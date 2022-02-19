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Новини Війна
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Внаслідок російського обстрілу загинув український воїн. Від початку доби 19 порушень з боку ворога, - ООС

Внаслідок російського обстрілу загинув український воїн. Від початку доби 19 порушень з боку ворога, - ООС

Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ 66 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи важке озброєння. Без втрат. Від початку доби 12 обстрілів, - ООС

"Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) втрати (4381) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+48
Вічна пам'ять усім героям полеглим у боротьбі за незалежність України...
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19.02.2022 09:22
+42
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19.02.2022 09:18
+31
Царство НЕБЕСНЕ і Вічна Пам'ять Павшим Героям, котрі ціною свого життя захищають нас в такі тяжкі часи.
А в цей час ЗЕ!Криси тікають до Мюнхену та до Европи....
Боже воздай їм по заслугам!!!
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19.02.2022 09:22
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19.02.2022 09:18 Відповісти
Вічна пам'ять усім героям полеглим у боротьбі за незалежність України...
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19.02.2022 09:22 Відповісти
Если бы за каждого убитого защитника Украины уничтожались бы 10 оккупантов, то на территории лднр уже некому было бы воевать... а так только бла-бла-бла..
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19.02.2022 09:21 Відповісти
Есть решение проще,закрыть кпп и перестать платить пенсии и всякие пособия
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19.02.2022 09:22 Відповісти
2 роки як кпвв закриті
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19.02.2022 10:29 Відповісти
А самі кпвв знають що вони "вже 2 роки закриті"?
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19.02.2022 12:04 Відповісти
зі сторони ордло знають
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19.02.2022 13:10 Відповісти
та не може цього бути. номерний дядечку, не пидзіть, будь ласка.
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19.02.2022 15:27 Відповісти
Царство НЕБЕСНЕ і Вічна Пам'ять Павшим Героям, котрі ціною свого життя захищають нас в такі тяжкі часи.
А в цей час ЗЕ!Криси тікають до Мюнхену та до Европи....
Боже воздай їм по заслугам!!!
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19.02.2022 09:22 Відповісти
Но это уже перегиб, нельзя в такой новости такие картинки вставлять.
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19.02.2022 09:25 Відповісти
За нормального - нельзя. А Вы считаете это дерьмо нормальным?
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19.02.2022 09:32 Відповісти
там перед фоткой троеточие... или Ярославу Журавлю было легко?...
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19.02.2022 09:38 Відповісти
Окупанти в Києві теж є. Далеко ходити не треба. Але поки добре діло робить тільки Бутусов. Респект йому!
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19.02.2022 09:24 Відповісти
Що там в Є-бабусика, шабат?
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19.02.2022 09:35 Відповісти
******** в Европу, вроде.
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19.02.2022 09:42 Відповісти
"Є-бабусік" зумів "одпетлять" з України у самий відповідальний момент! Американці його напряму вмовляли не кидать країну де ось-ось спалахне війна однак він зрозумів що це для нього "рятівна шпаринка" - привід "здриснуть" щоб не відповідать за те лайно яке він за час президентства розвів в Україні Його зараз можна в літак запхнуть лише силоміць (а то і під дулом пістолета) Уявляю як це буде!
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19.02.2022 10:09 Відповісти
Заспокойтеся завжди є час та змога прийти й запитати та здійснити сатисфакцію
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19.02.2022 17:04 Відповісти
З Януковича багато вдалося "сатисфакнуть"?
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19.02.2022 18:10 Відповісти
Якщо буде ваше гаряче бажання, то завжди є час все вирішити, та привести в дію
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19.02.2022 18:21 Відповісти
Ти хоч сам собі віриш?
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19.02.2022 18:34 Відповісти
легко..., головне вирішити, організувати важче але можна
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19.02.2022 19:29 Відповісти
От "організуй" а ми з тебе візьмем приклад і назвемо тебе "вчителем"
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19.02.2022 19:31 Відповісти
так давай вдвох це і зробимо чи, ви тільки на попіздеть?
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19.02.2022 20:29 Відповісти
Розумієш мене вчили як проводить слідство розшукувать злочинців (в тому числі і за кордоном) їх етапувать і садить в тюрму Однак я тут безсилий Навчи мене і я схилюся перед твоїм генієм!
