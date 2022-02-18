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Путін підписав указ про призов громадян РФ із запасу на військові збори

Путін підписав указ про призов громадян РФ із запасу на військові збори

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про заклик громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Призватиу 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться у тексті указу, опублікованому в п'ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації РФ.

Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого

Автор: 

армія рф (17160) путін (23740) росія (64871)


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Топ коментарі
+101
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18.02.2022 22:03
+63
что можно сказать...
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18.02.2022 22:03
+62
кремлевская крыса ********* окончательно и бесповоротно.
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18.02.2022 22:05
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Зараз Сеня йому в око зарядить!
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18.02.2022 22:35 Відповісти
А путин сам будет идти с автоматом в первых рядах?
Или мясо пошлет на убой?
А сам трусливый путин будет в бункере отсижываться.
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18.02.2022 22:29 Відповісти
пасичник душилин обьявляет о эвакуации и проводится мобилизация в ордло всех пригодных к службе от 18 до 43 лет.Пу проводит мобилизацию,согнали 100 БТГ к границам Украины,перекинули морскую пехоту с севера в крым,вдв рф в полной боевой,союзниеи Украины бьют в набат...Итолько Данилов,зе и арахамия не видят угроз...Странно это все
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18.02.2022 22:29 Відповісти
ПДРС!
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18.02.2022 22:32 Відповісти
Ахтунг, партизанен!
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18.02.2022 22:32 Відповісти
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
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18.02.2022 22:32 Відповісти
Бурят з Донбасу вітає!
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18.02.2022 22:32 Відповісти
Кино и немцы. Зарегился с помощью впн на яндексе и через него на русвесне, пишу в принципе нейтральные комменты с пораженческими настроениями. Черти как на сковородке воют, но не блокируют, думают, шо я с Донецка) А я хорошо его знаю(половина родственников оттуда), умора просто их иметь потихоньку..) Присоединяйтесь, панове, посеем трохи паники в рядах «путинприди»..
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18.02.2022 22:33 Відповісти
Вы гастролируете у них, они гастролируют у нас. Посмотрите сколько мудачья набежало с визгами "всё пропало".
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19.02.2022 02:44 Відповісти
об успехах докладывай здесь регулярно
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19.02.2022 06:41 Відповісти
Так он каждый год их подписывает....
Это сродни новостей на сепар-сайтах "През Украины подписал указ о мобилизации"
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18.02.2022 22:36 Відповісти
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18.02.2022 22:36 Відповісти
блефует пид@р
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18.02.2022 22:36 Відповісти
хатят ли уские вайны...
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18.02.2022 22:38 Відповісти
А москвичі зажрались сволочі, нєхір ховатися за спинами бурятів, якутів... вперед в окопи свящєнной Лугандоніі !
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18.02.2022 22:38 Відповісти
И бараны пойдут на убой....
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18.02.2022 22:45 Відповісти
Представляю в каком восторге диванные воюны на Роисе.
Посмотрим сколько Роися сможет так тужиться и, что будет с ее экономикой после всего этого балагана.
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18.02.2022 22:48 Відповісти
З "запасу" кажуть буде хороше добриво для соняху і кукурудзи...
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18.02.2022 22:52 Відповісти
Ага, виросте на хронічно отруєному добриві - а потім такий поїв кукурудзи, і раптом починається загрозливе для здоров'я форсоване турбопердіння...
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18.02.2022 23:50 Відповісти
Да правильно, пусть походят в вонючей форме не своего размера,
пусть поползают по грязи пыли с автоматами, побьют друг другу морды в казарме за лучшие нары, пусть посидят на гауфптвахте, на сухпайке -
это всё сильно отрезвляет .
Эти уже не будут писать на заднем стекле жигуля "можем павтарить" ...
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18.02.2022 22:55 Відповісти
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18.02.2022 23:19 Відповісти
Особливо якщо зі зміщеним центром ваги... ))
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18.02.2022 23:27 Відповісти


