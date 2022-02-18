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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
13 011 55

Чиновників окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" почали евакуювати з понеділка, перші "біженці" вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський

Чиновників окупаційних адміністрацій

Цього понеділка чиновникам НВФ "ЛНР" та "ДНР", які мешкають біля передової лінії, повідомили, щоб вони евакуювалися до міст, розташованих біля кордону ОРДЛО та РФ. При цьому сім'ї чиновників мають бути евакуйовані до РФ, а місцевому населенню окупованого Донбасу про евакуацію повідомили лише сьогодні.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 17:54 за московським часом прийшла розсилка повідомлень від т.зв. МНС "ЛДНР" з інструкціями щодо евакуації. Евакуювати в РФ будуть лише мешканців ОРДЛО, які мають паспорти РФ.

"У Ростов-на-Дону вже почали прибувати перші "біженці" з ОРДЛО з числа т.зв. чиновників НВФ "ЛДНР". Списки на попередню евакуацію були складені заздалегідь, а сьогодні будуть перші автобуси з вимушеними "біженцями" з числа дітей та людей похилого віку. Евакуювали дітей та літніх людей із закладів соціального типу", – каже Лисянський.

Решта населення ОРДЛО перебуває у паніці, гарячі лінії МНС не працюють, багато людей не розуміють, що відбувається, додає він. При цьому чоловіків віком з 18 до 55 років із НВФ "ЛНР" не випускають.

Чиновників окупаційних адміністрацій ЛНР та ДНР почали евакуювати з понеділка, перші біженці вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський 01Чиновників окупаційних адміністрацій ЛНР та ДНР почали евакуювати з понеділка, перші біженці вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський 02

Чиновників окупаційних адміністрацій ЛНР та ДНР почали евакуювати з понеділка, перші біженці вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський 03Чиновників окупаційних адміністрацій ЛНР та ДНР почали евакуювати з понеділка, перші біженці вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський 04

Чиновників окупаційних адміністрацій ЛНР та ДНР почали евакуювати з понеділка, перші біженці вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський 05

Автор: 

евакуація (2297) Донбас (22354) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+33
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18.02.2022 19:10
+32
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18.02.2022 19:05
+21
Астанавітєсь-Растов нє рєзінавий...
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18.02.2022 19:04
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Астанавітєсь-Растов нє рєзінавий...
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18.02.2022 19:04 Відповісти
ну так в сибір їх всіх евакуювати
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18.02.2022 19:23 Відповісти
Ну а куда же? Ну что звали Путина ? Вот вам и перспектива жить в Сибири
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18.02.2022 19:38 Відповісти
Может ихних "чиновников" и наших и € нах. послать и жить мирно.
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18.02.2022 19:54 Відповісти
Туда ещё Янелоха нужно "пристроить".
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18.02.2022 19:29 Відповісти
На убой баранов повезли.
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18.02.2022 19:04 Відповісти
.
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18.02.2022 19:05 Відповісти
В южной осетии перед наступлением людей неделю из Цхинвали вывозили.
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18.02.2022 19:06 Відповісти
а тоді, по закінченні евакуації, саакашвілі ,,здійснив віроломний напад,,
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18.02.2022 19:17 Відповісти
сдали квартиры под надежную охрану попучленцам Сопле и Жбану и вперед за 10 тищами в растов.
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18.02.2022 19:07 Відповісти
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18.02.2022 19:20 Відповісти
Российский рубль отреагировал падением на новости о том, что главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию из-за предполагаемого наступления украинских военных.

Кроме этого российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы упал на 3,35%.

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18.02.2022 19:07 Відповісти
Семьи чинуш берут в заложники отсылая в Рашку
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18.02.2022 19:09 Відповісти
Хай валять покидьки на "родину мирового пролетариата",цілком підтримую!
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18.02.2022 19:09 Відповісти
Самое время запустить фейк о выплате пенсий на пунктах пропуска. Посмотрите как стадо ринется обратно
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18.02.2022 19:09 Відповісти
а это креативная мысль. Уж ломанутся так ломанутся.
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18.02.2022 19:27 Відповісти
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18.02.2022 19:10 Відповісти
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать республики Донбасса.
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18.02.2022 19:13 Відповісти
Какие какие республике донбасса???
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18.02.2022 19:31 Відповісти
молодые республики Донбасса. ну это там, де живут народы Домбасса
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18.02.2022 21:36 Відповісти
Не в Украине "колумбийский чай не катит", катит "белый чай"(пароль), ну и бутерброд з салом.
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18.02.2022 19:59 Відповісти
первые "беженцы" уже в Ростове-на-Дону Источник:

