УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7711 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 534 48

Російські представники у Тристоронній контактній групі по Донбасу відмовились від переговорів

Російські представники у Тристоронній контактній групі по Донбасу відмовились від переговорів

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці ТКГ. 

"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Автор: 

перемовини (2846) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Там вся стана -- коллективное *****.
показати весь коментар
18.02.2022 19:43
+25
***** снова повышает ставки. Неймется гниде поскорее здохнуть.
показати весь коментар
18.02.2022 19:34
+21
Замість Зеленського, заяву для українців та світу зробить Байден о 23-00 по Киеву ЗМІ США пишуть, що американського президента розлютили останні дії Путіна.
показати весь коментар
18.02.2022 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отлично! Минск умирает.
показати весь коментар
18.02.2022 19:33 Відповісти
они уже приняли решение, хорошего мало
показати весь коментар
18.02.2022 20:28 Відповісти
***** снова повышает ставки. Неймется гниде поскорее здохнуть.
показати весь коментар
18.02.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 19:38 Відповісти
Предсказуемо, у них же "эвакуация" дыныры...
показати весь коментар
18.02.2022 19:36 Відповісти
***** с письковым и остальными уродами валяют "дурочку", как и все 8 лет войны
"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина , - спикер путлера сказал журналистам."

Письков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.

"Я не знаю, что там происходит", - добавил он."

Иуды кацапские.
показати весь коментар
18.02.2022 19:51 Відповісти
Там уже официально глава МЧС кацапов вылетел в ростовскую область. Каждому беженцу по 10000 рублев
показати весь коментар
18.02.2022 19:54 Відповісти
Ih ti andr en

❗️Читатели из Донецка, Луганска и других неподконтрольных городов!

Очень прошу вас, НЕ САДИТЕСЬ ни в какие "эвакуационные" автобусы - сегодня это просто идеальная мишень для тех, кто пытается сейчас сварганить на Донбассе провокацию.

Сидите дома, поближе к убежищам.
показати весь коментар
18.02.2022 19:55 Відповісти
Сегодня.

https://twitter.com/i/status/1494686895430901768
показати весь коментар
18.02.2022 19:58 Відповісти
Їх постійно ловлять на брехні.
показати весь коментар
18.02.2022 19:59 Відповісти
автобусы с беженцами уже заминировали росийскими ЧВК Вагнер
показати весь коментар
18.02.2022 20:30 Відповісти
Что то Пуйло затеяло!Эта тварь пока ласты не завернет, от Украины не отцепится.
показати весь коментар
18.02.2022 19:37 Відповісти
Там вся стана -- коллективное *****.
показати весь коментар
18.02.2022 19:43 Відповісти
Они для себя всё решили.
показати весь коментар
18.02.2022 19:37 Відповісти
У них траур, уазік здох
показати весь коментар
18.02.2022 19:40 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1494686895430901768 https://twitter.com/i/status/1494686895430901768

показати весь коментар
18.02.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 19:41 Відповісти
Ботекса задушит в бункере собственный охраник
показати весь коментар
18.02.2022 19:41 Відповісти
Скоріш би.
показати весь коментар
18.02.2022 20:00 Відповісти
Охрану недавно поменяли с фсб на гур...
показати весь коментар
18.02.2022 20:03 Відповісти
Таке враження, що фуйло дуже злий за щось на Донбас, він його має розхерачити вщент.
показати весь коментар
18.02.2022 19:42 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 19:42 Відповісти

