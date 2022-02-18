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Україна не вестиме переговорів із представниками "Л/ДНР", тільки з Росією, - Данілов

Україна не вестиме переговорів із представниками

Україна готова до перемовини з Російською Федерацією, а не з представниками так званих "ЛДНР", які нічого не вирішують.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перемовини ми можемо вести тільки з Російською Федерацією. Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають жодного відношення до самостійності, вони не приймають жодних самостійних рішень. Усі рішення приймаються тільки у Москві.

Володимир Зеленський зробив заяву, що він у будь-який час готовий зустрітися з Путіним, щоб проводити ці перемовини. На сьогоднішній день, на жаль, вони відмовляються від цих перемовин", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що проводити перемовини з людьми, які нічого не вирішують, "ми не можемо і не будемо, тому що це марна трата часу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На жаль, спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. Києву треба сідати за стіл переговорів із представниками ОРДЛО, - Путін

Автор: 

Данілов (1259) перемовини (2846) росія (64846) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+15
А зеленский хотел бы заглянуть в тухес пушилину
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18.02.2022 21:02
+10
Походу сепары спалили название спецоперации
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18.02.2022 21:03
+9
А якже колись Сівохо і Фокін? Думаєте ми забули? Яка там була платформа? Як її Володя тоді називав?
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18.02.2022 21:05
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А зеленский хотел бы заглянуть в тухес пушилину
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18.02.2022 21:02 Відповісти
петушилин
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18.02.2022 21:02 Відповісти
І знову старі маразматіки на форумі почнуть звіздіти про чорну зраду.
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18.02.2022 21:03 Відповісти
Чорну?...Зєлєнський перефарбувався?
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18.02.2022 21:13 Відповісти
ты дороги для оккупантов строишь вместе с клоуном или только трындишь?
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18.02.2022 21:56 Відповісти
А чого б и не побазароить?
Наверное уже всем надоела такая ситуация.
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18.02.2022 22:04 Відповісти
Шо тот бабушек обманывал, шо этот
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18.02.2022 21:03 Відповісти
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров рассказал о поездке на конференцию в Мюнхен. По его словам, президент должен вылететь завтра утром. Если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать.
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18.02.2022 21:11 Відповісти
зачем нам эта ценна информация?
он каждый день что-то делает - писает, какает, пучит зенки когда гантели таскает.
нам это зачем?
https://fill.com.ua/video/3c133d2af91d3c79e17fa5ce14d077f4.mp4
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18.02.2022 22:07 Відповісти
Зеля-знатный праколог !
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18.02.2022 21:12 Відповісти
Ок.
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18.02.2022 21:03 Відповісти
Походу сепары спалили название спецоперации
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18.02.2022 21:03 Відповісти
стратегия "бросок мангуста":
"Мангуст начинает с ложного выпада, который вызывает бросок змеи.
Мангуст увертывается и делает еще выпад, так что противники действуют в некотором ритме. Но эта пляска не статическая, а постепенно прогрессирующая. Свои выпады мангуст делает все раньше и раньше по отношению к броскам кобры и, наконец, нападает в тот момент, когда кобра вытянулась во всю длину и не может двигаться быстро. На сей раз мангуст не делает ложного выпада, а точным броском прокусывает мозг змеи и убивает ее"...
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18.02.2022 21:14 Відповісти
а вдруг нe случайно а спeцом - анастeзiя
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18.02.2022 21:18 Відповісти
а якщо противник не змія, а ковбой з револвером?
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18.02.2022 21:35 Відповісти
тоді мангусту *****
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18.02.2022 21:58 Відповісти
в связи с этим, интересно, кого они считают мозгом? на кого они собираются набрасываться и прокусывать?
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18.02.2022 21:17 Відповісти
похоже они планируют овлекать внимание на эскалацию на "дамбассе", а потом "резким броском" захватить Киев
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18.02.2022 21:18 Відповісти
Пилять, знав би Кіплінґ, яке %&йло його читатиме через сто років - напевно повісився б.
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18.02.2022 21:29 Відповісти
як же я ненавиджу кацапів
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18.02.2022 21:34 Відповісти
буба токо для ***** готов намылиться со всех ракурсов?
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18.02.2022 21:04 Відповісти
А якже колись Сівохо і Фокін? Думаєте ми забули? Яка там була платформа? Як її Володя тоді називав?
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18.02.2022 21:05 Відповісти
У мене викладачем з історії України в універі був колишній парламентар першого скликання від партії Чорновола, він росказував що на переговорах з американцями, перекладач сказав Fokin's goverment і трохи перестарався з вимовою, напевно був російськомовним, бо "O" перетворилось на "U" , описати здивування американців словами було неможливо, всім все потім пояснили і ситуація запам'яталась лише сміхом.

