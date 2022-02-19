Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО (оновлено)

Ватажок підконтрольних Кремлю окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про всезагальну мобілізацію "ДНР". Аналогічний "указ" підписав і ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний "документ" поширили російські пропагандистські сайти.

Йдеться про "наказ" прибути у "військові комісаріати" усім чоловікам окупованої частини Донецької області.

Цензор.НЕТ публікує папірець із текстом, який маріонетка Кремля видає нібито за свій указ:

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Як пізніше стало відомо, аналогічний "указ" підписав і ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Ухвалюю: Оголосити на території "Луганської Народної Республіки" загальну мобілізацію. Про оголошення мобілізації негайно повідомити "Народну Раду Луганської Народної Республіки", - йдеться у так званому "документі".