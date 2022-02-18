Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що членство в Альянсі - єдина перспектива для України.

"Все інше – це розповіді, популістські заяви. Наші двісті тисяч озброєних професійних людей – це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, порівняно з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають", - додав він.

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"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", - підсумував Зеленський.