Да правильно, пусть походят в вонючей форме не своего размера,
пусть поползают по грязи пыли с автоматами, побьют друг другу морды в казарме за лучшие нары, пусть посидят на гауфптвахте, на сухпайке (с) +++

Плюс бонусом вечерняя культурная программа - игра на кожаной флейте дагестанцев , разучивание кричалок " Чечня - это круто" и т.д. )))
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19.02.2022 06:22 Відповісти
Когда же ты сдохнешь тварь кровоненасытная, мразь орковсеая , ******** лилипутовский 😡😡😡
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18.02.2022 22:55 Відповісти
Подивіться на ці одухотворені обличчя передні частини харчоприймальної голови. Такі дійсно будуть тваринно ревіти в екстазі - "урррряяя!!! сына на смерть отправлю!!! мы быдлы, наше дело костьми лечь!!! за путина!!! за вексельберга!!! за абрамовича!!! они спасут расеюшку от жыдов!!! бей биндер!!!"

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18.02.2022 23:01 Відповісти
👍
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18.02.2022 23:15 Відповісти
во таки и оно то что говорят в чат рулетках--заставят ванек гибнуть
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18.02.2022 23:04 Відповісти
Ого, это ж как он срётся вступать в открытую конфронтацию с нами, что решил мяска докинуть со всей страны... А сколько криков было про ядерное оружие! Не. Всё нормально. Кацапия тратит деньги на перемещение фарша, быстро совком закапывая в говно экономику - ведь это миллиарды, которых нет, которые достаются из резервов или из воздуха... Значит будут печатать деньги, значит будет рывок цен, и закручивание гаек силой. Но вечно ж не позакручиваешь - резьба слетит, особенно если вся армия "где-то там", а Китая нужны территории...
Ну начнёт он тащить ещё живую силу (а её обучать надо, обувать одевать), а нам насуют ещё оружия за это время. И так армия мотивированных терминаторов, а тут ещё и кучу современного оружия, и доп.время на "освоение" получим. В каждой деревне будут склады стингеров )). Крыса загнала себя в патовую ситуацию.
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18.02.2022 23:05 Відповісти
Ну начнёт он тащить ещё живую силу (а её обучать надо, обувать одевать)

Одяг/взуття: резерви зі складів - х/б форма рандомного розміру, кірзові чи гумові чоботі, пілотка/вушанка, шинель.
Озброєння: дрин від лопати або швабра. Вогнепальний стовбур - один на двох.
Навчання: із криком УРРРЯЯЯЯЯ вперед на біндер. Зброю здобувати в бою. За спробу відступу - розстріл кадирівцями, оно вони ззаду йдуть, а сім'ї боягузів зазнають пляшкування.
Харчування: а хій вам не м'ясо? Все одно вб'ють, годувати ще вас...
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18.02.2022 23:41 Відповісти
МОЛОДІЖ, ДОСИТЬ ПАНІКУВАТИ. ТАКІ УКАЗИ В РФ ПІДПИСУЮТЬСЯ ЩОРОКУ. І В НАС РАНІШЕ ТАКЕ БУЛО (ЗАРАЗ НЕ ЗНАЮ - Я ВЖЕ ЗНЯТИЙ З ВІЙСЬКОБЛІКУ ЗА ВІКОМ).
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18.02.2022 23:14 Відповісти
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18.02.2022 23:18 Відповісти
не професійні, не вмотивовані кадри проти загартованих у бою, вмотивованих резервістів ЗСУ. давай, пукін, ще мобілізуй, дивись тільки, щоб московія у крові не втопилась
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18.02.2022 23:18 Відповісти
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche



