Окупанти стверджують, що вже нібито евакуювали із Донеччини до РФ понад 6,5 тис. осіб
Ватажки маріонеткових структур "ДНР" стверджують, що вже нібито евакуювали до Ростовської області РФ понад 6,5 тисяч мешканців окупованої Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Станом на 06:30 19 лютого 2022 року кількість евакуйованого населення становила 6603 особи, з них 2436 дітей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Бруно Адольфович
показати весь коментар19.02.2022 10:12
+20 AbOriginal_UA
показати весь коментар19.02.2022 10:19
+13 Иван Петров #477813
показати весь коментар19.02.2022 10:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У цьому переконався Znak.com, за допомогою сервісу перевірки метаданих Metadata2go.
Реальная сьемка в движении - автобусы на 70% ПУСТЫЕ.
Как пишут "дураков нет". Наверно большинство дураков "присоединилось к большинству".
- нахер вы понаехали ?
- какого хера припёрлись ?
- вам мало Дамбасса ?
- куда прёте, повылазило ?
- нахлебники хохляцкие !
Тай Правий Сектор даїхати може...
місто Мозир. Прекрасне місто біля кордону з Україною..............
Там розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Мозирський нафтопереробний завод
Українська ракета легко накриє це місто і завод....
Як думаєте білоруси будуть щасливі, якщо наша артелерія накриє це місто і завод прицільним вогнем ?!
Я просто хочу сказати, що ваш недофюрер якого випідтримуєте хоче дійти до Києва за 30 хвилин...
Ходілка у нього не виросла!
А ми готові, чого не йдете, вояки бульбяні?!
Чи ви думаєте, що у вас всьо спокійно буде коли почнеться війна підбоком ?!
Крим відібрали силою , у країни , яка слабша у військовому плані ( бо не збиралася ні з ким воювати , і тому не озброювалася до зубів , як деякі ) , яка вірила сусіду - " братській( колись ) країні " , і тому не була готова до того що " брат " її підступно зрадить . Підлість колишніх - братів стала причиною втрати Криму . Шо , невже це не зрозуміло ? Невже треба мати освіту Гарварда і Оксфорда щоб це зрозуміти . ?
А Беларусі твоєї вже нема . Є кусок кацапської периферії , чєрнозьоми якої вже зараз належать кацапії . Хоча ти ще - помилково думаєш що вони білоруські . Тебе вже стерто з лиця землі , чувак . Один прапірець ще тільки й залишився . .
***** вас підгріб під себе цілком - всю країну повністю , без поділу , ферштейн , бульбокацап . ?
Российские монголо-татары ведут ясыр с Украины. Взрослых - в рабство, детей - в янычары.
Як то кажуть,"будєтє у нас на Колимє..."
Кого ж ми їсти будемо?
Доедут не все, как это уже бывало в кровавой истории совка.