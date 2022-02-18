Міністри та нардепи за дорученням Зеленського завтра відвідають лінію розмежування, - Данілов..."

Представники Кабміну, депутати Верховної Ради, секретар РНБО за дорученням президента України Володимира Зеленського у суботу, 19 лютого, відвідають лінію розмежування та населені пункти на Донбасі, які постраждали внаслідок обстрілу.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України ухвалив рішення: завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, відправляється частина міністрів, я вирушаю за дорученням президента також завтра на фронт. І завтра на фронті будемо у тих містах, які постраждали безпосередньо, де постраждала наша інфраструктура", - сказав Данилов на брифінгу щодо ситуації на Донеччині.

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