Ситуация достигла уровня полного абсурда: в https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE?src=hashtag_click #ордло местных вербуют в ЧВК, а на линии боевого соприкосновения орудуют ихтамнеты из РФ. Местные не хотят воевать в корпусах, а пускать их в РФ опасно. Вполне логично и гораздо проще отправить подыхать в Африку, и дело с концом.
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18.02.2022 23:23 Відповісти
Повышать ставки будет до предела, а так он - сцикло.
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18.02.2022 23:26 Відповісти
оденут кокошники и пойдут погибать за любовниц и яхты кабаева, шойгу, сечина, абрамовича и прочих пейсатых "славян"..
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18.02.2022 23:45 Відповісти
І що характерно, при цьому волатимуть "бей жидов, спасай россию!"
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18.02.2022 23:52 Відповісти
страшно, аж жуть
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19.02.2022 00:02 Відповісти
"Более десяти миллионов русских живут в государствах, расположенных возле наших границ... Нет сомнений, что политическое отделение от России не должно привести к лишению их прав,точнее, основного права на само-определение. Для мировой державы нестерпимо осознавать,что братья , поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией , разделить ее судьбу. В интересы России входит защита этих русских, которые живут у наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу" В.Путин ?? Гитлер
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19.02.2022 00:17 Відповісти
Синдром сверхценньіх идей
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19.02.2022 00:40 Відповісти
расчитывает что-то вымутить забесплатно взяв на испуг, иначе бы давно напал
сдедущее будет пролет самолетиков с яо
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19.02.2022 01:18 Відповісти
валите в Польшу, Китай, Чехию Джавелинини и Нлави безпосчадни
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19.02.2022 01:27 Відповісти
То есть ***** объявил мобилизацию...значит готовится воевать по-полной...херово это все....
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19.02.2022 01:56 Відповісти
Вопрос к Зеленскому назревает. Может и нам уже пора проснуться?
65 обстрелов в день уже и без ответки! Мобилизация уже объявлена у врага! Ау!
Судя по состоянию бомбоубежищ, боюсь даже спрашивать о подготовке к отражению танковых ударов. Они же как по проспекту, по новенькой дороге с комфортом проедут за 2 дня до Киева с таким главнокомандующим. Что со стороны Беларусии, что из Сум... Закопай фугасы хотя бы, через километра 2-3. Организоватьзасады на пути. По полям они еще долго не смогут.
Молодец, построил дороги, вместо усиления ВСУ.
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19.02.2022 03:42 Відповісти
"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский. Источник:
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19.02.2022 08:29 Відповісти
20.12.2021 В России вводится национальный стандарт братских могил на случай войны .
С 1 февраля 2022 года в России вступает в силу национальный стандарт о срочном захоронении трупов в военное и мирное время.
Стандарт касается массовых захоронений людей и животных, погибших в ходе или вследствие военных действий или чрезвычайных ситуаций мирного времени. Организацией могил поручено заниматься региональным властям, для чего выделяются средства и создаются специальные команды.
Нормативный акт предусматривает три вида захоронений: в земле, кремация с последующим захоронением праха и предание воде. Власти должны заранее оценить объем работ, создать необходимые запасы гробов, мешков, извести, спецодежды и топлива для транспорта.
Стандартная братская могила рассчитана на 100 человек. Она представляет собой ров длиной 20 метров, шириной три метра и глубиной 2,3 метра. Тела предложено укладывать в два слоя, а для рытья и засыпания использовать спецтехнику.
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19.02.2022 07:19 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B6%D1%83+%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F&client=tablet-android-lenovo&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiro9XniIv2AhUED-wKHdnMAJUQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=600&bih=960&dpr=2#imgrc=NtHleG-xtkILWM ВЫХОЖУ Я С БАНИ, А МОРДА КРАСНАЯ !)
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19.02.2022 07:54 Відповісти
http://surl.li/bkivp
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19.02.2022 09:51 Відповісти
Виглядає так, що скоро в Росії не буде що їсти. Всі в армії, воюють. А хто ж працювати буде?
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19.02.2022 10:38 Відповісти
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