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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку доби до 22:00 російські окупанти здійснили 65 обстрілів, - штаб ООС

З початку доби до 22:00 російські окупанти здійснили 65 обстрілів, - штаб ООС

В штабі Об'єднаних сил оприлюднили інформацію про кількість обстрілів з початку доби 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в повідомленні пресслужби штабу ООС.

У повідомленні відзначється: "Оперативна інформація щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 22:00 18 лютого 2022 року

Сьогодні, станом на 22 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 65 порушень, 51 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських військ на КПВВ "Щастя", - Залужний. ВІДЕО+ФОТО

Особливо цинічним був обстріл КПВВ "Щастя" на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 18:00 російській війська здійснили 50 обстрілів території України, - Бутусов

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+4
Бутусов заехал в продажную морду Шуфрича, взял в тиски и не отпускает. Придушил бы его наконец-то.
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18.02.2022 23:25
+3
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18.02.2022 23:16
+3
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18.02.2022 23:23
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18.02.2022 23:16 Відповісти
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18.02.2022 23:23 Відповісти
https://telegraf.com.ua/mir/2022-02-18/5696781-novoe-obrashchenie-baydena-po-ukraine-onlayn-translyatsiya Звернення Байдена наживо
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18.02.2022 23:16 Відповісти
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18.02.2022 23:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U-e7SthRZyg&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E Звернення президента США Джо Байдена щодо України. Наживо з перекладом українською
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18.02.2022 23:38 Відповісти
Где этот аниматор миролюбец? Это капец конечно, вместо зели заявления делает Байден.
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18.02.2022 23:23 Відповісти
Бутусов заехал в продажную морду Шуфрича, взял в тиски и не отпускает. Придушил бы его наконец-то.
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18.02.2022 23:25 Відповісти
Кацапи дуже чекають на переселенців)

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18.02.2022 23:27 Відповісти
МОЛНИЯ!!! судя по всему, в Луганске взрыв газопровода
https://t.me/nexta_live/16070?comment=1116892
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18.02.2022 23:29 Відповісти
в 23:05 В Луганске подорвали нефтепровод Дружба
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18.02.2022 23:38 Відповісти
тут по росиянском эхо прошла новость что в луганске произошел еще один мощный взрыв - судя по всему мы действительно стоим на пороге большого "шухера" потому что это как говорил мудрый медведь Вини - пух (единственный вменяемый медведь) , это жу не спроста
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18.02.2022 23:39 Відповісти
 
 