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Сьогодні Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції, зустрінеться з Джонсоном, Шольцом та Гарріс. Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ

Сьогодні Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції, зустрінеться з Джонсоном, Шольцом та Гарріс. Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ

Сьогодні відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж.

"Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України", - зауважили в ОПУ.

"Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - додали в Офісі глави держави.

Читайте також: Зеленський підтвердив свою участь у Мюнхенській конференції, - Ішингер

Сьогодні Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції, зустрінеться з Джонсоном, Шольцом та Гарріс. Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ 01

Автор: 

Зеленський (23653) конференція (175) Джонсон Борис (582) Мюнхен (198) Офіс Президента (2018) Гарріс (127) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+28
Молю Бога, щоб він не п**донув чогось у своєму стилі, що відверне від нас союзників, які нам допомагають.
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19.02.2022 09:42
+27
Вова тобі порада-сиди й мовчки кивай головою та краще не відкривай рота аби не висрати чергову дурню...
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19.02.2022 09:40
+25
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19.02.2022 09:47
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А еще с Джонни Волкером, Джеком Денилсом, Джеймсоном
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19.02.2022 09:40 Відповісти
Йому пох. з ким - лиш би записати черговий відосік і якесь "звернення", лиш би мелькнула його рожа... Квартал триває - клоун не може без оплесків.
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19.02.2022 09:59 Відповісти
Краще тюбік 505 в рот заллє собі перед виступом, щоб не розказував пром мир в очах Х...ла.
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19.02.2022 10:01 Відповісти
и с Кокосом Кокосовичем Обдолбышом
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19.02.2022 10:07 Відповісти
Вова тобі порада-сиди й мовчки кивай головою та краще не відкривай рота аби не висрати чергову дурню...
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19.02.2022 09:40 Відповісти
головою теж кивати не треба, і моргати теж - може уникнемо тоді чергову ганьбу
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19.02.2022 09:47 Відповісти
Тогда уже можно резиновый манекен усадить на встрече
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19.02.2022 09:58 Відповісти
попередьте преЗедента щоб НЕ грав на роялі та НЕ розповідав про "боротьбу з олігархами".... а слухав і записував, що скажуть "Великі Дядьки".....
і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
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19.02.2022 09:41 Відповісти
Там заздалегідь не те, що роялі поприбирали, а й батареї познімали про всяк випадок...
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19.02.2022 09:47 Відповісти
Молю Бога, щоб він не п**донув чогось у своєму стилі, що відверне від нас союзників, які нам допомагають.
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19.02.2022 09:42 Відповісти
Наоборот. Чем большим дурачком он себя выставит, тем больше шансов его устранить как недееспособного, если что пойдет не так в будущем.
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19.02.2022 09:44 Відповісти
А не так все однозначно! ЗЕленые себя обезопасили от импичмента Президента. Нужны голоса 3/4 парламента, а где их взять? А учитывая то, что далее последуют парламентские выборы и многие пролетят транзитом, то желающих что-то менять будет крайне мало.
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19.02.2022 09:55 Відповісти
Речь про то если Путин нападет. Будет не до выборов.
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19.02.2022 10:00 Відповісти
Главное чтобы Европа и США понимали почему мы не слушаемся неадеквата, так как они будут знать что он не в себе. Ну если до этого дойдет.
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19.02.2022 10:01 Відповісти
для Джонсона - загублений день в житті..
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19.02.2022 09:44 Відповісти
Сколько же можно позориться, и позорить Украину. Что не поездка то один срам. Валодя ты просто клоун.
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19.02.2022 09:45 Відповісти
так було написано по сценарію в кремлі....і 73% виборців Украіні це підтримали....далі буде.....

Люди....включайте мізки: поки шуфричі, медведчуки, мураєви, партнови, татарови, рабіновичі, вінідіктави і т.д. будуть сидіти на своїх посадах.....

