Сьогодні Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції, зустрінеться з Джонсоном, Шольцом та Гарріс. Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ
Сьогодні відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж.
"Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України", - зауважили в ОПУ.
"Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - додали в Офісі глави держави.
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і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
Люди....включайте мізки: поки шуфричі, медведчуки, мураєви, партнови, татарови, рабіновичі, вінідіктави і т.д. будуть сидіти на своїх посадах.....
доти Психопат-клептократ путін буде надувати щоки......
ось адреса: Muenchner Waldfriedhof in der Kreittmayrstrasse
ну в случае операции по вагнеровцам заменил же
Зеленський посилає нахрін і путіна і макрона і шольца і порошенку
так и с минскими протоколами.
Порох же не знал, что какой-то идиот захочет выполнять их в одностороннем порядке
I've spoken with Zelenskyy a dozen times - maybe more, I don't know. And - and it's - and in the pursuit of a diplomatic solution, it may not be fal- - it may be the wise choice. But it's his decision.
Ти ******.
Ти і твої колеги, аби тільки обісрати Зеленського, готові брати посилання з російських пропагандистських джерел.
Я тільки за конструктивну критику влади. Але те, що робиш ти - сором.
Це не допомогло мені зрозуміти, навіщо цитувати "російску газєту", без застереження, що це брехня, натомість подавати цитату як факт.
і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
Пистетц... Чучело своих гугнявым ртом обосрет все то, что сделали западные лидеры...
Для чого повертатись! Щоб дратувати країну своєю бездарністю? Бестолоч **...