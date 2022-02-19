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Окупанти стверджують, що вже нібито евакуювали із Донеччини до РФ понад 6,5 тис. осіб

Окупанти стверджують, що вже нібито евакуювали із Донеччини до РФ понад 6,5 тис. осіб

Ватажки маріонеткових структур "ДНР" стверджують, що вже нібито евакуювали до Ростовської області РФ понад 6,5 тисяч мешканців окупованої Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Станом на 06:30 19 лютого 2022 року кількість евакуйованого населення становила 6603 особи, з них 2436 дітей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старших людей і дітей вивозять фактично силоміць, - Денісова про вивіз людей в Росію з окупованих територій

Автор: 

росія (64871) евакуація (2300) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+22
Вату потрібно вивозити))) Нам це лайно ніяк не потрібно..
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19.02.2022 10:12
+20
Щас добмасятина, в Ростове, прочувствует всю "любовь" русского мира:
- нахер вы понаехали ?
- какого хера припёрлись ?
- вам мало Дамбасса ?
- куда прёте, повылазило ?
- нахлебники хохляцкие !
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19.02.2022 10:19
+13
Из 700 тысяч. До конца года справятся.
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19.02.2022 10:14
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Вату потрібно вивозити))) Нам це лайно ніяк не потрібно..
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19.02.2022 10:12 Відповісти
А галасу мухосранці наробили ніби вивезли тисяч шістсот ватників.
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19.02.2022 10:14 Відповісти
интересно, промосковские ********* уже эвакуировали путлеровских олигархов из Лондона? им всем, вроде как, зарубили визы )))
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19.02.2022 10:25 Відповісти
Они потом другую вату завезут туда с сибири. И те будут орать что "Данбас никада не был украинским". Как в крыму сейчас куча ваты с рашки переселилась. К сожалению. Моего деда так в 60х после увольнения в запас на черкащину переселили. Но я хреновый руский вышел.
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19.02.2022 11:43 Відповісти
Я так розумію по дорозі буде вата утилізована для картинки про підстави до вторгнення..
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19.02.2022 10:13 Відповісти
У метаданих відеозвернення ватажків самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" про термінову евакуацію вказано дату 16 лютого.

У цьому переконався Znak.com, за допомогою сервісу перевірки метаданих Metadata2go.
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19.02.2022 10:18 Відповісти
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19.02.2022 10:21 Відповісти
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19.02.2022 10:23 Відповісти
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19.02.2022 10:24 Відповісти
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19.02.2022 10:26 Відповісти
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19.02.2022 10:27 Відповісти
У вересні минулого року донеччани так само дружно і гуртом їздили на автобусах в "Ростов-маму" голосувати за "єдину росію"...
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19.02.2022 10:30 Відповісти
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19.02.2022 10:31 Відповісти
Пєсков зазначив, що в Москві з повагою ставляться до «дуже очевидного» вибору українського народу...
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19.02.2022 10:34 Відповісти
Путін вирішить, чи буде вторгнення в Україну, а Байден визначить його результат...
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19.02.2022 10:37 Відповісти
безвозвратно желательно
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19.02.2022 10:13 Відповісти
А де їх розташовують? В наметах?
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19.02.2022 10:13 Відповісти
лучше спроси кого разместят в их квартирах
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19.02.2022 10:17 Відповісти
Ну це зрозуміло кого
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19.02.2022 11:46 Відповісти
во дворце *****, конечно. а что, есть какие-то сомнения?
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19.02.2022 10:20 Відповісти
Їдуть бомжувати
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19.02.2022 10:58 Відповісти
Они там пустые автобусы ганяют туда-сюда. Луганские в тик токе говорят что вывезли только дом-малютку - для картинки.
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19.02.2022 10:14 Відповісти
На картинке - набиты,как в час пик советский транспорт.
Реальная сьемка в движении - автобусы на 70% ПУСТЫЕ.
Как пишут "дураков нет". Наверно большинство дураков "присоединилось к большинству".
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19.02.2022 10:20 Відповісти
Из 700 тысяч. До конца года справятся.
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19.02.2022 10:14 Відповісти
Да там все схвачено - обещали по прибытию в Ростов по 10000 деревянных. Халява. Придурки едут с тревожными полиэтиленовыми пакетами. Говорят получат бабки - и назад. Не удивлюсь, если они скатаются по нескольку раз туда - сюда, в качестве подработки.
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19.02.2022 10:43 Відповісти
Ну а шо? Жерти ж хочеться. Пом"ятаю Селідово літом 2015 року. АТБ. Черги з даунецкіх, що змітали з полиць УСЕ! Тютюн, горілку, побутову хімію. На моїй пам"яті, це єдиний АТБ, що працював не цілодобово, а з 8-00, бо треба ж було товар викласти
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19.02.2022 10:55 Відповісти
Рабов выозят.
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19.02.2022 10:14 Відповісти
Дурдом, колись турки дітей вивозили і робили з них яничарів, тепер москалі.
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19.02.2022 10:16 Відповісти
писали вчера что 30000 счастливчиков вывезли... значит 23,5 тысячам не понравилось на скрепной родине и они вернулись в молодую республику?
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19.02.2022 10:19 Відповісти
Щас добмасятина, в Ростове, прочувствует всю "любовь" русского мира:
- нахер вы понаехали ?
- какого хера припёрлись ?
- вам мало Дамбасса ?
- куда прёте, повылазило ?
- нахлебники хохляцкие !
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19.02.2022 10:19 Відповісти
100%. Особенно когда кацапы узнали куда делась их 13 зарплата
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19.02.2022 10:36 Відповісти
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19.02.2022 10:56 Відповісти
А з Гомеля і Бєлгорода евакуювали насілєніє, бо наші ракети туди достануть!
Тай Правий Сектор даїхати може...
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19.02.2022 10:20 Відповісти
там визитки Яроша расклеивают. вата сама разбежится, никого эвакуировать не надо.
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19.02.2022 10:22 Відповісти
)))) сепарье играет в картинку..не стреляйте в пианиста, он играет как умеет( а двоякий смысл у этой поговорочки получается))))
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19.02.2022 10:22 Відповісти
то есть считай забрали почти всех кто там еще оставался
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19.02.2022 10:23 Відповісти
Вся ця арихметика - коту під хвіст . Оскільки кпвв з ордло в Україну окупанти закрили , то люди в Росію їдуть з різних причин . В тому числі - щоб потрапити в Україну . Навіть сама кончена українська вата не зможе жити в такому гамні , в якому живуть кацапи .
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19.02.2022 10:23 Відповісти
.
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19.02.2022 10:24 Відповісти
Что значит эвакуировали? Может приняли беженцев? Кацапы и терминология это отдельная песня. "Независимая" ордло, которая часть Украины, но с паспортами хрюссии, но при этом отдельный народ Донбасса, которому хрюссия не помогает и не вмешивается во внутренние дела Украины.
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19.02.2022 10:25 Відповісти
Нехай їдуть туди, де мова не буде їм "резать по ушам".
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19.02.2022 10:26 Відповісти
какой поц кинет дом и поедет ху.. знает куда для того что бы вернувшись через неделю застать разграбленное жилище в котором понаехавшие освободители и любимые даже обои обдерут
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19.02.2022 10:27 Відповісти
А тепер беремо карту Білорусії.............
місто Мозир. Прекрасне місто біля кордону з Україною..............
Там розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Мозирський нафтопереробний завод
Українська ракета легко накриє це місто і завод....
Як думаєте білоруси будуть щасливі, якщо наша артелерія накриє це місто і завод прицільним вогнем ?!
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19.02.2022 10:27 Відповісти
Доречі з м. коростень до міста Мозир 140 кілометрів... А з кордону України ще блище...... То як повоюємо ?!
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19.02.2022 10:29 Відповісти
Лично я не сильно расстроюсь, если таракановская кормушка сгорит синим пламенем. Все госорганизации уже давно зачищены от нормальных людей. Так что при уничтожении таракановской инфраструктуры ни один человек не пострадает.
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19.02.2022 10:35 Відповісти
Ты потому и нормальный, что до кормушки не попал, не знаю по каким причинам. Меня тоже собственные руки кормят. Но желать войны своей стране, это преступление и позор.
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19.02.2022 10:40 Відповісти
Сциш бульба?!
Я просто хочу сказати, що ваш недофюрер якого випідтримуєте хоче дійти до Києва за 30 хвилин...
Ходілка у нього не виросла!
А ми готові, чого не йдете, вояки бульбяні?!
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19.02.2022 10:40 Відповісти
Бульбаші, пора вам евакуйовувати місто Мозир з 112 000 насєлєнія ! Бо ваш недофюрер вирішив воювати з Україною, а війна відстані не вибирає!
Чи ви думаєте, що у вас всьо спокійно буде коли почнеться війна підбоком ?!
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19.02.2022 10:42 Відповісти
Что, ябатька, "Киев за три дня"?!
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19.02.2022 12:43 Відповісти
Будемо воювати. Я - буду.
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19.02.2022 10:53 Відповісти
Вам взагалі пора - заховати язик в зад , і менше тут - умнічать . Ви всю Білорусь свою профукали , підстилки кацапські ,, а ще вистачає совісті згадувати наш Крим . .
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19.02.2022 11:27 Відповісти
Нє соглашусь . Х..ню ти городиш .
Крим відібрали силою , у країни , яка слабша у військовому плані ( бо не збиралася ні з ким воювати , і тому не озброювалася до зубів , як деякі ) , яка вірила сусіду - " братській( колись ) країні " , і тому не була готова до того що " брат " її підступно зрадить . Підлість колишніх - братів стала причиною втрати Криму . Шо , невже це не зрозуміло ? Невже треба мати освіту Гарварда і Оксфорда щоб це зрозуміти . ?
А Беларусі твоєї вже нема . Є кусок кацапської периферії , чєрнозьоми якої вже зараз належать кацапії . Хоча ти ще - помилково думаєш що вони білоруські . Тебе вже стерто з лиця землі , чувак . Один прапірець ще тільки й залишився . .
***** вас підгріб під себе цілком - всю країну повністю , без поділу , ферштейн , бульбокацап . ?
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19.02.2022 13:14 Відповісти
Цікаво, а по нічних дискотеках Донецька, Луганська, Горлівки вони ходили? Схоже, там ніхто і не думає нікуди евакуйовуватися, хіба у ліжко на перепих. Це зйомки у стилі Кварталу. Такі собі мелодрама чині і водночас комедійні "Свати". Тільки мимовільний акторам може бути не до жартів. Їх орки можуть всупереч контракту зробити жертвами помимо їх бажання. Реальними жертвами.
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19.02.2022 10:30 Відповісти
Аж сердце за них радуется… Главное назад не пустить.
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19.02.2022 10:31 Відповісти
История повторяется.
Российские монголо-татары ведут ясыр с Украины. Взрослых - в рабство, детей - в янычары.
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19.02.2022 10:31 Відповісти
Ачьо так мало?
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19.02.2022 10:31 Відповісти
Там багато наших людей. За частину, що окупована, Луганської області можу казати особисто.
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19.02.2022 10:52 Відповісти
весь человеческий мусор лугандона и донбабве, как дерьмо по быстрой речке, должен уплыть в кацапсую орду... но к сожалению это театральная постановка, фейк для неполноценых и для взвинчивания напряженности...
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19.02.2022 10:34 Відповісти
может вывозят тех, где будет поставлена арта или ракеты рядом с домами! хотя разве ***** впервой прикрываться цивильными?!
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19.02.2022 10:38 Відповісти
Ростов нє рєзіновий.


Як то кажуть,"будєтє у нас на Колимє..."
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19.02.2022 10:41 Відповісти
Очередная кацапская ИПСО с целью поднять вой на весь мир. Будут они весь лугандонский скот вывозить. Щас. Да он им нахрен не нужен. Цель-Украина. Одно из средств достижения-эти даунбасяцкие убожества.
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19.02.2022 10:44 Відповісти
Аговсь, схаменіться !!! Ви що робите, гаспиди???
Кого ж ми їсти будемо?
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19.02.2022 10:50 Відповісти
Донецким в российских паспортах ставят прописку в городах Дальнего востока
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19.02.2022 10:50 Відповісти
Такими темпами ещё полгода вывозить будут...
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19.02.2022 10:52 Відповісти
сепары, которые служат оккупанту решили свои семьи вывезти, как мертвечук бабу свою
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19.02.2022 10:55 Відповісти
Явная заказная гебелевская обработка идиотов. Какая численность населения донецка? Отправлено идиотов в рашистские гетто сколько? Простая арифметика какой % спасается бегством? Кроме того.Дружащие с головой поймут, что смертность от ковида (суточная ) при такой скупчености баранов будет значительно выше, чем от мифических обстрелов. Очередная картинка для ужраных боярышником.
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19.02.2022 10:57 Відповісти
Рельно это называется депортация.
Доедут не все, как это уже бывало в кровавой истории совка.
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19.02.2022 10:57 Відповісти
Необъятные просторы сибири ждут новых поселенцев. Вообще то это было и не раз, когда перепуганых людей отправляли "для спасения" в лагеря. Быстро же выветрилась из памяти лугандонцев где и в каких условиях оказались " беженцы первой волны" и как их " радушно" встретили местные орки.
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19.02.2022 11:03 Відповісти
Да там за 10 тысяч рублей будут ездить челноками
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19.02.2022 10:58 Відповісти
так они там грозились вывезти под миллион, с такими темпами это на долго)))))
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19.02.2022 11:02 Відповісти
Осталось немного. Ещё 994 тысячи из первой волны
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19.02.2022 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4QKZI-QkW3M ещё пять тысяч вёдер - и ключик у вас в кармане
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19.02.2022 11:14 Відповісти
Це не евакуація, а скоріше депортація - у кращих традиціях НКВС та КДБ.
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19.02.2022 12:22 Відповісти
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19.02.2022 12:38 Відповісти
Ну брешут же!!!!
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19.02.2022 12:41 Відповісти
А Бутусов красава! Хватка военная. Рада за шуфрича!
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19.02.2022 12:43 Відповісти
Прикольно, когда при прям очень страшной опасности и под вой сирен у "эвакуированных" есть время давать НЕТОРОПЛИВЫЕ и обстоятельные интервью российским пропогандонам. А "эвакуация" детей интерната с оккупированной территории, по сути украинских граждан ведь не что иное как захват заложников и военное преступление!
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19.02.2022 13:29 Відповісти
Донецьке бидло не шкода. Хай жруть, не обляпаються: придурки , дітей ...рен зн а куди потягнули. На якого вони , зайві роти, москалям. Українці, сто відсотків у ті автобуси не пхалися. А ті хай попробують хліба родіни.
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19.02.2022 20:43 Відповісти
 
 