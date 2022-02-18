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Повномасштабного вторгнення з боку РФ не бачимо, можливі провокації на окупованому Донбасі, - Данілов

Повномасштабного вторгнення з боку РФ не бачимо, можливі провокації на окупованому Донбасі, - Данілов

Наразі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну не спостерігається, проте існує загроза подальших провокацій на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це під час брифінгу повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, на сьогодні є велика загроза того, що представники Російської Федерації, які там перебувають, провокуватимуть у той чи інший спосіб. Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових не мають ніякого стосунку. Ми не можемо вгадати, що вони можуть, – або підірвати автобус, в якому перебуватимуть ті люди, яким вони запропонували сьогодні переправитися в Ростов, або вони підриватимуть будинки, або будуть інші речі. Нам це загалом не відомо. Ще раз нагадую - ми до цього не можемо мати ніякого стосунку", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також повідомив, що наразі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну не спостерігається.

"Ми не бачимо на сьогодні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Ми сьогодні можемо сказати про те, що можливі точкові провокації РФ. Для цього ми маємо відповідні засоби для реагування нашими Збройними силами та силами сектору Національної безпеки та оборони. Я хочу запевнити наших громадян, що ми розуміємо загрози, але ми не бачимо повномасштабного вторгнення в Україну. Але щодо провокацій, вони вже є. Тому що вчорашній обстріл назвати інакше як провокацією ми не можемо", - підкреслив Данилов.

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Автор: 

армія рф (17143) Данілов (1259) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+8
Вы Агрохимию возьмите. Он точно "увидит" как нужно.
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18.02.2022 20:48
+8
данилов до сих пор "не видит расейских войск на оккупированых территориях Украины"..

как и зеленский "не видит", потому то всегда говорит "другая сторона", а НЕ "расейские войска"
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18.02.2022 20:49
+8
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18.02.2022 20:51
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Вы Агрохимию возьмите. Он точно "увидит" как нужно.
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18.02.2022 20:48 Відповісти
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров рассказал о поездке на конференцию в Мюнхен. По его словам, президент должен вылететь завтра утром. Если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать.
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18.02.2022 21:13 Відповісти
данилов до сих пор "не видит расейских войск на оккупированых территориях Украины"..

как и зеленский "не видит", потому то всегда говорит "другая сторона", а НЕ "расейские войска"
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18.02.2022 20:49 Відповісти
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18.02.2022 20:50 Відповісти
НЕБАЧИТЕ - БО ВОНО ЩЕ НЕПОЧАЛОСЬ !!!
P.S. Ну що за ідіоти, один тупіше другого...
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18.02.2022 20:50 Відповісти
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18.02.2022 20:51 Відповісти
В том и проблема, что эвакуируют женщин, детей и кому за 55...
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18.02.2022 21:06 Відповісти
Вы только 19 пуль в машине Шефира замечаете.
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18.02.2022 20:51 Відповісти
Колись ще знімуть фільм "22 кулі" , пардон, "19 куль (L'Immortel)"
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18.02.2022 21:24 Відповісти
Краще в данному випадку промовчати стратегам Данилову, Резнікову, Гундосу, Верещучці і Арахамії. Ми більше віримо США, Англії та європейським країнам. Ви постійно брехали і продовжуєте це робити. Боїтеся паніки? Не бійтеся, крім ваших депутатів ніхто з України втікати не буде, люди будуть захищати свою землю, свої будинки і родини.
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18.02.2022 20:53 Відповісти
А хто ці "ми"?
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18.02.2022 20:54 Відповісти
Ми це прості українці, не "слуги", тих частина вже за кордоном, а частина на валізах.
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18.02.2022 20:56 Відповісти
Точно не як барани 73%.
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18.02.2022 20:59 Відповісти
Це не для баранів 73%, які з покрученими рогами. Не встрявайте у серйозні теми. Мерщій йдіть на "Велике крадівництво" будувати дороги і не забудьте відсвяткувати свято імені Гундоса, яке він придумав 16.02.2022 р. Наступне свято буде "День асфальту", а ще через неділю - "День російського бітуму". Як неяк, а частина "зелених" за рахунок цього стали мільярдерами.
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18.02.2022 21:09 Відповісти
Ще забув попросити сходити на ринок і в магазини провірити ціни послі кінця епохи бідності. Ще забувся за одне свято, 5 жовтня зранку - "День 4 тисяч доларів для вчителя". Зробити лінійку, поставити портрет засновника ідеї і подякувати. Не забудите?
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18.02.2022 21:27 Відповісти
Вова міліардний ліс,
Висадив на Сході.
Щоб там ворог не проліз,
При любій погоді.

Перед лісом розмістив,
Стотисячне військо.
Що в Указ свій помістив,
Кмітливий хлопчисько.

Тільки грошики забув,
На військо це дати.
Знову націю "обув",
Що йому збрехати!!!
18.02.2022 р
Анатолій Березенський
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18.02.2022 21:45 Відповісти
Теж не бачу- як і абсолютна більшість українців, що продовжують жити нормальним життям, а не істерять у всіляких соцмережах на догоду *****.
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18.02.2022 20:53 Відповісти
Які істерять? Чи не було обстрілу дитячого садочку, школи та будинців? Чи не горить нафтопровід "Дружба"? Чи не проводять орки і московити евакуацію дітей і громадян ОРДЛО? Чи не звинувачують нас в ціх обстрілах? Про що Ви і на угоду кого?
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19.02.2022 10:41 Відповісти
Тобі подібні істерять.
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19.02.2022 15:09 Відповісти
Такі як я пишуть те що є, а не те, що нав'язують "зелені", які крам піару і дорогами, звідки крадуть по-дорослому, нічим не займаються. Підіть в магазини і подивіться на ціни, чи друкування грошей прибавить товарів і знизить ціну? Популізм приведе до найгіршого.
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21.02.2022 10:05 Відповісти
То в який саме магазин мені сходити, наш ти борець із "зеленими"‽
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28.02.2022 11:48 Відповісти
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18.02.2022 20:53 Відповісти
ну ниччо...колысь этот чувак второпайе за яку команду воно глорыть
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18.02.2022 20:54 Відповісти
Идет информационная война , в которой РФ впервьіе приходится оправдьіваться и догонять. Обстрельі и євакуацию Москва организовала , чтобьі попьітаться перехватить инициативу у США, которьіе пока ведут в данной войне . Так , что Данилов ведет линию Украиньі , которая напрямую не впрягается в данную информационную спецоперацию США , чтобьі иметь свободу маневра .
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18.02.2022 20:59 Відповісти
А за для чого провокації робляться на донбасі???
Вторгнення в Грузію теж з провокацій почалось...
ДЕБІЛ...
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18.02.2022 21:13 Відповісти
Він дибіл чи прикидається
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18.02.2022 21:16 Відповісти
Как я его обожаю. Ранний Брежнев...
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18.02.2022 21:49 Відповісти
Только чтобы не было так: не видим вторжения, не видим, не видим, не видим.... ОП! - видим!!!
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18.02.2022 21:51 Відповісти
Дегенерат з кодла рафінованих дегенератів.
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18.02.2022 22:02 Відповісти
 
 