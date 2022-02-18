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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Старших людей і дітей вивозять фактично силоміць, - Денісова про вивіз людей в Росію з окупованих територій

Старших людей і дітей вивозять фактично силоміць, - Денісова про вивіз людей в Росію з окупованих територій

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомляє у Телеграмі.

"Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, мені стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" про евакуацію. Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій", - заявила Денісова.

Вона зазначила, що за попередньо сформованими списками планується евакуацію місцевого населення залізничним транспортом, а людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до РФ (оновлено)

Водночас, за її словами, опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки.

Денісова заявила, що примусове виселення українців використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відеозвернення Пушиліна та Пасічника із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого. СКРІНШОТ

Омбудсмен звернулася до українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України і закликала їх не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій.

"Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання", - зазначила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО

Автор: 

Денісова (883) евакуація (2297)


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Топ коментарі
+22
главное что ****** прекрасно понимают что єто спектакль. Но все равно таскают тех детей....
Єто не люди ...лять....
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18.02.2022 22:46
+17
Рабів вивозять... 21-е століття
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18.02.2022 22:46
+16
Кёниг фон ***************·4 ч

❗️Донецк. Не садите детей в путинские автобусы!
Большая вероятность, что какой-то "блуждающий миномёт укров" бахнет. Войска на границе ждут.
Они ж не зря ловили вчера в Донецке мифических украинских диверсантов.
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18.02.2022 22:49
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да пишут уже местные, что "вывозят" для картинки, сделав фото/видео - отвозят домой
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18.02.2022 22:45 Відповісти
Лукашенко - Я дестабилизации Европы направил тысячи мигрантов в соседнии страны
***** - А я для этого отправил тысячу мигрантов в свою страну
Лукашенко - Он совсем поехал кукухой Хоть бы деньги дальше давал
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18.02.2022 23:05 Відповісти
А для чего?
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18.02.2022 23:17 Відповісти
для картинки... завидуют, что Украина в этом шоу выглядит жертвой!
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18.02.2022 23:23 Відповісти
Стара шизофренічна потвора входить у раж...
"В России 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина пройдет "плановое учение сил стратегического сдерживания", сообщило в пятницу, 18 февраля, министерство обороны РФ. В ходе этих маневров "будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет".
Коли він вже здохне ?
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18.02.2022 22:45 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Кремлевские козлы не смогли даже поменять свой сценарий Гляйвица после вчерашнего разоблачения Блинкена : «украинские диверсанты» рвались взорвать химзавод и устроили взрыв в центре Донецка.
Молите Бога, чтобы Патрушев-Рязанский не приказал расстрелять колонну эвакуируемых детей.
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18.02.2022 22:53 Відповісти
""будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет""
Совсем дела с финансами плохи, надо полагать.
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19.02.2022 03:18 Відповісти
главное что ****** прекрасно понимают что єто спектакль. Но все равно таскают тех детей....
Єто не люди ...лять....
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18.02.2022 22:46 Відповісти
Рабів вивозять... 21-е століття
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18.02.2022 22:46 Відповісти
Не гунди. Скоро и тебя вывезут.
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18.02.2022 23:12 Відповісти
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18.02.2022 23:39 Відповісти
Каккккая забота....
По факту: на нас - ложили, на НАШИХ граждан малолених - ложили, на Закон ложили.
Ребят.... Я готов много отдать за смерть Путлера.
Или воюем?
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18.02.2022 22:47 Відповісти
У путлера почалось "умопомрачение".
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18.02.2022 22:48 Відповісти
Кёниг фон ***************·4 ч

❗️Донецк. Не садите детей в путинские автобусы!
Большая вероятность, что какой-то "блуждающий миномёт укров" бахнет. Войска на границе ждут.
Они ж не зря ловили вчера в Донецке мифических украинских диверсантов.
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18.02.2022 22:49 Відповісти
Давайте всі помолимось, щоб путін здох, стільки людей врятуємо !
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18.02.2022 22:50 Відповісти
да он, походу, уже сдох - поэтому так далеко сажают инстранных гостей - чтоб не учуяли мертвечатину
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18.02.2022 22:53 Відповісти
Запах разложения физического и ментального.
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18.02.2022 23:20 Відповісти
смерть путина (в простонародье "*****") не решит всех проблем тут важно кто придёт к власти после него
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18.02.2022 23:07 Відповісти
Но после смерти ***** воздух станет чище на Земле, потому что на одного урода будет меньше.
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18.02.2022 23:21 Відповісти
Та й не тiльки Путiн
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18.02.2022 23:14 Відповісти
ВуудСток.
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18.02.2022 23:34 Відповісти
Та никто их не вывозит, по кругу их гоняют, дура ты наколотая.
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18.02.2022 22:50 Відповісти
які то нафіг українці, як у них російські паспорти???! най вивозять і чим дальше і безповоротно!
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18.02.2022 22:52 Відповісти
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18.02.2022 22:58 Відповісти
в рефрижераторах "розенлев" )
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18.02.2022 23:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V5NkkCsUdQE Сталинский кошмар: Лариса Волошина о депортации перед войной
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19.02.2022 05:46 Відповісти
треба послати туди обоссанного Сивоху зеленського. Нехай розбереться що до чого, і чому кривдять жителів молодих республік.
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18.02.2022 22:59 Відповісти
просто депортация какая то
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18.02.2022 23:06 Відповісти
Куйло заявило о нибы-то плановых учениях баллистиков в южном округе на ближайшие дни....
легко может садануть по лугандону..... ломат не строить....
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18.02.2022 23:10 Відповісти
поздравляя с 23 февраля
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18.02.2022 23:26 Відповісти
главное что без ≪бендеровцев≫ )))
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18.02.2022 23:12 Відповісти
Ну надо же окупнтам расквартировать бурят и кадыровцев в освободившиеся квартиры. Вы думаете если не дай Бог здадим Киев не то же самое будет? Или вы думаете что коммунистическая идеология по уничтожению и замещению украинцев изменилась с 30-х годов прошлого века?
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18.02.2022 23:16 Відповісти
А їх дома заселять росіянами!
Таке вже було!
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18.02.2022 23:20 Відповісти
Рашка влаштовує геноцид...
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18.02.2022 23:23 Відповісти
обыкновенный рашизм
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18.02.2022 23:40 Відповісти
Sasha Sotnik

Оказывается, спецоперация на Донбассе называлась кремлятиной - "Бросок мангуста".
Прямо поэты-романтики. Киплинга читавшие. Бросок мангуста - чтоб было пусто...
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19.02.2022 00:19 Відповісти
В одном месте уже ответила, здесь повторю.
То не та мангуста, которая у Киплинга в книге была.
То "мангуста", которая "менгисту"

"Менгисту Хайле Мариам - Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .

Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)
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19.02.2022 03:16 Відповісти
Проститутин совсем о)(уел!
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19.02.2022 06:12 Відповісти
Не переживайте так. Там на вас чекає : кашка,руській мір,руській язік,10 тисяч ісконно рускіх рублєй.Джек-пот для любого лугандонця
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19.02.2022 07:50 Відповісти
Раньше называлась депортация-теперь эвакуация!
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19.02.2022 08:14 Відповісти
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА! Главное, чтоб потом эта вата обратно не вернулась, хотели "УМЕРЕТЬ В РОССИИ", так вот, мечты сбываются!
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19.02.2022 08:21 Відповісти
 
 