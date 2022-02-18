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Перед вторгненням до Грузії у 2008 РФ теж проводила евакуацію, - Сакварелідзе

Перед вторгненням до Грузії у 2008 РФ теж проводила евакуацію, - Сакварелідзе

За кілька днів до початку вторгнення до Грузії у серпні 2008 року Росія евакуювала людей з Цхінвалу та розташованих довкола селищ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розказав заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене певне дежавю, коли я на все це дивлюся", - сказав він.

Сакварелідзе розповів, що працював в ті роки у зоні конфлікту - був обласним прокурором у Горі, і картина російської агресії розгорталася "перед його очима".

"Абсолютно аналогічно вони ось так ось днями раніше до вторгнення до Грузії почали евакуювати частину Цхінвалу та кілька сіл, що були поблизу Цхінвалу. Історія, звісно, дуже схожа. Вони повторюють абсолютно те саме, що тоді", - сказав Сакварелідзе.

Також читайте: Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.

Автор: 

Грузія (1840) шоу Шустера (309) евакуація (2297) Донбас (22354) Сакварелідзе (172)


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Топ коментарі
+14
як і в кожного маніяка у ***** свій унікальний "почерк"
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18.02.2022 22:24
+13
Мужчины, вопрос риторический: мы либо ДА, либо НЕТ.
Либо "гнусський мир" и долбославие в школы наших детей, либо дадим отпор.
Каждый решает сам.
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18.02.2022 22:27
+12
От людей, склонных к панике, на войне толку нет. Так что пускай съе*уют.
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18.02.2022 22:24
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Ну и зачем это надо было вспоминать, чтобы у людей паника началась.
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18.02.2022 22:19 Відповісти
От людей, склонных к панике, на войне толку нет. Так что пускай съе*уют.
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18.02.2022 22:24 Відповісти
послушайте, жизнь и смерть - это два сопутствующих естественных события!
не погибнете на войне, имеет риск погибнуть от болезни, падения, дтп, сердечного приступа... да масса вариантов погибнуть! еще не исключено, что прожив лет 80 бегая от "угрозы вторжения ванек" на заре своей жизни внезпно осмыслите насколько никчемно потратили свою невыразительную жизнь на страх и беганье
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18.02.2022 22:42 Відповісти
Экс-горловчанка🇺🇦@ex_gorlovchanka·3 ч

А вот инфа из ОРДО.

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18.02.2022 22:19 Відповісти
Теж є інфа від ордло, що там на заправках страшні черги, всі їдуть в "любімую" рашу, в нас раша стріляє, а ті втікають, а ми втікати не збираємось.
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18.02.2022 22:23 Відповісти
Не сравнивайте с грузией, там у михо ударила моча в голову и он начал наступательные действия, развязав руки московии.
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18.02.2022 22:23 Відповісти
нет, кацап, твоя брехня не пройдёт - начиналось там с минирования кацапами маршрутов патрулей ОБСЕ в серой зоне, потом были обстрелы грузинских кладбищ из жилых кварталов Цхинвала, затем обстрелы стали обоюдными.
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18.02.2022 23:36 Відповісти
Кокаин ударил, а не моча
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18.02.2022 23:39 Відповісти
як і в кожного маніяка у ***** свій унікальний "почерк"
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18.02.2022 22:24 Відповісти
Часть Донбасса окупирована и так куда они вторгаться собрались дважды на Донбасс?))Ну ересь же.Это клоунада путинских ублюдков сценарий шатания.Но не 2014 весь мир всё прекрасно видит и знает ситуацию а плешивый думает что все лохи.
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18.02.2022 22:26 Відповісти
это "бросок мангуста" 😂🤣
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18.02.2022 22:33 Відповісти
Ага с кучи где он обосрался))
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18.02.2022 22:55 Відповісти
Мужчины, вопрос риторический: мы либо ДА, либо НЕТ.
Либо "гнусський мир" и долбославие в школы наших детей, либо дадим отпор.
Каждый решает сам.
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18.02.2022 22:27 Відповісти
Киев
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18.02.2022 22:37 Відповісти
*****.. Уже казав.... Був на "Сепар-ньюз", а туда без презерватива ВПН и выйти некак. Сменить АЙПИ?
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18.02.2022 22:40 Відповісти
дядя, чем давать отпор, вилами?В Украине нет закона об оружии, а охотничьей пукалкой ты много не настреляешь.
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18.02.2022 23:38 Відповісти
Не дай Бог увидим тебя здесь поднимающим дух а не в окопе после скорого начала заварухи... Путину терять нечего, у нас здесь бензин за 3 дня подскочил с $2.99 до $3.25... таких цен не видели с 2014-го.
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19.02.2022 04:51 Відповісти
Гуго Карлович ™@JoN_TM

