Війська РФ відкрили вогонь із важкого озброєння по власних позиціях в районі н.п. Пікузи, - ОТУ "Схід
Сьогодні, з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь із важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід.
Зокрема, як зазначається, близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.
"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться у повідомленні.
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На прокорм нічого не зостанеться, депутати і шлюхи не виживуть!
по власних позиціях
"Занесите еще брату ермака!".
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
саветскім давали після нападу - Україні до.
427`000 вантажівок, 2`000 локомотивів, 11'000 з/д вагонів, 1'750'000 тон харчів, 2'000'000 тон авіапального за 4 роки під час другої світової війни США надали совку (це в 2-10 разів більше, ніж совок виробляв) - оце ленд-ліз.
Тому по вартості - ленд-ліз для совка в тодішніх цінах коштував "десь біля 10 мільярдів баксів", а ленд-ліз для Великобританії коштував "десь біля 30 мільярдів баксів".
А як совок був вдячний США за ленд-ліз - то вже окрема історія. Обсяги вдячності були такі, що довелося в карний кодекс совка запроваджувати в 58 статтю ("контрреволюційна діяльність") окремий підпункт - "Вихваляння американської техніки". По якій тим, хто це робив - давали 10 років виправних трудових лагерів.
Ведь кураторы Пушилина и Пасечника послали, сказав, что платили им достаточно и что, судя по состоянию дорожного покрытия в Луганске, в то время как подштанцы свинчивали трамвайные провода на цветмет, Пушили с Пасечником отсифонили себе миллионы немалые той помощи, которая шла в республики из РФ.
Так что это их задача была прикупить себе островки в Тихом океане и подводные лодки, чтобы добраться до оных, и чтобы не морочили кураторам головы.
Так что 'не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет"(С), то есть не критикуйте сильно потуги Пушилина с Пасечником, их отключили от материнской методички...
http://live.radioscanner.net/audio/54674