Перед вторгненням до Грузії у 2008 РФ теж проводила евакуацію, - Сакварелідзе
За кілька днів до початку вторгнення до Грузії у серпні 2008 року Росія евакуювала людей з Цхінвалу та розташованих довкола селищ.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розказав заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У мене певне дежавю, коли я на все це дивлюся", - сказав він.
Сакварелідзе розповів, що працював в ті роки у зоні конфлікту - був обласним прокурором у Горі, і картина російської агресії розгорталася "перед його очима".
"Абсолютно аналогічно вони ось так ось днями раніше до вторгнення до Грузії почали евакуювати частину Цхінвалу та кілька сіл, що були поблизу Цхінвалу. Історія, звісно, дуже схожа. Вони повторюють абсолютно те саме, що тоді", - сказав Сакварелідзе.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.
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не погибнете на войне, имеет риск погибнуть от болезни, падения, дтп, сердечного приступа... да масса вариантов погибнуть! еще не исключено, что прожив лет 80 бегая от "угрозы вторжения ванек" на заре своей жизни внезпно осмыслите насколько никчемно потратили свою невыразительную жизнь на страх и беганье
А вот инфа из ОРДО.
Либо "гнусський мир" и долбославие в школы наших детей, либо дадим отпор.
Каждый решает сам.
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https://twitter.com/JoN_TM/status/1494738485336489988 2 ч
Малоизвестный факт:
По пятницам в Ростов на шоппинг выезжает больше жителей ОРДЛО, чем сегодня "эвакуировалось".
А потом удивляетесь, почему в 2014 году колыхало эти города.
Даже симпатизирующие его вождю Мише пользователи FB ох...ли от негативных пассажей сакварелидзе в сторону Америки....
А далі нарід впаде на коліна перед убитими своїми родичами і почнуть волати. Це ті, котрі не зможуть утекти, наголосили ж собі лідора. А лідор зі слугами буде з Доміникани наблюдати, як гасне Україна... Та я думаю, її просто так не загасити вже. Отримає русня по зубам не кисло, як тільки но вирішать сунутись. А ймовірність такої дурості таки є, відсотків на 40 є.