Звинувачення ЗСУ у підготовці наступу і евакуацію в ОРДЛО розцінюємо як провокацію, - Данілов

Повідомлення про нібито підготовку Збройними силами України силового звільнення окупованих територій, а також про евакуацію цивільного населення з ОРДЛО є провокацією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація, яка на сьогодні роздмухується з боку Російської Федерації, через її ставлеників на території Донецької та Луганської областей, - це спроба спровокувати наші Збройні сили на ті відповіді, які вони дуже хотіли б, щоб ми дали. Ми можемо сказати, що війська можуть відкривати вогонь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю.

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"Сьогодні дві людини заявили щодо евакуації громадян із території Донецької та Луганської областей – нібито наші військові планують нападати на Донецьк і Луганськ для нібито звільнення територій. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - додав секретар РНБО.