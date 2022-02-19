УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10906 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 860 31

Окупанти заявили про пошкодження Південно-Донбаського водопроводу. Без води можуть лишитися 40 населених пунктів

Окупанти заявили про пошкодження Південно-Донбаського водопроводу. Без води можуть лишитися 40 населених пунктів

Окупаційна "влада" ОРДО заявила, що внаслідок обстрілу пошкоджено Південно-Донбаський водопровід, без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Интерфакс" із посиланням на маріонеткового "главу адміністрації Докучаєвська" так званої "ДНР" (ОРДО) Олександра Качанова та "представника народної міліції" ОРДО Едуарда Басуріна

"За інформацією від водоканалу перебито Південно-Донбаський водогін 1-го підйому", - написав Качанов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що Південно-Донбаський водогін живить водою десятки досить великих населених пунктів з обох боків лінії розмежування.

У свою чергу, Басурін заявив, що через обстріл понад 40 міст і селищ по обидва боки від лінії зіткнення можуть залишитися без питної води.

"В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження електропідстанції та зупинено роботу насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водоводу, що ставить під загрозу водопостачання п'яти фільтрувальних станцій Донбасу по обидва боки лінії зіткнення, що забезпечують водою понад 40 населених пунктів", - заявив журналістам Басурін.

