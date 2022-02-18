Якщо Путін вирішить вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кожен дім стане для нього пеклом, - Порошенко

Петро Порошенко пояснив, що захистити цивільне населення може лише сильна, добре забезпечена армія та оснащені сили територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Путін може вдарити в будь-якому місці. Тим більше як вчора наголосив держсекретар США Блінкен на засідання Радбезу ООН, Путін готується до війни із застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України", – застеріг Порошенко.

"Евакуація – це означає тікати, а тікати – це означає, що наша армія буде відступати. Я категорично наголошую на тому, що це не шлях в поточній ситуації. Я хочу сказати, що є військовий план. І в рамках цього військового плану ми здатні захистити цивільне населення", – переконаний Порошенко.

"Ми можемо розгорнути артилерійські системи, системи реактивного залпового вогню, можемо встановити контрбатарейні станції, які в нас є в розпорядженні. І точними ударами накривати артилерію, яка обстрілює цивільні квартали української території", – сказав Петро Порошенко.

"Для цього потрібні дії влади. Два місяці тому, коли в цій студії сиділи віце-прем’єр, міністр оборони, генерали, секретар РНБО, які заперечували, що взагалі існує загроза, я сказав, що ми подали законопроєкт, там є п’ять напрямків, які терміново треба врегулювати", – нагадав лідер партії.

"Напрямок перший – терміново підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Збільшіть грошове забезпечення військовослужбовців для того, щоб волонтери, добровольці, ті, хто служили, ветерани мали можливість терміново повернутися у свої частини, стати пліч-о-пліч. Зараз рівень комплектації бойових бригад у нас складає 60%. Це – неприпустимо", – вважає Петро Порошенко.

"Друга позиція – наповнити стратегічні резерви пальним, харчовим, бойовим забезпеченням. Третя позиція – розгорнути резерв першої черги. Четверта позиція – профінансувати і озброїти територіальну оборону для того, що якщо Путін прийме рішення вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кажен квартал і кожен дім стане для нього пеклом", – сказав Порошенко.

"Українці здатні захиститися. Для цього треба, щоб народні депутати проголосували збільшення цього фінансування. Монобільшість блокує це. Зеленський сьогодні пояснив, чому це блокується. Тому що він сказав: ми можемо фінансувати або армію, або дороги. Одночасно фінансувати не можемо", – констатував Порошенко.

"Моя порада Зеленському: зашийте кишені, припиніть красти, припиніть брати відкати і спрямуйте гроші на армію. І це захистить людей. Ми здатні це зробити. Ми вміємо це робити. І в жодного Путіна нічого не вийде", – резюмував Порошенко.