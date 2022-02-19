Війська РФ відкрили вогонь із важкого озброєння по власних позиціях в районі н.п. Пікузи, - ОТУ "Схід

Сьогодні, з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь із важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід.

Зокрема, як зазначається, близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться у повідомленні.

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