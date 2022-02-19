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Російські ЗМІ повідомляють про розрив снаряда у Ростовській області за кілометр від українського кордону

Російські ЗМІ повідомляють про розрив снаряда у Ростовській області за кілометр від українського кордону

Низка російські ЗМІ повідомляють про розрив снаряду у Ростовські області за 1 км від кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цез посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ, повідомляє ТАСС та "Интерфакс".

Зазначається, що снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за 1 км від державного кордону Росії з Україною. Вибух нібито стався о 4:00 за московським часом, за 300 м від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській.

Стверджується, що про інцидент правоохоронним органам повідомили місцеві жителі.

Читайте також: Окупанти стверджують, що вже нібито евакуювали із Донеччини до РФ понад 6,5 тис. осіб

Автор: 

вибух (4433) кордон (4748) росія (64871)


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Топ коментарі
+74
Да да-ровна в 4-є Растов разбамбілі і началася вайна...
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19.02.2022 10:43
+66
Все йде як Байден пише. Слава ЦРУ.
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19.02.2022 10:43
+53
Деградують.Без дохлих москалів,-не зачьот.
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19.02.2022 10:45
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Что то они медленно подбираются к Воронежу. Пора там жахнуть.
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19.02.2022 11:02 Відповісти
Про то, как 2014 г. кацапьё обстреливало "Градами" наши позиции со своей территории - росСМИ рассказать не хотят !?
Конченные ублюдки !
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19.02.2022 11:02 Відповісти
Чого не вводяться в Україну війська ООН?!!! Є пряма загроза нападу, декілька раз обговорювали в ООН агресивність Росії, а війська не вводять....Може це так задумано, щоб росіяни з українцями сцепилися? План Далласа в дії?
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19.02.2022 11:02 Відповісти
А хто після Порошенка хоть слово десь мовив про миротворців? Це ж була ініціатива Пороха! А для зелених це табу!
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19.02.2022 11:08 Відповісти
А що ж Порошенко не ввів, чи може не входить це в план США?
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19.02.2022 11:12 Відповісти
потому что кацапы - постоянный член совбеза и накладывают вето на это решение
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19.02.2022 11:38 Відповісти
Ти тупеньке? Не прийшли миротворці, бо це справа не одного місяця чи навіть року. При Порошенку робота у цьому напрямку велася і обговорення активно йшло, про це говорили усюди. Але у 2019 мудрий нарід вибрав собі наркомана в президенти і всю цю риторику як відрубало. Зелупа за три роки ні разу не згадав про це.
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19.02.2022 14:58 Відповісти
а ти хотів, щоб в 2019 знову вибрали баригу....не вийшло....
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20.02.2022 01:14 Відповісти
Микола Ветер а у тебя реально ветер в голове или ты дэбил ватный?
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19.02.2022 15:14 Відповісти
пішла би ти лісом.....
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20.02.2022 01:12 Відповісти
Радій, європа, це ви виколисали монстра. Суки продажні!
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19.02.2022 11:04 Відповісти
Окремий "респект" обамі
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19.02.2022 11:05 Відповісти
а ничего что украинцы выбрали себе клоуна президентом (своего монстра) ? Или это здесь не при чем ?
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19.02.2022 11:14 Відповісти
то зека выбирают то клоуна - ватных добайопов до хрена в Украине но почеме-то при малейшем шухере эти падлы БЕГУТ НА ЗАПАД а не в Рашку
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19.02.2022 15:17 Відповісти
високоточна кацапляндія-ордла не в ту сторону гармати развернула...
ну попутала, ну компас не той...
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19.02.2022 11:04 Відповісти
там все те, криволапі звісно, а інфапривід який не який є... хоч би й для істерики серед московитів...
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19.02.2022 12:51 Відповісти
А чого так недалеко залетів !снаряд!? Чого десь не в воронежі чи на краснай площаді?
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19.02.2022 11:04 Відповісти
и предполагается, что всем надо поверить в это фуфло про снаряд? Пацанам даже с дороги было лень съехать. Ну правильно, не в лесу же эту яму делать...Селитра и магниевые опилки. Мы, в детстве, такой фигнёй баловались. причём даже остатки селитры было впадлу убрать! Но это фуфло по всем СМИ сейчас продвигают.
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19.02.2022 11:52 Відповісти
А тепер беремо карту Білорусії.............
місто Мозир. Прекрасне місто біля кордону з Україною..............
Там розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Мозирський нафтопереробний завод
Українська ракета легко накриє це місто і завод....
Як думаєте білоруси будуть щасливі, якщо наша артелерія накриє це місто і завод прицільним вогнем ?! Скажіть мєстному насілєнію Білорусії і московії, шо їхні недофюрери починають війну і вони всі в небезпеці! Ракети не вибирають і війна буде не тільки на території України !
Пора їм всім тікато до Лукашенка і Путіна поблище!
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19.02.2022 11:04 Відповісти
оксанамарчєнко уже втекла
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19.02.2022 12:06 Відповісти
не очікуйте неможливого від білоруського народунаселення,що протанцювало і прочаювало свою Незалежність(

їх доля тепер-помирати за Рашенімперію.

