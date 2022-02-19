Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Ле Дріан засудили порушення режиму припинення вогню на сході України

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Франції Жан-Ів Ле Дріан висловили велике занепокоєння збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями та щодо ситуації на сході України та на українських кордонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вони заявили в спільній заяві, зробленій у Мюнхені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо використання важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів, що є явним порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Обидва міністри звернули увагу на заяву "лідерів" самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" про евакуацію жителів регіону до Росії в якості так званого запобіжного заходу напередодні можливого українського нападу.

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"Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих звинувачень і закликаємо Росію використати свій вплив на самопроголошені республіки, щоб закликати до стриманості та сприяти деескалації", - йдеться у заяві.

Глави МЗС ФРН і Франції висловили побоювання, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації.

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Вони привітали сьогоднішню спробу Спеціального представника ОБСЄ скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб розрядити напруженість і почати діалог щодо поточної ситуації. Та жаль, що де-факто представники самопроголошених "народних республік" відмовилися від участі в цій зустрічі.

Міністри продовжують наголошувати на своїй стурбованості з приводу "масового нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї", і ми закликають Росію зробити свій внесок у деескалацію шляхом суттєвого відведення військових сил поблизу кордонів України.

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