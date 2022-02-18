Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ
Метадані відеофайлів зі зверненням Пушиліна та Пасічника вказують, що вони були записані заздалегідь.
Про це повідомила у фейсбуці ведуча телеканалу "Настоящее время" Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник закликає мешканців т.зв. "ЛНР" евакуюватиметься до Росії. Його відеозвернення публікують ресурси бойовиків. Ми завантажили. Метадані показують, що це відео створено ще 16 лютого", - написала вона.
"Така ж історія і зі зверненням Пушиліна", - додала журналістка.
Ромалійська нагадала, що саме 16 січня західні ЗМІ називали датою можливого початку вторгнення РФ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.
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Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
зомбоящеры полезут в ростовскую область,загранотряды уже готовы
Навіть метадані видалити не додумались!
Ну або наші люди там навмисно це зробили... що змогли!
А якщо чесно, то мені не шкода тих даунбасівців. Це вони покликали ворога в свій дім і ворог буде робити з ними, що йому заменеться - підривати, обстрілювати, палити... йому потрібна картинка на весь світ про "фашистів".
Що з цього приводу скаже хламідія з зебілними сотоффаріщами? Чи пліснява ОПа ще не дала команду гавкать?
Метадані звернень ватажків «Л/ДНР» свідчать, що відео були створені напередодні початку інтенсивних обстрілів 🇷🇺військ по всьому фронту.
"Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .
Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)
Тип если будет наступление России, населению лучше свалить подальше от зоны боевых действий. Логично вроде.
- Нв думал, не гадал он,
- Никак не ожидал он
- Такого вот конца.
Не могу не привести фотку, которая вызвала шквал истерики у прогожинских на politforum.
Пушилину посвящается
Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области.
По информации агентства, автобусы с жителями самопровозглашенных республик пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и направились в Неклиновский район. В регионе незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев"
https://lenta.ru/news/2022/02/18/bezhenlager/
Вот он,
Пансионат "Звезда" Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, пер. Школьный, д. 5а
А вот и отзыв:
"Елена
Хочу поделиться с Вами впечатлениями от пансионата «Звезда», который находится в г. Таганрог, п. Рожок, куда угораздило меня приехать в августе 2018 г. с семьёй на отдых по профсоюзной путёвке. И так администрация пансионата гордо заявляет о себе на сайте:
Номер просто жуткий , ни о какой новой комфортабельной мебели не может быть и речи.
Кровати из 80-х годов на них дышать страшно, не то что спать, того и гляди развалятся.
Моим детям вообще досталась двух -ярусная, металлическая кровать, на которой просто невозможно спать.
Телевизор ламповый начала 90- х, никакой плазмы обещанной на сайте и в помине не было. Я конечно понимаю, что телевизор не основополагающее на отдыхе, но по факту это обман потребителя и из этих казалось бы мелочь создаётся общее впечатление от номера.
Когда я включила кондиционер, мне показалось, что я завела трактор. С таким шумом и треском он работает. Из чего можно сделать вывод, что в пансионате нет такого понятия как - чистка кондиционеров.
Отдельная тема ванная. Смеситель в душе весь в коррозии. Штора такого вида, что к ней страшно прикасаться. Раковина разбита. Но самое интересное, персонал заботливо положил на пол в ванной тряпку с намёком - « Помылся протри пол.»
Балкон наглухо заварен решеткой, т.е не дай Бог пожар и путь к спасению отрезан.
« Зимняя вишня » никого ничему не научила.
Я естественно попыталась поменять номер на тот, что заявлен на сайте, но на ресепшен мне отказали в виду отсутствия свободных номеров.Только потом пообщавшись с горничной, я услышала, что в номерах люкс проживает персонал пансионата.
2.Питание.
« Меню разнообразно, каждый найдёт что-то по своему вкусу.»
А также на сайте написано имеется « Витаминный» стол.
Питание никакое, на сайте пишут меню разнообразное, но по факту выбора у гостей пансионата нет. Что поставили тебе на стол то и ешь. И никого не волнует, что у тебя может быть аллергия на рыбу , альтернативы нет. Вместо кофе по утрам подают цикорий. Витаминный стол - это не фрукты, которые ожидаешь увидеть на юге, а :
- чеснок
- репчатый лук
- перец
- пучок петрушки и укропа
- морковь
Из фруктов мы застали только яблоки.
Одним словом стол очень скудный и не сытный. Да в столовой был сделан ремонт, но посуда на столе грязная и со сколами. Персонал столовой уходя вечером домой даже не удосуживаются снять с себя униформу, а на следующий день они придут и будут в в этих же фартуках работать.
Полнейшая анти-санитария. Сотрудник пансионата, который отвечает за парковку пансионата вечером уже был пьян.
3.Пляж.
« Помимо прочих достоинств, пансионат « Звезда» имеет собственный пляж. Здесь есть всё необходимое для релаксации: шезлонги, зонты и даже пляжные полотенца.»
На самом деле пляж находится не так близко, как заявлено на сайте.
На счёт собственного пляжа я бы поспорила, т.к на нём отдыхают не только гости пансионата, но и местные жители, которые как раз и релаксируют на шезлонгах пансионата.
Когда мы пришли первый раз на пляж, нас встретил сотрудник пансионата и сказал, что мест на пляже нет. Но когда увидел браслеты « Звезды» на наших запястьях сказал:
- « Ребята проходите, но если шезлонгов свободных не будет подходите ко мне. Я тогда или местных сгоню или другие Вам достану.»
Т.е. получается я, гость пансионата, должна спуститься на пляж прозондировать обстановку на наличие шезлонгов и если шезлонгов нет, найти Васю Пупкина. А он в свою очередь будет устраивать разборки с местными жителями, отвоёвывая шезлонг.
По качеству обстановки номера мне показалось, что я окунулась в прошлое, как на машине времени. Питание скудное мои дети ходили голодные и самое страшное альтернативы питания там нет, если не в « Звезде» то нигде. Поселок Рожок это яркий пример конца любой цивилизации, вечером там просто делать нечего. И я не говорю о развлечениях для совсем молодых, делать нечего всем возрастным группам отдыхающих.
Это глушь, до единственного магазина 4 км. В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь). Пляж грязный и не ухоженный."
https://tyr61.ru/catalog/detskiye_lagerya_rostova-na-donu/144768-zvezda-pansionat/comments/
согласно отзывам постояльцев, в этом пансионате нет интернета.
Территория, как указано в отзыве выше, охраняемая.
То есть женщин и детей из Донецка можно спокойно держать в заложниках, "пикнуть" в интернете они не смогут.
"В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь)" (см. отзыв о пансионате выше)
То есть можно взять и погнать женщин и детей на КПП ("мы будет стоять за спинами женщин и детей"(С)).
Интернета, напоминаю, в этом лагере нет...
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg