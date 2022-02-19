Від 40 до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки, - Sky News
Від 40 до 50% зосереджених довкола України російських військ вже готові до повномасштабної атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника Пентагону.
"Представник міністерства оборони США наразі оцінює, що від 40 до 50% російських військ, дислокованих біля кордону з Україною, знаходяться на наступальних позиціях", - пишуть журналісти.
"Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120-125", - зазначив американський чиновник.
Кожна з цих батальйонних тактичних груп нараховує від 750 до 1000 російських солдатів.
Згідно з останніми даними розвідок, упродовж останніх тижнів чисельність сконцентрованих військ Росії збільшилась до майже 200 тисяч, попри заяви РФ щодо їхнього відведення.
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фашизмом/национал-социализмом, а воевали за право возглавить этот нацизм/фашизм.
как два "пахана в законе" - за право быть смотрящим над территорией.
Идеология комунизма(сталинского режима, военного коммунизма троцкого или идеология ленинизма - это все производные одной сути) и национал-социализма очень схожи: подавляй и властвуй.
победил сталинизм..
со смертью сталина и общими проблемами в ссср - совок саморазвалился (принцип маркса: верхи и низы уже не могут и не хотят жить по прежнему).
С приходом путина - началось возрождение сталинизма. Очень помогли цены на газ и нефть - почувствовать себя "эрзац-диктатором"..
Только вот живя по принципам 19-20 века - у фуйла и Ко не понимают что мир-то изменился, колониализм развалился и без трансформации системы - можно только временно "качать права", до момента - пока не отхватят п*издюлей о всего мира.
Не хочеться, але ж мусимо будем.
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..
На один удар нужно отвечать - двумя.
Я даже не представляю себе как ПАС (полковой артиллерийский склад) организовать, где хранить бк... По идее прятать где то в разных местах по заначкам...а как учет вести..
батальон рота нашел..дивизия полк никто не скинул...надо на англоязычных искать...
Хотя, в тырнете они есть. надо искать глубже.
А Вам что надо и с какой целью?
Ато, знаете ли... всякого завалялось))))
А вот например "Учебник сержанта танковых войск", такая простенькая книжечка, без всяких грифов.
Но, теперь со многими новыми штучками и особенностями.
цю гнойну прищаву гопоту тільки ледачий не різав.
залізо кацапляче, то таки зазроза, а ці ні...
Ну, там - для защиты, проведения учений, выставки военной техники, обмена опытом.....
Білорусь і московія має відчути на своїй шкірі, що таке війна! Це найращий захист від лукачлєнка і пуцкіна!
Так панти ганяють, бухають, замерзають, і кошмарять мєсноє насєлєніє.
Хотів би напасти, давно б напав. То всьо панти.
Але ми готові!