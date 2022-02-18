Звинувачення ЗСУ у підготовці наступу і евакуацію в ОРДЛО розцінюємо як провокацію, - Данілов
Повідомлення про нібито підготовку Збройними силами України силового звільнення окупованих територій, а також про евакуацію цивільного населення з ОРДЛО є провокацією.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація, яка на сьогодні роздмухується з боку Російської Федерації, через її ставлеників на території Донецької та Луганської областей, - це спроба спровокувати наші Збройні сили на ті відповіді, які вони дуже хотіли б, щоб ми дали. Ми можемо сказати, що війська можуть відкривати вогонь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю.
"Сьогодні дві людини заявили щодо евакуації громадян із території Донецької та Луганської областей – нібито наші військові планують нападати на Донецьк і Луганськ для нібито звільнення територій. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - додав секретар РНБО.
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Как вам такой вариант - Весь этот хипиш замутили чтобы сдать Украине Донбасс, при этом сохранить морду лица Х*йлу.
Московия вывозит с Дырляндии всех собственников аусвайса РФ, тем самым освобождая себя от необходимости "спасать узкоязчных". Оставшихся смертничков, РФ гонит в "психическую атаку" как в Чапаеве. ВСУ дает ответку, и гонить, периодически сдающихся "шахтеров-трактористов" до самых границ с Мордором. Вся кремлевская шобла конечно же верещит на весь мир о том какая Украина "фу-фу-фу", требует ввести санкции и т.д. и т.п., но сама РФ не вмешивается в "гражданскую войну на Украине",а спасает "беженцев", "мальчиков в трусиках и бабушек без трусиков"...
В результате, Московия говорит - "ну не шмогла я", "я старалась"... С них снимают санкции, Украине грозят пальчиком, и говорят - "вам еще рано в НАТО, пока".
Крым просто забывают, как Северный Кипр. На неопределенное время о нем, как о покойнике - "или никак, или хорошо"...
Как вариант? Мне лично нравится
Локальная цель думаю минимум легализация козломордых миротворцев.
Максимум захват этими миротворцами дополнительных территорий.
Москалям дешевле "гордо сдать" разграбленный Донбасс, чем быть затраханым до смерти на площади Мира.
Ведь это тоже "победа".
Это если не рванут стирол, если рванут будет что-то похожее, но с другими направлениями.
...пусть прозвучит для обитателей дырляндии