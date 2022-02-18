Старших людей і дітей вивозять фактично силоміць, - Денісова про вивіз людей в Росію з окупованих територій
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомляє у Телеграмі.
"Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, мені стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" про евакуацію. Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій", - заявила Денісова.
Вона зазначила, що за попередньо сформованими списками планується евакуацію місцевого населення залізничним транспортом, а людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць.
Водночас, за її словами, опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки.
Денісова заявила, що примусове виселення українців використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту.
Омбудсмен звернулася до українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України і закликала їх не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій.
"Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання", - зазначила Денісова.
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***** - А я для этого отправил тысячу мигрантов в свою страну
Лукашенко - Он совсем поехал кукухой Хоть бы деньги дальше давал
"В России 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина пройдет "плановое учение сил стратегического сдерживания", сообщило в пятницу, 18 февраля, министерство обороны РФ. В ходе этих маневров "будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет".
Коли він вже здохне ?
Кремлевские козлы не смогли даже поменять свой сценарий Гляйвица после вчерашнего разоблачения Блинкена : «украинские диверсанты» рвались взорвать химзавод и устроили взрыв в центре Донецка.
Молите Бога, чтобы Патрушев-Рязанский не приказал расстрелять колонну эвакуируемых детей.
Совсем дела с финансами плохи, надо полагать.
Єто не люди ...лять....
По факту: на нас - ложили, на НАШИХ граждан малолених - ложили, на Закон ложили.
Ребят.... Я готов много отдать за смерть Путлера.
Или воюем?
❗️Донецк. Не садите детей в путинские автобусы!
Большая вероятность, что какой-то "блуждающий миномёт укров" бахнет. Войска на границе ждут.
Они ж не зря ловили вчера в Донецке мифических украинских диверсантов.
легко может садануть по лугандону..... ломат не строить....
Таке вже було!
Оказывается, спецоперация на Донбассе называлась кремлятиной - "Бросок мангуста".
Прямо поэты-романтики. Киплинга читавшие. Бросок мангуста - чтоб было пусто...
То не та мангуста, которая у Киплинга в книге была.
То "мангуста", которая "менгисту"
"Менгисту Хайле Мариам - Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .
Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)