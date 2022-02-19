УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9474 відвідувача онлайн
Новини Війна
18 425 53

Від 40 до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки, - Sky News

Від 40 до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки, - Sky News

Від 40 до 50% зосереджених довкола України російських військ вже готові до повномасштабної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника Пентагону.

"Представник міністерства оборони США наразі оцінює, що від 40 до 50% російських військ, дислокованих біля кордону з Україною, знаходяться на наступальних позиціях", - пишуть журналісти.

"Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120-125", - зазначив американський чиновник.

Кожна з цих батальйонних тактичних груп нараховує від 750 до 1000 російських солдатів.

Згідно з останніми даними розвідок, упродовж останніх тижнів чисельність сконцентрованих військ Росії збільшилась до майже 200 тисяч, попри заяви РФ щодо їхнього відведення.

Читайте також: Росія може напасти на Україну, скориставшись від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію, - NBC News

Автор: 

армія рф (17160) вторгнення (380) Пентагон (1414) росія (64871) США (22417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Чесно - похіба. Страшно мені було в 2015, коли мобілізували. А зараз - похіба. Я вже вмію воювати. І московитів - ненавиджу. Та й не я один. З хлопцями спілкуюсь, настрої знаю.
Не хочеться, але ж мусимо будем.
показати весь коментар
19.02.2022 10:06
+27
Нравіца нє нравіца-джавєліни,стінгери...-справяцца...
показати весь коментар
19.02.2022 10:02
+20
Не совсем так. Обращать внимание надо, максимально отслеживать разведкой перемещения, что бы не проспать удар - обязательно. Но паниковать, истерить, волать "все пропало" - нет никакого смысла, толку и причины
показати весь коментар
19.02.2022 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нравіца нє нравіца-джавєліни,стінгери...-справяцца...
показати весь коментар
19.02.2022 10:02 Відповісти
какой смысл искать логику в действиях кацапов в целом и ***** в частности? пытаться найти логику можно только в действиях адекватных людей.
показати весь коментар
19.02.2022 10:25 Відповісти
Ця Імперія Зла існує під різними назвами сотні років від Золотої Орди. Психологія цих ординців за віки змінилася мало. Глибоко в душі вони несуть в собі гени варварів. Україна для них є зручним об'єктом для нападів протягом сторіч. Нам нічого не залишається як вчергове дати збройну відсіч нападникам. Якщо не вдасться розвалити всім світом Імперію Зла на багато шматків цього разу, то хоч відіб'ємо кацапам охоту нападати на нас хоч на наступну сотню років. Кацапам українців не перемогти. Це досвід історії України. Жаль тільки наших людей, які можуть постраждати від звірів, що живуть за "парєбріком".
показати весь коментар
19.02.2022 10:30 Відповісти
зачем так далеко,в рашке в 1993 году по зданию правительства херачили из танков,и Ельцин видишь пршел к власти законо без переворота и помощи военных
показати весь коментар
19.02.2022 10:32 Відповісти
кацапи (точнее совдепия и сталин режим) боролись НЕ с фашизмом/национал-социализмом, а воевали за право возглавить этот нацизм/фашизм.
как два "пахана в законе" - за право быть смотрящим над территорией.
