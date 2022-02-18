Окупанти можуть створити з "масової евакуації" мешканців ОРДЛО casus belli для виправдання нападу на Україну, - Інформаційний спротив

Масова евакуація населення з окупованих територій до Росії, про яку заявили ватажки "ЛДНР", може буть використана спецслужбами РФ для провокацій під виглядом "української сторони".

Про це повідомляє Інформаційний спротив, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що ця маніпуляція т.зв. "глави ДНР" Пушиліна та його московських кураторів спрямована на підняття ще більшого градуса напруги та панічних настроїв на окупованих територіях, а також створення додаткового інформаційного фону для подальшої організації спецслужбами РФ провокацій під виглядом "української сторони" (т.зв. false flag) проти мирних жителів "республіки".

На тлі масової паніки додатковими варіантами провокацій під виглядом "української сторони" проти мирного населення російськими спецслужбами розглядається: обстріл евакуаційних колон як вчасно їхнього формування, так і вчасно їхнього руху.

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Також повідомляється, що відповідно до листування від 17 лютого т.зв. "радника голови ДНР" Олени Нікітіної та ще однієї наближеної до "глави ДНР" особи Ольги Позднякової, стає зрозуміло, що "масова евакуація до Росії жінок, дітей та людей похилого віку" виглядатиме як виїзд на вихідні сімей т.зв. "функціонерів ДНР", наближених до Дениса Пушиліна, до села Благодатне Амвросіївського району.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.