З початку доби до 22:00 російські окупанти здійснили 65 обстрілів, - штаб ООС

В штабі Об'єднаних сил оприлюднили інформацію про кількість обстрілів з початку доби 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в повідомленні пресслужби штабу ООС.

У повідомленні відзначється: "Оперативна інформація щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 22:00 18 лютого 2022 року

Сьогодні, станом на 22 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 65 порушень, 51 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

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Особливо цинічним був обстріл КПВВ "Щастя" на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога".

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