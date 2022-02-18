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Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ

Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ

Метадані відеофайлів зі зверненням Пушиліна та Пасічника вказують, що вони були записані заздалегідь.

Про це повідомила у фейсбуці ведуча телеканалу "Настоящее время" Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник закликає мешканців т.зв. "ЛНР" евакуюватиметься до Росії. Його відеозвернення публікують ресурси бойовиків. Ми завантажили. Метадані показують, що це відео створено ще 16 лютого", - написала вона.

"Така ж історія і зі зверненням Пушиліна", - додала журналістка.

Ромалійська нагадала, що саме 16 січня західні ЗМІ називали датою можливого початку вторгнення РФ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.

Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого 01
Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого 02
Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого 03
Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого 04

Автор: 

евакуація (2297) Донбас (22354) Ромалійська Ірина (418)


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Топ коментарі
+62
Гм.. 16-е? Похоже "фейковые", по версии зебила, сообщения Пентагона были не такими уж и фейковыми.
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18.02.2022 21:02
+31
Пенис Душилин не может не обосраться.Имбицилом кацапским родилось,дураком и умрет.
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18.02.2022 20:54
+26
Топорная работа, палятся на мелочах, бо тупые.
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18.02.2022 20:55
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Интересно отчего они планы поменяли.
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18.02.2022 20:47 Відповісти
Гм.. 16-е? Похоже "фейковые", по версии зебила, сообщения Пентагона были не такими уж и фейковыми.
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18.02.2022 21:02 Відповісти
але у мерзопакосних москалів руки все рівно чешуться... Боже бережи Україну!
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18.02.2022 21:09 Відповісти
вторжения по всей линии границы не будет, только в лугандоне, а это Украина.
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19.02.2022 07:28 Відповісти
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:38 Відповісти
Никто ничего не менял так и было задумано
зомбоящеры полезут в ростовскую область,загранотряды уже готовы
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18.02.2022 21:11 Відповісти
Интересно а почему поменяли планы те шо зомбировали шо в 3.00 (16.02)начнется ракетный удар?
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18.02.2022 21:27 Відповісти
И как они могли провести ракетный удар?
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18.02.2022 21:28 Відповісти
Спроси у Блинкена.
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18.02.2022 21:58 Відповісти
Я у тебя спрашиваю, ты же ждал. Вот чего ты ждал?
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18.02.2022 22:03 Відповісти
Петров, ну ты и задолбал. Я ничего не ждал. И стараюсь меньше смотреть всю эту муйню про войну и Короновирус.
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18.02.2022 22:10 Відповісти
это заметно)))
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19.02.2022 00:59 Відповісти
А я как раз встал в 2 ночи поссать, думаю непосплю еще час, посмотрю чи лэтят ракети. Ждав до 03.15. Все-*****....Утром на работу. Лег спать.
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18.02.2022 21:32 Відповісти
а вы идиот из кацапии..
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19.02.2022 02:25 Відповісти
Це тому, що ти довбоящер.
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19.02.2022 07:51 Відповісти
Ну так была же новость, что чинушей ДНР начали вывозить ещё в понедельник,
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18.02.2022 20:47 Відповісти
Так они просто тупят со старта, как и всегда.
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18.02.2022 20:48 Відповісти
Бо рукожопи!

Навіть метадані видалити не додумались!

