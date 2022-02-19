Макрон сьогодні проведе телефонні перемовини із Зеленським, завтра - із Путіним, - Le Figaro
Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести 19 лютого телефонні перемовини із президентом України Володимиром Зеленським, а у неділю – із президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Єлисейський палац пише Le Figaro.
Адміністрація Макрона вважає, що потрібно використати всі можливості, аби уникнути конфронтації. Париж зазначає, що ескалація може дестабілізувати ситуацію у сфері безпеки на європейському континенті. Конфронтація може призвести до іншої геостратегічної конфігурації.
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