Идеология комунизма(сталинского режима, военного коммунизма троцкого или идеология ленинизма - это все производные одной сути) и национал-социализма очень схожи: подавляй и властвуй.
победил сталинизм..
со смертью сталина и общими проблемами в ссср - совок саморазвалился (принцип маркса: верхи и низы уже не могут и не хотят жить по прежнему).
С приходом путина - началось возрождение сталинизма. Очень помогли цены на газ и нефть - почувствовать себя "эрзац-диктатором"..
Только вот живя по принципам 19-20 века - у фуйла и Ко не понимают что мир-то изменился, колониализм развалился и без трансформации системы - можно только временно "качать права", до момента - пока не отхватят п*издюлей о всего мира.
показати весь коментар
19.02.2022 11:54 Відповісти
Путін об'явив призов росіян із запасу на збори, готується..., а ми...?! Негайно треба підготуватись до мобілізації всіх сил і засобів! Путін Герострат сьогодення, той виродок щоб ввійти в Історію спалив Храм Афродіти, а ця ... готує Світ до знищення , обіцяє всім народам згинути, а росіянам Рай...?! Воно смертельно хворе, затягує за собою у могилу все Людство...?!
показати весь коментар
19.02.2022 11:13 Відповісти
Тільки я помітив що різко кудись пропав коронавірус, Ляшко і вся п"здобратія))
показати весь коментар
19.02.2022 10:04 Відповісти
Багато хто зазнає матеріальних збитків, якщо увага переключиться на війну з такої хлібної теми для виробників ліків, як епідемія. Але кому війна, а дохтурам знову робота.
показати весь коментар
19.02.2022 10:36 Відповісти
Чесно - похіба. Страшно мені було в 2015, коли мобілізували. А зараз - похіба. Я вже вмію воювати. І московитів - ненавиджу. Та й не я один. З хлопцями спілкуюсь, настрої знаю.
Не хочеться, але ж мусимо будем.
показати весь коментар
19.02.2022 10:06 Відповісти
Ти так кажеш, бо ти знаєш... і я знаю , що перемога за нами. Слава Україні !
показати весь коментар
19.02.2022 12:16 Відповісти
Якщо від України не залежить рішення путіна про початок (більш масштабної) війни, який тоді сенс звертати увагу на те, що(!) вони можуть спровокувати?
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..
показати весь коментар
19.02.2022 10:06 Відповісти
Не совсем так. Обращать внимание надо, максимально отслеживать разведкой перемещения, что бы не проспать удар - обязательно. Но паниковать, истерить, волать "все пропало" - нет никакого смысла, толку и причины
показати весь коментар
19.02.2022 10:12 Відповісти
Так я о том же и говорю ((:
На один удар нужно отвечать - двумя.
показати весь коментар
19.02.2022 10:21 Відповісти
От этого зависит наша поддержка на Западе. Те же санкции. Или помощь. Если мы невинная жертва, а Россия злой агрессор, то нам будут больше помогать, а России хуже санкции. Или же мы можем повторить судьбу Грузии, где России ничего не было.
показати весь коментар
19.02.2022 10:13 Відповісти
Изготавливаются к наступлению 3 месяца. Готовность -60%! А что по этому поводу говорит Боевой Устав???????????????
показати весь коментар
19.02.2022 10:07 Відповісти
К сожалению можешь засунуть его себе в одно место...в гибридной войне все раком и через жопу....
Я даже не представляю себе как ПАС (полковой артиллерийский склад) организовать, где хранить бк... По идее прятать где то в разных местах по заначкам...а как учет вести..
показати весь коментар
19.02.2022 10:12 Відповісти
Гибридную - факт БУ не описывает! Только разговор то идет про настоящую. А там БУ!
показати весь коментар
19.02.2022 10:21 Відповісти
https://www.rulit.me/download-books-399026.html?t=pdf

