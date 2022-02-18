Станом на 16:00 російській війська здійснили 50 обстрілів території України, - Бутусов

Противник застосовує міномети 120 мм та гаубіци 122 мм.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українські війська відповідали супротивникові, але для придушення російської артилерії "Байрактари" та контрбатарейну боротьбу не застосовували. Низка українських підрозділів отримала наказ про дотримання перемир'я та припинення вогню з 16.30", - написав він.

За словами Бутусова, окупанти відкривають вогонь з населених пунктів. Таким чином вони намагаються спровокувати відповідь українських сил та удари по будинках мирних мешканців.