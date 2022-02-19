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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ

Минулої доби, 18 лютого, в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765). 67 636 людей вакциновано проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 госпіталізовано – 3 208 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 летальних випадків – 260;

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 одужало – 30 487 осіб.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 захворіло – 4 703 323 особи;

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 одужало – 3 926 496 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 летальних випадків – 104 366;

За добу в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус. 260 осіб померло, 30 487 - одужало, - МОЗ 02 проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) статистика (2247) коронавірус (19922)


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Если котцапэ нападут то проблема каранавириса решится сама собой
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19.02.2022 08:54 Відповісти
Кацапи могут нападать тільки за спінамі женщін і дєтєй 🤣
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19.02.2022 10:03 Відповісти
Цифри показують наскільки важливо вакцинуватися . Коли вакцинованих було мало , втрати антиваксерів сягали 700 - 800 "бійців" за добу . Чим більше вакцинованих - тим менша смертність . Закон природи .
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19.02.2022 10:00 Відповісти
Гибралтар: Процент вакцинированых - 121,2%, бустерной дозой - 88,92%, смертей на 100тыс. населения - 299,7
Украина: Процент вакцинированых - 36,65%, бустерной дозой - 1,59%, смертей на 100тыс. населения - 247,4
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19.02.2022 10:27 Відповісти
Вот только Гибралтар свои смерти набрал во время пика год назад, когда уровень вакцинации у него был смешной. Сейчас же смертность от ковида там равна нулю.

Ребята антиваксы, вы уже видите на примере донбасской фауны к чему приводит непроходимая тупость и неспособность выстраивать корректные причинно-следственный связи - к смертям. Ковид в Украине свёл в могилу огромное число людей. Может хватит уже юродствовать по поводу вакцин?
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19.02.2022 13:36 Відповісти
Да не бесись ты ковидобес. В вакцинированной Англии и Италии счастье уже наступило?
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19.02.2022 15:32 Відповісти
С 13 марта 2021 на Гибралтаре умерло от ковида всего 7 человек. (смерти туристов и наемных рабочих из Испании (их там около 30 тыс) они включают в эту статистику.
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19.02.2022 17:13 Відповісти
Теперь глянем кто заболел на Гиблартаре 18 февраля. 25% заболевших - невакцинированные. При общей их доле внаселении в 3-4%.
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19.02.2022 17:40 Відповісти
 
 