Старших людей і дітей вивозять фактично силоміць, - Денісова про вивіз людей в Росію з окупованих територій

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомляє у Телеграмі.

"Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, мені стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" про евакуацію. Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій", - заявила Денісова.

Вона зазначила, що за попередньо сформованими списками планується евакуацію місцевого населення залізничним транспортом, а людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць.

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Водночас, за її словами, опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки.

Денісова заявила, що примусове виселення українців використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту.

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Омбудсмен звернулася до українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України і закликала їх не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій.

"Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання", - зазначила Денісова.

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