Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ

Метадані відеофайлів зі зверненням Пушиліна та Пасічника вказують, що вони були записані заздалегідь.

Про це повідомила у фейсбуці ведуча телеканалу "Настоящее время" Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник закликає мешканців т.зв. "ЛНР" евакуюватиметься до Росії. Його відеозвернення публікують ресурси бойовиків. Ми завантажили. Метадані показують, що це відео створено ще 16 лютого", - написала вона.

"Така ж історія і зі зверненням Пушиліна", - додала журналістка.

Ромалійська нагадала, що саме 16 січня західні ЗМІ називали датою можливого початку вторгнення РФ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.







