Чиновників окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" почали евакуювати з понеділка, перші "біженці" вже в Ростові-на-Дону, - правозахисник Лисянський

Цього понеділка чиновникам НВФ "ЛНР" та "ДНР", які мешкають біля передової лінії, повідомили, щоб вони евакуювалися до міст, розташованих біля кордону ОРДЛО та РФ. При цьому сім'ї чиновників мають бути евакуйовані до РФ, а місцевому населенню окупованого Донбасу про евакуацію повідомили лише сьогодні.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 17:54 за московським часом прийшла розсилка повідомлень від т.зв. МНС "ЛДНР" з інструкціями щодо евакуації. Евакуювати в РФ будуть лише мешканців ОРДЛО, які мають паспорти РФ.

"У Ростов-на-Дону вже почали прибувати перші "біженці" з ОРДЛО з числа т.зв. чиновників НВФ "ЛДНР". Списки на попередню евакуацію були складені заздалегідь, а сьогодні будуть перші автобуси з вимушеними "біженцями" з числа дітей та людей похилого віку. Евакуювали дітей та літніх людей із закладів соціального типу", – каже Лисянський.

Решта населення ОРДЛО перебуває у паніці, гарячі лінії МНС не працюють, багато людей не розуміють, що відбувається, додає він. При цьому чоловіків віком з 18 до 55 років із НВФ "ЛНР" не випускають.