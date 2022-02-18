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Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що членство в Альянсі - єдина перспектива для України.

"Все інше – це розповіді, популістські заяви. Наші двісті тисяч озброєних професійних людей – це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, порівняно з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають", - додав він.

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"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", - підсумував Зеленський.

Автор: 

армія (3765) дороги (3055) Зеленський (23642) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+189
блд, эвакуируйте это убожество на ростов
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18.02.2022 19:20
+139
господи, какой же идиот
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18.02.2022 19:21
+108
**** ты тупой даун, какие дороги когда рашка воевать собирается
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18.02.2022 19:21
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От ти вован страдалец,коб ти не всрався!
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18.02.2022 21:50 Відповісти
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18.02.2022 21:50 Відповісти
І в цей найважливіший і найтяжчий для України час це "чудо" виконує обов'язки президента. Яка гірка іронія.
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18.02.2022 21:54 Відповісти
верится мене, что это Елдак языком бубочки извиняется перед Николаем Платоновичем Патрушевым я старался, а этот клоун что то блеет несусветное.
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18.02.2022 22:07 Відповісти
Нет, клоун вообще двинулся умом, какие тебе на хрен надо дороги, когда враг стоит у границы? Армию усиливай, а не дороги делай, что, мало бабла срубил с дорог, ещё захотел? До сраки твои будут дороги, когда враг прорвётся в Украину. Или мечтаешь по этим дорогам, драпать подальше от Украины?
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18.02.2022 22:09 Відповісти
Ця сопля зелена переймається, що рашистскі танки в багнюці загрузнуть сп'яну? Треба більше доріг їм побудовати?
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18.02.2022 22:15 Відповісти
просто скотина. Куда ему комментов навалять, так чтоб увидел???
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18.02.2022 22:23 Відповісти
дасть Боженька, наваляємо прямо за адресою - по ЗЄ-льоной пиці !

перед расходом.....
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18.02.2022 22:48 Відповісти
Когда в стране война - пох.... на дороги. 42-миллионный (а по факту больше) народ может себе позволить армию и в 1, и в 2 миллиона. Задолбался бы путяра со своими 140 тысячами там бегать . . .
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18.02.2022 22:38 Відповісти
На армію треба ж витрачатися, а на дорогах легко наживатися. Він зовсім тупий чи прикидається?
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19.02.2022 09:22 Відповісти
Идиот
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18.02.2022 22:41 Відповісти
бл...!

ЗЕ-ленский все же полный кретин, который погубит Украину !