батальон рота нашел..дивизия полк никто не скинул...надо на англоязычных искать...
показати весь коментар
19.02.2022 10:34 Відповісти
БУ "Полк,дивизия", были секретными. так что нет ничего удивительного.
Хотя, в тырнете они есть. надо искать глубже.
показати весь коментар
19.02.2022 11:17 Відповісти
То что "были" знаю... А тбатальон рота ДСП тоже считай секретный...Я же и говорю на англоязычных надо искать..но там наверно платно...
показати весь коментар
19.02.2022 11:23 Відповісти
ДСП - не секретный))) А просто для ограниченного пользования.
А Вам что надо и с какой целью?
Ато, знаете ли... всякого завалялось))))
показати весь коментар
19.02.2022 11:30 Відповісти
Потому как "Учебник сержанта ВДВ", 1989 г., обе части и "Учебник сержанта войсковой разведки", 1989 г., были с грифом ДСП. Но были в свободном доступе. Обыкновенный стрелок-гранатомётчик, мог его взять и изучать.
А вот например "Учебник сержанта танковых войск", такая простенькая книжечка, без всяких грифов.
показати весь коментар
19.02.2022 11:34 Відповісти
та к сожалению надо повторить...многое позабывал...
показати весь коментар
19.02.2022 11:35 Відповісти
Это не к СОЖАЛЕНИЮ, а к счастью и острой необходимости.
Но, теперь со многими новыми штучками и особенностями.
показати весь коментар
19.02.2022 11:46 Відповісти
БУ чего? Страны? Выше взвода-рота низя!
показати весь коментар
19.02.2022 10:35 Відповісти
лапотнікі портяночні не військо.
цю гнойну прищаву гопоту тільки ледачий не різав.
залізо кацапляче, то таки зазроза, а ці ні...
показати весь коментар
19.02.2022 10:08 Відповісти
Кто-то может объяснить: почему в такой ситуации нельзя обратиться к НАТО и другим странам разместить свои войска на территории Украины !?
Ну, там - для защиты, проведения учений, выставки военной техники, обмена опытом.....
показати весь коментар
19.02.2022 10:08 Відповісти
Тільки що прокинувся від сплячки, чи як?
показати весь коментар
19.02.2022 10:10 Відповісти
Часть членов НАТО заблокирует+те, кто не заблокирует получат огромную ненависть от местных, которые будут считать что их втягивают в войну. Левые и изоляционисты уже итак слились в вое, что США разжигает новую войну в Европе, а США ничего не делает вообще.
показати весь коментар
19.02.2022 10:11 Відповісти
Думаю, что 200 тыс. иностранцев мы прокормим (а они еще и валюту привезут), в отличие от 200 тыс. кацапов, которые будут разрушать, грабить.....
показати весь коментар
19.02.2022 10:12 Відповісти
Найкраще перенести війну на територію ворога!
Білорусь і московія має відчути на своїй шкірі, що таке війна! Це найращий захист від лукачлєнка і пуцкіна!
показати весь коментар
19.02.2022 10:16 Відповісти
Байден сказав: НІЗЗЯ!
показати весь коментар
19.02.2022 10:14 Відповісти
Потому что мудрому нариду 25 лет втирали с телевизора,что НАТО-это плохо. Кто втирал? Мацковская агентура. Шарики,помню ещё развешивали в ВР. Одному такому Бутусов рыло начистил вчера.
показати весь коментар
19.02.2022 10:31 Відповісти
Та сцать московити нападати !
Так панти ганяють, бухають, замерзають, і кошмарять мєсноє насєлєніє.
Хотів би напасти, давно б напав. То всьо панти.
Але ми готові!
показати весь коментар
19.02.2022 10:09 Відповісти
Уже 3/4 Реальной российской армии у нас на границе. Именно боевых частей.
показати весь коментар
19.02.2022 10:10 Відповісти
Вангую что на всех скрепорогих трупах будет татаро-монгольская внешность.
показати весь коментар
19.02.2022 10:11 Відповісти
Вже були вояки з московії... Аеропорт взяти місяцями не могли, три дивізії положили!
показати весь коментар
19.02.2022 10:14 Відповісти
Где єта гнида арахамия? пусть расскажет что союзники нагнетают. Где недопосол Пристайко, которому не надо НАТО. Все эти Стефанчуки, Шефиры, Трухиеы, Гетманцева только исполнители команд преЗЕдента
показати весь коментар
19.02.2022 10:16 Відповісти
А в это время долпоепы из моносброда заявляют, что ничего страшного нет, и западные сми нагнетают ситуацию.
показати весь коментар
19.02.2022 10:16 Відповісти
Сподіваюсь, що наше військове командування не пасе задніх і не заглядає в рот гунявому балаболу, а робить свою справу. Тому вірю, що наша Армія готова до любого развитку подій і дасть рашистам просрацця від усього українського серця. Не будем панікувать, а будемо допомагать, хто чим. Не дамо падлюкам шансу царювати на нашій землі!!!
показати весь коментар
19.02.2022 10:23 Відповісти
А вот то,что моральное состояние рядовых "ванек" готово к наступлению-это процентов 10% от силы. Все забывают,что у "ванек" тоже две руки и две ноги. Правда отсутствует мозг. Но есть инстинкт самосохранения. А гореть будут -"аж гай шумітиме". И обсераться. Это только кремдяди и их обслуга очень грозные в телевизоре ))
показати весь коментар
19.02.2022 10:25 Відповісти
Проститутин съехал в конец,падло тряпочное
показати весь коментар
19.02.2022 10:46 Відповісти
При Распутине Расея стала тухнуть ,после Гражданская война ,образование несколько республик типа Дальневосточной, теперь при московском Фюрере всё повторяется
показати весь коментар
19.02.2022 10:57 Відповісти
Приходите-вые*бем.
показати весь коментар
19.02.2022 11:01 Відповісти
вижу один способ остановить это ввод на територию Украины войска США АНГЛИИ ПОЛЬШИ КАНАДЫ АВСТРАЛИИ тогда путен не прыгнет
показати весь коментар
19.02.2022 11:02 Відповісти
будет замес им полюбому приидется вписатся
показати весь коментар
19.02.2022 11:05 Відповісти
Володя Гундос, Резніков, Арахамія(абхаз, якого вибрав Миколаїв) стверджують, що ніякої загрози, війска мокшів не вистроїлися так, як Вова собі уявляв біля піоніно.
показати весь коментар
19.02.2022 11:25 Відповісти
40-50% это 70 тыс. будут уничтожены или взяты в плен. но никто на это не решится. будет байда с провокациями и мелкими конфликтами
показати весь коментар
19.02.2022 12:11 Відповісти
Шо там, Рєзніков все ще не бачить ударного угрупування ?
показати весь коментар
19.02.2022 13:09 Відповісти
 
 