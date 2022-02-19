За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ
Минулої доби, 18 лютого, в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765). 67 636 людей вакциновано проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними МОЗ, також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 208 осіб;
летальних випадків – 260;
одужало – 30 487 осіб.
Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 703 323 особи;
одужало – 3 926 496 осіб;
летальних випадків – 104 366;
проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень", - йдеться у повідомленні.
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Украина: Процент вакцинированых - 36,65%, бустерной дозой - 1,59%, смертей на 100тыс. населения - 247,4
Ребята антиваксы, вы уже видите на примере донбасской фауны к чему приводит непроходимая тупость и неспособность выстраивать корректные причинно-следственный связи - к смертям. Ковид в Украине свёл в могилу огромное число людей. Может хватит уже юродствовать по поводу вакцин?