·
https://twitter.com/JoN_TM/status/1494738485336489988 2 ч



Малоизвестный факт:
По пятницам в Ростов на шоппинг выезжает больше жителей ОРДЛО, чем сегодня "эвакуировалось".

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18.02.2022 22:31 Відповісти
есть такой анекдот про рашку: "за все годы независимости расея лучше всего научилась создавать видимость"
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18.02.2022 22:34 Відповісти
...И научилась крееативному зодчеству из настоящего кацапского мрамора - навоза.
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18.02.2022 22:41 Відповісти
в этом искусстве её не переплюнуть
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18.02.2022 22:43 Відповісти
навозородены.
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18.02.2022 22:57 Відповісти
И охота кацапоидам дохнуть в чужих странах ничего от етого не имея кроме проблем. Мы то свои дома защищаем. Наверное поетому кацапоиды и хотят нас захватить чтобы потом нами и нашими детьми воевать как сейчас они делают в крыму и ОРДЛО
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18.02.2022 22:33 Відповісти
Какого хера еще незакрыты генконсульства РФ в Харькове и Одессе,это же ФСБешный гадюшник.
А потом удивляетесь, почему в 2014 году колыхало эти города.
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18.02.2022 22:33 Відповісти
До речі, яка доля тих "брильянтових" прокурорів, яких Сакварелідзе спіймав ?
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18.02.2022 22:41 Відповісти
Пару недель назад этот клоун, от которого вы все еще не избавились, выпендривался в стиле арахамия, что американцы провоцируют панику и угрозы никакой нет.
Даже симпатизирующие его вождю Мише пользователи FB ох...ли от негативных пассажей сакварелидзе в сторону Америки....
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18.02.2022 22:49 Відповісти
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18.02.2022 23:01 Відповісти
Ждемо провокаційного теракта на тих "евакуйованих". Потім заява ***** на звяття лугандона під жорстку охорону і проутюжать там усе градами, списуючи усе на ЗСУ. Піпла схаває, як і в Грузії. А далі ***** запряже своїх безмізкових черлядів на оборону криму з наступом. Почнуть тиснути з двох сторін, потім підключаться північні регіони. А далі...
А далі нарід впаде на коліна перед убитими своїми родичами і почнуть волати. Це ті, котрі не зможуть утекти, наголосили ж собі лідора. А лідор зі слугами буде з Доміникани наблюдати, як гасне Україна... Та я думаю, її просто так не загасити вже. Отримає русня по зубам не кисло, як тільки но вирішать сунутись. А ймовірність такої дурості таки є, відсотків на 40 є.
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18.02.2022 23:07 Відповісти
Байден сказал если хоть один росийский военый перешагнет границу, последуют санкции
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18.02.2022 23:30 Відповісти
ракет и снарядов это не касается?Интересная логика - солдат. У нас что, каменный век?
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18.02.2022 23:42 Відповісти
Ну этот точно врет. Блиц-криг Галстукоеда стад неожиданностью для всех.
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19.02.2022 07:22 Відповісти
 
 