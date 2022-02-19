Росія може напасти на Україну, скориставшись від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію, - NBC News
В адміністрації Джо Байдена вважають, що Росія може скористатися відсутністю в Україні президента Володимира Зеленського — у вихідні він планує відвідати Мюнхенську конференцію.
Про це повідомили джерела NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За інформацією телеканалу, Білий дім вважає, що Зеленському зараз ризиковано залишати Україну з огляду на "потенційну можливість конфлікту".
Втім представник Держдепу Нед Прайс відмовився прямо відповісти на запитання.
"Ми вказали, що це рішення має ухвалити він сам", - уточнив він на брифінгу.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив плани президента відвідати Мюнхен.
"Якщо відбудеться драматична ескалація або якісь тривожні повідомлення, він може передумати", - сказав Данілов.
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