Ну або наші люди там навмисно це зробили... що змогли!
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18.02.2022 20:48 Відповісти
Ну і що зараз важливіше ? Дороги чи Ракети?
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18.02.2022 20:48 Відповісти
Не Є-блофони, це точно...
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18.02.2022 20:54 Відповісти
миллиард деревьев
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18.02.2022 21:09 Відповісти
Там є цілий склад відео, де ніби ВСУ, чи нацгвардія, чи "бандьори" мучають расєйськомавних зрадників. А можливо вже десь і заложили вибіхівку і чекають наках підірвати шлолу, чи автобус. Тварини і терористи ніколи не змінюють своєї тактики і свого умислу.
А якщо чесно, то мені не шкода тих даунбасівців. Це вони покликали ворога в свій дім і ворог буде робити з ними, що йому заменеться - підривати, обстрілювати, палити... йому потрібна картинка на весь світ про "фашистів".
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18.02.2022 20:50 Відповісти
Чуть иначе по картинке. Она, картинка, нужна только для своего лохтората, и в РФ в том числе. Там верят во всё, что с телика валят. Говорил по вайберу с уральскими, там живут с вахтовых времён совковых, все старые уже. Сложно поверить, но прогнали по тем местам по тв каналам, что подлодка возле Сахалина что обнаружилась, была украинская! По европейской части РФ такое не стали запускать, не все поверят. Но поверили там. Я думал меня подкалывают. Уверены дундуки абсолютно! Всё правда.
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18.02.2022 21:33 Відповісти
Зашквар
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18.02.2022 20:54 Відповісти
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18.02.2022 20:54 Відповісти
Я устал .... Я ухожу. І застрілеться.
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18.02.2022 22:07 Відповісти
Пенис Душилин не может не обосраться.Имбицилом кацапским родилось,дураком и умрет.
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18.02.2022 20:54 Відповісти
Топорная работа, палятся на мелочах, бо тупые.
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18.02.2022 20:55 Відповісти
Вспомни Петрова и Баширова. Вот такой уровень. Наши впрочем ничем не лучше. И это не только Зеленского касается. При Порошенко, конечно, появились нормальные люди, но большинство дебилы такого же уровня.
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18.02.2022 20:58 Відповісти
16.
Що з цього приводу скаже хламідія з зебілними сотоффаріщами? Чи пліснява ОПа ще не дала команду гавкать?
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18.02.2022 21:00 Відповісти
Чепушилин начал действовать
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18.02.2022 21:02 Відповісти
Спалились, только граждане РФ об этом не узнают.
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18.02.2022 21:03 Відповісти
Ну що, хтось ще скаже що Європа з США нагнітали?
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18.02.2022 21:05 Відповісти
Вспомните 14 год. Это бородатое чмо Чипушило при слухах о боях на Путиловском мосте, уже баулы в мерен грузило. А тут людей эвакуирует. Был бы реальный замес оно первое бы с Донецка нарезало, оно ж сыкло и чмо законтаченное по жизни.
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18.02.2022 21:06 Відповісти
Пусть вся эта вата уезжает, большинство так называемых "мирных жителей" на 80 % украинофобы и любители путина, так что жалко далеко не всех.
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18.02.2022 22:52 Відповісти
они детей вывозят без контрольно - это преступление и геноцид
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19.02.2022 02:29 Відповісти
Ты шоль назначило, чучело обтруханое?
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18.02.2022 21:14 Відповісти
Этим правителям ЛДНР не выгодна война, так как они могут утратить свои доходы. Придут другие и доходы могут пойти в другие карманы.
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18.02.2022 21:09 Відповісти
Без войны они сами не выгодня пуйлу, так что донбасян ждет еще много незабываемых последствий их выбора-2010.
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18.02.2022 21:14 Відповісти
Медальки "За возвращение Крыма" тоже загодя напечатали. Касапы такие касапы.
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18.02.2022 21:13 Відповісти
Пушилин, этот халявщик, а не партнер, пусть ждет своего социального лифта к Кобзону и Мотороле.
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18.02.2022 21:17 Відповісти
МММ-щика может слушаться только...
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18.02.2022 21:19 Відповісти
Их Байден спугнул, датой 16 января.
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18.02.2022 21:23 Відповісти
точно января?
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18.02.2022 21:35 Відповісти
https://kurs.com.ua/ua/novost/778473-video-s-prizivom-o-srochnoi-avakuacii-iz-ordlo-bili-zapisani-pozavchera?source=ukrnet Папка, из которой загружались видеоролики в Telegram , называется "Бросок мангуста".
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18.02.2022 21:29 Відповісти
‼️ @sternenko знайшов докази, що загострення на фронті, як і «евакуація» цивільних з окупованих територій готувалися завчасно й навмисне.

Метадані звернень ватажків «Л/ДНР» свідчать, що відео були створені напередодні початку інтенсивних обстрілів 🇷🇺військ по всьому фронту.
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18.02.2022 22:43 Відповісти
То не та "мангуста", который зверек Рикки-Тикки-Тави, то "мангуста", точнее, "менгисту", котарая Хайле Мариам

"Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .

Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)
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19.02.2022 03:03 Відповісти
По датам разоблачаете, а сами січень с лютим перепутали, мнять...
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18.02.2022 21:34 Відповісти
теперь пынька объявил сроки удара с 21 по 25 февраля
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18.02.2022 21:37 Відповісти
ясен пень! закончится олимпиада, медали вручат, парад участников пройдут,домой вылетят, а там можно и начинать...
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18.02.2022 22:45 Відповісти
как же вы хаваете... жесть
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18.02.2022 21:48 Відповісти
16 числа слышал зеля, а ты говорил что запад нагнетает… больше я тебе не верю….
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18.02.2022 21:54 Відповісти
Две недели, а то и пару месяцев, наши западные друзья-партнеры рассказывали, что 16 будет масовое наступление. У нас даже праздник новый забабахали. И там готовились. По своему. При чем тут палятся? В чем? Ну заготовка на случай обострения. По моему грамотно, если непредвзято смотреть. Как бы попробовать посмотреть со стороны.
Тип если будет наступление России, населению лучше свалить подальше от зоны боевых действий. Логично вроде.
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18.02.2022 22:42 Відповісти
ну ты и дура кацапская
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19.02.2022 02:32 Відповісти
А по существу нечегоисказать. Ну ок)
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19.02.2022 12:20 Відповісти
Пишут, что уже стёрли все видео. И похоже что кого-то уже там расстреляли за такую подставу и должность админа уже свободна. Кто следующий на должность?
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18.02.2022 22:51 Відповісти
Ну а чого ви очікували від подібних дегенератів?
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18.02.2022 22:54 Відповісти
Так Чепушила 16 лютого каже - Севодняшнєво дня 18 февраля начать эвакуацию. Прямо Ванга!
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18.02.2022 23:00 Відповісти
Денежый транш из РФ в ЛДНР 15 февраля не пришел, бизнес закрывается, лохторат Пушилина и Пасечника утилизируется:
- Нв думал, не гадал он,
- Никак не ожидал он
- Такого вот конца.

Не могу не привести фотку, которая вызвала шквал истерики у прогожинских на politforum.
Пушилину посвящается

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19.02.2022 02:59 Відповісти
"Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса
Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области.
По информации агентства, автобусы с жителями самопровозглашенных республик пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и направились в Неклиновский район. В регионе незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев"
https://lenta.ru/news/2022/02/18/bezhenlager/

Вот он,
Пансионат "Звезда" Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, пер. Школьный, д. 5а

А вот и отзыв:
"Елена

Хочу поделиться с Вами впечатлениями от пансионата «Звезда», который находится в г. Таганрог, п. Рожок, куда угораздило меня приехать в августе 2018 г. с семьёй на отдых по профсоюзной путёвке. И так администрация пансионата гордо заявляет о себе на сайте:
Номер просто жуткий , ни о какой новой комфортабельной мебели не может быть и речи.
Кровати из 80-х годов на них дышать страшно, не то что спать, того и гляди развалятся.
Моим детям вообще досталась двух -ярусная, металлическая кровать, на которой просто невозможно спать.

Телевизор ламповый начала 90- х, никакой плазмы обещанной на сайте и в помине не было. Я конечно понимаю, что телевизор не основополагающее на отдыхе, но по факту это обман потребителя и из этих казалось бы мелочь создаётся общее впечатление от номера.
Когда я включила кондиционер, мне показалось, что я завела трактор. С таким шумом и треском он работает. Из чего можно сделать вывод, что в пансионате нет такого понятия как - чистка кондиционеров.
Отдельная тема ванная. Смеситель в душе весь в коррозии. Штора такого вида, что к ней страшно прикасаться. Раковина разбита. Но самое интересное, персонал заботливо положил на пол в ванной тряпку с намёком - « Помылся протри пол.»

