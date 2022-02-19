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Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Ле Дріан засудили порушення режиму припинення вогню на сході України

Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Ле Дріан засудили порушення режиму припинення вогню на сході України

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Франції Жан-Ів Ле Дріан висловили велике занепокоєння збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями та щодо ситуації на сході України та на українських кордонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вони заявили в спільній заяві, зробленій у Мюнхені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо використання важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів, що є явним порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Обидва міністри звернули увагу на заяву "лідерів" самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" про евакуацію жителів регіону до Росії в якості так званого запобіжного заходу напередодні можливого українського нападу.

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"Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих звинувачень і закликаємо Росію використати свій вплив на самопроголошені республіки, щоб закликати до стриманості та сприяти деескалації", - йдеться у заяві.

Глави МЗС ФРН і Франції висловили побоювання, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації.

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Вони привітали сьогоднішню спробу Спеціального представника ОБСЄ скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб розрядити напруженість і почати діалог щодо поточної ситуації. Та жаль, що де-факто представники самопроголошених "народних республік" відмовилися від участі в цій зустрічі.

Міністри продовжують наголошувати на своїй стурбованості з приводу "масового нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї", і ми закликають Росію зробити свій внесок у деескалацію шляхом суттєвого відведення військових сил поблизу кордонів України.

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Автор: 

Донбас (22354) Ле Дріан (98) Анналена Бербок (451)


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Топ коментарі
+12
О!!!
Нарешті вже висловили не просто занепокоєння, а велике занепокоєння!
Це прогрес))
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19.02.2022 00:35
+9
Ублажнітєлі, ідіть у дупу
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19.02.2022 00:36
+8
Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Дріан
ГЛОБОКО ОЗАБОЧЕНЫ !!!!!!!!!
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19.02.2022 00:36
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О!!!
Нарешті вже висловили не просто занепокоєння, а велике занепокоєння!
Це прогрес))
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19.02.2022 00:35 Відповісти
Давно уже они не осуждали. Как мы ждали этого осуждения. ))
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19.02.2022 11:13 Відповісти
Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Дріан
ГЛОБОКО ОЗАБОЧЕНЫ !!!!!!!!!
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19.02.2022 00:36 Відповісти
Ублажнітєлі, ідіть у дупу
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19.02.2022 00:36 Відповісти
Так и не сказали кто нарушил.
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19.02.2022 00:39 Відповісти
Потрібно вже розпочати Заходу кожного дня накладати арешт на кошти оточення Фуйла.
Кожен день на одного члена його оточення, і почати з Лаврова
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19.02.2022 00:40 Відповісти
Вони накладуть в один день, щоб не було у кого перезаймати гроші.
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19.02.2022 07:44 Відповісти
Ваше занепокоїння,як мертвому припарка!!!
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19.02.2022 00:45 Відповісти
Чего у неё такой потрепанный вид на фото, от озабоченности?
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19.02.2022 00:45 Відповісти
По трубі випадково замість газу настойку глоду пустили
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19.02.2022 01:11 Відповісти
Русня не будет поставлять этот ценнейший ресурс никому и никогда.
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19.02.2022 01:21 Відповісти
Идите в жопу со своею обеспокоенностью
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19.02.2022 00:47 Відповісти
минус десять касок от фрицев..
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19.02.2022 00:48 Відповісти
А якого рівня занепокоєння: рішуче, глибоке, безальтернативне, шокуюче?
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19.02.2022 00:54 Відповісти
там французики и гермашка морозятся от жестких превентивных мер. Англосаксы и Польша будут их уламывать, судя по всему. продолжат уламывать завтра
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19.02.2022 01:05 Відповісти
До сраки ***** ваши осуждения. Оно понимает только силу, голод и холод.
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19.02.2022 01:26 Відповісти
в жопу засуньте свое занепокоення !!!
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19.02.2022 01:32 Відповісти
если представители от ОРДЛО не являются на заседания,то достаточно присутствия ОБСЕ,представителей России и Украины....Всё равно ОРДЛО не есть стороной переговоров,а просто "наблюдатели и консультанты".так что если есть политическая воля ЕС,то достаточно поставить РФ в известность,что срывы вынудят прямо обратиться в ООН с требованием вмешательства и обвинить РФ в препятствии развязывать ситуацию,сложившуюся в итоге оккупации Крыма и военной помощи НВФ из ОРДЛО. И зватит уже "призывать сторонЫ " ,если самим очевидно,что нужно призывать к порядку сторонУ...
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19.02.2022 01:53 Відповісти
что срывы вынудят прямо обратиться в ООН с требованием вмешательства и обвинить РФ в препятствии развязывать ситуацию...

Обратиться в ООН с жалобой на Кацапию, у которой там право вето ?

Смени имя.
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19.02.2022 10:49 Відповісти
Такое право может быть само "ветованным" специальным протоколом,предусматривающим смену членства в Совбезе ООН.Вопрос в политической воле большинства стран -членов ООН,годного для признания решения об этом.Но ООН сегодня самая коррумпированная организация мира,обслуживающая только "воротил мира сего",среди агрессоров которые не только РФ.но и Китай.Если начать "работу" с продающимися-покупающимися странами из ООН,то можно к обозримому будущему вернуть порядок в ООН.А пока можно просто "спамить" в ООН интересы РФ и Китая многочисленными "поправками" к их предложениям.растягивая время и оттягивая нужные им решения...Смени число...
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19.02.2022 11:08 Відповісти
Такое право может быть само "ветованным" специальным протоколом,предусматривающим смену членства в Совбезе ООН.

Такого в Уставе ООН нет,

хватит жить в иллюзорном мире
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19.02.2022 12:44 Відповісти
З Криму вони не збираються евакуювати вату?
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19.02.2022 07:42 Відповісти
"Ми засуджуємо використання важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів" -використання ким?!
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19.02.2022 09:09 Відповісти
Моё мнение, то, что зеленский сбежал в Июнхен, это чёткий план его и ***** с Ермаком, типа пока его нет, оно нападёт, а тот будет рассказывать из за границы какой ***** поганый
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19.02.2022 10:42 Відповісти
Призываем все стороны конфликта к деэскалации.
Такие же и "разрушительные "санкции будут.
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19.02.2022 11:15 Відповісти
 
 