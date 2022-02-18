Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду забезпечити виділення по 10 тисяч рублів кожному біженцю із окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати регіону екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців.

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"Путін переговорив по телефону з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу, - продовжив Пєсков. - Також президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу, в 10 тисяч рублів".

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Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.

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