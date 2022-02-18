Глава Пентагону Остін застеріг Шойгу від подальшої ескалації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін застеріг главу міноборони РФ Сергія Шойгу від посилення силового напруження навколо України та закликав його відвести російські війська від українського кордону до місць постійної дислокації.

Як повідомили в оборонному відомстві США, розмова міністрів відбулася в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони Ллойд Остін 18 лютого говорив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр Остін закликав до деескалації, повернення на свої бази російських військ, які оточують Україну, а також до дипломатичного рішення", - зауважується в короткому пресрелізі Пентагону.

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Росія продовжує зосереджувати понад 150-тисячний військовий контингент навколо кордонів України. За оцінками американської розвідки, Кремль нарощує можливості для масштабного вторгнення, однак інформації про те, що Путін прийняв рішення про наступ, досі немає. Тим часом, США й НАТО продовжують заходи щодо посилення оборони України і союзників на східному фланзі у відповідь на загрози з російського боку.

Остін у п’ятницю перебуває з візитом у Польщі. Під час спільної пресконференції з польським колегою глава Пентагону заявив, що весь Північноатлантичний альянс підтримує Україну, а також право країни йти своїм обраним шляхом.

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