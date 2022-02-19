Окупанти стверджують, що вже нібито евакуювали із Донеччини до РФ понад 6,5 тис. осіб

Ватажки маріонеткових структур "ДНР" стверджують, що вже нібито евакуювали до Ростовської області РФ понад 6,5 тисяч мешканців окупованої Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Станом на 06:30 19 лютого 2022 року кількість евакуйованого населення становила 6603 особи, з них 2436 дітей", - йдеться в повідомленні.

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