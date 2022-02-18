УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4508 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 554 66

Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО

Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду забезпечити виділення по 10 тисяч рублів кожному біженцю із окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати регіону екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до РФ (оновлено)

"Путін переговорив по телефону з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу, - продовжив Пєсков. - Також президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу, в 10 тисяч рублів".

Також читайте: У Кремлі не знають про евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії

Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.

Також дивіться: В окупованому Донецьку увімкнуті тривожні сирени. ВIДЕО

біженці (1855) Донецьк (943) Пєсков (1605) путін (23733) евакуація (2297) Донбас (22354) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
ну...... на алкашку должно хватить на первое время! а на закусь?
показати весь коментар
18.02.2022 18:20
+14
Это им на закусь. Без соли.
показати весь коментар
18.02.2022 18:23
+14
То що значить вони вже на Україну за пенсіями їхати не будуть ?
показати весь коментар
18.02.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але вже концерт,але концерт ))))
показати весь коментар
18.02.2022 18:20 Відповісти
нет никакой эвакуации - только детей сирот незаконно вывозят падлы кацапские
показати весь коментар
18.02.2022 18:27 Відповісти
Незаконно і це факт.
показати весь коментар
18.02.2022 18:28 Відповісти
и скатертью дорожка нет покоя п..сам ..новые партии старушек с голодающего Димбассу.. который типа кормил Европу и Украину... какой там курс рубль гривна...
показати весь коментар
18.02.2022 18:47 Відповісти
В самом начале агрессии с Донецка вывезли в россию детский дом. Доктор Лиза там замешана была. Украинская сторона настаивала на возвращении детей. Вернули. но только инвалидов. Но и доктор Лиза на дне Черного моря...
показати весь коментар
18.02.2022 19:24 Відповісти
Оце більш схоже на правду! А то евакуація... мастурбація! Кому вони там потрібні? Ну може два бусика пропустять через кордон, а може ще й підірвуть не доїзджаючи. Картинка повинна бути переконливою. А інакше ********** і брехать ні про що буде.
показати весь коментар
18.02.2022 19:31 Відповісти
Таки выгнали людей из лугандона, с 10 тыс в зубах! Это 3 тыс грн или 110 $.
показати весь коментар
18.02.2022 18:30 Відповісти
по 100 баксов ?
"дешево и со вкусом" !
дай Бог насовсем.

нам не нужны лу-гондоны.
нам нужно Дикое поле Дамбаса для колонизации арийцами "Азова" !
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
ну а как вы хотели? республики молодыя, не раскрутились пока! пока тые, зато потом, как заживут!!! закачаешься. нужно немного патерпеть!!!
показати весь коментар
18.02.2022 20:27 Відповісти
ну...... на алкашку должно хватить на первое время! а на закусь?
показати весь коментар
18.02.2022 18:20 Відповісти
Это им на закусь. Без соли.
показати весь коментар
18.02.2022 18:23 Відповісти
лобстеры? не?
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
херобстеры без соли !