Але є в мене підозра що перекладач таки хотів сказати "Fucking government".
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18.02.2022 22:34 Відповісти
22.02.2022 - путин собирает внеочередной Совет федерации.
Военный аналитик с Чехии - https://www.youtube.com/watch?v=3yre4k3aZ-o https://www.youtube.com/watch?v=3yre4k3aZ-o

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18.02.2022 21:05 Відповісти
валька полстакана держится пока, а то придет подписывать фюреру билет на войну раскрасневшейся, неудобно как то. Пожалейте Вальку, налейте ей полстакана.
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18.02.2022 21:11 Відповісти
Цианистого калия, без проблем.
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18.02.2022 22:08 Відповісти
Щоб щось замутити на 23 лютого -день армії окупанта. Тут, в Україні також багато вати святкують це свято окупанта. "Ані ж давалі прісягу савєтскаму саюзу". Але за пенсіями лізуть з українськими паспортами і забувають, кому давали присягу.
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18.02.2022 21:11 Відповісти
Я в госпіталі лікувався у 2014-му, так якось сиділи у відділенні і дивилися телевізор Чую поряд голос старечий: "Да скарей бы Путин с бандерами разабрался на Данбассе ! Надаели эти нацианалисты са сваей Украиной!" Повертаю голову: дідок сидить Видно - з офіцерів-відставників Кажу йому: "Вы-бы подумали - прежде чем языком чесать! ЭТА Украина вам оплачивает лечение в этом госпитале И из налогов котрые платят националисты, Вам пенсию платят и льготы предоставляют А то "дотрындитесь" и случайно в окно палаты выпадете с третьего этажа Падать далеко, а внизу - асфальт! В госпитале не только вы лечитесь, но и раненые с Донбасса!"
На другий день дідок з відділення щез ...
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18.02.2022 21:46 Відповісти
Дідок випадков не з банкою меду там біля Вас терся ?
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18.02.2022 22:07 Відповісти
Та ні Колишній льотчик Вони ж при Союзі себе "пупами землі" вважали - особливо винищувачі А той, казали - з викладачів Чернігівського ВВАУЛ був
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18.02.2022 22:14 Відповісти
Головна стратегія ***** - брати на понт. Але його час давно минув. Європейський Союз має достатньо джерел інформації, щоб знати про події на сході України і не потрапити у пастку **********.