Балкон наглухо заварен решеткой, т.е не дай Бог пожар и путь к спасению отрезан.
« Зимняя вишня » никого ничему не научила.
Я естественно попыталась поменять номер на тот, что заявлен на сайте, но на ресепшен мне отказали в виду отсутствия свободных номеров.Только потом пообщавшись с горничной, я услышала, что в номерах люкс проживает персонал пансионата.

2.Питание.
« Меню разнообразно, каждый найдёт что-то по своему вкусу.»
А также на сайте написано имеется « Витаминный» стол.

Питание никакое, на сайте пишут меню разнообразное, но по факту выбора у гостей пансионата нет. Что поставили тебе на стол то и ешь. И никого не волнует, что у тебя может быть аллергия на рыбу , альтернативы нет. Вместо кофе по утрам подают цикорий. Витаминный стол - это не фрукты, которые ожидаешь увидеть на юге, а :
- чеснок
- репчатый лук
- перец
- пучок петрушки и укропа
- морковь
Из фруктов мы застали только яблоки.
Одним словом стол очень скудный и не сытный. Да в столовой был сделан ремонт, но посуда на столе грязная и со сколами. Персонал столовой уходя вечером домой даже не удосуживаются снять с себя униформу, а на следующий день они придут и будут в в этих же фартуках работать.

Полнейшая анти-санитария. Сотрудник пансионата, который отвечает за парковку пансионата вечером уже был пьян.

3.Пляж.
« Помимо прочих достоинств, пансионат « Звезда» имеет собственный пляж. Здесь есть всё необходимое для релаксации: шезлонги, зонты и даже пляжные полотенца.»
На самом деле пляж находится не так близко, как заявлено на сайте.
На счёт собственного пляжа я бы поспорила, т.к на нём отдыхают не только гости пансионата, но и местные жители, которые как раз и релаксируют на шезлонгах пансионата.
Когда мы пришли первый раз на пляж, нас встретил сотрудник пансионата и сказал, что мест на пляже нет. Но когда увидел браслеты « Звезды» на наших запястьях сказал:
- « Ребята проходите, но если шезлонгов свободных не будет подходите ко мне. Я тогда или местных сгоню или другие Вам достану.»
Т.е. получается я, гость пансионата, должна спуститься на пляж прозондировать обстановку на наличие шезлонгов и если шезлонгов нет, найти Васю Пупкина. А он в свою очередь будет устраивать разборки с местными жителями, отвоёвывая шезлонг.

По качеству обстановки номера мне показалось, что я окунулась в прошлое, как на машине времени. Питание скудное мои дети ходили голодные и самое страшное альтернативы питания там нет, если не в « Звезде» то нигде. Поселок Рожок это яркий пример конца любой цивилизации, вечером там просто делать нечего. И я не говорю о развлечениях для совсем молодых, делать нечего всем возрастным группам отдыхающих.
Это глушь, до единственного магазина 4 км. В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь). Пляж грязный и не ухоженный."
https://tyr61.ru/catalog/detskiye_lagerya_rostova-na-donu/144768-zvezda-pansionat/comments/
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19.02.2022 05:43 Відповісти
Самое примечательное:
согласно отзывам постояльцев, в этом пансионате нет интернета.
Территория, как указано в отзыве выше, охраняемая.
То есть женщин и детей из Донецка можно спокойно держать в заложниках, "пикнуть" в интернете они не смогут.

"В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь)" (см. отзыв о пансионате выше)
То есть можно взять и погнать женщин и детей на КПП ("мы будет стоять за спинами женщин и детей"(С)).
Интернета, напоминаю, в этом лагере нет...
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19.02.2022 06:10 Відповісти
Добре, що гваздіки завжди під рукою, а якже ж без них, то святоє.
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19.02.2022 09:36 Відповісти
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:40 Відповісти
Кожен Пушилков, Пасєчніков... мусить затямкувати, що кожним своїм кроком щодо обслуговування фюрера Путлєра вони неминуче наближають новий Нюрнберзький процес, на якому вони будуть заслуговувати бути повішеними. Як Гітлер та його лакеї. Тільки помилки Черчіля та глупство Ф.Д.Рузвельта перешкодило повісити сталіна. Тепер новим черчілям ми не дозволимо помилитись!
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19.02.2022 13:34 Відповісти
 
 