Від прип*з*яної голови і ногам спокою немає
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18.02.2022 19:16 Відповісти
а дальше, общие вагоны поезда Ростов-Воркута!!!! ТУ-ТУууууу............
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18.02.2022 19:20 Відповісти
Іншого сєпари і не заслуговують )
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18.02.2022 19:21 Відповісти
Им говорят, что скорее всего магадан
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18.02.2022 19:32 Відповісти
А теперь представь теакцию баранов когда распространится фейк, о том, что пока они сидят в растове их имущество буряты вывозят в свои юрты.
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18.02.2022 19:16 Відповісти
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18.02.2022 19:17 Відповісти
почему же фейк. Ты думаешь, будет как-то по-другому?
Их никто не спрашивал и не спрашивает.
обычные люди.
попадешь в такую же ситуацию, когда враг в городе а ты безоружный и беззащитный - поймешь.
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18.02.2022 20:23 Відповісти
Эти беззащитные ложились на пути наших БТр. Орали путлер введи войска. Я не спорю у нас с первым взрывом некоторые ломануться вслед за народными избраниками поближе к польской границе. Но одно дело проявить страх перед оккупаном и совсем другое ждать оккупации, своими телами останавливая украинские танки.
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18.02.2022 20:30 Відповісти
Вату...!?

.та нах..
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18.02.2022 19:16 Відповісти
Ростов-на-Дону ))) ніби ми не будемо їх бомбити в наслідок війни )))))
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18.02.2022 19:20 Відповісти
Повідомляється, що на кордоні з Московією утворюються затори, люди масово виїжджають з Донецька, бо нібито має напасти Україна

Повна шиза, і сказати нічого...
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18.02.2022 19:24 Відповісти
I що головне, евакуюють ТIЛЬКИ новоспечених, своiх граждан . З нашим паспортом нi
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18.02.2022 19:29 Відповісти
люди уезжают не поэтому. Просто боятся попасть посреди линии фронта.
Приятель рассказывал как ночевал на нейтральной полосе во время боев в степях под Луганском.
Лег под машину и так ночь переждал. а над ним мины летали.

Не позавидуешть.
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18.02.2022 20:24 Відповісти
Вже виявиди, що згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ 17.02 "Україна почала атаку".

Це важливий доказ того, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення - заздалегідь запланована операція російських окупантів.
Вони це підготували завчасно, до усіх подій.
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18.02.2022 20:29 Відповісти
щось недобре затівається.... щось недобре в мене передчуття. піддані до цара яника поїхали чи шо?
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18.02.2022 19:30 Відповісти
так кажуть в ростовi купляють рабiв по 10 тыс.
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19.02.2022 00:53 Відповісти
А знаете что отноошение к народу власти видно по действиям правительства.Ети эвакуируют население из-за возможного обострения в зоне разграничения.А наше правительство при создании 30-ти километровой зоны разграничения,которое было тут-же занято сепаратистами,даже и не пытались эвакуировать тех кто был патриотом Украины и оставило их на растерзание.Зеленое правительство снова одностороне беря на себя обязательства снова про население и не думало и позволило врагу за два года укрепиться основательно и даже подготовится к дальнейшей окупации украинских територий.Теперь когда уже ведется полномасштабный обстел украинской територии наше правительство и словом не обмолвилось об эвакуации мирного населения делая их заложниками ради политических амбиций и им насрать если кто пострадает в том числе и дети.А в тоже время запрещают нашим ВСУ уничтожать точечными ударами врага под предлогом того что это приведет к полномасштабной войне.
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18.02.2022 19:33 Відповісти
А може лугандонські бандоси під шумок хочуть здриснути на кацапстан, а зігнаних людей просто кинути? Коли всі оговтаються, а линиридинири вже й нема ніякої...
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18.02.2022 19:35 Відповісти
тоже так подумал, но слишком сказочно звучит
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18.02.2022 19:37 Відповісти
Та хіба того ***** поймеш, шо в нього в голоі?
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18.02.2022 19:40 Відповісти
кажуть бандоси під шумок хочуть будуть квартири чистити
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19.02.2022 00:56 Відповісти
Указ Путина -" Каждому беженцу по 10 000 рублей" -
к исполнению губернатору Ростова на Дону.
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18.02.2022 19:50 Відповісти
Едем в Магадан, Магадан...
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18.02.2022 19:52 Відповісти
головне щоб усі, а потім ми заходимо щоб пусто було там...
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18.02.2022 19:53 Відповісти
Расея Расея Расея -кричали жители Донбаса
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18.02.2022 19:56 Відповісти
Тепер треба закрити кордон України повністю, щоб та біомаса не рвонула до нас.
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18.02.2022 20:04 Відповісти
А Ташкент не подойдёт? Там тепло---там яблоки! И тем не менее, скорее всего вывозят своих начальство, по причине возможного наступления не от нашей стороны, а сюда. Потом исходя уже событий по факту. вывернут инфу на любую изнанку. Похоже вариантом много приготовили, следует готовится к любым проявлениям провокаций.
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18.02.2022 20:26 Відповісти
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18.02.2022 20:56 Відповісти
краще б закопали усіх сих собак!
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18.02.2022 23:17 Відповісти
 
 