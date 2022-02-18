Україна не вестиме переговорів із представниками "Л/ДНР", тільки з Росією, - Данілов
Україна готова до перемовини з Російською Федерацією, а не з представниками так званих "ЛДНР", які нічого не вирішують.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перемовини ми можемо вести тільки з Російською Федерацією. Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають жодного відношення до самостійності, вони не приймають жодних самостійних рішень. Усі рішення приймаються тільки у Москві.
Володимир Зеленський зробив заяву, що він у будь-який час готовий зустрітися з Путіним, щоб проводити ці перемовини. На сьогоднішній день, на жаль, вони відмовляються від цих перемовин", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що проводити перемовини з людьми, які нічого не вирішують, "ми не можемо і не будемо, тому що це марна трата часу".
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Наверное уже всем надоела такая ситуация.
он каждый день что-то делает - писает, какает, пучит зенки когда гантели таскает.
нам это зачем?
https://fill.com.ua/video/3c133d2af91d3c79e17fa5ce14d077f4.mp4
"Мангуст начинает с ложного выпада, который вызывает бросок змеи.
Мангуст увертывается и делает еще выпад, так что противники действуют в некотором ритме. Но эта пляска не статическая, а постепенно прогрессирующая. Свои выпады мангуст делает все раньше и раньше по отношению к броскам кобры и, наконец, нападает в тот момент, когда кобра вытянулась во всю длину и не может двигаться быстро. На сей раз мангуст не делает ложного выпада, а точным броском прокусывает мозг змеи и убивает ее"...
Але є в мене підозра що перекладач таки хотів сказати "Fucking government".
Военный аналитик с Чехии - https://www.youtube.com/watch?v=3yre4k3aZ-o https://www.youtube.com/watch?v=3yre4k3aZ-o
На другий день дідок з відділення щез ...
"Ми маємо, з одного боку, моніторингову місію ОБСЄ, яка має завдання слідкувати за ситуацією на сході України. Ми, безумовно, маємо незалежну інформацію з різних джерел. Якщо коротко, ми не дозволимо собі потрапити у пастку. Ця річ із "фальшивим прапором" могла трапитися століття тому. Але сьогодні, коли є соціальні медіа, коли ви маєте дуже потужні камери у ваших телефонах, коли ми маємо супутники - цього не трапиться", - зауважив представник Євросоюзу.
навіть кабайку до тела не допускают - ви назуя туди лізете?
Боевой офицер говорил правду, за что и поплатился.
Ублюдки снова у власти, а глас народа, глас АРМИИ затыкают
Во-вторых,твоя страна-помойка, по факту, давно похоронила все переговоры.
В-tретьих, никаких переговоров с представителями помойной оккупационной администрации, подданными страны-помойки, никаких переговоров никто никогда вести не собирался, и не собирается. И твоему фюрерку, русский, об этом известно лучше всех.
бо ви одне й те саме - не сьогодні так взавтра...