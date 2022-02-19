За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ

Минулої доби, 18 лютого, в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765). 67 636 людей вакциновано проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 208 осіб;

летальних випадків – 260;

одужало – 30 487 осіб.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 703 323 особи;

одужало – 3 926 496 осіб;

летальних випадків – 104 366;

проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень", - йдеться у повідомленні.