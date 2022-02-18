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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми звернулися до Німеччини та Франції з проханням посилити місію ОБСЄ, - Верещук

Ми звернулися до Німеччини та Франції з проханням посилити місію ОБСЄ, - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Німеччини та Франції направлено прохання посилити місію ОБСЄ в Україні. Вона наголосила, що Росія вдається до інформаційних вкидів для виправдання своєї агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу, присвяченому загостренню ситуації на Донеччині.

"Ми звернулися до Німеччини та Франції, щоб допомогти посилити місію ОБСЄ. Тому що нам потрібні незалежні спостерігачі, які проводитимуть верифікацію", - сказала вона.

Верещук наголосила, що для пояснення своєї агресії проти України Росія вдається до інформаційних вкидів. За її словами, для їхнього викриття потрібна незалежна перевірка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг Данілова та Верещук щодо ситуації на Донбасі. ВIДЕО

Автор: 

ОБСЄ (3497) Верещук (683)


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Топ коментарі
+9
Заберіть від цих серйозних питань Верещук. Дайте їй величезну зелену парасольку і хай летить в бік Рави Руської.
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18.02.2022 20:46
+6
Найшла до кого звертатись, курка !
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18.02.2022 20:46
+6
щоб тебе парасолькою придавило
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18.02.2022 20:46
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Найшла до кого звертатись, курка !
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18.02.2022 20:46 Відповісти
Не курка вона - вона ворог i дiе за планом...
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18.02.2022 21:17 Відповісти
щоб тебе парасолькою придавило
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18.02.2022 20:46 Відповісти
Заберіть від цих серйозних питань Верещук. Дайте їй величезну зелену парасольку і хай летить в бік Рави Руської.
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18.02.2022 20:46 Відповісти
Краще б дозу "новичка".
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19.02.2022 12:27 Відповісти
Ці покидьки вдають, що вони великі дипломати!
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18.02.2022 20:53 Відповісти
"Ми звернулися до Німеччини та Франції, щоб допомогти посилити місію ОБСЄ. Тому що нам потрібні незалежні спостерігачі, які проводитимуть верифікацію", - сказала вона.

А що за верифікація? Це розширення мандату? Хіба Мордор погодиться на якусь верифікацію? Може пані Верещук просто бреше?
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18.02.2022 20:58 Відповісти
Дык эта. РФ тоже член ОБСЕ. Ее не забыли попросить прислать побольше наблюдателей? Еще Венгрию попросить можно. Чем больше в составе миссии пророссийских наблюдателей, тем лучше, да, Верещучка?
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18.02.2022 21:07 Відповісти
Якщо би дебіл зеленський продовжив лінію Пороха по запровадженню міротворчої місії ООН на донбасі, посилював армію, апелював за посилення санкцій, а не почав заглядати в дупу путєна, шукаючи там мир, всього цього, що зараз відбувається, можна було уникнути...
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18.02.2022 21:19 Відповісти
Рава Руська, агов, заберіть свою мершу, ато вона тут такого може натворити, коли відкриває рота. Коли мовчить, ніби смірне дитятко, а як...
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18.02.2022 21:20 Відповісти
І це все,що зробила міністерка Верещук,а чи не гнати її в шию??????????????
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18.02.2022 23:52 Відповісти
В шию? Два десятки добрячих підсрачників!!! Але, мабуть і того буде замало.
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19.02.2022 12:30 Відповісти
 
 