Ответ от официальных властей Ростова.
показати весь коментар
18.02.2022 19:49 Відповісти
Иногда что-то идёт не по плану, особенно у рукожопых
показати весь коментар
18.02.2022 19:45 Відповісти
Замість Зеленського, заяву для українців та світу зробить Байден о 23-00 по Киеву ЗМІ США пишуть, що американського президента розлютили останні дії Путіна.
показати весь коментар
18.02.2022 19:45 Відповісти
Ну понятно. Чуствуют что сцаными тряпками будут морду бить за обстрел детского садика и школы
показати весь коментар
18.02.2022 19:50 Відповісти
Разведка ДНР -" Президент Украины Зеленский может сбежать во Львов
со своим аппаратом."
показати весь коментар
18.02.2022 19:52 Відповісти
"Разведка ДНР" -
показати весь коментар
18.02.2022 19:54 Відповісти
"со своим аппаратом" - это в смысле чем на рояле играл
показати весь коментар
18.02.2022 20:03 Відповісти
Вот все кто боятся войны, лишь бы не было войны: вы от войны устали, вы устали летать в Турцию и Египет, устали во время войны катаься на лыжах с бубачькай в Буковеле. А в реале - война это лекарство, это антибиотик против руского мира. ДА, пусть нападают, пусть бамбят, но это будет концом рускага мира, это будет концом расейской *********, ибо Украина уже более тысячи лет противостоит орде и никак не пала. Наши жизни ничто. Мы пыль: мы родились и умерли. А Украина будет всегда. Так что не нужно паники, а нужно верить в ВСУ, помощь наших партнерев и лично в себя. Все будет Украина
показати весь коментар
18.02.2022 19:53 Відповісти
Я правильно понимаю, что Украина ждала-ждала, дождалась, пока к границе подтянутся 150к российских солдат и именно в этот момент решила напасть на днр/лнр?
показати весь коментар
18.02.2022 19:59 Відповісти
Расейскому лохторату такое враз зайдет...
показати весь коментар
18.02.2022 20:06 Відповісти
Это если бы какой то мент выслеживал вооруженного гопника и в момент когда тот подходит к толпе таких же отморозков решил бы его на месте арестовать.
показати весь коментар
18.02.2022 20:38 Відповісти
Уже 190к , самое время нападать
показати весь коментар
18.02.2022 21:16 Відповісти
по ходу - да. Как говорил Блумберг что китаец попросил пуйло не портить олимпиаду. Т.е. в пн начнется. Посмотрим.
показати весь коментар
18.02.2022 20:14 Відповісти
Та её итак испортили.Последнюю неделю все мировые СМИ трубили про потенциальную войну в Украине,а не про Олимпиаду.
показати весь коментар
18.02.2022 20:41 Відповісти
Одне з двох - або війська вже на висхідних позиціях і прийняте рішення дать команду "фас!" або кацапи у розгубленості і не знають як відповідать на питання які їм обов"язково поставлять на засіданні Дай бог щоб було друге!
показати весь коментар
18.02.2022 20:20 Відповісти
Скоро "братішки" тисячами в контейнерах з надписом "груз 200" повертатимуться в рідну говень! Путіна думаю скоро вбють свої ж!
показати весь коментар
18.02.2022 20:29 Відповісти
Вот и весь вес ОБСЕ ....
а с кацапами нужно говорить с помощью нефтяного эмбарго....
верните их в 17 век ...там есть всё что им нравится..
показати весь коментар
18.02.2022 20:33 Відповісти
Похоже оно положило болт и на НАТО и на Байдена..Аннушка уже несёт масло...
показати весь коментар
18.02.2022 20:35 Відповісти
Деякі ЗМІ повідомляють що російські окупанти замінували місця зберігання аміаку на заводі Стірол в Горлівці,що б звинуватити Україну в агресії.
показати весь коментар
18.02.2022 20:36 Відповісти
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html?in=t https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html?in=t


Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
показати весь коментар
18.02.2022 20:37 Відповісти
Неужели этот урод не ездить листами и не ходить в кафе? Задержался он главарях.
показати весь коментар
18.02.2022 20:47 Відповісти
Можно начинать боятся...
показати весь коментар
18.02.2022 20:38 Відповісти
так а о чем разговаривать?
показати весь коментар
18.02.2022 20:45 Відповісти
Бич православных стран - отсталость. Украина, Россия, Беларусь, Румыния, Болгария без шансов на прогресс. Увы. религия подкачала.
показати весь коментар
18.02.2022 21:22 Відповісти
 
 