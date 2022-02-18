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Російські представники у Тристоронній контактній групі по Донбасу відмовились від переговорів
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці ТКГ.
"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", - відзначається у повідомленні.
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+21 OLGA #439176
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"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина , - спикер путлера сказал журналистам."
Письков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.
"Я не знаю, что там происходит", - добавил он."
Иуды кацапские.
❗️Читатели из Донецка, Луганска и других неподконтрольных городов!
Очень прошу вас, НЕ САДИТЕСЬ ни в какие "эвакуационные" автобусы - сегодня это просто идеальная мишень для тех, кто пытается сейчас сварганить на Донбассе провокацию.
Сидите дома, поближе к убежищам.
https://twitter.com/i/status/1494686895430901768
Ответ от официальных властей Ростова.
со своим аппаратом."
а с кацапами нужно говорить с помощью нефтяного эмбарго....
верните их в 17 век ...там есть всё что им нравится..
Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне