Повномасштабного вторгнення з боку РФ не бачимо, можливі провокації на окупованому Донбасі, - Данілов

Наразі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну не спостерігається, проте існує загроза подальших провокацій на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це під час брифінгу повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, на сьогодні є велика загроза того, що представники Російської Федерації, які там перебувають, провокуватимуть у той чи інший спосіб. Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових не мають ніякого стосунку. Ми не можемо вгадати, що вони можуть, – або підірвати автобус, в якому перебуватимуть ті люди, яким вони запропонували сьогодні переправитися в Ростов, або вони підриватимуть будинки, або будуть інші речі. Нам це загалом не відомо. Ще раз нагадую - ми до цього не можемо мати ніякого стосунку", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також повідомив, що наразі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну не спостерігається.

"Ми не бачимо на сьогодні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Ми сьогодні можемо сказати про те, що можливі точкові провокації РФ. Для цього ми маємо відповідні засоби для реагування нашими Збройними силами та силами сектору Національної безпеки та оборони. Я хочу запевнити наших громадян, що ми розуміємо загрози, але ми не бачимо повномасштабного вторгнення в Україну. Але щодо провокацій, вони вже є. Тому що вчорашній обстріл назвати інакше як провокацією ми не можемо", - підкреслив Данилов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри заяви про відведення Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, - Блінкен