Перед вторгненням до Грузії у 2008 РФ теж проводила евакуацію, - Сакварелідзе

За кілька днів до початку вторгнення до Грузії у серпні 2008 року Росія евакуювала людей з Цхінвалу та розташованих довкола селищ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розказав заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене певне дежавю, коли я на все це дивлюся", - сказав він.

Сакварелідзе розповів, що працював в ті роки у зоні конфлікту - був обласним прокурором у Горі, і картина російської агресії розгорталася "перед його очима".

"Абсолютно аналогічно вони ось так ось днями раніше до вторгнення до Грузії почали евакуювати частину Цхінвалу та кілька сіл, що були поблизу Цхінвалу. Історія, звісно, дуже схожа. Вони повторюють абсолютно те саме, що тоді", - сказав Сакварелідзе.

Також читайте: Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.