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19.02.2022 13:54 Відповісти
Весь Світ дивиться на ці міні спектаклі які розігрує путін і каже: "Ні. ні, ні розігруйте цей фарс далі, бо ми боїмося з вами воювати і своїх солдатів захищати мир у всьому Світі в Україну відправляти не будемо ! А от коли весь цей бруд прийде у нашу хату, то от тоді ми ОГОГО ...!". Така поведінка лише заохочує маньяка до вбивства .
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19.02.2022 11:05 Відповісти
Так что там с эвакуацией Москвы ? Ленин волнуется.
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19.02.2022 11:05 Відповісти
Нічого нового. Готують "сомнєвающіхся".
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19.02.2022 11:08 Відповісти
там по прямой до наших позиций около 40км, 122мм летит сколько, 20 максимум?)))))) Это реально какой-то сюр, ВСУ получается пульнуло в молоко через всю территорию лугандона (а не по передовым позициям) шобы шо? цель какая? (даже если представить сон в котором оно летит так далеко, а это не так и на ноле нет такого калибра, он глубже). Клоуны, расчет реально на домохозяек
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19.02.2022 11:08 Відповісти
Якщо 40 то тідьки Піон, але там була би воронка на півсела.
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19.02.2022 11:11 Відповісти
122 гаубиця, максімум - 16 км.
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19.02.2022 11:21 Відповісти
Ну, как могут.
Не критикуйте их так сильно.
Кураторы то их бросились. оттого и пошла самодеятельность.
Стараются по мере способностей.
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19.02.2022 11:21 Відповісти
Сєпари з ДНР вже шмалять по Ростову!
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19.02.2022 11:09 Відповісти
о, якраз те саме хотів написати.
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19.02.2022 11:21 Відповісти
В 14- ом, кацапня постоянно обстреливала градами наших со своей территории, а потом какой то снаряд упал в ростовской обл. Сколько вони было и возмущения, типа на святое посягнули, на расеюшку. А по Украине шмалять для них нормально, особенно если знаешь, что ответка не прилетит.
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19.02.2022 11:12 Відповісти
а дорога то ценная.... канешна ее бамбить надо...она ж в логово ***** ведет...
а хлоркой яму тоже местные присыпали? или то хим/оружие))) (оспади, хоть бы не придумали так)))
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19.02.2022 11:13 Відповісти
Ну, 1 км від кордону, та 30о від будівлі та іще дорога рядом, получається тільки одне місце вибуху, і то відстань 1 км від кордону ОРДЛО з РФ. До українського кордону, який контролює Україна відстань більше 8 км

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19.02.2022 11:13 Відповісти
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19.02.2022 11:15 Відповісти
Та то пукан скабеевский...
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19.02.2022 11:13 Відповісти
А Україна тут до чого? Нехай уважно придивляються у напрямку Гуково, звідкіля наших градами поливали. Суки!
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19.02.2022 11:13 Відповісти
денеро-російська війна починається.
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19.02.2022 11:15 Відповісти
Кацапи все ближче і ближче підкрадаються до Ростова і Воронєжа. Будуть обстілювати, взривати і вбивати і кричати на весь світ, що це роблять українці. Нічого за тисячу років у дебілів не змінилося.
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19.02.2022 11:16 Відповісти
Очень похоже на повторение 08.08.08.
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19.02.2022 11:16 Відповісти
Radio Lemberg@RadioLemberg

https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1494032427576143877 16 февр.



The World today:
Biden and Putin in one photo

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19.02.2022 11:16 Відповісти
👍
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19.02.2022 11:40 Відповісти
Есть такое выражение Подмена Флага. Впервые применена Пиратами в 15м веке. Когда они вывешивали на мачту флаг Испании и беспрепятственно подходили к испанским судам на абордаж.Сейчас агрессорами создаются умышленые инциденты для оправдания своей агрессии. Так было у гитлера при нападении на Польшу,Чехословакию,Испанию,так было у СССР и Кремля при нападении на Польшу,Финляндию,Грузию,Украину. Так это делается сейчас.Думаю ,будет вариант Сербии в 98-99.Украине надо держаться до последнего.
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19.02.2022 11:17 Відповісти
в этот раз, на мгновение, Воронеж облегчённо вздохнул
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19.02.2022 11:17 Відповісти
Скажіть мєсним з Ростова хай тікають з міста в глиб московії!
В Гєлєнджик до Пуціна!
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19.02.2022 11:17 Відповісти
Это сверхдальнобойная трансвременная артиллерия финнов. Стреляли из Майнилы из 1939 года.
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19.02.2022 11:18 Відповісти
Да-да, "украинский" снаряд.
Та тетка, что мальчика, распятого в трусиках, видела, зуб свой дает, что снаряд был украинский, потому что снаряд свистел "Слава Украине!"