вопрос на пальцах этому кретину и тем кто в него еще верит:
как можно класть плитку в доме, которые вот-вот загорится ?
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18.02.2022 22:46 Відповісти
Вот так одной фразой можно себя похоронить.
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18.02.2022 22:50 Відповісти
и это не в первый раз
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19.02.2022 00:32 Відповісти
Вiдправте Зелоха в Ростов, негайно!!!
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18.02.2022 22:54 Відповісти
Ну, наприклад можна домовитись про фінансування армії країнами ЕС та США - їм потрібна стіна відгородитись від орди. І за цю "послугу" можна брати гроші. Є різні варіанти... Але будувати дорогу коли війна в країні це політичне самогубство.
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18.02.2022 22:56 Відповісти
Что взять с дебила,кроме анализов и то с наличием наркотических веществ
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18.02.2022 22:56 Відповісти
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18.02.2022 23:06 Відповісти
Мародер на крові.
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19.02.2022 09:25 Відповісти
пзд придурок... !!!
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18.02.2022 23:22 Відповісти
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:30 Відповісти
Кто не кормит свою армию. Тот кормит чuжую.
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18.02.2022 23:32 Відповісти
Однакo. С минуту на минуту. Прессконференция Баидена.
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18.02.2022 23:35 Відповісти
Корупціонерів відігнати від корита, запустити судову реформу і тоді грошей вистачить і на армію , і на дороги, і на те, щоб люди не емігрували з України.
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18.02.2022 23:45 Відповісти
Будувати дороги, щоб російські танки у болоті не застрягли?
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18.02.2022 23:46 Відповісти
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18.02.2022 23:51 Відповісти
Ещё вспомни про 1 миллиард деревьев, что ты вазелин не посадил.
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19.02.2022 00:09 Відповісти
ну ******* у нас в кресле Президента, ну шо тут поробыш? Надо принять это как факт
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19.02.2022 00:27 Відповісти
В народі говорять --ну і дурачок.
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19.02.2022 00:34 Відповісти
Кто-нибудь просто усыпите этого утырка. Это будет милосердно. Оно не призидент, оно враг
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19.02.2022 00:35 Відповісти
***** **** *******
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19.02.2022 00:50 Відповісти
Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружениюhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=L--gHSzsB84&feature=emb_logo Вывези мою семью в Испанию - YouTube
В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис во Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят". В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
 О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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19.02.2022 01:36 Відповісти
идиот, Боже..
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19.02.2022 02:22 Відповісти
ЗЕбилы выбрали тупого клоуна во время войны...да ещё и явно прокацапского с такой же шоблой Ермаков и шуфричей
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19.02.2022 02:37 Відповісти
Немає слів, воно хоч притомне. Може палкою поштрикати? В той час коли стоїм перед загрозою окупації і втрати державності воно щось меле про будівництво доріг.
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19.02.2022 05:34 Відповісти
Він фактично російський бізнесмен, і йому до дупи та державність.
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19.02.2022 09:29 Відповісти
З активізацією активності ***** з нападу на Україну активізувалася його п'ята колона з Петіків, увесь Цензор засрали своїми прокльонамі української влади.
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19.02.2022 06:59 Відповісти
Нулевка , это у тебя зебил, дерьмак, татаров, портнов, агрохимия, верещучка, херус, гетьманцев,шефир,трухин, беня и пр. сволочь УКРАИНСКАЯ влада? ты ничего не путаешь? Может тебе и овощ был УКРАИНСКОЙ владой?
Выиграть враньем выборы в стране и быть УКРАИНСКОЙ властью ---не одно и то же!
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19.02.2022 20:32 Відповісти
Ти ДЕБІЛ, як що ТАКЕ городиш.
Немає влади - немає країни, повторюєш за ****** про країну, що не відбулась, тим самим виправдовуєш його
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19.02.2022 22:21 Відповісти
Дебил у нас ты)))
Країна в нас була,є і будє, даже если сейчас власти украинской в ней нет---так уже было в истории...
И не приклеивай нам кацапский нарратив "есть х-ло, есть кацапия, нет х-ла--нет кацапии"----это не про нас))))
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19.02.2022 22:35 Відповісти
Навіть за часів ******** Януковоча ***** не наважилося віджати Крим (поводу не було), а потім коли воно з Ростова заявило "я легитивний, Путин введи", кацапи усім розповіли про хунту, яка захопила владу, з'явився повід і почалося.
Вони під загальне занепокоєння Заходу, "безкоштовно" загарбали Крим і почали війну на Донбасі.

Що ДУЖЕ КОРТИТЬ ЩЕ РАЗ зробити ***** ТАКИЙ подарунок?!!!
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19.02.2022 23:48 Відповісти
Ты УЖЕ сделал ***** такой подарок, выбрав во время войны беспринципного труса и вора"какаяразница", которому только боязнь Майдана патриотов не дает сдать страну!
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20.02.2022 00:07 Відповісти
Петі "боязнь Майдана патриотов" зовсім не завадила укласти "Мінські угоди" і протягнути через зРаду Закон "Про особливий статус окремих районів Луганської і Донецької обл".

Ну поштовхалися біля зРади, підірвали гранату, поранили нацгвардійців, і ВСЕ!
Спражніх майданавців Петя утілізував під Іловайськом, а те що зараз за Петром бродить - то є секта нерівноважених і проплачених "патріотів"
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20.02.2022 05:36 Відповісти
Правильно он тогда уклал Минское нечто(это НЕ угода)---выиграл время,остановил кацапов, создал, одел, обул, вооружил армию, создал международную коалицию, кот. ввела санкции и создал впечатление, что мы свою часть выполняем, а кацапы--нет, за что им и вкатывают санкции---а продажные тягнисраковцы для своего пиара УБИЛИ 4 людей!
Про Иловайск.
Так это Порох их расстрелял, не *****?
Это Порох послал туда людей, не беня с авакяном?
Это Порох не провел разведку, прежде чем заводить туда людей, не Хомчак?
Под Иловайском погибло от 200 до 300 человек--это, по-твоему, ВСЕ Майдановцы, а где у тебя делись остальные сотни тысяч , а может и миллионы людей, которые прошли Майдан????
Ты тупое подоляковское чмо , свинья неблагодарная из секты полвареника или найвелычнейшего, а скорее просто проплатной.
Пшел
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20.02.2022 23:31 Відповісти
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20.02.2022 23:33 Відповісти
ХТО зорганізовал "зелений корідор", по якому вивели наших бійців на розстріл?
БЕНЯ?!!!!

