється, що відповідно до листування від 17 лютого т.зв. "радника голови ДНР" Олени Нікітіної та ще однієї наближеної до "глави ДНР" особи Ольги Позднякової, стає зрозуміло, що "масова евакуація до Росії жінок, дітей та людей похилого віку" виглядатиме як виїзд на вихідні сімей т.зв. "функціонерів ДНР", наближених до Дениса Пушиліна, до села Благодатне Амвросіївського району.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.

Автор: 

евакуація (2297) Донбас (22354) Пушилін (135)


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Топ коментарі
+10
Ху...ло не жаліло навіть росіян взриваючи їх в багатоповерхівках на території Росії для вторгнення в Чечню, а тут цю ВАТУ безродну він зітре в порох і оком не моргне.
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18.02.2022 18:06
+6
російські окупанти можуть зробити все що заманеться ,можуть цивільних спакувати в автобуси пустити туди газ ,потім трупи використають для фотовідеомонтажу
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18.02.2022 18:05
+5
Та дуже легко! Виведуть колону "біженців" за межі Донецька а потім накриють навздогінці артилерійським ударом прямо на дорозі І скажуть що це зробили "хахли"!
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18.02.2022 18:12
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російські окупанти можуть зробити все що заманеться ,можуть цивільних спакувати в автобуси пустити туди газ ,потім трупи використають для фотовідеомонтажу
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18.02.2022 18:05 Відповісти
Газ по складу можуть експерти відризняти, я так розумію.

Путлер дуже ******** вибухи. Плутоній, Новачок, автокатастрофа, це там, де ім важко підійти близько. У інших випадках вибух.

Колись ходили розмови, що він особисто підірвал машину з чекистами, яки виконали його наказ по вбивству генерала Рохліна, котрий готував військове повстання проти Єльцина.
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18.02.2022 18:22 Відповісти
КАЗУС БЕЛЛИ ЭТО ЗАКАПЫВАНИЕ ПУТИНА У МОГИЛКУ.. НЕ ДРОЧИТЕ СЕБЕ рояль НЕ ПРОЙДЕТ КАК ВЫВЕЗЛИ В КАВЫЧКАХ ТАК И ЗАВЕЗУТ ОБРАТНО....
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18.02.2022 18:50 Відповісти
Нихто вже не розуміє, що у голові цього сморчка. Може і підірвати, особливо тих, хто у 2014-му ложився на шляхи, щоб не пропустити наши війська для взяття кордону для оборони. Зрадники нікому не потрібні.
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18.02.2022 19:06 Відповісти
Ху...ло не жаліло навіть росіян взриваючи їх в багатоповерхівках на території Росії для вторгнення в Чечню, а тут цю ВАТУ безродну він зітре в порох і оком не моргне.
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18.02.2022 18:06 Відповісти
Це ознака меншовартості-побоювання, що створить агресор для виправдовування агресії.
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18.02.2022 18:08 Відповісти
Та дуже легко! Виведуть колону "біженців" за межі Донецька а потім накриють навздогінці артилерійським ударом прямо на дорозі І скажуть що це зробили "хахли"!
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18.02.2022 18:12 Відповісти
а ми скажемо,що це "постановочні кадри".
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18.02.2022 18:14 Відповісти
Один із самых мерзких сценариев...
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18.02.2022 18:14 Відповісти
ахренеть! вы ещё скажите, шо пуйло будет двигать впереди женщин-детей,как раньше - тогда придётся ******* падлюк вместе с зсу...
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18.02.2022 18:15 Відповісти
Спасибо кормилицу Ахметову с шайкой. За приход к власти зека Януковича.
Теперь они спокойно в Киеве и Вене тусуются и не отвечают за свои злодеяния.
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18.02.2022 18:38 Відповісти
Може таким чином буде відбір в военкомат.
Або виведуть в чисте поле, хто може воювати в одну сторону, а хто не підійде.
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18.02.2022 18:39 Відповісти
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18.02.2022 18:53 Відповісти
На шоу 60 Минут говорят что ВСУ атакует завод Стирол.
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18.02.2022 18:58 Відповісти
дуже гарний приклад, як народ перетворюється в
тупе, послушне стадо.
і це стадо йде,
не розуміючи що наступний крок на бойню...
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18.02.2022 19:26 Відповісти
 
 