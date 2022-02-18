Канада відправить до України партію стрілецької зброї 21 лютого, - міністр оборони Ананд
Партію стрілецької зброї, яку у понеділок пообіцяв передати Україні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, буде відправлено якомога швидше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про цн повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр оборона Канади Аніта Ананд.
"Ми просуваємося у цьому питанні так швидко, як можемо", - сказала Ананд, не уточнивши, коли слід очікувати на поставку.
Вона також заперечила, що Канада мало робить для підтримки України у протистоянні російській агресії. "Якщо подивитися на всю підтримку, яку надає Канада ..., то ми точно є однією із провідних держав з точки зору допомоги Україні", - зазначила міністр.
Топ коментарі
+20 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар18.02.2022 20:01
+14 Bird Jackdaw
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то почему Украине не дать?
Будем отстреливатся смарфонами.