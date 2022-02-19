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Макрон сьогодні проведе телефонні перемовини із Зеленським, завтра - із Путіним, - Le Figaro

Макрон сьогодні проведе телефонні перемовини із Зеленським, завтра - із Путіним, - Le Figaro

Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести 19 лютого телефонні перемовини із президентом України Володимиром Зеленським, а у неділю – із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Єлисейський палац пише Le Figaro.

Адміністрація Макрона вважає, що потрібно використати всі можливості, аби уникнути конфронтації. Париж зазначає, що ескалація може дестабілізувати ситуацію у сфері безпеки на європейському континенті. Конфронтація може призвести до іншої геостратегічної конфігурації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон анонсував проведення "у найближчі години" консультацій країн Європи зі США щодо України

Автор: 

армія рф (17160) Зеленський (23653) путін (23740) росія (64871) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+7
Не наговорился за последние недели?
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19.02.2022 08:43
+5
Будет склонять бубочку оманского)
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19.02.2022 08:37
+5
Хз тут Лерос с 3:50 вещает что клоун подляну готовит
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA

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19.02.2022 08:43
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Будет склонять бубочку оманского)
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19.02.2022 08:37 Відповісти
Бубочку склоняти не треба. Це вын склоня. Макрона стати посередником.
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19.02.2022 08:41 Відповісти
Макрон - путинская туалетная бумага, ноль без палочки, что с ним говорить? Он помогает Украине оружием? Если нет, то пусть идет нах. Такого ничтожества еще мир не видывал.
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19.02.2022 09:22 Відповісти
Треба ж довести справу шмарклі до кінця!
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19.02.2022 08:40 Відповісти
Он вроде недавно разговаривал с ними, из пустого в порожнее. Может в этот раз толк будет.
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19.02.2022 08:42 Відповісти
Думаешь что в этот раз у них получиться слить Украину?
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19.02.2022 08:49 Відповісти
Хотелось бы наоборот.
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19.02.2022 09:23 Відповісти
Хз тут Лерос с 3:50 вещает что клоун подляну готовит
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA

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19.02.2022 08:43 Відповісти
Не наговорился за последние недели?
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19.02.2022 08:43 Відповісти
Le Figaro тут, фігаро там...
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19.02.2022 08:48 Відповісти
Макрон живет иллюзиями о Великой Франции и считает ,что с ее мнением еще кто-то считается. И ведь никто не хочет посмотреть правде в глаза и признать ,что большинство европейских стран это страны с частичным суверенитетом, а страны которые импортируют более 50% энергоресурсов от одного поставщика вообще независимы только на бумаге
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19.02.2022 08:52 Відповісти
про що буде говорити цей геронтофіл?
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19.02.2022 08:59 Відповісти
да это ***** вонючее игнорировать надо, пусть плешь на себе рвет
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19.02.2022 09:00 Відповісти
Маркон міг би і в москву зїздити, може стіл вже зсохся?
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19.02.2022 09:02 Відповісти
Зря он так. Если уговорит, Байден в очередной раз опозорится.
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19.02.2022 09:04 Відповісти
Будет опять уговаривать зе выполнять минские соглашения в редакции Москвы? Кабы чего не вышло?
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19.02.2022 09:09 Відповісти
Иди лучше поплачься своей старушке-жене, еманюэлька.
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19.02.2022 09:18 Відповісти
руцкая проститутка макрон будет склонять зелю к капитуляции
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19.02.2022 09:42 Відповісти
Задолбал этот голубь мира. Ради пиара и своих выборов весной опять будет тут херню тулить про "уважение интересов путина и вяликой руськой нации"..
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19.02.2022 09:48 Відповісти
Меня радует, что не только у нас шмаркля, но и во Франции клоун. Очевидно такое как с нами может случиться с любой страной мира.
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19.02.2022 12:01 Відповісти
 
 