Читайте також: З початку доби до 22:00 російські окупанти здійснили 65 обстрілів, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) вода (1176) найманці рф (2043) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Дивні донбасята, скоро і світла і газа не буде, ви ж воювати зібрались.
показати весь коментар
19.02.2022 09:03
+10
Очень хорошо, что поврежден водопровод, у сепаров и путинской армии не будет воды. Какая жалось. Я так поняла, что вчера все маргиналы, которые оставались на оккупированном Донбассе и которые получили рос. паспорта уже эвакуировались. Скатертью дорога на историческую родину. Молодых мужчин оставили воевать с украинской армией, ну пусть обходятся без воды, пьют мочу, пока их не уничтожит украинская армия.
показати весь коментар
19.02.2022 09:19
+9
показати весь коментар
19.02.2022 09:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.02.2022 09:00 Відповісти
Очень хорошо, что поврежден водопровод, у сепаров и путинской армии не будет воды. Какая жалось. Я так поняла, что вчера все маргиналы, которые оставались на оккупированном Донбассе и которые получили рос. паспорта уже эвакуировались. Скатертью дорога на историческую родину. Молодых мужчин оставили воевать с украинской армией, ну пусть обходятся без воды, пьют мочу, пока их не уничтожит украинская армия.
показати весь коментар
19.02.2022 09:19 Відповісти
Підтримую. Цей водопровід повинен бути першочергово виведений з ладу в разі початку бойових дій. Населення з українського боку лінії розмежування повинне бути переміщень вглиб української території, щоб не зв'язувати руки українським військовим, як це зробили фіни у 1939-1940 роках. Тді з фінських територій, де велися бойові дії, було повністю виведене мирне населення, спалені будинки, знищена інфраструктура, отруєні колодязі. Це робили самі мирні жителі, які покидали ці місця, щоб кацапам не дісталося нічого. І відсутність мрних заручників розв'язали руки фінським збройним силам, які без жодного застереження використовували всі засоби ураження окупантів. І зеленій банді замість будівництва доріг потрібно було будувати коттеджні містечка для людей, які все ще проживають у межах лінії зіткнення.
показати весь коментар
19.02.2022 09:42 Відповісти
І не тільки водогін, все повинно знищуватися і дороги і вся інфраструктура, там залишилися тільки агресори. А якщо хтось з українців по селах, то треба їм сказати, щоб вони швидко евакуйовувалися і дати їм відбудовані дома по кинутим селам, у нас таких багато, або допомогти їм самим відбудувати будинки в селах. Чого люди повинні 8 років сидіти в путінському концтаборі? Чого Зеленський ремонтує дороги, за відкати, тобто крадіжку 30% грошей, що на них виділяються і досі не запропонував українцям Донбасу переїхати в інші області. У нас землі мало? У нас мало кинутих хат с землями по селам? Сатаністи просто не хочуть нічого робити для людей.
показати весь коментар
19.02.2022 09:55 Відповісти
Хто буде евакуювати? Ти ?Зелені? Хто я тебе питаю? Приїзди до Волновахи негайно , я тобі поясню, пачом в адесе рубироид,и как нужно родину любить
показати весь коментар
19.02.2022 10:11 Відповісти
Ти чтаєш мій пост уважно, чи так, аби очі зайняти? Я пишу про те, що повинна робити влада, яка збирає податки з населення країни і тупо краде гроші.
показати весь коментар
19.02.2022 10:23 Відповісти
А ви обирали зелених? Тепер їдьте до них і вимагайте собі рубіроід. У Зеленського взагалі війни немає, він президент миру, він казав треба просто не стріляти. Тепер до нього в ОП і берить його за шкірку, хай він розкаже чого стріляють коли війни немає і може віддасть вам свій палац в Італії.))
показати весь коментар
19.02.2022 11:58 Відповісти
Долбдятел, на підконтрольних територіях теж немає води.
показати весь коментар
19.02.2022 10:06 Відповісти
Во ты **********, просто тп. Дура недоразвитая большая часть без воды - это украинская территория.
показати весь коментар
19.02.2022 11:48 Відповісти
ПНХ, чмошник. Украинскую территорию пусть ремонтируют, а на оккупированную воду давать нечего.
показати весь коментар
19.02.2022 11:53 Відповісти
Звоните путину Х..ловому в Крем@!лядск..там помогут.. вы обстреливаете а нам Украине ноете суки вы суки вам хотелось у Рашку а попали в ПАРАШУ.. что не дюже в @овне плескаться так то ВАШ ВЫБОР...
показати весь коментар
19.02.2022 11:02 Відповісти
Жирік обіціяв чи обісцяв, викопати канал з Байкалу на Крим і в ОРДЛО
показати весь коментар
19.02.2022 09:00 Відповісти
Видайте йому лопату хай копа, тільки хай з Криму почина бо в Сибіру на Байкалі СІ люлей сразу випише
Байкал, Сибір - наш
показати весь коментар
19.02.2022 09:06 Відповісти
труп вже накопався і накричався
показати весь коментар
19.02.2022 09:08 Відповісти
Йому вже 2 на 1,5 копати планують.
показати весь коментар
19.02.2022 09:15 Відповісти
Ну то може знайдемо п'ять водовозок хай з нашого боку людям воду розвозять 2 рази у неділю
показати весь коментар
19.02.2022 09:02 Відповісти
Дивні донбасята, скоро і світла і газа не буде, ви ж воювати зібрались.
показати весь коментар
19.02.2022 09:03 Відповісти
Сам ти донбасьониш дивний,. З того боку паркану, самі кацапи , якщо ти за вісім років не помітив!
показати весь коментар
19.02.2022 10:14 Відповісти
Пусть дождь ждут.
показати весь коментар
19.02.2022 09:10 Відповісти
Пусть скулят, а бы на Банковой не подвывали
показати весь коментар
19.02.2022 09:17 Відповісти
И так будет каждый день, пока ярость благородная не вскипит.
показати весь коментар
19.02.2022 09:18 Відповісти
Ця пісня написана до 1-ї світової війни, для підтримки імператора, і зрадники типу Жукова, Ворошилова, Рокосовського не мали права її співати.
показати весь коментар
19.02.2022 09:21 Відповісти
Что то вы альтернативной истории начитались
показати весь коментар
19.02.2022 09:50 Відповісти
Не возвеличивайте российских царей, они такие же имперцы и нацисты как и нынешняя российская власть, не зря путин так преклоняется перед российской монархией.
показати весь коментар
19.02.2022 11:01 Відповісти
Давно пора повну блокаду сєпарам зробити! Ато Україна підтримує ресурсами терористів!
показати весь коментар
19.02.2022 09:19 Відповісти
Я пропоную масове самогубство та залишити листа, що це зробило ВСУ.
показати весь коментар
19.02.2022 09:47 Відповісти
Разрушение гражданской инфраструктуры излюбленная тактика кацапов. В Сирии точно так же бомбили водонапорные станции.
показати весь коментар
19.02.2022 10:14 Відповісти
Понятное дело. Уже известно, что народ не очень, то хочет выезжать в растов и жить в палатках зимой. Поэтому уничтожение инфраструктуры побудит их выежать. Линия фронта идет по сути прямо в донецке и луганске. И это будет мешать оккупантам воевать в городе, когда вокруг много гражданских. Будет много трупов. Атаковать из города не совсем удобно.
показати весь коментар
19.02.2022 10:39 Відповісти
Сами себя подорвали. Кстати воду они получают с неоккупированной территории и за это нам не платят. Об этом публично говорил Зеленский.
показати весь коментар
19.02.2022 10:59 Відповісти
А кто должен обеспечить всем необходимым население оккупированных территорий в соответствии с Женевской конвенцией? Украина здесь каким боком???
показати весь коментар
19.02.2022 12:00 Відповісти
все претензии - в маскву.....
показати весь коментар
19.02.2022 13:41 Відповісти
 
 