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Новини Війна
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Станом на 16:00 російській війська здійснили 50 обстрілів території України, - Бутусов

Станом на 16:00 російській війська здійснили 50 обстрілів території України, - Бутусов

Противник застосовує міномети 120 мм та гаубіци 122 мм.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українські війська відповідали супротивникові, але для придушення російської артилерії "Байрактари" та контрбатарейну боротьбу не застосовували. Низка українських підрозділів отримала наказ про дотримання перемир'я та припинення вогню з 16.30", - написав він.

За словами Бутусова, окупанти відкривають вогонь з населених пунктів. Таким чином вони намагаються спровокувати відповідь українських сил та удари по будинках мирних мешканців.

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3574)


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Топ коментарі
+16
"Низка українських підрозділів отримала наказ про дотримання перемир'я та припинення вогню з 16.30 " - у нас власть кремлевских консерв.
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18.02.2022 18:44
+14
Путін скоро помре...........
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18.02.2022 18:44
+12
Кабінет міністрів Нідерландів погодився на прохання України про військову підтримку та, серед іншого, поставить країні снайперські гвинтівки, бойові каски та радари:

30 металодетекторів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв та зброї, захованих під землею.
Роботів із провідним керуванням для виявлення морських мін.
П'ять радарів виявлення зброї.
Два радари спостереження за полем бою для виявлення розташування ворожої артилерії.
100 снайперських гвинтівок з 30 000 одиниць ***********.
3000 бойових касок.
2000 осколкових жилетів для індивідуального захисту.
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18.02.2022 18:49
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Путін скоро помре...........
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18.02.2022 18:44 Відповісти
Помирають люди , а кремлівський фюрер і вбивця здохне , як якесь неземне створіння😠
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18.02.2022 19:30 Відповісти
аминь!!!
(еще бы и его двойников-тройников выморили!)
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18.02.2022 20:09 Відповісти
"Низка українських підрозділів отримала наказ про дотримання перемир'я та припинення вогню з 16.30 " - у нас власть кремлевских консерв.
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18.02.2022 18:44 Відповісти
Зеленько чумусь мовчить як риба !
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18.02.2022 18:45 Відповісти
Забудьте о нем,он пустое место.Как впрочем и те,кто за него голосовал.
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18.02.2022 18:53 Відповісти
галстук отваривает
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18.02.2022 19:22 Відповісти
Ну и зря не применяют Байрактары, они ведь и покупались для точного попадания по цели.
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18.02.2022 18:47 Відповісти
Кабінет міністрів Нідерландів погодився на прохання України про військову підтримку та, серед іншого, поставить країні снайперські гвинтівки, бойові каски та радари:

30 металодетекторів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв та зброї, захованих під землею.
Роботів із провідним керуванням для виявлення морських мін.
П'ять радарів виявлення зброї.
Два радари спостереження за полем бою для виявлення розташування ворожої артилерії.
100 снайперських гвинтівок з 30 000 одиниць ***********.
3000 бойових касок.
2000 осколкових жилетів для індивідуального захисту.
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18.02.2022 18:49 Відповісти
Дякуємо Нідерландам.
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18.02.2022 18:59 Відповісти
земразь в восторге.
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18.02.2022 20:06 Відповісти
Сумнівна позиція - не відповідати на вогонь ворога. Адже навіть у такому випадку привід знайдеться - "відповідять" самі орки.
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18.02.2022 20:12 Відповісти
 
 