Путін підписав указ про призов громадян РФ із запасу на військові збори

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про заклик громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Призватиу 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться у тексті указу, опублікованому в п'ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації РФ.

Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого