УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7711 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 264 29

Канада відправить до України партію стрілецької зброї 21 лютого, - міністр оборони Ананд

Канада відправить до України партію стрілецької зброї 21 лютого, - міністр оборони Ананд

Партію стрілецької зброї, яку у понеділок пообіцяв передати Україні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, буде відправлено якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цн повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр оборона Канади Аніта Ананд.

"Ми просуваємося у цьому питанні так швидко, як можемо", - сказала Ананд, не уточнивши, коли слід очікувати на поставку.

Вона також заперечила, що Канада мало робить для підтримки України у протистоянні російській агресії. "Якщо подивитися на всю підтримку, яку надає Канада ..., то ми точно є однією із провідних держав з точки зору допомоги Україні", - зазначила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада може збільшити свій військовий контингент на східному фланзі НАТО

Автор: 

Канада (2186) зброя (7430) Ананд Аніта (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
У Канады снайперки классные. C14 Timberwolf(лесной волк)
показати весь коментар
18.02.2022 20:01
+14
ні, потрібні всіх видів ПВО від ПЗРК до ПРО
показати весь коментар
18.02.2022 19:59
+13
Мы благодарны Канаде за любую военную помощь, которая поможет убивать русских
показати весь коментар
18.02.2022 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нам нужны F-16 и пару сотен танков
показати весь коментар
18.02.2022 19:58 Відповісти
ні, потрібні всіх видів ПВО від ПЗРК до ПРО
показати весь коментар
18.02.2022 19:59 Відповісти
Нафіга нам стільки танків, якщо розконсервувати наші, то буде під 3000, у нас стільки екіпажів нема, та й джавиків вже багато. Краще засоби ППО, якщо нам дадуть Петріоти і томагавки то на цьому все закінчиться.
показати весь коментар
18.02.2022 20:19 Відповісти
Так и есть. Танкиэто для нападения а Украина не собирается нападать. Патриоты и Томагавки полностью успокоят все позывы Путина на войну. Ну и финансовая помощ чтобы солдаты имели хорошую зарплату и очень приличную 50 и более тыс долларов страховку на случай смерти или инвалидности. Солдат должен знать что если погибнет или покалечится-его семья социально защищена
показати весь коментар
18.02.2022 20:27 Відповісти
Петриоты нам точно не дадут, одна штука - стоит миллиард долларов и их мало, им самим они тоже нужны. В лучшем случае - могут сдать в оренду на месяц-два. Вообще обещали что НАТО закроет небо над Украиной установив бесполётную зону. В таком случае нам и Петриот не нужны
показати весь коментар
18.02.2022 22:18 Відповісти
если США - Афганистану дали вооружения на $85 млрд,
то почему Украине не дать?

показати весь коментар
18.02.2022 22:42 Відповісти
F-16 не нужны,сколько нужно время ,что бы подготовить летчика?это не автомобиль.
показати весь коментар
18.02.2022 20:49 Відповісти
І скільки ж потрібно часу?
показати весь коментар
18.02.2022 21:10 Відповісти
Перевчити недовго. Україна ще не бананова країна, яку багато хто хотів би бачити. Літаків в строю в рази менше ніж звільнених льотчиків.
показати весь коментар
18.02.2022 21:43 Відповісти
у Канады нет F-16 . у них на вооружении F-18
показати весь коментар
18.02.2022 21:13 Відповісти
CF-18, канадские, если уж точно.
показати весь коментар
18.02.2022 21:41 Відповісти
пойдёт, дайте 2 (сотни)
показати весь коментар
18.02.2022 21:47 Відповісти
У порівнянні з німцями так, провідна
показати весь коментар
18.02.2022 19:58 Відповісти
Мы благодарны Канаде за любую военную помощь, которая поможет убивать русских
показати весь коментар
18.02.2022 19:59 Відповісти
У Канады снайперки классные. C14 Timberwolf(лесной волк)
показати весь коментар
18.02.2022 20:01 Відповісти
Наш Аллигатор тоже норм
показати весь коментар
18.02.2022 20:09 Відповісти
Аллигатор, скорее, anti-material rifle, а не снайперка
показати весь коментар
18.02.2022 20:11 Відповісти
Barrett M82 для відстрілу оккупанта саме те
показати весь коментар
18.02.2022 20:14 Відповісти
поштучная утилизация малоэффективна...
показати весь коментар
18.02.2022 20:15 Відповісти
даже очень эффективная... в остальной падали очело начинает протекать когда рядом начинают падать тушки, и ничего не видно и не слышно... откуда маслина прилетает.
показати весь коментар
18.02.2022 21:14 Відповісти
150 тысяч у границы...поштучно не гуд...
показати весь коментар
18.02.2022 21:19 Відповісти
даже на сотню в день надо сорок годков...
показати весь коментар
18.02.2022 21:25 Відповісти
на свої завдання кожна з них крута. Але наша виглядає не гірше жодного разу.
показати весь коментар
18.02.2022 20:12 Відповісти
ну вигляд виглядом, але основне надійність, безвідмовність, стабільна робота, мала зношуваність і стабільні характеристики в різних умовах експлуатації - а досягнути це дуже довгий і дорогий процес випробувань і покращень в конструкцію і техпроцес виготовлення. Ну і ********** до них повинні також бути один в один, ідентичні маси і характеристики куль і заряду
показати весь коментар
18.02.2022 20:19 Відповісти
В кожної зброї свої задачі, умовна бригада зі снайперками програє бригаді з автоматами.
показати весь коментар
18.02.2022 20:22 Відповісти
В відкритому полі чи в місті? Є зброя ближнього і дальнього бою. Танк, наприклад, в місті без піхоти - консерва
показати весь коментар
18.02.2022 23:02 Відповісти
Украине нужно ПВО и ракеты земля-земля с радиусом 500 км Тамагавки нужны Украине. А стрелецкого оружия у нас итак полно. Ну может снайперских высокоточных винтовок не помешает. а еще лучше-крупнокалиберных типа Баррета
показати весь коментар
18.02.2022 20:23 Відповісти
Всім країнам, які допомагають, не боячись погроз раші, ЩИРА ПОДЯКА.
показати весь коментар
18.02.2022 20:28 Відповісти
Зачем нам оружие,у на есть Е-Бабуся,примерно за 1 миллииард $.
Будем отстреливатся смарфонами.
показати весь коментар
18.02.2022 20:53 Відповісти
 
 