Росія може напасти на Україну, скориставшись від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію, - NBC News

В адміністрації Джо Байдена вважають, що Росія може скористатися відсутністю в Україні президента Володимира Зеленського — у вихідні він планує відвідати Мюнхенську конференцію.

Про це повідомили джерела NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За інформацією телеканалу, Білий дім вважає, що Зеленському зараз ризиковано залишати Україну з огляду на "потенційну можливість конфлікту".

Втім представник Держдепу Нед Прайс відмовився прямо відповісти на запитання.

"Ми вказали, що це рішення має ухвалити він сам", - уточнив він на брифінгу.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив плани президента відвідати Мюнхен.

"Якщо відбудеться драматична ескалація або якісь тривожні повідомлення, він може передумати", - сказав Данілов.

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