Україна не вестиме переговорів із представниками "Л/ДНР", тільки з Росією, - Данілов

Україна готова до перемовини з Російською Федерацією, а не з представниками так званих "ЛДНР", які нічого не вирішують.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перемовини ми можемо вести тільки з Російською Федерацією. Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають жодного відношення до самостійності, вони не приймають жодних самостійних рішень. Усі рішення приймаються тільки у Москві.

Володимир Зеленський зробив заяву, що він у будь-який час готовий зустрітися з Путіним, щоб проводити ці перемовини. На сьогоднішній день, на жаль, вони відмовляються від цих перемовин", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що проводити перемовини з людьми, які нічого не вирішують, "ми не можемо і не будемо, тому що це марна трата часу".

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