дякую за челендж !
показати весь коментар
18.02.2022 18:39 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 19:35 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 22:15 Відповісти
Так вот она какая, скумбрия по восем!
показати весь коментар
18.02.2022 20:06 Відповісти
Этот гала-концерт на фотографиях и видео будут показыватьв ООН.
показати весь коментар
18.02.2022 18:21 Відповісти
не верю !
для полноты картинки не хватает Горловки-Донецка в состоянии Сталинграда
показати весь коментар
18.02.2022 18:41 Відповісти
Аж 10 000 ржублей!?
Дааа, не туда Кива поехал, не туда. А мог бы так подняться на 10 000 ржублей им ни в чем себе не отказывать!
показати весь коментар
18.02.2022 18:21 Відповісти
У нього жомова яма у Андалузії, то він поки туди.
показати весь коментар
18.02.2022 18:26 Відповісти
жоможор сраный !
показати весь коментар
18.02.2022 18:42 Відповісти
А бидлу кожна копійка на вагу!!! Через цих сєпарів в нас і війна.
показати весь коментар
18.02.2022 18:21 Відповісти
да пусть..... билет в один конец.... а там с ростова попрут куда то на калыму, в якутию. там пастухи нужны пингвинов и тюленей на льдинах выпасать...узнают что такое вечная мерзлота, цинга зубов, дороговизна овощей и фруктов . зато матушка рассея....🐧
показати весь коментар
18.02.2022 18:23 Відповісти
То що значить вони вже на Україну за пенсіями їхати не будуть ?
показати весь коментар
18.02.2022 18:25 Відповісти
По сотке баксов каждому беженцу , при ценах выше чем у нас , это просто трендец как круто .вся дыровская вата уже собирает МАНАТКИ и стартует в Мордор.
показати весь коментар
18.02.2022 18:26 Відповісти
Краще по 30 срібняків, так символічніше🤬
показати весь коментар
18.02.2022 18:27 Відповісти
А смартфон?
показати весь коментар
18.02.2022 18:28 Відповісти
Є смартфон !!!!
показати весь коментар
18.02.2022 18:33 Відповісти
Я так розумію, їхати ні хто не хочк і їх вирішити простимулювати.
Чим більше вони розтринькають грошей тим для нас краще!
показати весь коментар
18.02.2022 18:29 Відповісти
Как это по *********, сначала устроить войну, затем раздавать подачки, чтобы любили кровопийцу.
показати весь коментар
18.02.2022 18:30 Відповісти
Пуйло розігрує карту біженців від укр карателів, влаштує провокацію, убивши кілька десятків людей, звинуватить Україну і під цим соусом, введе війська.🤔
показати весь коментар
18.02.2022 18:31 Відповісти
Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.
Джерело:
В этом их фатальная ошибка. Получив оружие жители Донбасса повернут его против своих поработителей.
показати весь коментар
18.02.2022 18:31 Відповісти
и ты Во-Во в первых рядах будешь...?
показати весь коментар
18.02.2022 18:36 Відповісти
Вы это серьезно?
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
Сейчас не время для шуток.
показати весь коментар
18.02.2022 18:40 Відповісти
Оба, може у такий спосіб всі орки уіпут на раху. Чи №уйло приймає тільки обладатєлєй книжнчек з дохлим пєтухом мутантом ?
показати весь коментар
18.02.2022 18:32 Відповісти
очень щедро, аж по 3 тыс грн!
показати весь коментар
18.02.2022 18:33 Відповісти
По 130 баксов. Жуйте, не обляпайтесь.
показати весь коментар
18.02.2022 18:34 Відповісти
Це така замануха. По 10 000. Ламануться за шарою.
А ті зроблять картинку, біженці тіпа.
показати весь коментар
18.02.2022 18:35 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 18:35 Відповісти
Лучше по смартфону им пусть купит
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
Уже почти весна, в палатках можно отдохнуть нехило как на курорте за 10000 ржублей.
показати весь коментар
18.02.2022 18:39 Відповісти
здоровый свежий воздух с заморозками, солдатская каша - что еще надо человеку преклонных лет ?
показати весь коментар
18.02.2022 18:48 Відповісти
Дешево оценил рабов.
показати весь коментар
18.02.2022 18:40 Відповісти
Всім! На йух! У Сибір! Там, дек "самураі у рєкі" : -)
показати весь коментар
18.02.2022 18:41 Відповісти
Гражданская война - это когда по распоряжению оккупационной администрации мирных граждан из Украины вывозят на территорию Российской Федерации. Кстати, юридически это депортация и этническая чистка. Никем не признанные боевики и террористы, везут куда-то гражданское население.
показати весь коментар
18.02.2022 18:42 Відповісти
это захват заложников называется и геноцид детей
показати весь коментар
18.02.2022 18:43 Відповісти
да ладно, все украинцы уже давно сбежали из этого ада !
показати весь коментар
18.02.2022 18:49 Відповісти
як що ти громадянин УКРАЇНИ, і тебе кудись відправляють то це да ,,депортація,, а к що ти громадянин СВОЕЇ РОССІЇ.... то це просто Переселення.... РОЗУМІЕШ..... ТИ Ж ГАЛАСУВАВ ,, ПУТІН ВВЕДІ ,, ОТ ВІН І ВВОДИТЬ..... ВСЕ ТАК ЯК ТИ БАЖАВ ТА МРІЯВ...........
показати весь коментар
18.02.2022 19:36 Відповісти
ТИ Ж ХОТІВ ЖИТИ В РОССІЇ .ТАК ЖИВИ І НЕ СКИГЛИ.....ЇДЬ В СИБІР НА КАМЧАТКУ І ЖИВИ СОБІ ТАМ .... А ЯК ЩО ХОЧЕШ ЖИТИ В УКРАЇНІ ...... ТАК ЖИВИ ПО ЗАКОНАМ УКРАЇНИ І НЕ МУТИ ТУТ ВОДУ..... ЛУГАНСЬКА ТА ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТІ ЦЕ УКРАЇНА.............
показати весь коментар
18.02.2022 20:11 Відповісти
Посмертно?
показати весь коментар
18.02.2022 18:47 Відповісти
Ето сколько по $50?
показати весь коментар
18.02.2022 18:50 Відповісти
А потом раздербанят и сожгут дома вывезеных и скажут что биндеры с НАТО приходили и такого натворили
показати весь коментар
18.02.2022 18:53 Відповісти
чето как-то уж совсем по-жлобски. а они точно барыжат нефтью по 100 баксов и всякими другими пижженными ресурсами или таки уже все просрали?
показати весь коментар
18.02.2022 19:07 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на совместной пресс-конференции с российским лидером, что Владимир Путин распорядился построить порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов.

"Я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть", - объяснил Лукашенко.

По его словам, порт будет построен под Санкт-Петербургом.

Лукашенко добавил, что Путин отдал распоряжения, чтобы немедленно строительство началось.
показати весь коментар
18.02.2022 19:12 Відповісти
путин распорядился налить каждому беженцу из ордло по 100 грамм
показати весь коментар
18.02.2022 19:24 Відповісти
в лучшем случае раздадут по бутылке водяры взрослым и паре леденцов детям, а потом погонят их обратно прямо на передовую, чтобы "постоять за их спинами"
показати весь коментар
18.02.2022 19:29 Відповісти
туда им и дорога, в палатки, на холод и под дождь. Сейчас их поснимают для ТВ, а потом они тихо передохнут
показати весь коментар
18.02.2022 19:32 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 19:40 Відповісти
************!
показати весь коментар
18.02.2022 20:06 Відповісти
Распорядился выплатить оркам гробовые... всё правильно.
показати весь коментар
18.02.2022 20:58 Відповісти
по-багатому, по-багатому зустрічає срашка скрєпоносців, які не хотіли "кормити гєйропу"... Аж по 100 баксів видає. Мабуть - на закупівлю пластикового мішка для свого поховання, бо таких грошей в ростові і на тиждень життя в бомжатні не вистачить...
показати весь коментар
18.02.2022 21:17 Відповісти
Зато умрут на родінє і бєз біндер.
показати весь коментар
18.02.2022 22:21 Відповісти
 
 