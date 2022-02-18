Ми готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, - СБУ про провокації на окупованих територіях

Служба безпеки України готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації", - ідеться в повідомленні.

У СБУ наголошують, що заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

У спецслужбі також підкреслили, що в ескалації конфлікту зацікавлена винятково країна-агресор та керівники псевдореспублік.

"Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини. СБУ разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації", - сказано в повідомленні.

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СБУ закликала українців зберігати спокій, не піддавайтесь паніці та жодним провокаціям.

Як повідомляв Укрінформ, російські ЗМІ поширюють фейк про спробу хімічної диверсії на заводі "Стирол" у тимчасово окупованій Горлівці. Зокрема, російська пропаганда стверджує, що начебто виявлена присутність 120 співробітників американських військових компаній та "резервуари з невстановленим хімічним компонентом".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба спростував інформацію російської пропаганди про нібито наступальні операції України чи будь-які диверсії на хімічному виробництві.

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили про евакуацію жителів окупованих територій до Ростовської області РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованої частини Донбасу, підкресливши, що Україна не проводить жодних наступальних операцій на сході України, і закликав не вірити брехні окупантів.

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