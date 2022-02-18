Ми звернулися до Німеччини та Франції з проханням посилити місію ОБСЄ, - Верещук
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Німеччини та Франції направлено прохання посилити місію ОБСЄ в Україні. Вона наголосила, що Росія вдається до інформаційних вкидів для виправдання своєї агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу, присвяченому загостренню ситуації на Донеччині.
"Ми звернулися до Німеччини та Франції, щоб допомогти посилити місію ОБСЄ. Тому що нам потрібні незалежні спостерігачі, які проводитимуть верифікацію", - сказала вона.
Верещук наголосила, що для пояснення своєї агресії проти України Росія вдається до інформаційних вкидів. За її словами, для їхнього викриття потрібна незалежна перевірка.
Топ коментарі
+9 Анатолий К #427424
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А що за верифікація? Це розширення мандату? Хіба Мордор погодиться на якусь верифікацію? Може пані Верещук просто бреше?