Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО
Президент РФ Володимир Путін доручив уряду забезпечити виділення по 10 тисяч рублів кожному біженцю із окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати регіону екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців.
"Путін переговорив по телефону з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу, - продовжив Пєсков. - Також президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу, в 10 тисяч рублів".
Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.
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"дешево и со вкусом" !
дай Бог насовсем.
нам не нужны лу-гондоны.
нам нужно Дикое поле Дамбаса для колонизации арийцами "Азова" !
дякую за челендж !
для полноты картинки не хватает Горловки-Донецка в состоянии Сталинграда
Дааа, не туда Кива поехал, не туда. А мог бы так подняться на 10 000 ржублей им ни в чем себе не отказывать!
Чим більше вони розтринькають грошей тим для нас краще!
Джерело:
В этом их фатальная ошибка. Получив оружие жители Донбасса повернут его против своих поработителей.
А ті зроблять картинку, біженці тіпа.
"Я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть", - объяснил Лукашенко.
По его словам, порт будет построен под Санкт-Петербургом.
Лукашенко добавил, что Путин отдал распоряжения, чтобы немедленно строительство началось.