ДОМА Є ХТО 😵
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21.02.2022 05:36 Відповісти
Хомчак.
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22.02.2022 01:52 Відповісти
Що рвануло пукан?
Правда нікому не подобається, живи надалі у СВОЙОМУ УЯВНОМУ світі, тільки мозок іншим своїми тарганами у голові не винось.
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21.02.2022 05:33 Відповісти
Тупой бот, с тарганами в голове живешь ТЫ!
И вообще, отлипни, задолбал своей тупостью и фейками!
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22.02.2022 01:53 Відповісти
опять клован обкурился?
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19.02.2022 08:08 Відповісти
бене армия не нужна, ему нужны откаты через фирмы прокладки , занимающиеся "строительстаом" в три дорога и гавнокачества и сдача Украины которую он пообещел ботаксному через своего малоПИД...роского Нарко-Неадеквата!!!
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19.02.2022 08:37 Відповісти
***...й ты придурок и те кто за тебя голосовал.
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19.02.2022 09:25 Відповісти
""Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский"
А рферендум по этому вопросу ты провести не хочешь?
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19.02.2022 10:04 Відповісти
Уважаемые ********* вы лучше б своего ***** обсуждали, что он делает для вашего народа и для вашей убогой страны, а в своей стране мы как-то уж и сами разберемся. Или вам завидно что у нас блин ещё и дороги, мосты, дома и т.д. строятся и армия у нас уже ничего себе и если вдруг вам надумается напасть на нас то я думаю вы очень об этом пожалеете!!!!!!!!!
Всем остальным кипишерам и паникерам могу сказать одно, то что вы умеете лить грязь и устраивать панику и кипишь это наверное единственное что вы и умеете, а для ********** это как бальзам на душу, они только и ждут чтобы мы здесь друг другу глотки поперегрызали. И нападать они то сильно не спешат, потому что боятся, а нам что сидеть и ждать 100 лет с армией в десять миллионов человек пока ******** надумает на нас напасть и не развивать страну, да хрен вы угадали!!!!!!! Мы будем развиваться и фиг нас кто-то запугает!!!!!!
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19.02.2022 11:58 Відповісти
Идиот,а идиот, зачем же кацапам писать чтобы Украина укрепляла свою армию?
Подоляцкий троль умнее не мог высрать так хоть промолчи. У Зе даже боты - идиоты.
Запомни своими зелеными ,недозрелыми мозгами-"народ что экономит на своей армии будет кормить чужую."Переживаешь ,чтобы Зешобло успело наворовать побольше?
Ты такая же тварь и предатель,продажная шкура,как и твои кураторы.
Гнида.
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19.02.2022 12:32 Відповісти
Ну що дебілушко, як твої прогнози?
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18.04.2024 21:35 Відповісти
ро3ум е сумніваюсь
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19.02.2022 14:02 Відповісти
Підтримай Армию довбойобе,потім за дороги подумаєш,ворюга.
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19.02.2022 17:27 Відповісти
Требо дороги! На Одесу дорога, з Києва, жах, а дітям на море потрібно!
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20.02.2022 00:16 Відповісти
Ну що, з'їздив на морько ?
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24.03.2022 09:56 Відповісти
Бітуму вже не треба?

"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Зеленський 18 лютого 2022 р.
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24.03.2022 13:13 Відповісти
4 місяці минуло, і потрібні були ті дороги?
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23.06.2022 16:26 Відповісти
Ну так по ним танки поїхали.
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28.07.2022 11:50 Відповісти
"Дядя вова, ти дурак?"©
Чи звичайний зрадник?
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08.07.2023 11:57 Відповісти
Ну и кто прав оказался ?
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07.01.2025 14:31 Відповісти
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