Путін підписав указ про призов громадян РФ із запасу на військові збори
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про заклик громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Призватиу 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться у тексті указу, опублікованому в п'ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації РФ.
Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.
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Или мясо пошлет на убой?
А сам трусливый путин будет в бункере отсижываться.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
Это сродни новостей на сепар-сайтах "През Украины подписал указ о мобилизации"
Посмотрим сколько Роися сможет так тужиться и, что будет с ее экономикой после всего этого балагана.
пусть поползают по грязи пыли с автоматами, побьют друг другу морды в казарме за лучшие нары, пусть посидят на гауфптвахте, на сухпайке -
это всё сильно отрезвляет .
Эти уже не будут писать на заднем стекле жигуля "можем павтарить" ...
Да правильно, пусть походят в вонючей форме не своего размера,
пусть поползают по грязи пыли с автоматами, побьют друг другу морды в казарме за лучшие нары, пусть посидят на гауфптвахте, на сухпайке (с) +++
Плюс бонусом вечерняя культурная программа - игра на кожаной флейте дагестанцев , разучивание кричалок " Чечня - это круто" и т.д. )))
обличчяпередні частини харчоприймальної голови. Такі дійсно будуть тваринно ревіти в екстазі - "урррряяя!!! сына на смерть отправлю!!! мы быдлы, наше дело костьми лечь!!! за путина!!! за вексельберга!!! за абрамовича!!! они спасут расеюшку от жыдов!!! бей биндер!!!"
Ну начнёт он тащить ещё живую силу (а её обучать надо, обувать одевать), а нам насуют ещё оружия за это время. И так армия мотивированных терминаторов, а тут ещё и кучу современного оружия, и доп.время на "освоение" получим. В каждой деревне будут склады стингеров )). Крыса загнала себя в патовую ситуацию.
Одяг/взуття: резерви зі складів - х/б форма рандомного розміру, кірзові чи гумові чоботі, пілотка/вушанка, шинель.
Озброєння: дрин від лопати або швабра. Вогнепальний стовбур - один на двох.
Навчання: із криком УРРРЯЯЯЯЯ вперед на біндер. Зброю здобувати в бою. За спробу відступу - розстріл кадирівцями, оно вони ззаду йдуть, а сім'ї боягузів зазнають пляшкування.
Харчування: а хій вам не м'ясо? Все одно вб'ють, годувати ще вас...
Ситуация достигла уровня полного абсурда: в https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE?src=hashtag_click #ордло местных вербуют в ЧВК, а на линии боевого соприкосновения орудуют ихтамнеты из РФ. Местные не хотят воевать в корпусах, а пускать их в РФ опасно. Вполне логично и гораздо проще отправить подыхать в Африку, и дело с концом.
сдедущее будет пролет самолетиков с яо
65 обстрелов в день уже и без ответки! Мобилизация уже объявлена у врага! Ау!
Судя по состоянию бомбоубежищ, боюсь даже спрашивать о подготовке к отражению танковых ударов. Они же как по проспекту, по новенькой дороге с комфортом проедут за 2 дня до Киева с таким главнокомандующим. Что со стороны Беларусии, что из Сум... Закопай фугасы хотя бы, через километра 2-3. Организоватьзасады на пути. По полям они еще долго не смогут.
Молодец, построил дороги, вместо усиления ВСУ.
С 1 февраля 2022 года в России вступает в силу национальный стандарт о срочном захоронении трупов в военное и мирное время.
Стандарт касается массовых захоронений людей и животных, погибших в ходе или вследствие военных действий или чрезвычайных ситуаций мирного времени. Организацией могил поручено заниматься региональным властям, для чего выделяются средства и создаются специальные команды.
Нормативный акт предусматривает три вида захоронений: в земле, кремация с последующим захоронением праха и предание воде. Власти должны заранее оценить объем работ, создать необходимые запасы гробов, мешков, извести, спецодежды и топлива для транспорта.
Стандартная братская могила рассчитана на 100 человек. Она представляет собой ров длиной 20 метров, шириной три метра и глубиной 2,3 метра. Тела предложено укладывать в два слоя, а для рытья и засыпания использовать спецтехнику.