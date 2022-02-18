Російські представники у Тристоронній контактній групі по Донбасу відмовились від переговорів

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці ТКГ.

"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", - відзначається у повідомленні.

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