"Ми маємо, з одного боку, моніторингову місію ОБСЄ, яка має завдання слідкувати за ситуацією на сході України. Ми, безумовно, маємо незалежну інформацію з різних джерел. Якщо коротко, ми не дозволимо собі потрапити у пастку. Ця річ із "фальшивим прапором" могла трапитися століття тому. Але сьогодні, коли є соціальні медіа, коли ви маєте дуже потужні камери у ваших телефонах, коли ми маємо супутники - цього не трапиться", - зауважив представник Євросоюзу.
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18.02.2022 21:08 Відповісти
если б вы еще делали то что говорите, то цены вам бы не было.
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18.02.2022 21:08 Відповісти
Но все-равно ОП намерен подписать капитуляцию.
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18.02.2022 21:12 Відповісти
Про відмову від НАТО вже фактично заявили.
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18.02.2022 21:15 Відповісти
Отстрелять гадин, как отстрелили позор нашего народа - Бузыну
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18.02.2022 21:52 Відповісти
Шустер пошел
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18.02.2022 21:12 Відповісти
данiлов, роssiя , точнее х#йло, это и есть главный "представитель лднр".
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18.02.2022 21:14 Відповісти
Данiлову то вiдомо. а ось ***** цeлку нeвидимку з сeбe корчe.
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18.02.2022 21:20 Відповісти
***** вже стареньке, ходить с трудом ві всіх смислах..
навіть кабайку до тела не допускают - ви назуя туди лізете?
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18.02.2022 21:24 Відповісти
Перемовини з теролугандоном!?
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18.02.2022 21:27 Відповісти
Власти США обеспокоены предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет https://www.nbcnews.com/news/world/east-ukraine-shelling-russian-invasion-fears-putin-pretext-rcna16773 NBC News со ссылкой на источники По их данным, администрация США испугалась, что отсутствием украинского лидера может воспользоваться президент России Путин. Представитель Зеленского рассказал, что тот собирается лететь в Мюнхен, однако «наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической» и может поменять планы, «если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения», отмечает телеканал.
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18.02.2022 21:38 Відповісти
А накуя тут Зеленський?
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18.02.2022 21:57 Відповісти
Уроды, ВЕРНИТЕ полковника КРИВОНОСА в РНБО !!!
Боевой офицер говорил правду, за что и поплатился.
Ублюдки снова у власти, а глас народа, глас АРМИИ затыкают
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18.02.2022 21:54 Відповісти
а чё это палковника??? он - генерал !! генерал ВСУ Сергей Кривонос
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18.02.2022 22:00 Відповісти
Не туда ответил. Извините.
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18.02.2022 22:04 Відповісти
Епта.. Виноват. Знавал полковником, если честно. Мужик нравом крут, но справедлив донельзя. Очень его уважаю.
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18.02.2022 22:03 Відповісти
Вообще в Минских соглашениях прямо прописано что Украина должна вести консультации с представителями ЛДНР, по мере выполнения соглашений. Такое заявление - фактически официальный отказ от выполнения соглашений.
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18.02.2022 22:17 Відповісти
Где именно прописано? И шо такое "лднр"?
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18.02.2022 22:44 Відповісти
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
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18.02.2022 23:03 Відповісти
Ну, и где там про "представителей лднр"? Нет таких представителей в природе, и никогда не было. Так шо представители отдельных районов могут быть и из выехавших из этих русских помоек, к примеру, те, которые представляют Украину в ТКГ сейчас.
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18.02.2022 23:14 Відповісти
Тут важно что РФ с чистой совестью скажет: "Мы в этих переговорах не участвуем". И Украине придётся договариваться либо с самой собою, если выехавших представителей не признают в ОРДЛО (а значит выполнение соглашений на этом и остановится). Либо с теми представителями что не выезжали.
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18.02.2022 23:25 Відповісти
Во-первых, русский - у тебя постоянно прокси слетает. Лучше уж повесь свою родную власовскую тряпку.
Во-вторых,твоя страна-помойка, по факту, давно похоронила все переговоры.
В-tретьих, никаких переговоров с представителями помойной оккупационной администрации, подданными страны-помойки, никаких переговоров никто никогда вести не собирался, и не собирается. И твоему фюрерку, русский, об этом известно лучше всех.
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18.02.2022 23:30 Відповісти
кацап пенисо душитлин и пасечник являются а гражданами рф б членами единой рашки куйла
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18.02.2022 22:46 Відповісти
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18.02.2022 22:48 Відповісти
рф - є терористами, з терористами розмови/перемови незаконні!!! Тому усі хто будуть вести такого роду переговори, або закликати до подібного є посібниками терористів і повинні негайно бути притягнуті до кримінальної відповідальності!
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18.02.2022 23:11 Відповісти
ордло - прикацаплена петушня, хочь з севера , хочь знизу....
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18.02.2022 23:19 Відповісти
я тебе на слові спіймав - ви, зелені, будете вести переґовори з ордлою,
бо ви одне й те саме - не сьогодні так взавтра...
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18.02.2022 23:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0A
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18.02.2022 23:27 Відповісти
можливо ***** блефуе, яле бути до цього не готовим не можна - нема такої опції.
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18.02.2022 23:38 Відповісти
 
 