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Новини Війна
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Звинувачення ЗСУ у підготовці наступу і евакуацію в ОРДЛО розцінюємо як провокацію, - Данілов

Звинувачення ЗСУ у підготовці наступу і евакуацію в ОРДЛО розцінюємо як провокацію, - Данілов

Повідомлення про нібито підготовку Збройними силами України силового звільнення окупованих територій, а також про евакуацію цивільного населення з ОРДЛО є провокацією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація, яка на сьогодні роздмухується з боку Російської Федерації, через її ставлеників на території Донецької та Луганської областей, - це спроба спровокувати наші Збройні сили на ті відповіді, які вони дуже хотіли б, щоб ми дали. Ми можемо сказати, що війська можуть відкривати вогонь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю.

Також читайте: Закликаємо міжнародну спільноту негайно засудити провокації Росії та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, - МЗС України

"Сьогодні дві людини заявили щодо евакуації громадян із території Донецької та Луганської областей – нібито наші військові планують нападати на Донецьк і Луганськ для нібито звільнення територій. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - додав секретар РНБО.

Автор: 

Данілов (1259) провокація (781) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+2
Провокації будуть продовжуватися і буде загострення і різні варіанти. РНБО винесло рішення негайно виділити додатково армії (не ДБР) 50 мільярдів гривень і такуж суму на негайне вирішення питання по виробництву ракетних комплексів "Нептун" і "Богдана"? Чи все освоюється на дороги?
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18.02.2022 20:20
+1
зачем обращать внимание на мокшанских клоунов?вам местных мало?
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18.02.2022 20:21
+1
неканаєт...слишком дорого даже для кремлёвских жыдобурятов швабростана.
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18.02.2022 20:29
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Провокації будуть продовжуватися і буде загострення і різні варіанти. РНБО винесло рішення негайно виділити додатково армії (не ДБР) 50 мільярдів гривень і такуж суму на негайне вирішення питання по виробництву ракетних комплексів "Нептун" і "Богдана"? Чи все освоюється на дороги?
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18.02.2022 20:20 Відповісти
зачем обращать внимание на мокшанских клоунов?вам местных мало?
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18.02.2022 20:21 Відповісти
Навіть Баден на ***** увагу звертає.
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18.02.2022 20:23 Відповісти
можливо якраз у цьому і помилка...
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18.02.2022 20:26 Відповісти
В нас нерви міцніші.
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18.02.2022 20:22 Відповісти
та да,но комментить высеры пушилилиных просто впадлу..
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18.02.2022 20:24 Відповісти
Немножко конспирологии.
Как вам такой вариант - Весь этот хипиш замутили чтобы сдать Украине Донбасс, при этом сохранить морду лица Х*йлу.
Московия вывозит с Дырляндии всех собственников аусвайса РФ, тем самым освобождая себя от необходимости "спасать узкоязчных". Оставшихся смертничков, РФ гонит в "психическую атаку" как в Чапаеве. ВСУ дает ответку, и гонить, периодически сдающихся "шахтеров-трактористов" до самых границ с Мордором. Вся кремлевская шобла конечно же верещит на весь мир о том какая Украина "фу-фу-фу", требует ввести санкции и т.д. и т.п., но сама РФ не вмешивается в "гражданскую войну на Украине",а спасает "беженцев", "мальчиков в трусиках и бабушек без трусиков"...
В результате, Московия говорит - "ну не шмогла я", "я старалась"... С них снимают санкции, Украине грозят пальчиком, и говорят - "вам еще рано в НАТО, пока".
Крым просто забывают, как Северный Кипр. На неопределенное время о нем, как о покойнике - "или никак, или хорошо"...

Как вариант? Мне лично нравится
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18.02.2022 20:24 Відповісти
неканаєт...слишком дорого даже для кремлёвских жыдобурятов швабростана.
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18.02.2022 20:29 Відповісти
Это дешевле чем полномасштабная война. Думаю, что всяких там генералов Ивашовых, кремляди не просто так запустили в зомбоящик
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18.02.2022 20:36 Відповісти
просто кремлёвские ещё не готовы видсмоктаты всем составом на камеру под софиты...
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18.02.2022 20:47 Відповісти
Не для того они лугандон захватывали что бы потом освобождать.
Локальная цель думаю минимум легализация козломордых миротворцев.
Максимум захват этими миротворцами дополнительных территорий.
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18.02.2022 20:41 Відповісти
Дядя Джо спустил всех собак, и переодевание расейских мальчиков-набутылочников в девочек в голубых шапочках, уже никого не введет в заблуждение. Любой пук Рашки, даже шепотом, приведет к "ядерным санкциям" и пи*децу в результате.
Москалям дешевле "гордо сдать" разграбленный Донбасс, чем быть затраханым до смерти на площади Мира.
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18.02.2022 21:22 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3317375/rf_gotuye_terakty_na_okupovanomu_donbasi_schob_vvesty_regulyarni_viyiska_pid_vyglyadom_myrotvortsiv
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19.02.2022 22:04 Відповісти
Дешевле всего прокрутить видосик о том, как "укры" захватили горловку и устремились на ростов, но подоспели руские миротворцы и отвоевали обратно горловку.
Ведь это тоже "победа".
Это если не рванут стирол, если рванут будет что-то похожее, но с другими направлениями.
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18.02.2022 20:43 Відповісти
Нереалистичен такой вариант. В чем тут гешефт х@ла? Это идеальный вариант для Украины. Санкции с него могут снять разве что за Донбасс - за Крым (а это преступление посерьезнее ибо явная аннексия) санкции останутся. Да и за Донбасс снять уже тяжело будет. Сильно много уже наговорил и ультиматумов понаставил. Чем очень сильно раздраконил отдельных представителей Запада.
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18.02.2022 22:00 Відповісти
То наша земля
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18.02.2022 20:34 Відповісти

...пусть прозвучит для обитателей дырляндии
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18.02.2022 20:41 Відповісти
Ждемо виступу президента України в 23.00
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18.02.2022 20:46 Відповісти
 
 