доти Психопат-клептократ путін буде надувати щоки......
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19.02.2022 09:56 Відповісти
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19.02.2022 09:47 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2022 09:52 Відповісти
Для України було би найкращим варіантом, аби сцикло там і залишився. Може хоч не заважав би Залужному своїми ссцаними істериками
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19.02.2022 09:47 Відповісти
це було б ідеально - такий "Головнокомандувач" крім поразок та ганьби власному війську нічого принести не зможе
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19.02.2022 09:52 Відповісти
В такие моменты и кризисы глава государства должен быть в стране, в офисе, на совещаниях РНБО и полигонах, а не кататься по конференциям. Вот жеж наголосовали 73%, ублюдочная биомасса..
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19.02.2022 09:50 Відповісти
було-б НЕ погано щоб посол України в Німеччині п. Мельник звозив преЗедента на могилу СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА і поклали вінки....це був-би дуже добрий сигнал руSSкому міру та 5-й колоні в Україні....

ось адреса: Muenchner Waldfriedhof in der Kreittmayrstrasse
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19.02.2022 09:51 Відповісти
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19.02.2022 09:51 Відповісти
ЗЕ буде тиснути на європейців щоб дали гроші " на дарогі " ? )
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19.02.2022 09:51 Відповісти
було б чим тиснути, крім гундосості нічого...
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19.02.2022 09:57 Відповісти
щоб дали гроші " на дарогі "....на КАЛамойського з шефірами та єрмаками....
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19.02.2022 09:59 Відповісти
Навіщо кататися по Європі, а якщо сьогодні почнеться, а президента немає... шольц хіба щось поможе? Чи дєрьмак замінить верховного командувача...
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19.02.2022 09:51 Відповісти
Нехай їде. Є кому без нього органіщувати оборону, точніше, краще без нього.
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19.02.2022 10:11 Відповісти
Чи дєрьмак замінить верховного командувача...

ну в случае операции по вагнеровцам заменил же
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19.02.2022 10:30 Відповісти
Краще б не повертався, а то багато коштів витрачається на памперси..для зеленого гундоса..
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19.02.2022 09:52 Відповісти
Макрон і Шольц тиснуть на Зеленського, щоб він прийняв мінські угоди порошенко-пцтіна і почав прямі перемови з ордло
Зеленський посилає нахрін і путіна і макрона і шольца і порошенку
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19.02.2022 09:53 Відповісти
Ибо сказано Святым Петром с трибуны ООН "Нет альтернативы "Минским договоренностям"
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19.02.2022 09:55 Відповісти
умные огурцы едят, а идиоты в жопу себе запихивают.

так и с минскими протоколами.

Порох же не знал, что какой-то идиот захочет выполнять их в одностороннем порядке
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19.02.2022 10:32 Відповісти
.
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19.02.2022 09:54 Відповісти
Решение президента Владимира Зеленского в нынешней ситуации покинуть Украину и отправиться в Мюнхен на конференцию по безопасности - не самое мудрое. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая в пятницу в Белом доме "Это не в полной мере мудрое решение", - отметил Байден, добавив, что это выбор Зеленского,По данным американских СМИ, администрация США пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса
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19.02.2022 09:54 Відповісти
Байден сказал совсем не так , зачем врете ? 👿
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19.02.2022 10:41 Відповісти
Не хрюкай
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19.02.2022 10:58 Відповісти
That's a judgment for him to make and a determination as to whether or not.

I've spoken with Zelenskyy a dozen times - maybe more, I don't know. And - and it's - and in the pursuit of a diplomatic solution, it may not be fal- - it may be the wise choice. But it's his decision.

Ти ******.
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19.02.2022 11:31 Відповісти
не я ***** а взял ссылку отсюда https://rg.ru/2022/02/19/bajden-nazval-ne-samym-mudrym-reshenie-zelenskogo-otpravitsia-v-miunhen.html
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19.02.2022 11:43 Відповісти
Я взяв текст зі стенограми на сайті Білого дому. Ти взяв посилання з "Російской газєти". Ну що тут скажеш? Добре, Російська газєта *******, а ти повторюєш.

Ти і твої колеги, аби тільки обісрати Зеленського, готові брати посилання з російських пропагандистських джерел.