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19.02.2022 20:36 Відповісти
та було б бажання...
я так ще той йолоп, все бува колись в перший раз
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19.02.2022 21:09 Відповісти
Давай! Починай! А я поспостерігаю - може чомусь навчуся?
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19.02.2022 21:19 Відповісти
Ок!
ладно забули......
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19.02.2022 21:27 Відповісти
зеленый и его шобла сделали все чтобы загнать страну в тупик. Теперь и ответить нельзя - путлер нападет... Зе-свора это оборотни из совкового прошлого
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19.02.2022 09:36 Відповісти
А чому не використовують байраткари? Адже можна знищити арт. розрахунки та припинити обстріли. Чи Залужний не дозволяє?
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19.02.2022 09:40 Відповісти
Нет Залужного - есть Найвєлічнишій Вислюк. Команды которого Залужный - в полном соответствии с законом - выполняет.
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19.02.2022 09:41 Відповісти
Я сподіваюся дожити до того часу, коли цю зелену наволоч судитимуть за загиблих через їх боягузтво і зраду українських вояків та цивільних.
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19.02.2022 09:58 Відповісти
Ніхто зєлю слухати не буде. Зараз не він керує.
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19.02.2022 10:59 Відповісти
потому что они тупо не дают отвечать а то провокация, Геращенко также сказал""Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу"- то есть стоять не отсреливаться и умирать главное не отвечать а то подумаю не то, такая логика
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19.02.2022 09:44 Відповісти
І дійсно, чому? І застосовувати, і подавати це, як захист мирного населення. Чи воно таким є винятково, на окупованій території, а хто з нашої сторони - нехай гинуть?
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19.02.2022 10:52 Відповісти
Саме цього кацапня і чекає! Їм "пече" розпочать атаку а ми їм приводу не даємо А час іде Їм треба швидко "хахлов пабедить" і повернуться переможцями тому що все більше невдоволених голосів у власній армії звучить: "Какого х** мы тут уже три месяца в грязи топчемся?!"
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19.02.2022 18:40 Відповісти
Интересно, а это верховное недоразумение заявит об этом и других убийствах наших военных на Мюнхенской конференции или опять будет блеять про недобитого Шефира ???
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19.02.2022 09:46 Відповісти
Про шифера предпочитают не вспоминать, обосрадись с "покушением" по-полной!!!
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19.02.2022 09:54 Відповісти
Наівниє ось слухайте з 3:50
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA
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19.02.2022 17:10 Відповісти
От блин дожились - в украинцев стреляют на украинской земле,но провокацией будет считаться если украины выстрелят в ответ.Помоему что то неправильно в этой схеме.
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19.02.2022 09:53 Відповісти
Стрелять в ответ можно только на территории РФ - даже бомбить !
Чечня, Грозный......
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19.02.2022 09:59 Відповісти
Якщо від України не залежить рішення путіна про початок (більш масштабної) війни, який тоді сенс звертати увагу на те, що(!) вони можуть спровокувати?
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..
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19.02.2022 10:00 Відповісти
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19.02.2022 10:06 Відповісти
Царство Небесне Захисникові України! Сподіваюсь, побратими знайдуть спосіб, як відчутно віддати борг окупантам!
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19.02.2022 10:11 Відповісти
Искренние соболезнования.
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19.02.2022 10:12 Відповісти
Виродки знову вбили українця... Гинуть найкращі, а тим часом гниди утікають з України, щоб потім спокійно повернутися
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19.02.2022 11:02 Відповісти
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19.02.2022 11:27 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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19.02.2022 12:06 Відповісти
С.У.М.
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19.02.2022 12:29 Відповісти
Цензор.нету слід з'ясувати ім'я полеглого Героя. А відомству Кулеби просто необхідно про кожен випадок загибелі особисто інформувати всіх керівників "Джі-7" та самого "Путлєра". Інакше перші неодмінно загниють (як люди), а другий проволочить свою шкуру кожен раз зайві кілька секунд.
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19.02.2022 14:30 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:41 Відповісти
 
 