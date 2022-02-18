Якщо Путін вирішить вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кожен дім стане для нього пеклом, - Порошенко
Петро Порошенко пояснив, що захистити цивільне населення може лише сильна, добре забезпечена армія та оснащені сили територіальної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Путін може вдарити в будь-якому місці. Тим більше як вчора наголосив держсекретар США Блінкен на засідання Радбезу ООН, Путін готується до війни із застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України", – застеріг Порошенко.
"Евакуація – це означає тікати, а тікати – це означає, що наша армія буде відступати. Я категорично наголошую на тому, що це не шлях в поточній ситуації. Я хочу сказати, що є військовий план. І в рамках цього військового плану ми здатні захистити цивільне населення", – переконаний Порошенко.
"Ми можемо розгорнути артилерійські системи, системи реактивного залпового вогню, можемо встановити контрбатарейні станції, які в нас є в розпорядженні. І точними ударами накривати артилерію, яка обстрілює цивільні квартали української території", – сказав Петро Порошенко.
"Для цього потрібні дії влади. Два місяці тому, коли в цій студії сиділи віце-прем’єр, міністр оборони, генерали, секретар РНБО, які заперечували, що взагалі існує загроза, я сказав, що ми подали законопроєкт, там є п’ять напрямків, які терміново треба врегулювати", – нагадав лідер партії.
"Напрямок перший – терміново підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Збільшіть грошове забезпечення військовослужбовців для того, щоб волонтери, добровольці, ті, хто служили, ветерани мали можливість терміново повернутися у свої частини, стати пліч-о-пліч. Зараз рівень комплектації бойових бригад у нас складає 60%. Це – неприпустимо", – вважає Петро Порошенко.
"Друга позиція – наповнити стратегічні резерви пальним, харчовим, бойовим забезпеченням. Третя позиція – розгорнути резерв першої черги. Четверта позиція – профінансувати і озброїти територіальну оборону для того, що якщо Путін прийме рішення вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кажен квартал і кожен дім стане для нього пеклом", – сказав Порошенко.
"Українці здатні захиститися. Для цього треба, щоб народні депутати проголосували збільшення цього фінансування. Монобільшість блокує це. Зеленський сьогодні пояснив, чому це блокується. Тому що він сказав: ми можемо фінансувати або армію, або дороги. Одночасно фінансувати не можемо", – констатував Порошенко.
"Моя порада Зеленському: зашийте кишені, припиніть красти, припиніть брати відкати і спрямуйте гроші на армію. І це захистить людей. Ми здатні це зробити. Ми вміємо це робити. І в жодного Путіна нічого не вийде", – резюмував Порошенко.
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А може краще прієднатися до єдиної енергосистеми ЄС?
Тому купувати у Беларусі нафтопродукти, яки вони роблять з московітської нафти, це підтримка економики ворога. Купувати у Беларусі електроенергію, яку виробляють на АЕС, яки належать РФ.
Да, через Литву будет удорожание, но я не считаю его критическим. Гораздо более критично то, что в любой момент Беларусь может стать фронтом боевых действий или экономической блокады, если большой войны всё же удастся избежать.
Спасибо за помощь.
До тогож сам Петро Олекійович розповідав раніше, як він особисто писав текст ціх протоколів совмісно з Меркель.
Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-%D1%80%D0%B1%D0%BA-29 [29] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-OSCEfulltext-33 [32] :
участники трёхсторонней Контактной группы:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : посол РФ на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2 Михаил Зурабов
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_logo-ru.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ : посол https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8 Хайди Тальявини
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : экс-президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леонид Кучма
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей):
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Donetsk_People%27s_Republic.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Захарченко
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Luhansk_People%27s_Republic.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорь Плотницкий .
В результаті, рашка 8 років потерпає від санкцій, саме за "мінські", а Україні всі допомагають.
За цей формат, за те що відразу ще Турчинов не підняв питання у Будапештському форматі, бо вони дуже не хотіли перечити Обаме, який у сьому цьому повинен більш багатьох інших.
Франція і так би була у Будапештському форматі, а ось Німетчина це або стратегична помилка, або навіть і зрада.
До речи, зараз вже суспільству стало відомо, що Великобританія відразу пропонувала Будапештский формат і навить їх міністр зустричався по цьому питанню з Секретарем Госдепа, але вони так і недочекалися заяви ні від Турчинова, ні від Порошенко, і не від Зеленського, у якого був шанс нічого в Нормандії не підписувати а вимагати Будапештський формат.
Про санкції. Вони дуже слабки. Але крім санкцій Заходу, у України були свої можливості. Воду на півострів перекрили. А треба було зупинити поставки титанової сировини, електроенергії на півострів, жодної фури з продовольством. Тоді Путлеру булаб морока, як паромами нагодувати 2 млн мешканців, а не нарощувати на півострові військови сили.
Ну це вже у прошлому, це в мене як туга по втраченим можливостям (((
Як зараз показує час - то можливо.
Але помилкою є судити рішення людей в минулому, маючи інформацію "з майбутнього", тобто з того, що ми знаємо зараз.
Це досить поширена помилка, у будь-якій темі.
бо вони дуже не хотіли перечити Обаме, який у сьому цьому повинен більш багатьох інших
Теж можливо.
Наприклад, хто зараз з українців буде суперечити Байдену? Хоча їх не порівняти.
Нічого не втрачено, тримаємо стрій і *******.
Мало того, чтобез укзания должностей, так уже несколько лет, как покойники.
От РФ посол Зурабов, официально покойным он не объявлен, но ниде не появлялся, так что, может, и откинулся.
Со строны Украины Чучма; Чучма, вроде, жив.
И дипломат подписал-завизировал, то ли швейцарский, то ли финский дипломат, она жив аи здорова.
С дипломатом и можно поговорить, отчего же нет?
ни в коем случае !
жечь мразь на подступах , жечь беспощадно!
P.S. Жму руку, обнимаю. Петр
Если Путин вторгнется в Украину, он станет военным преступником. А попадёт ли он по данному поводу в Гаагу в кандалах(?) - это ещё вопрос (за Грузию пока не попал).
А насчёт "каждая улица", так у меня сомнения, что Екатерининская улица и Екатерининская площадь Одессы станут для Путина адом. Тем более, что в Одессе как бы и нет ни площади Незалежності, ни улицы им.С.Бандеры.
Понимаете, одно дело, когда приходят по приглашению, а другое дело, когда приходят без приглашения, да еще и выкручивают при этом из квартиры унитаз.
Ведь вата АсвАбАдителей не приглашала от сантехники вату освобождать.
И даже если ватники будут защищать лишь собственные унитазы, то и это неплохо, как считаете?
він та його посіпаки навіть гівноканали не змогли закрити
ау свідки євросолідарності, розкажіть чому?
А як так вийшло, що партія шарія йшла на вибори? Це ЯК?
І останнє. 5 років гральних притонів. 10000 "залів". ******* скромненько. 10000 Х 60 Х 100$ = 60 млн.
І це лише нещасних 100 грн в день з 1 кубла.
А реально побожні сатанисти мали би заплатити щонайменше 600 млн.
Моя порада свиночолому: зашийте кишені, накрались, відкатались і спрямуйте гроші на армію. І це захистить людей. Ви здатні це зробити
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.