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Росія може напасти на Україну, скориставшись від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію, - NBC News

Росія може напасти на Україну, скориставшись від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію, - NBC News

В адміністрації Джо Байдена вважають, що Росія може скористатися відсутністю в Україні президента Володимира Зеленського — у вихідні він планує відвідати Мюнхенську конференцію.

Про це повідомили джерела NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За інформацією телеканалу, Білий дім вважає, що Зеленському зараз ризиковано залишати Україну з огляду на "потенційну можливість конфлікту".

Втім представник Держдепу Нед Прайс відмовився прямо відповісти на запитання.

"Ми вказали, що це рішення має ухвалити він сам", - уточнив він на брифінгу.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив плани президента відвідати Мюнхен.

"Якщо відбудеться драматична ескалація або якісь тривожні повідомлення, він може передумати", - сказав Данілов.

Читайте також: Повномасштабного вторгнення з боку РФ не бачимо, можливі провокації на окупованому Донбасі, - Данілов

Автор: 

армія рф (17160) Данілов (1259) Зеленський (23653) росія (64871) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+62
О, тупыые!
Отсутствие вислюка только укрепляет оборону.
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19.02.2022 08:50
+45
Порошенко буде в. о.
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19.02.2022 08:52
+34
Без зели мы не управимся.
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19.02.2022 08:50
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Ну отсутствие президента, как по мне, никоим образом не повлияет на боеготовность нашей армии. Даже наоборот исключается возможность, в случае если он запаникует, давать необдуманные указания.
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19.02.2022 12:10 Відповісти
Нехай їде. Не буде заважати. Та й при нападі ***** це зелене непорозуміння необхідно зразу в куток кудись запхати, щоб під ногами не шоркалось.
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19.02.2022 12:17 Відповісти
Даже больше бы сказала,заберите куда то это чмо зеленое,избавьте нас от этого недорозумения!Но путлер недаром всунул Голобородька в президенты Украины, сдавать позиции ,ослаблять армию, уничтожать экономику,сливать спецоперации, разгонять инвесторов, добивать украинцев высоченными тарифами,отводить войска отдавая территории, запрещать стрелять ,делая из ВСУ пушечное мясо, все это клон выполняет неукоснительно, его задача сделать Украину небоеспособной и ослабленой.Эта тварь будет сидеть тут до последнего,и смоется только когда кацапские войска начнут бомбить Киев.
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19.02.2022 12:48 Відповісти
в Мюнхене уже что-то горит. Вовка - бедоносец приехал....
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19.02.2022 13:31 Відповісти
Патриотичные видосики из Европы - вот лучшее, что может сделать Зебло в случае начала войны.
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19.02.2022 13:39 Відповісти
Это, по все видимости, шутка! Такое всерьез нельзя даже подумать (в Украине засмеют)!
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19.02.2022 13:43 Відповісти
а мені ось тут подумалось: а чи не якась тут глибоко схована "многоходовочка" притомних сил в Україні: ЗЕлєбобіка - на Мюнхенську конференцію (най там й залишається, убоге, шоб і не плуталось під ногами), а Пороха (з відібраним закордонним паспортом) - зоставити в Україні, щоб "порулив", поки не стихне вся ця тусня "нездорова". бо, в-принципі", більше й нІкому ж... як кажуть в Одесі "я вас умоляю", ну не Стефанчуку ж управляти країною в такий час...
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19.02.2022 16:45 Відповісти
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