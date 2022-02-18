Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.
Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що членство в Альянсі - єдина перспектива для України.
"Все інше – це розповіді, популістські заяви. Наші двісті тисяч озброєних професійних людей – це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, порівняно з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають", - додав він.
"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", - підсумував Зеленський.
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перед расходом.....
ЗЕ-ленский все же полный кретин, который погубит Украину !
вопрос на пальцах этому кретину и тем кто в него еще верит:
как можно класть плитку в доме, которые вот-вот загорится ?
В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис во Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят". В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
Выиграть враньем выборы в стране и быть УКРАИНСКОЙ властью ---не одно и то же!
Немає влади - немає країни, повторюєш за ****** про країну, що не відбулась, тим самим виправдовуєш його
Країна в нас була,є і будє, даже если сейчас власти украинской в ней нет---так уже было в истории...
И не приклеивай нам кацапский нарратив "есть х-ло, есть кацапия, нет х-ла--нет кацапии"----это не про нас))))
Вони під загальне занепокоєння Заходу, "безкоштовно" загарбали Крим і почали війну на Донбасі.
Що ДУЖЕ КОРТИТЬ ЩЕ РАЗ зробити ***** ТАКИЙ подарунок?!!!
Ну поштовхалися біля зРади, підірвали гранату, поранили нацгвардійців, і ВСЕ!
Спражніх майданавців Петя утілізував під Іловайськом, а те що зараз за Петром бродить - то є секта нерівноважених і проплачених "патріотів"
Про Иловайск.
Так это Порох их расстрелял, не *****?
Это Порох послал туда людей, не беня с авакяном?
Это Порох не провел разведку, прежде чем заводить туда людей, не Хомчак?
Под Иловайском погибло от 200 до 300 человек--это, по-твоему, ВСЕ Майдановцы, а где у тебя делись остальные сотни тысяч , а может и миллионы людей, которые прошли Майдан????
Ты тупое подоляковское чмо , свинья неблагодарная из секты полвареника или найвелычнейшего, а скорее просто проплатной.
Пшел
БЕНЯ?!!!!
ДОМА Є ХТО 😵
Правда нікому не подобається, живи надалі у СВОЙОМУ УЯВНОМУ світі, тільки мозок іншим своїми тарганами у голові не винось.
И вообще, отлипни, задолбал своей тупостью и фейками!
А рферендум по этому вопросу ты провести не хочешь?
Всем остальным кипишерам и паникерам могу сказать одно, то что вы умеете лить грязь и устраивать панику и кипишь это наверное единственное что вы и умеете, а для ********** это как бальзам на душу, они только и ждут чтобы мы здесь друг другу глотки поперегрызали. И нападать они то сильно не спешат, потому что боятся, а нам что сидеть и ждать 100 лет с армией в десять миллионов человек пока ******** надумает на нас напасть и не развивать страну, да хрен вы угадали!!!!!!! Мы будем развиваться и фиг нас кто-то запугает!!!!!!
Подоляцкий троль умнее не мог высрать так хоть промолчи. У Зе даже боты - идиоты.
Запомни своими зелеными ,недозрелыми мозгами-"народ что экономит на своей армии будет кормить чужую."Переживаешь ,чтобы Зешобло успело наворовать побольше?
Ты такая же тварь и предатель,продажная шкура,как и твои кураторы.
Гнида.
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Зеленський 18 лютого 2022 р.
Чи звичайний зрадник?