Я тільки за конструктивну критику влади. Але те, що робиш ти - сором.
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19.02.2022 12:06 Відповісти
це показова стаття про перекручування та брехню пропагандонів але наші союзникиі пресса bbc news зараз дає в топ- "ukrainian rebels mobilise as fighting escalated (українські повстанці мобілізуються із за загострення бойових дій) які українські повстанці? це проросійскі бойовикі а на заході думають що українці проти українців https://www.bbc.com/news
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19.02.2022 12:22 Відповісти
Цей заголовок від BBC абсолютно некоректний, як на мене.
Це не допомогло мені зрозуміти, навіщо цитувати "російску газєту", без застереження, що це брехня, натомість подавати цитату як факт.
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19.02.2022 13:12 Відповісти
Если все распланировано динамично, наверно брифинга не будет...и то хорошо.
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19.02.2022 09:55 Відповісти
Как Украина будет противодействовать агрессии РФ верховный уклонист, с трибуны конференции, будет заявлять на примерах Шефира, Трухина и Ярославского - стрелять по машинам, уходить в лес и улетать за границу......
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19.02.2022 09:56 Відповісти
попередьте преЗедента щоб НЕ грав на роялі та НЕ розповідав про "боротьбу з олігархами".... а слухав і записував, що скажуть "Великі Дядьки".....
і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
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19.02.2022 10:02 Відповісти
Самая лучшая в Одессе - между Гагарина и Армейской, на пр. Шевченко, возле макдональдс, который утоплен вглубь от проспекта.
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19.02.2022 10:28 Відповісти
Опять какую-то хрень нести будет. Як кажуть, не мали клопоту -обрали блазня
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19.02.2022 10:07 Відповісти
Не повертайся, зєля! Ти некомпетентний і не потрібен тут. Ти ніхто!
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19.02.2022 10:09 Відповісти
Молодец Зеленский. Был бы Порошенко, он уже провел пять раз мобилизацию и раскрыл все наши дислокации врагу.
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19.02.2022 10:21 Відповісти
Да, Порошенко не умеет фуем по роялю, куда ему. А Д - это дебил? Не отвечай, то был риторический вопрос
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19.02.2022 11:03 Відповісти
Д это для мутаков, которые не могут задать вопрос, могут только фуем по роялю.
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19.02.2022 11:16 Відповісти
Порошенко должен быть на конференции, а не зе.
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19.02.2022 10:22 Відповісти
А не можна було відправити туди того хто нормально володіє англійською і дружить з головою?
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19.02.2022 10:28 Відповісти
Необыкновенный концерт В.Зеленского - как там. Вероника Степановна ? Я согласна !
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19.02.2022 10:41 Відповісти
Решение президента совершенно правильное , реальная международная поддержка нужна Украине , а встречи Зеленского в Мюнхене ее укрепят .
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19.02.2022 10:44 Відповісти
Особенно после выступления фуем по роялю, все сразускинутся на ...дароги
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19.02.2022 11:01 Відповісти
Сьогодні відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику
Пистетц... Чучело своих гугнявым ртом обосрет все то, что сделали западные лидеры...
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19.02.2022 10:58 Відповісти
в том числе и за это ему х.йло и платит...
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19.02.2022 11:13 Відповісти
Он Указ дал про Розробку мобілізаційних планів перед вылетом? Есть указ про день еднання (підвищення заходів щодо консолідації суспільства).
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Воно обісралося і зіпнуло за кордон, страхуючись від нападу. У випадку війни він - за рубєжом, себто, "в доміку". "Зєлєнь" - в екзилі, так би мовити, хай би там і залишалося, а ми тута оформимо рішенням ВР усунення його від влади "... у зв'язку з неможливістю виконувати свої службові обов'язки", бо обірвалося, а памперси закінчились.
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19.02.2022 12:51 Відповісти
Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ Джерело:

Для чого повертатись! Щоб дратувати країну своєю бездарністю? Бестолоч **...
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19.02.2022 16:05 Відповісти
 
 