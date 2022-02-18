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Глава Пентагону Остін застеріг Шойгу від подальшої ескалації навколо України

Глава Пентагону Остін застеріг Шойгу від подальшої ескалації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін застеріг главу міноборони РФ Сергія Шойгу від посилення силового напруження навколо України та закликав його відвести російські війська від українського кордону до місць постійної дислокації.

Як повідомили в оборонному відомстві США, розмова міністрів відбулася в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони Ллойд Остін 18 лютого говорив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр Остін закликав до деескалації, повернення на свої бази російських військ, які оточують Україну, а також до дипломатичного рішення", - зауважується в короткому пресрелізі Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ

Росія продовжує зосереджувати понад 150-тисячний військовий контингент навколо кордонів України. За оцінками американської розвідки, Кремль нарощує можливості для масштабного вторгнення, однак інформації про те, що Путін прийняв рішення про наступ, досі немає. Тим часом, США й НАТО продовжують заходи щодо посилення оборони України і союзників на східному фланзі у відповідь на загрози з російського боку.

Остін у п’ятницю перебуває з візитом у Польщі. Під час спільної пресконференції з польським колегою глава Пентагону заявив, що весь Північноатлантичний альянс підтримує Україну, а також право країни йти своїм обраним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних ознак того, що РФ відводить війська від України немає, - глава Пентагону Остін

Автор: 

Шойгу (626) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Про що взагалі можна говорити з тупим олєнєводом? Неначе воно щось там вирішує...
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18.02.2022 19:40
+8
Одна країна хоче захопити іншу. Яке може бути дипломатичне рішення цього "конфлікту"?
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18.02.2022 19:14
+6
Американці не знають що таке "панятія" по яким живуть кацапи.... а по тих "панятіях" на попередження реагувати "западло" , по тих "панятіях" кацап тільки розуміє коли отримає у рило смердюче. Чим скорійше світ це зрозуміє (психологію диких кацапов) тим краще ДЛЯ УСІХ.
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18.02.2022 19:20
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Шойга бєз разрєшенія сцаря дажє посрать нє может...
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18.02.2022 19:10 Відповісти
Ну и что?
Ллойд Остін обращается по протоколу к чиновнику того же уровня что и он сам.
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18.02.2022 19:12 Відповісти
Это Остину так кажется, вернее так должно быть в цивилизованном мире....А тут обращение к козырной шестерке
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18.02.2022 19:16 Відповісти
Он и живет в том мире. Это обращение не для варваров.
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18.02.2022 19:53 Відповісти
По протоколу оленевод чмо бесхребетное, и Остин это прекрасно понимает
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18.02.2022 20:27 Відповісти
Одна країна хоче захопити іншу. Яке може бути дипломатичне рішення цього "конфлікту"?
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18.02.2022 19:14 Відповісти
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18.02.2022 19:15 Відповісти
Вместо того чтобы 3.143деть, перебросили бы контингент амеров и бриттов в Украину, во исполнение гарантий по Будапештскому меморандуму, и предупредили *****, что в случае гибели хоть одного военнослужащего объявят рашке войну... Thats ALL!!!
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18.02.2022 19:17 Відповісти
ты бы поехал погибать за Америку?
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18.02.2022 20:13 Відповісти
Под мандатом ООН наши и так воюют в разных странах
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18.02.2022 20:21 Відповісти
сами справимся
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19.02.2022 00:26 Відповісти
Та фигня это всё. Байден должен как Кеннеди в 1961 решительно пригрозить ядерной войной. Ничто другое Путина не остановит.
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18.02.2022 19:19 Відповісти
Кацапы уже подсуетились... типо, в Штатах начали поговаривать , шо байден провоцирует ядерную войну.
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18.02.2022 19:58 Відповісти
хто говорить, кацапи ? та посрать, що вони говорять.
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18.02.2022 22:10 Відповісти
Чем отличается Дед Мороз от }{уйла, который живёт со Шлангу в тайге:
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18.02.2022 19:20 Відповісти
"Снегурочка" - это Красная Шапочка с помпончиком.
Эта Шапочка живёт не только с дедом, но и с волком, и охотниками.
Ударница-многостаночница ...
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18.02.2022 21:36 Відповісти
Американці не знають що таке "панятія" по яким живуть кацапи.... а по тих "панятіях" на попередження реагувати "западло" , по тих "панятіях" кацап тільки розуміє коли отримає у рило смердюче. Чим скорійше світ це зрозуміє (психологію диких кацапов) тим краще ДЛЯ УСІХ.
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18.02.2022 19:20 Відповісти
Про що взагалі можна говорити з тупим олєнєводом? Неначе воно щось там вирішує...
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18.02.2022 19:40 Відповісти
Вспоминаю, как когда-то председатель ейный Примаков, распрашивал военного про гранатомёт. - А что, гранатомёт, бронированный Мерседес уничтожит? Тот ему отвечает. - Без сомнения!
Надо было видеть разочарованию морду "защищённого" бронёй кремлёвского предводителя. Надо наверное ДРГ украинские закинуть в Москву, а то кремляди думают, что бессмертные. И ещё "братки", найдется уйма народа который сможет осилить ваш расейский диалект, чтобы не быть раскрытыми, чай не немцы под мацквой.
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18.02.2022 20:29 Відповісти
А никого не смущают призывы к дипломатическому решению? Что решать дипломатически никто не знает. Путин, подготовившись развязать войну, вдруг обиделся и обвинил в том, что он сам нагородил, весь мир. Или вводите уже свои страшные санкции и войска США на территорию Украины ( Зеленский должен пригласить ), или предложите ненормальному повеситься.
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18.02.2022 22:44 Відповісти
шуйга обкончалась от счастья троекратно, ведь с ним сам глава Пентагона говорил, не дегенерал абхазский какой-нибудь. Жизнь удалась
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19.02.2022 00:24 Відповісти
 
 