У Пушилина и Пасечника крайне слабое воображение...
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19.02.2022 11:19 Відповісти
Eto dlia mesnoj debilnoj publike,tam oni verit vsio sto ixneje tv pokazyvajet.U fasistkoj ordi vsio zaraneje napisano sto dolzno byt nedeliu vperiod.
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19.02.2022 11:20 Відповісти
Финские Украинские националисти обстреляли мирних советских военних! В связи с єтим начинается освобождение финской украинской народной республики от киевского гнета.
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19.02.2022 11:25 Відповісти
Да кто бы сомневался, время идём , а методы те же
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19.02.2022 11:30 Відповісти
вот вам и провокации рашки с целью оправдания её вторжения!
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19.02.2022 11:33 Відповісти
А що , у Ростовській обл вже кінець весни , чи навіть літо . ? .Судячи з фото .
.Травка зєлєнєєт , солнішко блєстіт .
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19.02.2022 11:34 Відповісти
Та це якась сміттєва яма, яка уже кілька років тому поросла травою
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19.02.2022 12:06 Відповісти
да! і опора електрична стоїть ціла.
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19.02.2022 12:55 Відповісти
Знаете что я подумал, помните пару дней назад была новость что колона ментов ехала к границам Украины, вон они наверное ехали что бы контролировать выведенных людей с ЛДНР в Ростовскую обл.
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
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19.02.2022 11:35 Відповісти
Вроде кадыровцы
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19.02.2022 13:06 Відповісти
Шкода, що мордорівці не шмальнули якоюсь ракетою по власному кремлю.
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19.02.2022 11:39 Відповісти
Чому у нас досі не закритий повністю кордон з московію і не введено візовий режим ?!
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19.02.2022 11:40 Відповісти
Береться снаряд, закопується на глибину 0.3-0.5м з нахилом 45 градусів у бік України разом з підривним зарядом і вуаля- є прильот для журналістів.
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19.02.2022 11:50 Відповісти
Друже,не зовсім так. На снаряд який летить діє закон інерції,віна передається і частинам при вибуху.Тому експерти можуть встановити і напрямок прильоту і відстань з якої пущений снаряд + -.А кацапи просто брешуть,причому для свого люмплену,бо в світі їм ніхто не вірить.
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19.02.2022 12:38 Відповісти
Напрямок прильоту визначається по воронці (саме тому я написав про нахил снаряду в бік України).
А відстань по воронці не визначиш (хіба-що їх кілька, і вони на достатній кутовій відстані одна від одної).
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19.02.2022 12:49 Відповісти
По воронке можно определить угол падения. Идентификация боеприпаса плюс угол, дают возможность определить +\- дальность.
Если рядом есть поверхности на которых хорошо видны следы основного потока осколков, то определить угол падения еще легче.
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19.02.2022 13:47 Відповісти
Ось схема вибуху, по якій визначається напрямок.
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19.02.2022 12:51 Відповісти
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." И. Тургенев.
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19.02.2022 11:50 Відповісти
Снаряд был пойман и доставлен в управление ФСБ, где он сознался что из Украины и с детства за правосеков
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19.02.2022 11:54 Відповісти
Диспетчер аэропорта Ростов предупреждает гражданские борты о многочисленном пересечении курсов военной авиации
http://live.radioscanner.net/audio/54674
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19.02.2022 11:55 Відповісти


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19.02.2022 12:04 Відповісти
Луганская Народная Республика объявила войну Российской Федерации за неоказание помощи в войне с бендерофашистами. Женщины, дети, старики и дефективные срочно эвакуируются в братскую Донецкую Народную Республику, где им обещают выдать 10000 пузырьков настойки боярышника каждому с оплатой частями на 10000 лет.
Скоро, уже скоро луганские воины в запыленных в боях ватниках гордо прошагают в Параде Победы по Красной площади в Москве и бросят на брусчатку к мавзолею ненавистные власовские триколоры
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19.02.2022 12:09 Відповісти
ЗСУ стреляет только на подавление огневой точки противника. Значит или там была точка обстрела, или это фейк.
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19.02.2022 12:27 Відповісти
І зелений ліс в Ростові в фєвралє
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Иногда и такое бывает, что и в феврале встречаются зеленые елки. И не только в лесу, но даже в некоторых квартирах
Дело в другом - нет ни бугорочка недотаявшего снега и сухая грунтовка при том что и раньше погода была не особо сухая, и на 19-21 обещают дожди ...
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19.02.2022 14:01 Відповісти
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19.02.2022 12:28 Відповісти
сами взорвали
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19.02.2022 14:03 Відповісти
все по накатанной, напали на мирное поле
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19.02.2022 14:09 Відповісти
Как говорил Кучма: "Це ж було вже!". Операция «Консервы» (нем. Aktion Konserve) - инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне Гливице), проведённая СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» для создания повода для нападения Германии на Польшу.
Теперь эту ПРОТУХШУЮ КОНСЕРВУ миру пытается впарить Путлер
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19.02.2022 15:09 Відповісти
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